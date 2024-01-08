Умер Франц Беккенбауэр. Синоним надежной защиты
Великий.
Не стало Франца Беккенбауэра, но его имя навсегда – одна из первых ассоциация с надежной обороной. Несколько лет назад мы рассказывали о пути немца к величию.
К сожалению, появился такой грустный повод напомнить эту историю.
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Родители Франца ругались, когда он ушел из страховой фирмы ради футбола. В захудалую «Баварию»
Франц Беккенбауэр, вероятно, самый знаменитый защитник в истории футбола. Именно он организовал оборонительную революцию на позиции либеро и стал единственным защитником, выигравшим два «Золотых мяча».
Он пример того, как надо относиться к игре в обороне.
Уже в 13 лет Беккенбауэр проявил недетскую решительность. Он занимался в клубе «Мюнхен 1906», который в 1950-е был одним из ярчайших в городе, но не мог содержать академию. Из-за проблем с деньгами боссы договорились о передаче воспитанников «Мюнхену-1860» – популярнейшей команде Баварии.
Но соглашение нарушил очный матч: в финале юношеского турнира парни из «1860» играли настолько грубо, что спровоцировали драку. Францу так больно врезали по уху, что он еще на поле определился с будущим – если выхода все равно нет, лучше перейти в другую команду, пусть и слабее. В раздевалке его поддержали партнеры, и в следующем месяце они толпой завалились тренировку «Баварии».
Это сейчас величие «Баварии» очевидно, но тогда ее даже не пригласили в Бундеслигу, которая родилась в 1963 году. Родители Франца вообще не верили в клуб, поэтому сильно ругались, когда сын ушел с должности стажера страхового агента, чтобы сконцентрироваться на футболе. Вскоре они успокоились, потому что Беккенбауэр пробился в молодежную сборную, но он тут же влип в историю.
Его 18-летняя подруга забеременела и, узнав, что Франц не собирается жениться, отомстила. Вместе с разъяренными родителями девушка дошла до главных футбольных чиновников ФРГ, и они запретили Беккенбауэру играть за сборную из-за «неподобающего поведения». Но ему повезло: за талантливого парня вступился тренер главной команды Деттмар Крамер, который убедил чиновников, что они рискуют сломать большого игрока.
Плавно все нормализовалось: в 19 Беккенбауэр дебютировал в основе «Баварии» слева в атаке, а в 20 протащил клуб в бундеслигу и попал в сборную ФРГ. Дебют вышел роскошным: победа над Швецией 2:1, билеты на ЧМ-1966 в Англию и очарованные игрой Франца в атаке болельщики. В 22 он выиграл Кубок обладателей кубков и еще через год Франц Рот, Зепп Майер и Герд Мюллер избрали его капитаном «Баварии» – команды, в которой он провел 19 лет и за которую сыграл 427 матчей.
Франц усовершенствовал позицию либеро. Выиграл чемпионат мира с третьей попытки
Чемпионат мира-1966 почти стал для Беккенбауэра грандиозным.
В группе он заколотил два гола швейцарцам и помог ФРГ повалить Испанию. Затем в четвертьфинале расстроил Уругвай, а в полуфинале – Льва Яшина. Но главный матч турнира сложился неудачно: сборная Англии, где блистали Джефф Херст (забил три) и Бобби Чарльтон (просто был гениален), выиграла 4:2 в дополнительное время. Позже Франц красиво взял ответственность на себя: «Они победили только из-за того, что Бобби Чарльтон был немного лучше, чем я. Вот и все».
Чемпионат мира-1970 не стал для Беккенбауэра грандиозным.
ФРГ залетела в четвертьфинал после трех побед в группе и попала на Англию, которой мечтала отомстить четыре года. В основное время ФРГ отыгралась со счета 0:2, а Беккенбауэр забил первый гол. В дополнительное – решающий положил Герд Мюллер и свел с ума всю республику. В полуфинале ФРГ ждали итальянцы, и команды выдали представление, которое сейчас называют матчем века: 1:1 после двух таймов, 5 голов в дополнительные и великие 4:3 в пользу Италии. Игра памятна еще и фотографией Беккенбауэра с рукой на перевязи – он вывихнул плечо, но покинул поле лишь на пару минут, чтобы отважно вернуться и закончить матч.
А вот ЧМ-1974 наконец-то стал.
В конце 60-х он впервые сыграл в «Баварии» на позиции либеро. Но не классического, а модернизированного – Беккенбауэр не только страховал партнеров, стирая их ошибки, но и резво подключался к атакам. На это его вдохновил стиль левого защитника «Интера» и сборной Италии Джачинто Факкетти, который носился по флангу и помогал абсолютно везде.
Франц мечтал адаптировать манеру для центра поля, и безумная идея сразу прижилась в клубе, но тренер ФРГ Хельмут Шен долго не разрешал ему рисковать в сборной. Впервые он сыграл либеро только в финальной части Евро-1972 – тогда ФРГ вынесла в финале СССР 3:0, а Франц по итогам сезона получил Золотой мяч. «Факкетти дал мне вдохновение для этой идеи. Я почувствовал дух большого приключения», – рассказывал Беккенбауэр.
На домашнем чемпионате мира она уже был капитаном сборной и максимально строго вел себя в раздевалке.
На том турнире ФРГ добралась до финала во многом благодаря неординарной манере Беккенбауэра, которая шокировала другие команды. Матч с Нидерландами, где отдельным противостоянием была битва лучших футболистов планеты – Беккенбауэра и Кройфа – выиграла ФРГ – 2:1. Золотой мяч отдали Кройфу, но Франца признали лучшим игроком года в Германии. А второй «Золотой мяч» он получил всего через пару лет.
Франц ненавидели из-за трансфера в США
Беккенбауэр уехал подзаработать в США, когда это еще не было мейнстримом.
В 1977 году ему стукнуло 32, и он улетел в «Нью-Йорк Космос», чем жутко всех разозлил: Юпп Дерваль не вызывал его в сборную, а болельщики называли предателем. Это был тяжелый период, потому что раньше Франц получал от фанатов только сумасшедшую любовь и прозвище кайзер (император в Германской империи).
По словам Беккенбауэра, оно появилось в 1968 году. Тогда одно издание опубликовало фотографию игрока на фоне бюста бывшего австрийского императора Франца Иосифа и подписало ее «Футбольный кайзер». По другой версии, прозвище закрепилось после финале Кубка ФРГ 1969-го, когда Франц закрыл одну из легенд «Шальке» Райнхарда Либуду по прозвищу «Король Вестфалии» и, таким образом, превзошел его звание.
В США Беккенбауэр чувствовал себя еще значимее, чем на родине: он сдружился с Лучано Паваротти, ему стоя аплодировали с трибун и узнавали даже на матчах бейсбольного «Янкиз». Впрочем, Беккенбауэр объяснял, что улетел в США не за этим: «Одной из причин был Пеле (он играл за «Космос» с 1975-го по 1977-й – Sports.ru). Я хотел повторить его путь. Это лучший игрок всех времен, который в десять раз более талантлив, чем любой другой футболист. А легкий эгоизм делал его настоящим лидером».
В 1982-м Беккенбауэр вернулся в Бундеслигу, отыграл сезон за Гамбург и снова улетел в «Космос», где провел заключительный год в карьере. Беккенбауэр часто говорил, что не хочет тренировать, но в 1984-м его уговорили возглавить сборную ФРГ, где по нему все-таки сильно соскучились.
У Франца даже не было лицензии, поэтому официально он числился «шефом команды». При нем в 1986-м она дошла до финала ЧМ, а четыре года выиграла его. Один момент со «Стадио Олимпико» навсегда остался в истории: пока игроки радовались победе, их тренер не спеша гулял в центре поля. «Это было единственное место, где я мог побыть один. Мне нужно было о многом подумать». Так он стал единственным человеком в истории футбола, который выиграл чемпионат мира как капитан и как тренер.
После финала 1990-го Беккенбауэр ушел из сборной, о чем объявил еще до решающего матча.
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Революция Беккенбауэра на долгие годы стала фишкой сборной – в 1996 году Матиас Заммер даже получил «Золотой мяч», играя в его стиле.
«Раньше все-таки не отходили от стандартов, – говорил Франц. – Если ты крайний защитник, то играешь крайнего защитника. Если центральный полузащитник, то занимаешься только определенными обязанностями. Факкетти был роскошным игроком, но он тоже находился в рамках своей позиции, хоть и позволял какие-то вольности. Я же мог подключаться куда угодно. Это действительно был некий переворот».
За полвека в Германии сменились целые поколения роскошных защитников. Но превзойти Беккенбауэра, кажется, просто невозможно.
Фото: globallookpress.com/SVEN SIMON/picture-alliance, imago sportfotodienst, dpa; Gettyimages.ru/Alex Grimm
Он был синонимом универсализма на поле - умел вообще всё.
А также синонимом элегантности.
427 матчей за "Байерн",60 забитых.
103 матча в сборной,14 голов.
Как игрок 3-х кратный призёр чемпионатов мира,2-х кратный Европы.
И это не считая множества наград как тренеру и в иных качествах и номинациях.
ЛЕГЕНДА в полном смысле этого слова.
Маттеусу на том ЧМ было 13 лет - стесняюсь спросить, на что именно заряжал его Беккенбауэр :)))
Но никто и близко рядом с ним не стал.
Это идеал защитника на все времена. Недостижимый для других, к сожалению.
Земля пухом...
есть кинохроника, Пеле забивает свой последний гол за космос (со штрафного)
и Франц бежит поздравлять его
"Франц ненавидели"
"она уже был капитаном сборной" Кто она? Мама удаленного наспех Маттеуса?
"Захудалая Бавария" на тот момент, между прочим, уже разок чемпион Германии. Ну не рекордмайстер пока что, но все-таки чемпион. И уже при больших деньгах.