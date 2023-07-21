17 комментариев

Легкая победа?

Ислам Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой на UFC 294 в Абу-Даби. Это повтор прошлогоднего титульника – тогда Махачев завоевал вакантный пояс удушающим во втором раунде.

Оливейра получил второй шанс из-за дефицита претендентов. Махачев хотел в полусредний вес, чтобы стать двойным чемпионом

Махачев в марте сообщил, что матчмейкеры видят его на UFC 294 в Абу-Даби. Соперник – победитель претендентского боя Дариуша и Оливейры. «Надеюсь, Бенеил Дариуш победит Оливейру, потому что с Чарльзом я уже дрался. Мне нужен новый вызов. Я готов к любому», – признался Ислам.

Но Дариуш проиграл нокаутом, а Оливейра стал претендентом. Хотя варианты были: победитель Порье-Гейджи, реванш с Волкановски, переход в полусредний вес к Леону Эдвардсу.

Постепенно они отпали: Волкановски травмировал руку и решился на операцию, Эдвардс готовится к Ковингтону, а Порье и Гейджи могут не успеть восстановиться – у них будет меньше трех месяцев.

Оливейра казался скучным вариантом – слишком односторонним был первый бой. Поэтому появлялись новые претенденты. «Если мне поступит предложение подраться с Махачевым в Абу-Даби, я приму этот вызов», – говорил Арман Царукян. Сам Махачев вызывал Леона Эдвардса на бой в Абу-Даби, что звучало абсурдно.

У Оливейры почти нет шансов: Махачев доминировал в первом бою, показав превосходство самбо над джиу-джитсу

Махачев был большим фаворитом перед первым боем с Оливейрой. В этот раз коэффициент на победу будет еще меньше. Все поняли, что бразильское джиу-джитсу плохо работает против такого силового самбо, как у Махачева и Хабиба.

Об этом говорил тренер Алекса Волкановски по БЖЖ, титулованный джитсер Крэйг Джонс: «То, что они делают, превосходит бразильское джиу-джитсу в ММА. Мы построили наш спорт на том, что принимаем позицию снизу. При этом многие джитсеры не представляют, как бороться против человека, который хорошо прижимает к земле и давит сверху».

В этом главная проблема Оливейры в бою против Махачева. Чарльз – топовый джитсер, один из лучших в UFC, с огромным арсеналом приемов снизу. У него отличный гард, треугольник, он умеет выходить за спину, улучшать позицию.

Но Махачев, как и Хабиб, удерживает соперника снизу – давит всем телом, не дает подняться. Засабмитить бойца с таким опытом в грэпплинге, мышечным корсетом и огромной шеей – очень тяжело.

Не стоит забывать, что поражение Оливейры началось с нокдауна. Против Махачева он отошел от привычного прессинга и стал более аккуратным, не закрыв пробелы в защите. Махачев лучше обороняется – 61% защиты от ударов против 51% у Оливейры. В бою разница была внушительнее – 52% против 27%.

Против Дариуша Оливейра вернулся к прессингу, финишировав в первом раунде – эффектной многоударной комбинацией. Против дисциплинированного контрапанчера Махачева такой стиль будет риском. Но даст хоть какие-то шансы на победу.

Другая сильная сторона Оливейры – атаки в клинче. Но это не проблема для Махачева. Первый бой показал, что Чарльз не готов к дзюдо Ислама. Махачев в первом раунде провел прекрасный бросок скручиванием из клинча, после чего весь оставшийся раунд был сверху.

Оливейре нужно рисковать и финишировать Махачева. Он не успеет прокачать навыки, чтобы победить решением судей

Как Оливейре победить Махачева? Нужно стать активнее в стойке, больше рисковать, при этом улучшить дзюдо и быть эффективнее снизу в партере. Это почти невозможно – слишком много фундаментальных навыков нужно подтянуть за короткий срок.

Махачев слишком неудобен для Оливейры стилистически – дисциплинированный в стойке борец, с отличным самбо, контролем сверху и умением засушить поединок. Оливейра, наоборот, удобен Махачеву: динамичный и достаточно безрассудный в ударке джитсер, который любит работать снизу из гарда.

Оливейра не сможет победить Махачева по очкам, а финишировать – только при огромном риске. Шансов на победу мало, но Оливейре придется рисковать – нас ждет яркий поединок. Чарльз заряжен на победу:

«Я хочу еще раз поблагодарить Бога, потому что мы идем прямым путем к тому, что принадлежит нам – поясу. Я рассчитываю, что все будут болеть за меня. Надеюсь на ваши молитвы».

Фото: Gettyimages.ru/Jordan Jones, Jordan Jones; eastnews.ru/Giuseppe CACACE / AFP