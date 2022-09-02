«Слышь, да это диетический штрудель!» Пост Реброва про Ещенко перед прощальным матчем

Друзья, всем привет! Сегодня после долгого перерыва вернусь в ворота и сыграю в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита». И это будут мои прощальные минуты как футболиста.

А рядом со мной сыграет Ещ – думаю, это отличный повод сделать про него пост. Согласны?

Тогда поехали.

* * *

Ещ всегда был забавным. Впервые мы пересеклись году в 2004-м или 2005-м – в молодежной сборной. Он казался безбашенным: помню, у него уже тогда был Range Rover, жена-блондинка, сам крашеный, весь такой нарядный – в общем, все как надо.

Мог приехать на своем «Рейндже», а внутри все завалено сумками Louis Vuitton. Жену селил прямо в соседнем номере на базе в Бору. Основная сборная жила в маленьком корпусе, а мы в большом – и там можно было просто гостиничный номер снять. Вот он жене и снимал.

Здоровья у Еща и тогда было очень много, но он его сохранил и до сегодняшних дней. В какой бы форме ни находился, выдерживал все сложные тренировки Тедеско. Справлялся даже лучше, чем молодежь.

Даже если что-то праздновал накануне, приходил и отрабатывал максимально, никаких претензий не предъявить. Самое удивительное, потом не умирал. Вот так дано природой человеку.

Ещ появился в «Спартаке» перед чемпионским сезоном. У меня мысли пробежали: «Ну этого нарядного куда привезли? Только таких игроков нам еще не хватало».

Было смешно: перед этим «Анжи» вылетел с ним, «Динамо» вылетело, «Кубань» он тоже проводил в ФНЛ. Мы давай его травить: «Ещ, ты че, всех похоронил, теперь пришел и нас потопить?» В итоге он забил в матче с «Крыльями» – первый гол Карреры. А накануне ночью у него дочка родилась.

С Ещом мне всегда было максимально некомфортно играть. Вы спросите: «Как такое может быть, если вы вместе лучший сезон рядом отыграли?» Удивительно, но это так.

В плане обороны еще нормально – Ещ, например, хорошо умел удары блокировать. Но в плане начала атак – катастрофа. Кинешь ему мяч – причем хорошо кинешь – он его обработать не может, смотрит на тебя, типа, куда ты даешь. Потом отдает мне в кадык – и кричит, что он идеально отдал, а это я на самом деле кривоногий.

Помню, пришел Кононов, вернул нас в состав. И на одной неделе Ещ за три дня воткнул мне три гола. Вот каждый день забивал автоголы. Один вообще шок: Ещ бежит на фланге, нападающий прессингует, я иду под Еща, чтобы удобнее ему было отдать. А он как-то пыром бьет мне за шкирку и в самую девятку попадает. Дальше стоит и только руками разводит.

Представляю тренерские мысли Кононова в этот момент: «Кого я вообще в состав вернул, что они творят?»

На Еща невозможно злиться. Каррера убирал его из-за лайка, но потом на прощальном ужине сказал: «Андрюх, извини, ты классный парень. К тебе нет и не было претензий, но ты просто попал под раздачу. Я не мог отстранить Глушакова, а тебя оставить».

А с лайком было так: Ещ увидел картинку и лайкнул ее, никакую подпись он, конечно не читал. Он так рассказывал, я уверен, что так и было. Ещ в инстаграме – это вообще отдельная тема. Он любил моей жене написать, жене Макеева, Боккетти, Комбарова, Глушакова. Моя Катя часто смеялась, показывала его сообщения. Там что-то в таком духе: «Что, твой опять одну траву ест? Моделька!» Или однажды написал жене Макеева: «Что ты все в ЦУМ ходишь? Приходи ко мне в магазин, я тебе все вещи подберу».

У него же был магазин вещей АЕ38. А еще он клубнику выращивал. Сначала хлеб хотел делать, но в итоге остановился на клубнике. Какой-то парник организовал, говорил Самедову: «Сейчас тебе в «Сирень» будем поставлять». Время проходит, я спрашиваю: «Ещ, а где клубника?» Он отвечает: «Погоди. Сейчас только первый сезон». Проходит уже три сезона, снова спрашиваю, что там с клубникой. Ещ отвечает: «##### клубнике».

Он очень щедрый. Как-то отмечали мое 35-летие, основное празднование закончилось, поехали в какой-то клуб. Ещ подходит, просит карту. Ну я даю ему, а потом жена мне говорит: «Слушай, там Андрей целую компанию угощает. Иди его успокой, а то сейчас все свои деньги оставит». Я в шоке: «Какие свои?! Он с моей картой пошел!» Но вообще Ещ – душа нараспашку, всегда готов закрыть счет и всех угостить.

Мы любили его постебать с лишним весом. Говорим: «Ещ, ты чего такой жирный стал?» Он не соглашается: «Чего? Ты посмотри – тут мышцы одни!» Мы продолжаем: «Какие мыщцы? Один жир, он уже наружу лезет!» И берет себе штрудель после ужина. Я говорю: «Ещ, ну куда тебе штрудель на ночь». Его ничего не смущало: «Слышь, да он диетический!» И ел из него одну начинку, тесто оставлял.

Со стрингами, конечно, великая история. Они с женой отдыхали в Кисловодске, там был душ Шарко (вид гидромассажа – Sports.ru). А душ Шарко принимают в таких стрингах. Жена его сфоткала, а он, недолго думая, запилил в интернет. И понеслась жара!

Удалять его никто не просил, но просто фидбек был такой, что даже Ещ смутился. Плюс уже тогда шли разговоры, что он будет помощником тренера – и стоит вести себя солиднее. В команде даже никто смеялся. Ну, Еща все знают – стринги и стринги, для него ничего особенного.

Каттани только прикалывался. Наклеил мне в еженедельник туда Еща в этом образе!

Самые теплые отношения у Ещенко были с Тедеско. Когда ты играешь, то так близко с тренером не находишься. Здесь же мы особо не играли, он использовал нас как помощников. Еща иногда выпускал на последних минутах – время потянуть, молодым подсказать. И эти матчи до побед доводили. Тедеско вообще очень ценил Ещенко и просил его как можно больше подсказывать партнерам. И на тренировках, и на скамейке.

При Тедеско мы оба приняли правила игры. Конечно, как спортсмены переживали, но понимали, что наше время уходит, что надо наслаждаться тем, что есть. Ещ ценил каждую минуту, которую ему доверяли. А потом весь вечер говорил, как он вышел на пять минут, какой внес вклад и как чуть ли не благодаря ему победили.

Ещ, конечно, не наигрался. Хорошо, что Медиалигу придумали, думаю, там будет играть до бесконечности, пока бегать сможет. Ему комфортно – трэшток, какая-то дичь происходит, можно спорить, кричать, ругаться.

Когда пришел Ваноли, Еща перевели в тренерский штаб. И он начал активно учить английский. Не поверите, в те дни как ни спросишь его, что делает, он отвечает: «У меня английский». Каждый день у него был английский, а выхлопа особо не было видно.

При этом с Ваноли и его штабом Ещ каким-то образом находил общий язык. Помню, Каттани меня спрашивает: «Артем, а ты хоть что-то понимаешь из того, что Андрей им говорит? Я ничего не понимаю. Как они вообще разговаривают?»

Ещ – чемпион мира по всем видам спорта. Смотрим гандбол – он рассказывает, как, кто и что там делает не так. Смотрим баскетбол – начинает рассказывать, как в баскет надо играть.

Для меня, конечно, стало открытием, когда мы при Тедеско сели с ним на скамейку, а потом Тедеско повторял те же вещи, что перед этим говорил мне Ещ. Оказалось, в футболе он разбирается. Ваноли, кстати, спрашивал про Еща у Боккетти, тот тоже хорошие рекомендации оставил.

Поэтому его и взяли в штаб: он прекрасно умел донести информацию до игроков, показать, что нужно делать. Нет, Ещ не был каким-то серьезным дядей, который толкал свои идеи. Он просто выполнял работу передатчика, которого хорошо понимали футболисты. Идеальная роль для него, ребята его очень здорово воспринимали.

Почему Ещ сейчас не в штабе? Еще до Абаскаля решили, что ему надо развиваться. Не просто фишки расставлять и передавать слова тренера, а учиться самостоятельно работать, методологически процессы выстраивать, правильно говорить. Академия – прекрасное место для роста.

Ретро-матч с ним, конечно, обсуждали. Ещ говорит: «Ну чего, тренируешься по аутам бить?» Травит меня за игру ногами.

Все как обычно – будто карьеры и не заканчивали.

Я уверен, из Еща дальше получится отличный тренер. И, несмотря на то, что в тексте полно приколов, у нас с ним всегда были теплые и добрые отношения.

Такими они остаются до сих пор – и я очень ценю нашу дружбу.

Фото: РИА Новости/Александр Ступников, Григорий Сысоев; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; spartak.com/Александр Ступников; premierliga.ru