Разбор Артема Нагорного.

Sports.ru продолжает сериал о культовом бое Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора – в 2023 году ему исполняется пять лет.

Мы уже рассказывали о рекордных бизнес-цифрах и записали два разговора – воспоминания баскетболиста Андрея Кириленко о той самой драке у октагона и рассказы журналистов об атмосфере в Лас-Вегасе.

Последняя серия – о тактике. Был ли сам бой настолько хорош, насколько его раскрутили?

Перед боем с Конором Хабиб не проиграл ни одного раунда и провел снизу в партере всего две минуты

Хабиб Нурмагомедов на октябрь-2018 – чемпион UFC в легком весе, победивший в титульнике Эла Яквинту. 10 побед подряд в UFC, ни одного поражения за 26 боев в карьере. Хабиб зарекомендовал себя в UFC доминирующим борцом: не проиграл ни одного раунда, установил рекорд по количеству переводов в одном поединке (21 тейкдаун в бою против Абеля Трухильо), за всю карьеру в промоушене до этого провел на земле снизу всего две минуты (сверху – больше часа).

«Ты думаешь, что у тебя хорошая защита от тейкдаунов, пока ты не нарываешься на него», – говорил Джо Роган про борьбу Нурмагомедова. В трех предыдущих боях перед поединком с Макгрегором Хабиб дрался против Эла Яквинты (74% защиты от переводов в карьере), Эдсона Барбозы (75%) и Майкла Джонсона (80%) – каждого из них переводил несколько раз.

Бой с Яквинтой показал, что Нурмагомедов прокачал и удары, попав более 100 раз в стойке (44% точных) против 41 у соперника (29% точных). Конечно, техника ударов руками и футворк, как и в прошлые годы, были не на высоком уровне, но Хабиб научился эффективно смешивать удары с борьбой и прессингом, показав, что против него нельзя думать только о борьбе.

Конор Макгрегор на октябрь-2018 – бывший двойной чемпион, не проигравший ни одного из поясов. Единственное поражение в UFC случилось от Нейта Диаза, который был значительно тяжелее (для боя с ним Конор согласился прыгнуть на две весовые), до этого поединка у него было семь побед подряд, после – победный реванш против Диаза и великий перформанс против Эдди Альвареса, принесший титул в легком весе.

Главная сила Конора 2014-2016 годов – тайминг и точность. «Точность бьет силу, тайминг бьет скорость», – знаменитая фраза Макгрегора после боя с Жозе Альдо. Его снайперская левая рука помогла победить в семи из девяти поединков в UFC нокаутом.

Сложно оценить Конора в цифрах, так как они будут нерелевантными – большинство боев он заканчивал в первых раундах. Макгрегор того времени обладал уникальным стилем: смесь боксерских панчей, тхэквондистских киков и каратистской стойки + очень крепкий для полулегкого веса подбородок сделали из него прессингующего контрпанчера, что было уникально для того времени.

Макгрегор захватывал октагон с первых секунд, обрушивая серию киков на противника, прижимал противника к клетке и накидывал джебы и прямые удары с очень дальней для полулегковеса и легковеса дистанции. В этом помогал очень большой размах рук – 188 см. Эти удары провоцировали противника отвечать и сближаться – Конор в этот момент отходил на челноке и контратаковал.

Конор киком прижал Мендеса к сетке

После этого атаковал боксерской серией

У такой тактики была очевидная слабость – большой расход энергии на кики, челноки и прессинг. Проблемы Макгрегора с выносливостью были связаны еще и с особенностями организма. «Посмотрите на его статистику: первый раунд – нокаут, первый раунд – нокаут, второй раунд – нокаут. У него быстрые мышечные волокна с высокой силой действия в левой руке. Если вы уводите его в глубокие воды, быстрые мышечные волокна не могут метаболизировать», – говорил тренер Жоржа Сен-Пьера Фирас Захаби.

«На многих тренировках он просто хотел зайти в клетку и подраться с людьми». Перед боем Конор много спарринговал и ждал тейкдаун в первом раунде

Бой Хабиба против Конора – классическое столкновение борца с ударником. Если свести геймпланы к самому простому – борцу нужно повалить на землю, ударнику – удержаться в стойке. В этом для Конора проглядывался мисматч. До этого Макгрегора переводили даже в полулегком весе – Чед Мендес на коротком уведомлении четырежды за два раунда повалил его на землю.

Для Макгрегора и его главного тренера Джона Каваны было очевидно, что в какой-то момент Нурмагомедов его бы перевел. «Мы ожидали тейкдаун в первом раунде, конечно. Цель первого раунда – выйти из него достаточно свежим, мы не хотели прикладывать много усилий, чтобы встать на ноги после перевода», – говорил Кавана.

Кавана рассказывал, что перед боем с Хабибом Конор в основном спарринговал. «Подготовка к бою против Хабиба отличалась от других поединков. Очень темная, очень негативная. На многих тренировках Конор просто хотел зайти в клетку и подраться с людьми. Он не хотел делать отработки с партнером или тренироваться с ним, он просто хотел его побить».

Основа геймплана Хабиба на бой с Макгрегором – нейтрализовать нокаутирующую силу, сделать его руки медленными, заставить бояться тейкдаунов. Логичный способ это сделать – проходы под удары левой рукой. Нурмагомедов, в отличие от Макгрегора, мог рассчитывать на выносливость благодаря лучшей функциональной подготовке.

Одноклубник Нурмагомедова Джо Джианнети рассказывал про подготовку к бою с Конором: «Меня поставили в спарринг с Хабибом, чтобы я копировал левостороннюю стойку Конора. Я пытался драться как Конор и заводить все движения под ударную левую. И за весь спарринг не дошел ни один значимый удар левой. Я даже не дотронулся до Хабиба. Он двигался влево-вправо, влево-вправо, и я сказал себе: «Как он снова заходит вправо, я бью». И когда он зашел вправо, а я замахнулся левой, то он сразу же прошел мне в ногу».

Как прошел сам бой?

Первый раунд: провал геймплана Конора

Макгрегор начал с традиционного прессинга с опущенными руками для более эффективной защиты от тейкдаунов. Через 10 секунд после начала боя Конор выбросил удар ногой, пытаясь сделать все, чтобы спровоцировать ожидаемую попытку тейкдауна от Нурмагомедова.

В итоге проход в ноги все равно стал неожиданным, так как Хабиб благодаря невероятной скорости исполнения сделал его с очень большого расстояния.

Хабиб сделал проход с большого расстояния, Конор не успел среагировать

Вместо того чтобы откинуть ноги назад, Конор попытался нелегально пробить коленом

Далее были 40 секунд достаточно неплохих (хоть и с читерством) попыток Конора остановить этот тейкдаун. Вот что Хабиб об этом говорил: «Я брал ногу и не спешил. Драться же 25 минут. Брал ногу и растягивал, растягивал, растягивал. Надо было ногу брать, чтобы он отжимался, чтобы у него от этого руки висеть начали». Сложно утверждать, было ли это частью плана, но Конор действительно неплохо защитился от этого тейкдауна.

После этого Хабиб начал обычную работу. Первое, что ему требовалось – ограничить возможность Макгрегора встать, опираясь на клетку. Для этого он связал ноги и начал оттягивать от клетки.

Ноги Макгрегора заблокированы. Хабиб работал с опорной рукой и спиной, чтобы оттянуть Конора от сетки

Нурмагомедов выполнил переход от позиции у сетки к хаф-гарду на открытом канвасе и начал атаковать Конора гранд-энд-паундом и пытаться провести прием. Макгрегор не провел первый раунд, не затрачивая энергию – он защищался от атак Хабиба сверху.

Хабиб в хаф-гарде, где Конор потратил очень много энергии

Второй раунд: оверхенд от Хабиба стал ключевым моментом боя

Второй раунд снова начался с прессинга от Конора и нескольких попыток сумасшедших ударов: сначала – супермен-панч, затем – колено в прыжке.

А потом случился первый нокдаун в карьере Конора Макгрегора.

Хабиб показал, что попытается пройти в ноги

После этого пробил оверхенд, который прилетел точно в челюсть

«Мы не ожидали такого идеального удара от него, из-за этого оверхенда мы проиграли второй раунд 10-8», – говорил Джон Кавана.

Классическая комбинация от борца, про которую говорил даже сам Макгрегор перед боем с Эдди Альваресом: «Я изучил этот стиль очень давно. Коренастый, накачанный борец с правым оверхендом, я избивал этих парней». На самом деле Конор знал, как контрить эту комбинацию, и показывал это в бою с Альваресом.

Альварес показал на проход в ноги

Конор среагировал и сделал оттяжку

Но Хабиб настолько измотал Макгрегора уже в первом раунде, что его скорость реакции значительно упала и он пропустил этот удар.

После этого Конор поднял руки выше и пошел в размен, а Хабиб прошел в ноги и провел амплитудный бросок. Нурмагомедов давил и, сразу заблокировав ноги, перешел в маунт.

Хабиб в маунте – избиение Конора локтями

Конор закрыл гард, но этого было недостаточно, чтобы уйти из-под граун-энд-паунда. Он открыл гард, но и это не спасло его из-под серии ударов. Хабиб предпринял попытку кимуры, но безуспешно (Макгрегор в этот момент снова нарушил правила, ударив коленом в голову). Конор встал только в самом конце раунда.

Когда Нурмагомедов наносил удары сверху, комментировавший тот бой Доминик Круз сказал: «Конор пытается измотать Хабиба, он не пытается встать, чтобы Хабиб тратил энергию на граунд-энд-паунд». Нурмагомедов действительно потратил много энергии на удары, но урон, который он нанес, стоил затраченной энергии. Хабиб нанес 36 ударов на земле, контролировал Макгрегора в партере больше четырех минут и выиграл этот раунд со счетом 10-8.

Третий раунд: Хабиб взял перерыв, Конор нанес несколько опасных ударов

Третий раунд стал первым в карьере Хабиба, который он проиграл на судейских карточках. Макгрегор перебил Нурмагомедова 34-15, защитился от трех попыток тейкдаунов, бил гораздо точнее (65% против 40%).

Но была ли в этом заслуга Конора? Да, он действительно защитился от трех достаточно ленивых попыток тейкдауна. Да, он перебил в стойке борца с не самой лучшей техникой бокса. При этом можно взглянуть на расстояние, на котором находились Хабиб и Конор друг от друга.

Это расстояние удара рукой. Нурмагомедов в первом раунде сделал проход с намного большей дистанции. Почему он не сделал тейкдаун в третьем раунде?

К концу второго раунда Хабиб действительно устал от граунд-энд-паунда. Кажется, так и планировалось. Все бойцы зала АКА делают ставку на темповые первые два раунда, а в третьем – отдыхают, готовясь к чемпионским. Например, сам Хабиб в прошлом бою с Яквинтой предпринял лишь одну попытку тейкдауна в третьем раунде (неудачную) после пяти успешных переводов в предыдущих двух раундах. Даниэль Кормье после двух активных и равных раундов против Джона Джонса в двух боях сдавал в третьем. Кейн Веласкес после двух активных раундов против Фабрисио Вердума проиграл удушающим в третьем.

Конор нанес несколько опасных ударов. Например, коронный апперкот передней рукой, которым он доставал даже Флойда Мейвезера, но этого было недостаточно. План Хабиба сработал, Макгрегор лишился главного козыря – нокаутирующей мощи и точности.

Четвертый раунд: логичное завершение поединка

В начале четвертого раунда Макгрегор снова прессинговал и даже попал чистым левым прямым у сетки, но силы в руках уже не хватало, чтобы нанести большой урон. Нурмагомедов начал раунд в стойке, заставляя Конора поднять руки, чтобы провести тейкдаун.

Левая рука Конора выше, чем обычно

Конор не успел вставить левую руку под правую руку Хабиба, что привело к тейкдауну

Далее Конор совершил классическую ошибку всех соперников Хабиба, попавшись в ловушку: Нурмагомедов ослабил давление при выполнении тейкдауна, позволив Макгрегору встать, после чего забрал спину и снова сделал перевод. Похожую ошибку совершил и Дастин Порье в следующем поединке Хабиба.

Макгрегор пошел против геймплана. Вместо борьбы за тейкдаун и отдачи спины он должен был накинуть гард и, возможно, отдав раунд, переждать в гарде до пятой пятиминутки. Но Конор был слишком уставшим – действовал на инстинктах и попытался встать, а Хабиб его на этом подловил.

Так был ли так хорош бой Хабиба и Конора?

У Макгрегора и его команды был очень хороший геймплан, который мог сработать лучше. Но Конору не хватило выносливости и отработок, которые позволили бы даже при усталости делать правильные вещи. При лучшем тренировочном лагере, возможно, бой бы продлился все пять раундов, а Конор, тоже возможно, даже пошатнул бы Нурмагомедова, но не победил бы. Макгрегору просто не хватает качеств, навыков, способностей в грэпплинге, Хабиб с его уровнем борьбы и самбо – для него стилистически худший соперник.

Нурмагомедов, даже несмотря на гнев и ярость после победы, провел идеально рассчитанный бой с минимальным количеством риска. Он не поддавался на желание финишировать Конора в ранних раундах, не охотился при любой возможности, грамотно рассчитал силы и финишировал в идеальный момент.

Конор действительно продержался дольше Порье и Гейджи и выиграл раунд (чего не сделал ни один боец до него), но он не был самым сложным соперником Нурмагомедова в карьере. Был бой против Глейсона Тибау, о результате которого многие спорят до сих пор, были поединки против Порье и Джонсона, в которых Хабиб заметно пошатнулся. Боя с самым сложным соперником для Нурмагомедова – Тони Фергюсоном – мы так и не увидели.

Бой Конора и Хабиба – событие мирового масштаба, но точно так хорош со спортивной точки зрения? Были намного более высококлассные и конкурентные поединки, в которых было больше событий и динамики. Но такого же по уровню раскрутки, накала, натуральной вражды, предшествовавшей драмы поединка в UFC мы уже вряд ли увидим.

Фото: eastnews.ru/John Locher