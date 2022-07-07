Артем Ребров
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Истории про Ваноли от Реброва: мороженое перед матчами, граффити для мотивации и речь после 24 февраля

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И немного инсайдов про Абаскаля.

Друзья, привет! В субботу начинается новый сезон, «Спартак» вступает в него с новым тренером, а мне хочется сказать несколько слов о старом – потому что про Паоло Ваноли тут почти не рассказывал.

Абаскаля, впрочем, тоже не обойдем стороной – дам несколько стартовых историй и впечатлений.

* * *

Когда только увидел Ваноли, сразу понял, что он строгий, закрытый, человек немного в себе. Было очевидно, что с ним будет жестко. И футболистам, и персоналу, и координаторам. Я, конечно, больше в подчинении Луки Каттани, но в контакте с Ваноли все равно был. В столовой сидел рядом, в самолете. По каким-то вопросам он подзывал, спрашивал, мог даже высказать претензии. 

Например, он считал, что я должен контактировать с судьями во время игры. В понимании Паоло, если реф не свистнул, я должен был вставать и прессовать.

Или, бывало, у него не складывалось взаимодействие с игроком. Тогда он говорил мне: «Артем, я же хочу ему помочь, чтобы было лучше, а он воспринимает, будто я атакую». Я тогда включался и шел объяснять.

Ваноли придавал огромное значение деталям. Я даже так скажу: для него самое важное – детали. 

При Паоло на базе на русском и на английском написали: «Здесь важен каждый». Повесили выигранные кубки и трофеи. Посыл такой: с самых дверей базы понимаешь, к чему должен стремиться. В раздевалке раньше была просто белая стена, с ней ничего не делали. А при Ваноли сделали граффити с болельщиками, чтобы о них всегда помнили. 

Все эти вещи шли от Паоло – они вроде бы незначительные, но Ваноли относился к ним серьезно. Он хотел, чтобы после него что-то осталось.

После него действительно стало уютнее. Мы же достаточно внезапно в 2019-м заехали на базу в Тушино. И до Ваноли было непонятно, что это база именно «Спартака». Да, есть стадион, но внутри это не считывалось. Теперь все более обжитое, более спартаковское. Плюс висят кубки, а это хорошее напоминание, ради чего мы тут вообще собрались. 

Ваноли очень много говорил про Конте, часто приводил его в пример. Когда они пришли в «Интер», то многое поменяли. Половину докторов сменили, добавили новый обслуживающий персонал. Еще добились, чтобы у «Интера» всегда было как можно больше дней отдыха от одной игры до другой. Не знаю как, но как-то боролись с федерацией и получали нужный календарь. 

Из неожиданного: перед игрой футболисты «Спартака» всегда ели мороженое или вафельные трубочки. Прямо в день матча после обеда съедали по два шарика мороженого – для энергии на поле. С учетом этого и питание составлялось. 

Нутриционист, которого Ваноли привел, не отнимал тарелки, не запрещал ничего, а объяснял каждому, почему одно лучше есть, а другое лучше не есть. Когда у Бакаева был Рамадан, он вставал с ним в 5 утра, чтобы правильно его накормить на целый день. В общем, к каждому был индивидуальный подход. Под конец работы Паоло отмечал, что многие ребята здорово прибавили в мышечной массе, эффективность повысили. 

Ваноли от Руя сильно отличался: если португалец наблюдал больше со стороны, то Паоло всегда был в процессе. На тактической тренировке он мог больше часа ходить и всем показывать, кто где должен находиться и что надо делать. Если Ваноли чувствовал, что какое-то упражнение не идет, то он мог закончить тренировку раньше, а на следующей дать больше. Паоло считал, что если не идет, то механическая работа пользы не принесет. 

Эмоции Паоло – это точно искренняя история. Вы бы слышали, что происходило в тренерской, когда он туда приходил в перерыве или после матчей. Мог кричать, по каким-то предметам бить, что-то в сердцах рассказывать другим тренерам. За пару минут пар выпускал и выходил к игрокам намного спокойнее. 

Помните же, когда во время дерби он пнул бутылку, а она прилетела в девушку? Паоло потом долго перед ней извинялся, мы еще ей конфет и шоколадок в перерыве принесли. Я хотел ей принести футболку, но она болельщица ЦСКА, как-то странно ей спартаковскую дарить.

После этого с начальником команды решили бутылки в технической зоне не ставить, только у его места, а то убьет еще кого-нибудь. Ладно, на самом деле Ваноли очень добрый человек, просто иногда зажигается как спичка.

После начала событий на Украине Паоло вел себя как мужчина. Собрал команду и сказал легионерам: «Ребят, у меня дома семья, дети. Я не могу их сюда привезти и очень по ним скучаю. Мне без них очень хреново, но я решил остаться. Вам тоже сейчас надо решить: если остаетесь, то ни о чем не думаем и работаем на 100%. Если не остаетесь – уезжайте, это ваше право».

Конечно, было заметно, что ему не хватает семьи, что он переживает, но во время тренировок и игр он этого вообще не показывал. Когда общались вне футбольного поля, то он уже делился чем-то. Например, его очень расстраивало, что остались без еврокубков, что не сыграли с «Лейпцигом». 

Ваноли очень беспокоило, что не все получается в чемпионате, что в теории могли опуститься в зону стыков и даже ниже. Помню, перед «Крыльями» он сказал: «Парни, нужно побеждать, чтобы закрыть этот вопрос и прекратить эти разговоры». Так и случилось: победили и сняли проблему. И сосредоточились на Кубке.

Интересный момент был незадолго до финала. Перед 30-м туром с «Химками» Ваноли спросил меня: «А нормально будет, если поставлю много молодых? В России как к такому относятся?» Я ответил, что особо никак не относятся, но вряд ли кого-то возмутит. 

В итоге неделя перед «Динамо» получилась больше восстановительной, без нагрузок, с акцентом на финал. Позвали в Тарасовку ветеранов, они рассказали истории, поболтали, барбекю сделали, чуть расслабились. В общем, готовились без накачки и напряга. 

Паоло перед финалом сказал: «Ребят, для меня это особенный город, я тут с «Пармой» выигрывал Кубок УЕФА. Теперь могу выиграть Кубок России». Когда приехал в «Лужники», он сразу показал мне, в какие ворота тогда забил. Ну и отметил, что стадион за 20+ лет очень изменился. 

Мне казалось, если выиграем Кубок, то Ваноли никуда не уедет. Я понимал, что победа снимет давление, ему будет поспокойнее работать. Никак не ожидал, что он в итоге уйдет. После финала утром встретились в офисе, пожелали друг другу хорошего отдыха, намеков на увольнение не заметил, все нормально было.

Об уходе Ваноли узнал в отпуске в Турции – попросил у Каттани 3-4 дня, хотел быстренько отдохнуть и вернуться к делам. Ехали с женой в лодке по Босфору, как вдруг новость про Паоло. Конечно, отпуск мгновенно кончился, надо было включаться в работу.

Стало грустно, что опять все заново, опять новый человек. Не знаю, получилось бы у Ваноли, если бы он остался, но точно знаю, что не люблю быстрые выводы. Человек поработал половину сезона, но в каких условиях? Я бы не судил его ни по победе в Кубке, ни по 10-му месту, а хотел бы посмотреть по итогам, скажем, двух сезонов. Тогда можно было бы полноценно оценить Ваноли как тренера. Да и то, учитывая реалии и санкции УЕФА, картина бы искажалась.

В любом случае Паоло вошел в историю – как человек, который выиграл Кубок России спустя 19 лет. На базе есть табличка с тренерами, которые побеждали. Последним был Каррера. Теперь там еще один итальянец – Паоло Ваноли.

* * * 

А напоследок переброшу мостик в новое время и расскажу про Гильермо Абаскаля. С первых дней он мне напомнил Тедди. Во-первых, молодой, почти того же возраста. Во-вторых, такой же открытый и эмоциональный. В-третьих, очень грамотный и системный. В-четвертых, какие-то его жесты, манеры, действия очень напомнили все то, что было при знакомстве с Тедеско.

Из наблюдений: он в 22:00 выключает телефон и ложится спать, встает в 6:00 и начинает работать. Говорит, что утренние часы для него самые ценные и продуктивные. 

На сборах сразу устроил тимбилдинги. Например, на базу привезли профессиональную установку для караоке, новые ребята пели. Играем в городки – такого раньше тоже не было.

Из забавного: у нас оператора зовут Федор. Абаскаль ему говорит: «Федор? Тогда ты будешь Чалов». С Федей Чаловым он же в «Базеле» работал.

В общем, первые впечатления такие. Надеюсь, дальше расскажу больше.

Кстати, пользуясь случаем, сделаю небольшой анонс: Вадим Лукомский попросил меня разобрать действия Алиссона при игре один на один и нарезал кучу видео. Все посмотрю и обязательно разберу, а вы поддержите плюсами!

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Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Maurizio Borsari/AFLO; РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Allsport UK /Allsport

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