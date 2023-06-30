Фиксируем революционные сдвиги.

ММА – шоу, в котором соревнуются боксеры против борцов. Такое мнение много лет формировалось даже среди спортсменов. Например, Александр Карелин говорил: «Я считаю, что не может быть такой аккредитованной дисциплины, как ММА. Потому что ММА – это система проведения соревнований. Единственное, что имеет право на существование, это лига смешанных единоборств. Само название предполагает смешение нескольких дисциплин».

Сейчас такие заявления звучат абсурдно – в топовых лигах чемпионами становятся спортсмены, которые занимались только ММА. Как это случилось?

ММА реально были шоу-соревнованиями атлетов из разных единоборств. UFC все изменил

В 648 году до нашей эры древние греки ввели в программу Олимпийских игр панкратион. Это смесь греческой борьбы, бокса и кулачных боев и прародитель современных ММА. Правила были похожи на первый выпуск правил UFC. Не было ограничений по весовым категориям и времени, удары можно было наносить всеми частями тела по любым частям тела (за исключением глаз).

За панкратионом пришли гладиаторские бои, а поединки двух атлетов без экипировки и правил отошли в сторону. Новую жизнь ММА получили в середине 60-х годов. В Японии набирал популярность шутрестлинг – еще один прародитель ММА. Этот вид спорта был реалистичным рестлингом с ударами в полный контакт.

На волне зрительского интереса известные рестлеры и шутрестлеры той эпохи бросали вызовы спортсменам из классических видов боевых искусств. Например, Мухаммеду Али, который бился против японского шутрестлера Антонио Иноки. Или Александру Карелину, который в 1999 году победил японца Акиру Маэду.

12 ноября 1993 года произошло событие, изменившее мир смешанных единоборств. Тогда прошел первый турнир UFC, где схлестнулись восемь бойцов из разных видов единоборств:

• кикбоксеры Патрик Смит и Кевин Розье;

• боец савата Жерар Гордо;

• боксер Арт Джиммерсон;

• сумоист Тейла Тули;

• шутбоксер Кен Шемрок;

• каратист Зейн Фрейзер;

• мастер бразильского джиу-джитсу Ройс Грейси.

Победителем стал Ройс Грейси, который победил Джиммерсона, Шэмрока и Гордо и закончил каждый бой удушающим. На следующих турнирах UFC доминировали борцы и грэпплеры: Олег Тактаров, Ройс Грейси, Дон Фрай, Марк Коулман, Дэн Северн. Они были слишком односторонними бойцами, но побеждали. Комбинация сильной борьбы и слабой стойки оказалась лучше, чем обратный вариант.

Доминацию борцов в UFC прервал Морис Смит – в бою против Марка Коулмана он показал, что при наличии БЖЖ и кикбоксинга у таких ортодоксальных и односторонних борцов, как Коулман, можно побеждать. Большие стероидные мышцы даже в тяжелом весе не всегда приносят победы, а выматывают и ослабляют.

Далее в тяжелом весе началась перестановка чемпионов – ударники сменяли борцов, борцы сменяли ударников. Выделялся Рэнди Кутюр – уникальный боец эпохи. Он показал важность клинча в ММА, использовал техники из родной для себя греко-римской борьбы и элементы грязного бокса. Пример Кутюра показателен – в начале зарождения ММА чемпионами становились не самые мастеровитые или самые физически сильные бойцы. Наиболее важным был стиль и его уникальность.

Эволюция бойцов: чемпионы прогрессировали в незнакомых направлениях, а в лиге появились универсалы

В нулевых в ММА началась гонка навыков. Чемпионы из разных стилей постоянно менялись, но уникальность каждого из них заставляла претендентов подтягивать недостающие навыки. Например, появление Брока Леснара, борца с невероятной мощью, сделало невозможным чемпионство других классических борцов, не обладавших достаточной силой, или чемпионство ударников без борьбы. При этом Кейн Веласкес, универсал с хорошей борцовской базой, серьезными физическими данными и супертемповой ударкой, легко победил Леснара.

В конце нулевых и начале десятых появились первые «универсальные» бойцы. Почему в кавычках? Потому что они не были универсалами в современном понимании, а были борцами или ударниками, серьезно прибавившими в незнакомом для себя направлении. Это те, кого сейчас мы считаем величайшими в истории: Джон Джонс (базовый борец), Жорж Сен-Пьер (базовый каратист), Андерсон Сильва (базовый тхэквондист и тайский боксер), Жозе Альдо (базовый тайский боксер).

Чаще всего они улучшали навыки в незнакомых областях выборочно, не пытаясь полностью переучиться. Например, Джон Джонс использует антропометрию для контроля соперников на дистанции, активно подключал прямые, линейные удары руками и кики. Сен-Пьер добавил проходы в две ноги из каратистской распрыжки, которые стали суперэффективными (4,16 тейкдауна в среднем за 15 минут, 74% – успешные). Сильва и Альдо использовали навыки джиу-джитсу для защиты от проходов (69% и 91% соответственно) и создания опасности в партере.

Среди них выделялся Деметриус Джонсон, который был базовым борцом, но настолько развил ударку, что оформил лучший нокаут года. Джонсон – уникальный боец, который благодаря бойцовскому интеллекту и фанатичному подходу к тренировкам стал одним из первых настоящих универсалов, хотя попал в ММА лишь в 20 лет. Способность смешивать стили и подбирать нужные инструменты для каждого соперника сделали его одним из величайших бойцов.

Конец десятых – доминация борцов, но не классических вольников без ударных навыков, а техничных борцов-грэпплеров, соединивших вольную борьбу, дзюдо, самбо или джиу-джитсу + нестыдный бокс. В первую очередь это касается зала АКА с их фронтменами – Даниэлем Кормье, ставшим двойным чемпионом, и лучшим легковесом в истории Хабибом Нурмагомедовым.

Комбинация сильной борьбы и солидной ударки – универсальный атакующий инструмент. Первая причина – обучиться борьбе намного сложнее, чем работе в стойке для ММА. Доказательство – бой Деметриуса Джонсона против Родтанга Джитмуангнона по смешанным правилам. Первый раунд этого поединка проходил по правилам муай-тай, родным для Родтанга – там Джонсон выстоял против одного из самых известных тайских боксеров целый раунд, не улетев в нокдаун. При этом Родтанг не выдержал и двух с половиной минут против Деметриуса по правилам ММА.

Вторая причина – правила UFC (то есть единый свод правил ММА), которые запрещают бить ногой по оппоненту, находящемуся на трех точках опоры. Что это значит? Любой борец может бесконечно (в случае хорошего кардио) и практически безнаказанно совершать попытки тейкдауна, а в случае неудачи – принимать положение упора лежа на коленях и после этого аккуратно вставать.

Лучше всего этого используют Колби Ковингтон и бойцы из зала Serra-Longo Fight Team – Алджамейн Стерлинг и Мераб Двалишвили. Если боец еще и держит высокий темп ударов и отлично контролирует оппонента на земле, то всегда будет впереди на карточках судей.

Пиком доминирования новых борцов стал 2019 год – сразу после победы Генри Сехудо над Марлоном Мораесом в мужских дивизионах UFC было шесть чемпионов-борцов и лишь двое – из ударных видов спорта. Сейчас их осталось четверо. Что произошло?

В UFC появились базовые ММА-бойцы, которые забрали титулы у борцов. В двух дивизионах больше всего представителей смешанных единоборств

В ММА существует сильно упрощенное, но достаточно близкое к правде наблюдение – борцы бьют ударников, ударники бьют универсалов, универсалы бьют борцов. После появления борцов новой школы появились универсалы новой школы, которые забрали у них титулы.

Так, Леон Эдвардс забрал пояс у борца-боксера Камару Усмана, а Джамал Хилл победил в бою за титул такого же борца-боксера Гловера Тейшейру. Вместе с ними еще один чемпион с базой ММА Брэндон Морено. Это первый раз в истории UFC, когда три бойца с базой смешанных единоборств одновременно чемпионы.

Это произошло неслучайно. В топ-15 UFC сейчас 30 бойцов с базой ММА – около четверти от всего количества (на момент мая-2023):

Если мы разделим борцов на классических (вольники и греко-римцы) и грэпплеров (БЖЖ и самбо), а ударников на боксеров и кикбоксеров, то цифры станут еще показательнее:

Так выглядит разделение по весам и стилям – здесь можно увидеть, что представителей смешанных единоборств в наилегчайшем и среднем весах больше, чем представителей других боевых искусств:

Главные MMAшники UFC прямо сейчас:

Преимущество универсалов – они могут финишировать бой в любой момент и любым методом. Есть близкий пример – Шавкат Рахмонов. За карьеру у него восемь побед нокаутом и девять сдачей. Другой пример – Дрикус дю Плесси, у которого восемь побед нокаутом и десять сдачей.

Важное различие базовых бойцов ММА и универсалов, которые приобрели навыки из другой области по ходу карьеры – они лучше чувствуют себя в переходных фазах и не проседают в каком-то отдельном элементе ММА. При хорошем тренере и бойцовском интеллекте универсал может подобрать геймплан к любому оппоненту, как было в третьем бою Эдвардса и Усмана, когда Леон выиграл бой за счет киков – инструмента, которого у Камару, базового борца и прокачавшего бокс, нет и никогда не было.

При этом борьба остается более надежным инструментом для побед решениями из-за благосклонных к борцам правил. Поэтому не стоит ждать такого же доминирования от базовых ММАшников, какое было у борцов в конце десятых. Есть четкая уверенность: смешанные единоборства перестали быть шоу-соревнованием борцов против боксеров и окончательно закрепились как самостоятельный вид боевых искусств.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Gettyimages.ru/Francois Nel, Holly Stein, Jon Kopaloff; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency