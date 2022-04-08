Кайл Лаури получил свою первую чемпионскую куртку. Подобные были у Джордана, Кобе и других чемпионов

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Кайл Лаури дал интервью канадскому ответвлению развлекательного сайта Complex. Очень интересно – о том, как он уехал из «Торонто», о наследии, Дрэйке и чемпионстве.

Кстати, по случаю чемпионства 2019-го года adidas, с которыми у Кайла контракт, сделал ему чемпионскую куртку Destroyer, которая уже давно стала символом лучших игроков. Такие были У Майкла, Кобе и других звезд. Теперь есть и у Кайла.

На ней можно увидеть номер, сам трофей, имя, флаги и еще несколько отсылок.

Кайл в своей чемпионской куртке.

Как вообще появились первые куртки?

За историей создания стоит один предприимчивый дизайнер по имени Джефф Хэмильтон. Джефф приехал в США из Парижа, помогал запускать бренд Guess, а еще владел небольшой кожевенной мастерской, которая переодически ему подкидывала работу. Все изменилось, когда Джефф познакомился с Майклом Джорданом. Он знал Майкла почти с самого начала его карьеры, потому что Джордан иногда заказывал у него какие-то кастомные вещи под заказ, как и другие звездные атлеты того времени. Джефф настолько сильно впечатлился игрой Майкла, что стал все чаще посещать его игры, а позже даже смог побывать на всех его играх в финалах НБА. Именно финальная серия 1991-го года стала отправной в большой карьере Джеффа в ранге создателя кастомных курток для баскетболистов.

Джордан и Хэмильтон.

Джефф рассказывал, что специально под Финал 1991-го года придумал дизайн для кожаной куртки, которая бы была посвящена чемпионскому наследию Джордана. Также он решил отметить вклад Скотти Пиппена и сшил куртку для него. Идея заключалась в том, что баскетболисты не получают сразу свой самый важный трофей. Да, речь про перстень. Именно этот факт и заставил Джеффа придумать нестандартный атрибут, который бы баскетболисты смогли показать фанатам и прессе сразу же после матча, не дожидаясь каких-то официальных церемоний в начале следующего сезона НБА.

Джефф уже тогда сотрудничал с НБА, поэтому смог им донести свою идею, а руководство выписало ему допуск в чемпионскую раздевалку. Интересно, что фотографий первой кастомной кожаной куртки на Майкле и Скотти у вас не получится найти в сети, поэтому остается только верить Джеффу.

Первая куртка.

После этого Майкл постоянно получал от Джеффа вот такие кожаные крутки. Ходит легенда, что после финала 1998-го года, Майкл Джордан пока направлялся в подтрибунное помещение уже начал спрашивать про свою новую кожанку. Джефф подтвердил этот факт, а еще рассказал, что момент финального броска Джордана куртка у него была в сумке, а он стоял в первых рядах. После забитого броска к нему сразу же подбежал телохранитель Джордана и повел его в раздевалку, чтобы там Джордан получил свою желанную куртку на второй трипит.

Джордан с курткой 1998-го года.

Детали куртки.

Джефф позже рассказывал, что именно Джордан договорился о том, чтобы ему подарили чемпионский перстень, который дарят всей команде, хотя он в ней даже не числился. Еще он рассказывал, что Джордан просто взял и подарил ему несколько своих подписанных маек с важных матчей и какие-то трофеи из огромной коллекции. Сейчас они остаются друзьями, и если «Хорнетс», когда-то в обозримом будущем будут бороться за чемпионство, то можно быть уверенным на все 100 процентов, что Джордан закажет для своей команды партию таких курток.

Кому еще он делала подобные куртки?

Эти кожанки быстро стали популярны и приобрели статус своеобразного символа чемпионской раздевалки НБА. Джеффу начали поступать заказы все чаще и чаще. Следующим большим сотрудничеством была его работа с «Лейкерс», которых тогда вел за собой Кобе Брайант и Шак. Одно из самых легендарных фото Кобе было сделано тогда.

Первые куртки для «Лейкерс».

Уставший Кобе в куртке от Джеффа. Это уже бэк ту бэк.

Кобе и Джефф.

Трипит.

Также он недавно делал их для чемпионского состав «Лейкерс» 2020-го года.

Энтони Дэвис в своей чемпионской куртке.

В 1996-м году Джефф создал для НБА 50 уникальных курток по спецзаказу. Они были посвящены презентации 50 величайших игроков НБА. Это было глобальное признание работы Джеффа. Он рассказывал, что каждая куртка обладала своим цветом, дизайном и отсылками, потому что была посвящена конкретному игроку.

К 75-летию он снова сделал такую же историю, но на этот раз более детализированную и сложную. 76 курток для 76 величайших игроков в истории. К сожалению, нет общего фото, но можно увидеть некоторые куртки.

Кевин Дюрант демонстрирует свою куртку.

Что сейчас с этими куртками?

К сожалению, все эти куртки -- огромная редкость. Купить их можно у коллекционеров, цена порой уходит за сотню тысяч долларов. Переиздавать эти куртки Джефф больше не может, потому что его лицензия на выпуск этой продукции закончилась, да и превращать такие ценные вещи в массмаркет он явно не хочет. Но все равно какие-то небольшие дропы курток он устраивал на своем личном веб-сайте.

Поп-культурное влияние

Работы Джеффа настолько сильно понравились и за пределами баскетбола, что список его заказчиков резко вырос. Джефф делал куртку для Мохаммеда Али, Мадонны, Майка Тайсона, Снуп Догга, Dr.Dre, Кэролла Шелби (того самого, который делал машины совместно с Ford), Аксель Роуза, Уилла Смита, Нельсона Манделы и многих других.

Куртка для Али.

Для Тайсона.

Для Майкла Джексона.

Сейчас спрос на такие проекты не продолжает падать, но основными клиентами стали состоятельные рэперы: Дрэйк, A$AP Rocky, The Weeknd, Tyga, Wiz Khalifa, J.Balvin, Lil Uzi Ver и другие. Вообще этот список можно продолжать очень долго просто зайдите в его Instagram (где почти 4 миллиона подписчиков), где вы увидите и Джерри Басса, и Quavo, и много кого еще. Там каждый сможет найти своего кумира.

Дрэйк заказал куртку специально под финальный МВЗ Кобе.

The Weeknd заказал себе куртку под свое выступление на Супербоуле.

Что дальше в планах Джеффа?

Не смотря на пожилой возраст (ему 66) он хочет сделать много проектов для НБА, особенно интересно ему поработать над куртками к столетию лиги. Прямо сейчас он работает над частными заказами для музыкантов, шоу и спортивных команд. Его относительно небольшой бизнес стал неотъемлемой частью многих спортивных ивентов, поэтому он за заказы пока сильно не переживает. Раньше его куртки стоили по 2000 долларов за шутку, а сейчас из-за сложности ручной работы их цена добралась до 13 000 долларов, а некоторые потом перепродаются на аукционах в 5-6 дороже. Также Джефф рассказал, что ему приятно, что его дело сформировало свое наследие и повлияло на какую-то часть современной поп-культуры, исполнив его американскую мечту.

«Джефф, ты даже не представляешь, что ты сделал для моей карьеры. Ты меня очень сильно вдохновил тем, что я когда-то добьюсь того, что смогу носить твою куртку». (c) Дрэйк

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Фото: globallookpress.com; instagram.com/