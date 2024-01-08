Умер Франц Беккенбауэр. Синоним надежной защиты

Великий.

Не стало Франца Беккенбауэра, но его имя навсегда – одна из первых ассоциация с надежной обороной. Несколько лет назад мы рассказывали о пути немца к величию.

К сожалению, появился такой грустный повод напомнить эту историю.

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Родители Франца ругались, когда он ушел из страховой фирмы ради футбола. В захудалую «Баварию»

Франц Беккенбауэр, вероятно, самый знаменитый защитник в истории футбола. Именно он организовал оборонительную революцию на позиции либеро и стал единственным защитником, выигравшим два «Золотых мяча».

Он пример того, как надо относиться к игре в обороне.

Уже в 13 лет Беккенбауэр проявил недетскую решительность. Он занимался в клубе «Мюнхен 1906», который в 1950-е был одним из ярчайших в городе, но не мог содержать академию. Из-за проблем с деньгами боссы договорились о передаче воспитанников «Мюнхену-1860» – популярнейшей команде Баварии.

Но соглашение нарушил очный матч: в финале юношеского турнира парни из «1860» играли настолько грубо, что спровоцировали драку. Францу так больно врезали по уху, что он еще на поле определился с будущим – если выхода все равно нет, лучше перейти в другую команду, пусть и слабее. В раздевалке его поддержали партнеры, и в следующем месяце они толпой завалились тренировку «Баварии».

Это сейчас величие «Баварии» очевидно, но тогда ее даже не пригласили в Бундеслигу, которая родилась в 1963 году. Родители Франца вообще не верили в клуб, поэтому сильно ругались, когда сын ушел с должности стажера страхового агента, чтобы сконцентрироваться на футболе. Вскоре они успокоились, потому что Беккенбауэр пробился в молодежную сборную, но он тут же влип в историю.

Его 18-летняя подруга забеременела и, узнав, что Франц не собирается жениться, отомстила. Вместе с разъяренными родителями девушка дошла до главных футбольных чиновников ФРГ, и они запретили Беккенбауэру играть за сборную из-за «неподобающего поведения». Но ему повезло: за талантливого парня вступился тренер главной команды Деттмар Крамер, который убедил чиновников, что они рискуют сломать большого игрока.

Плавно все нормализовалось: в 19 Беккенбауэр дебютировал в основе «Баварии» слева в атаке, а в 20 протащил клуб в бундеслигу и попал в сборную ФРГ. Дебют вышел роскошным: победа над Швецией 2:1, билеты на ЧМ-1966 в Англию и очарованные игрой Франца в атаке болельщики. В 22 он выиграл Кубок обладателей кубков и еще через год Франц Рот, Зепп Майер и Герд Мюллер избрали его капитаном «Баварии» – команды, в которой он провел 19 лет и за которую сыграл 427 матчей.

Франц усовершенствовал позицию либеро. Выиграл чемпионат мира с третьей попытки

Чемпионат мира-1966 почти стал для Беккенбауэра грандиозным.

В группе он заколотил два гола швейцарцам и помог ФРГ повалить Испанию. Затем в четвертьфинале расстроил Уругвай, а в полуфинале – Льва Яшина. Но главный матч турнира сложился неудачно: сборная Англии, где блистали Джефф Херст (забил три) и Бобби Чарльтон (просто был гениален), выиграла 4:2 в дополнительное время. Позже Франц красиво взял ответственность на себя: «Они победили только из-за того, что Бобби Чарльтон был немного лучше, чем я. Вот и все».

Чемпионат мира-1970 не стал для Беккенбауэра грандиозным.

ФРГ залетела в четвертьфинал после трех побед в группе и попала на Англию, которой мечтала отомстить четыре года. В основное время ФРГ отыгралась со счета 0:2, а Беккенбауэр забил первый гол. В дополнительное – решающий положил Герд Мюллер и свел с ума всю республику. В полуфинале ФРГ ждали итальянцы, и команды выдали представление, которое сейчас называют матчем века: 1:1 после двух таймов, 5 голов в дополнительные и великие 4:3 в пользу Италии. Игра памятна еще и фотографией Беккенбауэра с рукой на перевязи – он вывихнул плечо, но покинул поле лишь на пару минут, чтобы отважно вернуться и закончить матч.

А вот ЧМ-1974 наконец-то стал.

В конце 60-х он впервые сыграл в «Баварии» на позиции либеро. Но не классического, а модернизированного – Беккенбауэр не только страховал партнеров, стирая их ошибки, но и резво подключался к атакам. На это его вдохновил стиль левого защитника «Интера» и сборной Италии Джачинто Факкетти, который носился по флангу и помогал абсолютно везде.

Франц мечтал адаптировать манеру для центра поля, и безумная идея сразу прижилась в клубе, но тренер ФРГ Хельмут Шен долго не разрешал ему рисковать в сборной. Впервые он сыграл либеро только в финальной части Евро-1972 – тогда ФРГ вынесла в финале СССР 3:0, а Франц по итогам сезона получил Золотой мяч. «Факкетти дал мне вдохновение для этой идеи. Я почувствовал дух большого приключения», – рассказывал Беккенбауэр.

На домашнем чемпионате мира она уже был капитаном сборной и максимально строго вел себя в раздевалке.

На том турнире ФРГ добралась до финала во многом благодаря неординарной манере Беккенбауэра, которая шокировала другие команды. Матч с Нидерландами, где отдельным противостоянием была битва лучших футболистов планеты – Беккенбауэра и Кройфа – выиграла ФРГ – 2:1. Золотой мяч отдали Кройфу, но Франца признали лучшим игроком года в Германии. А второй «Золотой мяч» он получил всего через пару лет.

Франц ненавидели из-за трансфера в США

Беккенбауэр уехал подзаработать в США, когда это еще не было мейнстримом.

В 1977 году ему стукнуло 32, и он улетел в «Нью-Йорк Космос», чем жутко всех разозлил: Юпп Дерваль не вызывал его в сборную, а болельщики называли предателем. Это был тяжелый период, потому что раньше Франц получал от фанатов только сумасшедшую любовь и прозвище кайзер (император в Германской империи).

По словам Беккенбауэра, оно появилось в 1968 году. Тогда одно издание опубликовало фотографию игрока на фоне бюста бывшего австрийского императора Франца Иосифа и подписало ее «Футбольный кайзер». По другой версии, прозвище закрепилось после финале Кубка ФРГ 1969-го, когда Франц закрыл одну из легенд «Шальке» Райнхарда Либуду по прозвищу «Король Вестфалии» и, таким образом, превзошел его звание.

В США Беккенбауэр чувствовал себя еще значимее, чем на родине: он сдружился с Лучано Паваротти, ему стоя аплодировали с трибун и узнавали даже на матчах бейсбольного «Янкиз». Впрочем, Беккенбауэр объяснял, что улетел в США не за этим: «Одной из причин был Пеле (он играл за «Космос» с 1975-го по 1977-й – Sports.ru). Я хотел повторить его путь. Это лучший игрок всех времен, который в десять раз более талантлив, чем любой другой футболист. А легкий эгоизм делал его настоящим лидером».

В 1982-м Беккенбауэр вернулся в Бундеслигу, отыграл сезон за Гамбург и снова улетел в «Космос», где провел заключительный год в карьере. Беккенбауэр часто говорил, что не хочет тренировать, но в 1984-м его уговорили возглавить сборную ФРГ, где по нему все-таки сильно соскучились.

У Франца даже не было лицензии, поэтому официально он числился «шефом команды». При нем в 1986-м она дошла до финала ЧМ, а четыре года выиграла его. Один момент со «Стадио Олимпико» навсегда остался в истории: пока игроки радовались победе, их тренер не спеша гулял в центре поля. «Это было единственное место, где я мог побыть один. Мне нужно было о многом подумать». Так он стал единственным человеком в истории футбола, который выиграл чемпионат мира как капитан и как тренер.

После финала 1990-го Беккенбауэр ушел из сборной, о чем объявил еще до решающего матча.

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Революция Беккенбауэра на долгие годы стала фишкой сборной – в 1996 году Матиас Заммер даже получил «Золотой мяч», играя в его стиле.

«Раньше все-таки не отходили от стандартов, – говорил Франц. – Если ты крайний защитник, то играешь крайнего защитника. Если центральный полузащитник, то занимаешься только определенными обязанностями. Факкетти был роскошным игроком, но он тоже находился в рамках своей позиции, хоть и позволял какие-то вольности. Я же мог подключаться куда угодно. Это действительно был некий переворот».

За полвека в Германии сменились целые поколения роскошных защитников. Но превзойти Беккенбауэра, кажется, просто невозможно.

Фото: globallookpress.com/SVEN SIMON/picture-alliance, imago sportfotodienst, dpa; Gettyimages.ru/Alex Grimm