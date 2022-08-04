Ребров покадрово объясняет, как Алиссон тащит выходы 1 в 1. Интуиция, игра в кошки-мышки и система старт-стоп

Всем привет! К старту английского чемпионата Вадим Лукомский предложил мне разобрать действия Алиссона при выходах один на один. Неожиданно? Для меня было тоже! Оказалось, его статистика при выходах один на один – лучшая в АПЛ с аномальным отрывом.

Небольшое уточнение Лукомского: «Есть модель, которая переводит вратарские действия в «голы, от которых спас кипер». Алиссон только через спасения при выходах один на один уберег «Ливерпуль» от 8-9 голов, что почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя. Остальные вратари идут плотной группой, а бразилец – в космосе».

Возвращаем микрофон Реброву. Я с большим интересом изучил и цифры, и сэйвы. Конечно, раньше замечал, что Алиссон хорош при выходах один на один, но так детально не погружался. Теперь мне поскорее хочется поделиться впечатлениями.

Поехали!

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1 . «Ливерпуль» – «Вест Хэм» – 1:0 (05.03.2022)

Все начинается с серьезного провала в обороне, у нападающего очень много времени. Что мне нравится: Алиссон занимает высокую позицию, но при этом не выбрасывается. Он находится там, откуда в случае парашюта может резко сорваться назад. Еще обратите внимание, что он стоит в пол-оборота. Это позволяет быстро перемещаться приставными шагами и контролировать вообще все.

Скриншоты – InstatScout

А иногда в таких ситуациях бывает, что игрок на скорости бежит, а вратарь его ждет на линии штрафной. Это ошибка, такая позиция максимально облегчает задачу нападающему: можно просто пробросить мимо, вратарь будет как отрезанный ломоть.

Алиссон же действует правильно: отскакивает назад и здорово балансирует между линией штрафной и линией вратарской. Это дает форварду «Вест Хэма» ощущение запаса по времени, он тормозит и подстраивается под мяч. И что мы видим? Как только нападающий теряет скорость и начинает готовить удар, Алиссон резко срывается и мгновенно сокращает угол обстрела.

В итоге бить уже почти некуда, остается только перебрасывать. Нападающему удается парашют, но мяч летит не сильно, Алиссон его цепляет, а дальше уже страхуют защитники.

Казалось бы: на первом скрине ощущение, что тут вообще ничего не сделать, но вратарь грамотными перемещениями вперед-назад усложняет задачу нападающему и тащит. Момент для учебников.

2. «Милан» –«Ливерпуль» – 1:2 (07.12.2021)

Алиссон снова работает расстояниями: сначала резко срывается, а потом тормозит. Тем самым сбивает нападающего, ему приходится менять решение.

Что еще интересно: в момент удара Алиссон уже заваливается влево от себя, здесь он предугадывает, как при пенальти. Этот момент надо чувствовать. Алиссон прямо читает заранее и уверенно идет туда, куда бьет нападающий. Такому не научить, предвосхищение работает исключительно на опыте и ощущениях.

3. «Манчестер Сити» –«Ливерпуль» – 2:2 (10.04.2022)

Ниже будет чистый кайф! Просто посмотрите, как Алисссон все знает заранее. Он ведь сокращает угол обстрела еще до того, как сделали прострел. Внимание к стартовой позиции: Алиссон находится почти на линии вратарской, это многое решает. Стой он на два шага назад, то был бы уже отыгран.

За счет чтения игры он резко вылетает в нужный момент, а там расстояние до мяча уже минимально. Серьезно, окажись Алиссон на метр сзади, его бы расстреляли, никакая реакция бы не помогла.

Что в итоге: благодаря предугадыванию Алиссон максимально сокращает угол обстрела, у него появляются хорошие шансы взять удар в упор, он его и берет. Забить можно было только черпаком.

Получается, еще до удара Алиссон мозгом переиграл сразу двоих из «Манчестер Сити», а сам сэйв – это уже рабочая история. Он, по сути, закрыл собой все возможные пути для удара. Оставался один вариант с черпаком, но это технически слишком тяжело, да и принять такое решение – надо смелостью обладать.

4. «Арсенал» – «Ливерпуль» – 0:2 (16.03.2022)

Следующий момент состоит из двух эпизодов. В первом случае Алиссон не завалился, а загнал соперника в угол. Там не дал ему ничего сделать и полностью перекрыл возможность для удара.

Дальше Алиссон и оборона снова принимают правильное решение: вратарь бежит на бьющего игрока, а защитники страхуют в воротах. Почему бежать в раму вратарю тут не стоило? С такого расстояния на линии сложно брать удары, а вот накрыть вблизи очень даже реально, за счет рук можно перекрыть значительную площадь. Что, в общем-то, Алиссон и сделал.

Быть в агрессивной позиции – нормально для Алиссона. При этом важно понимать, что он все это делает с мозгами, он хорошо чувствует расстояния в этих ситуациях. Это не бесшабашные, а хорошо просчитанные действия.

5. «Манчестер Сити» –«Ливерпуль» – 2:3 (16.04.2022)

Иногда Алиссон чуть выходит за грани. В этом моменте со Жезусом он, конечно, красавец, что спас, вопросов нет. Только могло сложиться не так удачно. Смотрите: здесь все происходит так стремительно, что даже высокая игра Алиссона не позволяет ему занять позицию, чтобы как обычно все перекрыть.

У Жезуса много времени, чтобы подготовиться и пробить мимо Алиссона, но удар получается не лучшим. Но отмечу, что в 90% случаев правоногие нападающие ударили бы отсюда низом в правый от себя угол, меня еще так Джанлука Риомми (экс-тренер вратарей «Спартака» – Sports.ru) учил. Возможно, Алиссон по науке и ждал удар туда.

Но, на мой взгляд, он слишком агрессивно побежал вперед. Тут как раз был вариант остаться на линии, потому что Жезуса могли настичь защитники, до Алиссона он тогда просто бы не добрался. Но опять же: вратарь спас, к нему никаких вопросов, он в этом эпизоде победитель.

Отметим и как складывается Алиссон: очень часто группируется так, что отбивает и рукой, и ногой одновременно. Он не раскрывается, за счет этого большую площадь перекрывает. Мне сложно сказать, насколько это универсальный метод, но пример вратаря «Ливерпуля» показывает, что при максимальном сближении эта техника не подводит.

Плюс Алиссон в момент удара всегда останавливается. Это тоже играет роль: в движении тебе могут попасть в шаг, поймать на каком-то противоходе, а в стойке ты все контролируешь.

6. «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 3:0 (18.09.2021)

Несмотря на то, что Алиссон готов действовать высоко, он всегда предварительно оценивает ситуацию. Например, здесь он видит, что соперник бьется с защитником, поэтому сначала выжидает.

А срывается только тогда, когда этого уже требует ситуация. Нападающему тяжело, на нем висит защитник, но он все еще может ударить. В этот момент сразу же вмешивается Алиссон, который полностью перекрывает все возможные зоны полета мяча.

Еще раз повторю: Алиссон мастерски чувствует, когда нужно двинуться назад или вперед. Делает это в основном в те моменты, когда соперник возится с мячом и не может ударить вратарю в шаг или в противоход – то есть в моменты, когда тот не готов.

7. «Атлетико» – «Ливерпуль» – 2:3 (16.04.2022)

Обычно говорят, что нападающие не прощают вратарей за ошибки, а тут Алиссон не простил за ошибку Гризманна. Сами посмотрите: ну как он игрок такого класса не исполняет из этой позиции? Подрабатывай да перекидывай.

Гризманн этого не делает, Алиссон пользуется его лишним касанием, мгновенно срывается с места и все фирменно перекрывает.

8. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 2:2 (19.12.2021)

Алиссон снова потрясающе читает эпизод. Обратите внимание, что он сразу настроен на пас на Кейна, а удар от Деле Алли даже не ждет.

Все так и происходит.

Кстати, еще интересный момент при ударе. Алиссон стелется не параллельно лицевой линии, а под углом, ноги получаются чуть сзади, а голова впереди. Это позволяет еще сильнее уменьшить зону обстрела.

9. «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 2:2 (13.10.2021)

Классический Алиссон – все снова сводится к тому, что его можно только перебросить, другой удар невозможен.

Почему игрок не делает парашют? Не понимаю. Как по мне, тут все возможности были. Но это нам с дивана легко говорить, что черпак нужно делать. За «Манчестер Сити» явно не дураки играют, значит, все не так просто было.

10. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:5 (24.10.2022)

А вот Криштиану будто бы все знал и пытался его перебрасывать. Не зря Роналду великий.

Только знать-то знал, но тоже не смог. Алиссон сократил дистанцию так, что уже и черпаком нельзя было перекинуть. Вообще ничего там не сделать, даже Роналду не справился с ним.

11. «Ливерпуль» – «Брайтон» – 2:2 (30.10.2021)

И напоследок очень интересный момент, который лучше всего показывает, как Алиссон думает в воротах. Вроде бы собирается побежать вперед, но что происходит дальше?

Видите? Он просто уходит назад, потому что понимает, что нападающий не в ударной позиции, оттуда он ничего не сделает.

А дальше вообще красота. Алиссон занимает стандартную позицию, в которой большинство вратарей и ждали бы удар.

Но и здесь он хитрит. Он специально делает шаг вправо и смещается к ближней штанге. Тем самым выманивает у соперника удар в дальний.

И заранее готовит туда бросок – видите, сразу заваливается.

И за счет этого предугадывания делает мощнейший сэйв. Не поленитесь, посмотрите видео. Действия Алиссона вас точно восхитят.

Теперь попробую суммировать впечатления. Если кратко, то Алиссон потрясающе работает своей коробкой передач. Мгновенно включает то заднюю, то самую быструю, то ставит в нейтраль.

Плюс его система старт-стоп – это настоящие кошки-мышки, он реально заигрывает с нападающими, смущает их этими движениями и почти всегда побеждает. Потому что сближается вовремя и так, что зачастую забить ему можно лишь черпаком.

Важно отметить: мы, конечно, восхищаемся, но в действиях Алиссона нет никакой магии, он просто чувствует моменты. Когда надо срываться, а когда не надо. Ему изначально природой это дано, а опытом и большой работой он добился в этом компоненте чуть ли не совершенства.

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P.S. Друзья, надеюсь, было несложно и интересно. Если дочитали до этого момента, обязательно поделись впечатлениями, как вам новый формат и стоит ли разобрать еще какого-нибудь вратаря. Жду ваши отзывы!

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; РИА Новости/Алексей Филиппов