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Забудьте про битву стилей в UFC. Теперь чемпионы – бойцы с базой ММА

UFC UFC
MMA MMA
Брэндон Морено Брэндон Морено
Леон Эдвардс Леон Эдвардс
Деметриус Джонсон Деметриус Джонсон
Джамал Хилл Джамал Хилл
Марвин Веттори Марвин Веттори
Шавкат Рахмонов Шавкат Рахмонов
Кори Сэндхаген Кори Сэндхаген
Арнольд Аллен Арнольд Аллен
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Фиксируем революционные сдвиги.

ММА – шоу, в котором соревнуются боксеры против борцов. Такое мнение много лет формировалось даже среди спортсменов. Например, Александр Карелин говорил: «Я считаю, что не может быть такой аккредитованной дисциплины, как ММА. Потому что ММА – это система проведения соревнований. Единственное, что имеет право на существование, это лига смешанных единоборств. Само название предполагает смешение нескольких дисциплин».

Сейчас такие заявления звучат абсурдно – в топовых лигах чемпионами становятся спортсмены, которые занимались только ММА. Как это случилось?

ММА реально были шоу-соревнованиями атлетов из разных единоборств. UFC все изменил

В 648 году до нашей эры древние греки ввели в программу Олимпийских игр панкратион. Это смесь греческой борьбы, бокса и кулачных боев и прародитель современных ММА. Правила были похожи на первый выпуск правил UFC. Не было ограничений по весовым категориям и времени, удары можно было наносить всеми частями тела по любым частям тела (за исключением глаз).

За панкратионом пришли гладиаторские бои, а поединки двух атлетов без экипировки и правил отошли в сторону. Новую жизнь ММА получили в середине 60-х годов. В Японии набирал популярность шутрестлинг – еще один прародитель ММА. Этот вид спорта был реалистичным рестлингом с ударами в полный контакт.

На волне зрительского интереса известные рестлеры и шутрестлеры той эпохи бросали вызовы спортсменам из классических видов боевых искусств. Например, Мухаммеду Али, который бился против японского шутрестлера Антонио Иноки. Или Александру Карелину, который в 1999 году победил японца Акиру Маэду.

12 ноября 1993 года произошло событие, изменившее мир смешанных единоборств. Тогда прошел первый турнир UFC, где схлестнулись восемь бойцов из разных видов единоборств:

• кикбоксеры Патрик Смит и Кевин Розье;

• боец савата Жерар Гордо;

• боксер Арт Джиммерсон;

• сумоист Тейла Тули;

• шутбоксер Кен Шемрок;

• каратист Зейн Фрейзер;

• мастер бразильского джиу-джитсу Ройс Грейси.

Победителем стал Ройс Грейси, который победил Джиммерсона, Шэмрока и Гордо и закончил каждый бой удушающим. На следующих турнирах UFC доминировали борцы и грэпплеры: Олег Тактаров, Ройс Грейси, Дон Фрай, Марк Коулман, Дэн Северн. Они были слишком односторонними бойцами, но побеждали. Комбинация сильной борьбы и слабой стойки оказалась лучше, чем обратный вариант.

Доминацию борцов в UFC прервал Морис Смит – в бою против Марка Коулмана он показал, что при наличии БЖЖ и кикбоксинга у таких ортодоксальных и односторонних борцов, как Коулман, можно побеждать. Большие стероидные мышцы даже в тяжелом весе не всегда приносят победы, а выматывают и ослабляют.

Далее в тяжелом весе началась перестановка чемпионов – ударники сменяли борцов, борцы сменяли ударников. Выделялся Рэнди Кутюр – уникальный боец эпохи. Он показал важность клинча в ММА, использовал техники из родной для себя греко-римской борьбы и элементы грязного бокса. Пример Кутюра показателен – в начале зарождения ММА чемпионами становились не самые мастеровитые или самые физически сильные бойцы. Наиболее важным был стиль и его уникальность.

Эволюция бойцов: чемпионы прогрессировали в незнакомых направлениях, а в лиге появились универсалы

В нулевых в ММА началась гонка навыков. Чемпионы из разных стилей постоянно менялись, но уникальность каждого из них заставляла претендентов подтягивать недостающие навыки. Например, появление Брока Леснара, борца с невероятной мощью, сделало невозможным чемпионство других классических борцов, не обладавших достаточной силой, или чемпионство ударников без борьбы. При этом Кейн Веласкес, универсал с хорошей борцовской базой, серьезными физическими данными и супертемповой ударкой, легко победил Леснара.

В конце нулевых и начале десятых появились первые «универсальные» бойцы. Почему в кавычках? Потому что они не были универсалами в современном понимании, а были борцами или ударниками, серьезно прибавившими в незнакомом для себя направлении. Это те, кого сейчас мы считаем величайшими в истории: Джон Джонс (базовый борец), Жорж Сен-Пьер (базовый каратист), Андерсон Сильва (базовый тхэквондист и тайский боксер), Жозе Альдо (базовый тайский боксер).

Чаще всего они улучшали навыки в незнакомых областях выборочно, не пытаясь полностью переучиться. Например, Джон Джонс использует антропометрию для контроля соперников на дистанции, активно подключал прямые, линейные удары руками и кики. Сен-Пьер добавил проходы в две ноги из каратистской распрыжки, которые стали суперэффективными (4,16 тейкдауна в среднем за 15 минут, 74% – успешные). Сильва и Альдо использовали навыки джиу-джитсу для защиты от проходов (69% и 91% соответственно) и создания опасности в партере.

Среди них выделялся Деметриус Джонсон, который был базовым борцом, но настолько развил ударку, что оформил лучший нокаут года. Джонсон – уникальный боец, который благодаря бойцовскому интеллекту и фанатичному подходу к тренировкам стал одним из первых настоящих универсалов, хотя попал в ММА лишь в 20 лет. Способность смешивать стили и подбирать нужные инструменты для каждого соперника сделали его одним из величайших бойцов.

Конец десятых – доминация борцов, но не классических вольников без ударных навыков, а техничных борцов-грэпплеров, соединивших вольную борьбу, дзюдо, самбо или джиу-джитсу + нестыдный бокс. В первую очередь это касается зала АКА с их фронтменами – Даниэлем Кормье, ставшим двойным чемпионом, и лучшим легковесом в истории Хабибом Нурмагомедовым.

Комбинация сильной борьбы и солидной ударки – универсальный атакующий инструмент. Первая причина – обучиться борьбе намного сложнее, чем работе в стойке для ММА. Доказательство – бой Деметриуса Джонсона против Родтанга Джитмуангнона по смешанным правилам. Первый раунд этого поединка проходил по правилам муай-тай, родным для Родтанга – там Джонсон выстоял против одного из самых известных тайских боксеров целый раунд, не улетев в нокдаун. При этом Родтанг не выдержал и двух с половиной минут против Деметриуса по правилам ММА.

Вторая причина – правила UFC (то есть единый свод правил ММА), которые запрещают бить ногой по оппоненту, находящемуся на трех точках опоры. Что это значит? Любой борец может бесконечно (в случае хорошего кардио) и практически безнаказанно совершать попытки тейкдауна, а в случае неудачи – принимать положение упора лежа на коленях и после этого аккуратно вставать.

Лучше всего этого используют Колби Ковингтон и бойцы из зала Serra-Longo Fight Team – Алджамейн Стерлинг и Мераб Двалишвили. Если боец еще и держит высокий темп ударов и отлично контролирует оппонента на земле, то всегда будет впереди на карточках судей.

Пиком доминирования новых борцов стал 2019 год – сразу после победы Генри Сехудо над Марлоном Мораесом в мужских дивизионах UFC было шесть чемпионов-борцов и лишь двое – из ударных видов спорта. Сейчас их осталось четверо. Что произошло?

В UFC появились базовые ММА-бойцы, которые забрали титулы у борцов. В двух дивизионах больше всего представителей смешанных единоборств

В ММА существует сильно упрощенное, но достаточно близкое к правде наблюдение – борцы бьют ударников, ударники бьют универсалов, универсалы бьют борцов. После появления борцов новой школы появились универсалы новой школы, которые забрали у них титулы.

Так, Леон Эдвардс забрал пояс у борца-боксера Камару Усмана, а Джамал Хилл победил в бою за титул такого же борца-боксера Гловера Тейшейру. Вместе с ними еще один чемпион с базой ММА Брэндон Морено. Это первый раз в истории UFC, когда три бойца с базой смешанных единоборств одновременно чемпионы.

Это произошло неслучайно. В топ-15 UFC сейчас 30 бойцов с базой ММА – около четверти от всего количества (на момент мая-2023):

Если мы разделим борцов на классических (вольники и греко-римцы) и грэпплеров (БЖЖ и самбо), а ударников на боксеров и кикбоксеров, то цифры станут еще показательнее:

Так выглядит разделение по весам и стилям – здесь можно увидеть, что представителей смешанных единоборств в наилегчайшем и среднем весах больше, чем представителей других боевых искусств:

Главные MMAшники UFC прямо сейчас:

Преимущество универсалов – они могут финишировать бой в любой момент и любым методом. Есть близкий пример – Шавкат Рахмонов. За карьеру у него восемь побед нокаутом и девять сдачей. Другой пример – Дрикус дю Плесси, у которого восемь побед нокаутом и десять сдачей.

Важное различие базовых бойцов ММА и универсалов, которые приобрели навыки из другой области по ходу карьеры – они лучше чувствуют себя в переходных фазах и не проседают в каком-то отдельном элементе ММА. При хорошем тренере и бойцовском интеллекте универсал может подобрать геймплан к любому оппоненту, как было в третьем бою Эдвардса и Усмана, когда Леон выиграл бой за счет киков – инструмента, которого у Камару, базового борца и прокачавшего бокс, нет и никогда не было.

При этом борьба остается более надежным инструментом для побед решениями из-за благосклонных к борцам правил. Поэтому не стоит ждать такого же доминирования от базовых ММАшников, какое было у борцов в конце десятых. Есть четкая уверенность: смешанные единоборства перестали быть шоу-соревнованием борцов против боксеров и окончательно закрепились как самостоятельный вид боевых искусств.

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Gettyimages.ru/Francois Nel, Holly Stein, Jon Kopaloff; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency

1 комментарий

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gilg@mesh
Честно говоря я не совсем понял смысл статьи. ММА стало популярнее, теперь многие готовятся сразу туда, если не хотят свои силы в других видах спорта пробовать. Но это не вопрос того, что сложно переучиваться.
Условно боролся я в школе, в универе боксировал, я что, базовый борец, которому ну очень сложно было постигнуть ударную технику? Камару Усман не не смог поставить себе ноги, они у него больные и ему нецелесообразно ими бить. В некоторых видах карате уже кучу лет тренируют все аспекты, броски, партер, разнообразная ударная техника. Вопрос только в том что хочешь учить и для чего
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