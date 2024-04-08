Флориан Виртц – главный игрок «Байера» и новая суперзвезда Германии

Артем Денисов советует: наслаждайтесь им.

32 очка по гол+пас в 39 матчах за «Байер» во всех турнирах – это 20-летний Флориан Виртц, икс-фактор команды Хаби Алонсо.

Вот что стоит знать про Фло.

У Виртца девять братьев и сестер, родители – его агенты (не переживайте, это не случай Мбаппе или Рабьо)

Ханс-Йоахим Виртц и Карин Гросс постарались, чтобы у Виртца с рождения была футбольная команда. Флориан – младший из десяти братьев и сестер, все любят футбол, но только он и Юлиана Виртц (младше всех, кроме Фло) стали профессионалами.

Юлиана играла за «Байер», причем перешла в команду на два года раньше брата – в 2018-м. В 2023-м перешла в «Вердер».

Отец Виртца долгие годы председательствует в локальном клубе «Браувайлер» в Пульхайме, родном городе Флориана. Там же Фло и начинал. Но работал Ханс-Йоахим в Федеральной пограничной службе, футбол – для души. Зато мама Карин навсегда связана со спортом: трудилась гандбольным тренером, воспитала в юношеских и молодежных командах Юлиана Кестера, который дорос до сборной Германии.

Флориан еще в начальной школе определился, что хочет стать футболистом. Даже сейчас на вопросы о том, кем стал бы, если бы не футбол, не способен ответить внятно. Звучит страшновато, если понимать, сколько таких парней, как Фло, только без его невероятного таланта, и где они сейчас. Но Флориан уверен, что не пропал бы: родители требовали хорошей учебы, даже когда талант Флориана признали на национальном уровне после дебюта в Бундеслиге.

В марте после очередной победы «Байера» случился неловкий эпизод : журналист DAZN Марио Рикер спросил Виртца, каково ему отпраздновать победу с бабушкой и дедушкой. В этот момент в ТВ-трансляцию дали кадры, как Фло на трибуне обнимается с пожилыми людьми. «Вообще-то это мои родители», – ответил Флориан. Журналист застопорился, извинился и быстро закончил интервью. Виртц пожал руку и пошел в раздевалку.

Родители Виртца – его агенты. Пока ничего скандального не случалось. Максимум: отец сказал, что Флориан в детстве мечтал о «Барселоне». Виртц теперь объясняет, что отец неправильно выразился: в детстве Флориан очень любил Лионеля Месси, но это не значит, что попадание в «Барсу» – главная цель карьеры.

Может, с первой масштабной трансферной сагой Ханс-Йоахим и Карин выкинут что-то странное, но сейчас все спокойно и адекватно.

Кстати, пока не ушли далеко: у Фло удивительные кумиры. Месси – понятно. Но двое других: Марко Марин и Жоау Феликс. Флориан обожал Марина времен «Вердера» (2009-2012). Тогда он и правда был одним из самых креативных футболистов Бундеслиги, карьера заглохла с переходом в «Челси». Феликс – более современный ориентир. Виртц подмечал талант Жоау еще в «Бенфике» до нелепого трансфера в «Атлетико». Сейчас Виртцу 20 лет, Феликсу – 24, и нет сомнений, кто из них востребован у топ-клубов больше.

Виртц со скандалом попал в «Байер» – было соглашение с «Кельном», что юные таланты не переходят из клуба в клуб. Но есть нюанс

В Германии любой матч между «Байером», «Боруссией» из Менхенгладбаха, «Кельном» и «Фортуной» из Дюссельдорфа называют дерби Рейна – четыре клуба дислоцируются на небольшом куске земли в Рейнской области. С 2001 года существует джентльменское соглашение: «Байер», «Кельн» и «Гладбах» обязуются не переманивать игроков из чужих академий в свою. Идея в том, что из-за близости городов легко убедить родителей и футболистов сменить клуб, пообещав лучшие перспективы. Сильный удар по клубу-воспитателю.

Реклама 18+

Виртц перешел из «Кельна» в «Байер» в 16 лет за 200 тысяч евро.

Макс Эберль – на тот момент спортивный директор «Гладбаха» – с нейтральной стороны объяснял, что «Байер» не нарушил соглашение, поскольку приобрел Виртца сразу во взрослую команду.

Юридического соглашения не существует, это лишь устный уговор между клубами, так что «Байер» в любом случае никак бы не наказали.

«Кельн» загорелся, как только Виртц показал мощь. Это было неловко. Дело в том, что переход Виртца – не прецедент. Например, в 2017-м 19-летний Тим Хандверкер уехал из «Байера» в «Кельн», но об этом никто не вспоминает, потому что к 25 годам у Хандверкера лишь 11 матчей в Бундеслиге, тогда как Виртц – самый юный автор гола в истории «Байера» (между прочим, забил «Баварии»), и лишь трое футболистов (Кай Хавертц, Тимо Вернер и Юлиан Дракслер) пробили отметку в 100 матчей в чемпионате Германии в более раннем возрасте, чем Флориан.

Виртц пробил бы 100 игр быстрее, если бы не разрыв крестообразных связок в марте 2022-го. Против «Кельна». Просто совпадение, сознательной грубости не было.

И да, в «Кельне» 16-летний Виртц играл в команде U-17, его не торопились привлекать к основе. «Байер» был смелее и наблюдательнее.

Насколько Виртц крутой

Уже сейчас, пока ему не стукнуло 21, Виртца можно назвать одним из главных созидателей современного футбола. 18 ассистов во всех турнирах сезона-2023/24 – лучший результат среди всех игроков топ-лиг.

Вскрывающие пасы, техничный и скоростной дриблинг, открывания между линиями, максимальная свобода перемещений при владении, удары, стенки-забегания, помощь при выходе из-под прессинга, управление прессингом «Байера». Я просто задумываюсь о том, что должен делать элитный атакующий полузащитник, и спрашиваю себя по каждому пункту: «А Виртц делает это?»

Да, Виртц делает это.

«Абсолютный мировой уровень. Нельзя просто взять и нейтрализовать Виртца», – красиво сказал тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх. Был повод: вот какой гол Виртц забил его команде.

Достаточно посмотреть любой матч «Байера», чтобы оценить масштаб таланта Виртца. Долгими тренировками он добился невероятного контроля мяча, благодаря чему так силен в дриблинге. На физическом уровне выделяется скоростью. Мощный футбольный интеллект – шикарно открывается и затем находит партнеров. Очень трудолюбивый, вообще не из тех звезд, которые отдыхают без мяча. И ментальный монстр – без Виртца не было бы побед «Байера» с победными голами после 90-й минуты.

«Первое, что я всегда делаю, – проверяю, правильно ли открываюсь. Должно быть так, чтобы за время паса, пока мяч идет ко мне, соперник не смог накрыть меня, не смог инициировать физический контакт или хотя бы дотянуться до мяча ногой, – так Виртц объясняет работу в атаке. – Но признаюсь: иногда не знаю, почему делаю некоторые вещи именно так. У меня высокая скорость действий, я нахожу хорошие решения в ситуациях, когда со всех сторон большое давление. Я просто оцениваю ситуацию на поле и вижу, куда могу дать опасный пас или сам ворваться на дриблинге».

У Виртца шикарные отношения с Алонсо. Им повезло поработать друг с другом

Еще до назначения Алонсо Виртц считался одним из лучших молодых футболистов Бундеслиги. Но до Алонсо Виртц был преимущественно звездой в быстрых контратаках. Вместе с Джереми Фримпонгом, Муссой Диаби и Патриком Шиком они уничтожали соперников, как только появлялось свободное пространство.

С Алонсо Виртц стал элитным футболистом и в позиционных атаках – это гораздо сложнее и востребованнее на топ-уровне. Без Виртца позиционная атака «Байера» не была бы настолько опасной. Флориан гарантирует стабильные моменты и нестандартные решения в финальной трети.

«Особенным игрокам нужна возможность делать на поле особенные вещи», – так Алонсо объясняет свободу Виртца, когда дело доходит до чужой штрафной.

Виртц чувствует себя невероятно ценным в команде Алонсо: «Это действительно важно, тем более когда ты еще молодой футболист».

Хаби уже несколько раз сравнивал Флориана с Лео Месси: «Почему Месси так хорош? Потому что знает, как и когда сделать простую обостряющую передачу. Месси будто бы говорит: «Ты в лучшей позиции? Держи мяч!» Речь не всегда идет о самом трудноисполнимом решении. Перед воротами нужно принимать лучшие и самые умные решения. Вот почему так хорош Лео и вот чем на него похож Флориан».

Реклама 18+

Виртц соглашался, что Алонсо изменил его игровое мышление. Главное новшество – не ускорять игру в любой ситуации: «Когда возвращаем мяч, мы не всегда должны лететь к чужой штрафной. Даже если мы команда с быстрыми футболистами, нужно порой успокаивать игру. Нужен контроль».

Очень важно: кажется, Виртц попал в идеальную для себя футбольную эпоху

Есть все шансы, что игрок с талантом и трудолюбием Виртца мог бы стать звездой в любое время. Но современный футбол идеально подходит Флориану.

Какие главные тренды современного футбола? Структурность команд (тренер – главная звезда), ценность прессинга и смерть десяток. Последней тенденции посвящен замечательный текст Вадима Лукомского, советую прочитать, если вдруг пропустили.

Виртц полностью соответствует типажу перерожденной десятки. Формально по схеме он не десятка, а левый инсайд в 3-4-2-1. Опорная зона соперника – лишь один из участков, откуда Виртц создает моменты, гораздо больше угрозы исходит из полуфланговых коридоров. Без мяча Виртц не берет передышку, а управляет прессингом.

Работа Виртца без мяча – отдельный вид наслаждения. Естественно, разрезающие передачи и дриблинг ярче. Но я уверен, что Алонсо не меньше ценит оборонительную работу Виртца.

Больше всего восхищает, что Виртц именно управляет прессингом «Байера». 20-летний парень постоянно подсказывает более опытным партнерам, когда начинать давление, когда переместиться от одного соперника к другому. Руками он дает подсказки даже чаще, чем Томас Мюллер. А это главный спец по управлению прессингом.

При этом Виртц не просто много носится. Во-первых, «Байер» сам по себе не прессингует слишком энергозатратно, прессинг Алонсо отличается эффективностью, а не интенсивностью. Во-вторых, Виртц грамотно действует, когда накрывает соперника. Никаких резких или слишком агрессивных движений, чтобы судья не увидел нарушения. Потому что любой фол = неудачный прессинг, ты потратил силы на спринт, а соперник спокойно разыграет, дав осмысленный пас. Нет, Виртц аккуратно идет в отборы и не против, чтобы соперник просто вынес мяч, потому что почти любую длинную перекусывают центральные защитники. Мяч у «Байера», Виртц может снова великолепно открываться между линиями и вскрывать соперника.

Реклама 18+

То есть Виртц не просто трудолюбив. Он умен, расчетлив и показывает лидерские качества. В 20 лет. Подарок для любого тренера.

И это не все. В эпоху системного футбола и прессинга возросла роль разыгрывающих опорников, потому что теперь именно они ведут игру, сохраняя устойчивость под прессингом. В «Байере» эту роль исполняет монументальный Гранит Джака.

Виртц тоже важен в таком футболе – он помогает выйти из-под прессинга. Спускается, предлагает себя, с удовольствием атакует из глубины на скорости, ведь соперник открывает больше пространства, поскольку поднимается прессинговать. Флориан достаточно работоспособен, чтобы так отходить и помогать, и достаточно быстр, чтобы за 10 секунд пробежать от своей штрафной до чужой. В таких эпизодах раскрывается контратакующая сила Виртца.

«Спуски – типичный маршрут. Атакующие полузащитники должны уметь искать глубину, чтобы получать мяч на своей половине или освобождать пространство для товарищей. Спуски всегда помогают защитникам, потому что у них появляется дополнительный адресат для паса», – Виртц все прекрасно понимает.

Фиксируем: сильный в прессинге и полезный в ситуациях, когда этот прессинг нужно разбивать, Виртц ловко встраивается в современный футбол.

***

Единственная преграда на пути Виртца к безапелляционному статусу топ-игрока – травмы. Разрыв крестов в 18 лет – беда. Здорово, что после возвращения быстро продолжил прогрессировать, но главное – избежать крестов в будущем (к сожалению, повторный разрыв – не редкость). Еще у Виртца бывают микротравмы, но в этом сезоне их почти нет (только одна).

Флориан дипломатично упоминал, что день подтверждения диагноза и следующие несколько суток после случившегося были тяжелыми, а пропуск девяти месяцев никому не пойдет на пользу. Но считает, что реабилитация прошла замечательно, тело стало крепче. Это заметно в стыках.

Реклама 18+

Все. Нет сомнений, что растет большой футболист.

Телеграм-канал автора

Остаться в «Байере» – большой поступок Алонсо

Фото: instagram.com/flowirtz27 ; Gettyimages.ru /Christof Koepsel/Bongarts; Britta Pedersen/dpa, IMAGO/pepphoto/Horst Mauelshag, IMAGO/Gladys Chai von der Laage, Tom Weller/dpa/Global Look Press