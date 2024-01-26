Рейтинг всех команд плей-офф Кубка Африки. Камерун – ужас, Кабо-Верде – мегасюрприз, Сенегал сильнее Марокко

От Артема Денисова.

Привет, на связи Артем Денисов, и я посмотрел почти все матчи группового этапа Кубка Африки.

Здесь – субъективный рейтинг команд, вышедших в плей-офф. Субъективный, потому что оцениваем качество футбола. Результаты оценивать нет смысла, для этого достаточно заглянуть в таблицы групп.

Для тех, кто не смотрел Кубок Африки, этот текст, надеюсь, станет удобным резюме выступлений сборных на групповом этапе. Для тех, кто смотрел, хорошая возможность еще немного обсудить турнир в комментариях и поспорить со мной – альтернативные мнения приветствуются!

Перед стартом еще раз фиксирую: оцениваю только качество уже показанного футбола. Не силу составов в вакууме, а то, что эти составы показали на деле в течение трех туров.

Предисловие. Уже вылетели Алжир, Тунис, Гана – что с ними не так?

Коротко – о тех, кто не попал в плей-офф. Здесь достаточно крепких по именам команд.

Алжир после триумфального КАН-2019 второй раз подряд вылетел, заняв четвертое место в группе. Дикая расхлябанность, переходящая в судорожную нервозность ближе к концу матчей, очень простые пропущенные голы (то с пенальти, то со стандартов), пугающе слабая форма Рияда Мареза. Можно выиграть Кубок Африки с посредственным футболом, но нельзя выиграть Кубок Африки без дисциплины.

Гана = легендарные привозы. Против Египта правый вингер Иньяки Уильямс привез один мяч, его заменили Османом Букари, и тот сразу же привез второй! Обоих переплюнул вратарь Ричард Офори, чей каждый выход на стандарте дарил сопернику опасный момент. Офори оформил и самый оригинальный привоз турнира против Мозамбика, из-за нервов задев мяч, уходящий за лицевую от соперника. Так Мозамбик заработал угловой, с которого сравнял счет, а Гана упустила победу, без которой не прошла в плей-офф.

Тунис – жуть без центрфорварда. Проскакивали нормальные комбинации на флангах с приемлемыми пасами в штрафную, но в большинстве случаев не существовало игрока, способного замкнуть эти передачи. Других вариантов атак у Туниса не было. Максимально невзрачная команда.

Танзания и Гвинея-Бисау – содержательно слабейшие сборные на турнире. Рядом с ними Замбия. Мозамбик и Гамбия иногда радовали быстрыми контратаками, но в защите так себе.

Переходим к 16 сборным, продолжающим борьбу.

16. Камерун. Тотальный хаос

Место в группе – второе. 1:1 против Гвинеи, 1:3 против Сенегала, 3:2 против Гамбии.

Соперник в 1/8-й – Нигерия .

Команда, собравшая худшие стереотипы о футболе сборных. Во-первых, ужасающая организация процессов со скандальным триумвиратом. Вот он: президент федерации Самюэль Это’О, тренер Ригобер Сонг и так называемый лидер Андре Онана. Во-вторых, абсолютно безыдейный футбол, где многое скатывалось к простейшим навесам-катапультам Жоржа-Кевина Нкуду – через левого вингера Камерун вел почти все атаки. Третье вытекает из второго – есть приемлемый по меркам Африки состав, но футболисты выглядят немощными и нелепыми.

Против Гвинеи, оставшейся вдесятером, Ригобер Сонг разнообразил игру… навесами с правого фланга, а не только с левого. И делал эти навесы Жан-Шарль Кастеллетто, правый защитник-домосед, который в нормальной жизни играет в центре защиты. При кроссах он органичнее выглядит внутри штрафной, а не в роли подающего. Но Сонг считает иначе.

15. Египет. Раньше была годная защита – теперь нет и ее

Место в группе – второе. 2:2 против Мозамбика, 2:2 против Ганы, 2:2 против Кабо-Верде.

Соперник в 1/8-й – ДР Конго .

По результатам Египет будто вдохновляется Португалией на Евро-2016 – тогда тоже был выход из группы с тремя ничьими и нулем побед. Правда, главная звезда вылетела слишком рано: Криштиану Роналду получил травму аж в финале, а Мохамед Салах – уже во втором туре группы. Если и восстановится, то только к финалу.

Туда Египту будет очень трудно попасть. Руй Витория вроде бы планировал атакующий футбол, но креативных решений не видно, зато заметно исчезновение фирменной надежной защиты, которая сковывала всех подряд раньше.

Впереди отдувается центрфорвард Мостафа Мохамед, пока забивающий в каждом матче.

14. Гвинея. Серая команда

Место в группе – третье. 1:1 против Камеруна, 1:0 против Гамбии, 0:2 против Сенегала.

Соперник в 1/8-й – Экваториальная Гвинея .

Сенегал взломал Гвинею, едва повысив скорости, а против Камеруна Гвинея здорово стартовала с агрессивным давлением, но из-за удаления в конце первого тайма дальше пришлось только терпеть (справедливости ради, почти без моментов у своих ворот). Единственная радость – уверенная победа 1:0 над Гамбией.

Серу Гирасси дебютировал только в третьем туре из-за травмы перед турниром, Наби Кейта дебютировал в третьем туре, потому что в нынешней форме слишком плох. У Гвинеи достаточно неожиданный лидер – энерджайзер Агибу Камара из греческого «Атромитоса». Юркий и настырный.

13. Намибия. Самая старательная сборная

Место в группе – третье. 1:0 против Туниса, 0:4 против ЮАР, 0:0 против Мали.

Соперник в 1/8-й – Ангола .

Очень ограниченная команда, так что сконцентрируемся на плюсах, потому что Намибия и так прыгает выше головы.

Редкая сборная Кубка Африки, которая иногда выглядела быстрой при +35 °C. Намибия восхищает скоростью и атлетизмом, из-за чего кажется самой старательной на турнире. Иначе шансов бы попросту не было – все-таки скромнейшие ресурсы по составу.

Лучший сценарий атаки: реактивная доставка мяча на фланг, выход на навес и отчаянная борьба внутри штрафной. В этом футболе выгодно выделяется правый вингер Деон Хотто, забивший пока единственный гол Намибии. Ощущение, что за счет рвения он может успеть добежать в штрафную и замкнуть подачу, которую сам же сделал секунду назад.

12. Буркина-Фасо. Пасы между линиями – а дальше ничего

Место в группе – второе. 1:0 против Мавритании, 2:2 против Алжира, 0:2 против Анголы.

Соперник в 1/8-й – Мали .

Есть очевидный фундамент каждой атаки – передачи между линиями от центрального защитника Эдмонда Тапсоба из «Байера», в этом он уже один из лучших в мире. Похвально, что Буркина-Фасо пробует вскрывать соперника низом и по центру. Тапсоба нужно хвалить, он постоянно находит партнеров.

Гигантская проблема в том, что Буркина-Фасо ничего не может создать дальше. Вот Тапсоба дал пас между линиями, партнер получил мяч между защитой и полузащитой соперника, теперь нужно обострять. Но удачных обострений нет. Атакующая линия Буркина-Фасо предсказуема. Там мощная ротация, многие получали шанс, но никто не показал себя ярко. Только Бертран Траоре выходит со скамейки и забивает с пенальти.

11. Мавритания. Автобус, который разгоняется до 200 км/ч за пять секунд

Место в группе – третье. 0:1 против Буркина-Фасо, 2:3 против Анголы, 1:0 против Алжира.

Соперник в 1/8-й – Кабо-Верде .

То же самое, что и с Намибией: слишком скромные ресурсы и возможности, ограниченный футбол. Но есть и хорошее.

Ни в одном из матчей группы Мавритания не выглядела хуже соперника, пускай и проиграла в двух из них. Против Алжира так вообще выдала гениальный второй тайм: при счете 1:0 в свою пользу перебила Алжир 13-10, хотя по владению уступила 26%-74%. Мавритания караулила ошибки и мгновенно улетала в атаки. Представьте автобус, который разгоняется до 200 км/ч за пять секунд. Вот это Мавритания.

Атаку Мавритании оживляет один из индивидуально ярчайших игроков турнира – подвижный форвард Абубакари Койта из бельгийского «Сент-Труйдена». Шикарные дальние удары и скоростной дриблинг, по обводкам среди лучших на турнире.

10. Кот-д’Ивуар. Не настолько ужасен, как может показаться по результатам

Место в группе – третье. 2:0 против Гвинеи-Бисау, 0:1 против Нигерии, 0:4 против Экваториальной Гвинеи.

Соперник в 1/8-й – Сенегал .

110 действий с мячом в чужой штрафной – высочайший показатель на Кубке Африки. Кот-д’Ивуар без проблем подходит к воротам, но дальше мрак: либо неудачные последние пасы, либо медлительность с принятием решений, а хорошие удары наносятся почему-то только из офсайда. Олицетворение сборной – форвард Кристиан Куаме. Хорошо цепляется за забросы, но это же буквально форвард, который не умеет забивать! Спешите видеть.

Счет 0:4 с Экваториальной Гвинеей даже выглядит страшно, но нужно понимать: у одних была гениальная реализация моментов, у других – худшая на турнире. И еще Кот-д’Ивуар совсем уж развалился после 0:2 – большие проблемы с нервами и дисциплиной.

Бонусная дикая история: Кот-д’Иыуар остался без тренера Жан-Луи Гассе после этого поражения – взаимное решение. Жесткая ситуация, но, может быть, к лучшему. Я не уверен, что тренер, который оставляет в запасе одного из лучших защитников Бундеслиги Одилона Коссуну, может дать Кот-д’Ивуару что-то хорошее. В суровой иерархии Гассе Коссуну был ниже таких гениев защиты, как Усман Диоманде («Спортинг») и Вилли Боли («Ноттингем Форест»).

9. ЮАР. Много идей, но не хватает качества

Место в группе – второе. 0:2 против Мали, 4:0 против Намибии, 0:0 против Туниса.

Соперник в 1/8-й – Марокко .

Главная особенность – семь/восемь футболистов из одного клуба («Мамелоди Сандаунс») в основе. Видно, что у ЮАР много идей, много паттернов в атаках, но не хватает качества исполнения. Например, ЮАР смело по меркам сборных разыгрывает мяч – обычно сборные едва ли не половиной состава держатся рядом с мячом, боясь потери и контратаки. ЮАР может разыгрывать втроем – двумя центральными защитниками и опорником, с крайними защитниками высоко на флангах. Вот только качество розыгрышей хромает – Мали сломила ЮАР именно за счет ситуативного прессинга против таких розыгрышей.

В атаке многое завязано на Перси Тау, самом техничном игроке ЮАР. Он идет в дриблинг и открывается под передачи за спины защитникам. Только пенальти бьет хорошо лишь через раз.

8. Ангола. Кубковая команда

Место в группе – первое. 1:1 против Алжира, 3:2 против Мавритании, 2:0 против Буркина-Фасо.

Соперник в 1/8-й – Намибия .

В лучшем смысле кубковая команда: гибкость, надежность, организованность, эффективность. Лучший комплимент Анголе: пока в каждом матче ее соперник выглядел так, будто съел что-то нехорошее перед игрой.

Ангола легко переключается с одной схемы на другую. Чужие подходы обрубает центральный защитник Киалонда Гашпар. Дальше мяч отдают капитану Фреди, архитектору простых атак. Финальная треть – территория креативного Желсона Далы и харизматичного центрфорварда Мабулулу, который нацелен на удар и празднует голы в стиле пантеры Бафетимби Гомиса.

И вроде бы совершенно ничего выдающегося, но против Анголы слишком неприятно играть.

7. Экваториальная Гвинея. Лучшая реализация, но худшая защита

Место в группе – первое. 1:1 против Нигерии, 4:2 против Гвинеи-Бисау, 4:0 против Кот-д’Ивуара.

Соперник в 1/8-й – Гвинея .

Лидер Кубка Африки по голам – 9.

При этом в каждом матче Экваториальная Гвинея забивала гораздо больше, чем создавала моментов. С одной стороны, у команды самая эффективная атака на турнире. Ее лидер – Эмилио Нсуэ, лучший бомбардир Кубка Африки с пятью мячами и футболист – швейцарский нож. С другой стороны, без везения никуда – и в любой момент удача исчезнет.

Временами Экваториальная Гвинея врубает красивые комбинации в одно касание, напоминая о славном испанском бэкграунде многих игроков сборной. 17 из 27 человек в заявке родились в Испании, многие либо прошли испанскую школу, либо сейчас играют в системе испанских лиг.

Но! Статистически у Экваториальной Гвинеи худшая оборона на турнире – допущено 6,5 xG. Визуально тоже заметно, что оборона проходима – в плей-офф будет сложно. И это главная причина, почему Экваториальная Гвинея не слишком высоко в рейтинге.

6. ДР Конго. Да, так высоко и без побед!

Место в группе – второе. 1:1 против Замбии, 1:1 против Марокко, 0:0 против Танзании.

Соперник в 1/8-й – Египет .

Резонный вопрос: почему команда без побед так высоко?

Потому что по содержанию ДР Конго правда лучше многих. У команды организованная защита (пусть и со странноватым вратарем) и вариативная атака.

Но в этой атаке существует парадокс. Есть дриблеры Висса и Бонгонда на флангах, умная десятка Какута, способные контрпрессинговать центральные полузащитники, непривычно атакующие крайние защитники Масуаку и Калулу, центральный защитник Мбемба здорово двигает мяч. Все это видно! Все это в реальности, а не на бумаге. Но завершение атак и принятие последнего решения страдают. Центрфорвард Бакамбу подошел к турниру в слабой форме.

С хорошим завершителем, умеющим предлагать себя под предударные передачи, ДР Конго точно победила бы – и не раз. Общее содержание игры правда достойное.

5. Мали. Всего понемножку

Место в группе – первое. 2:0 против ЮАР, 1:1 против Туниса, 0:0 против Намибии.

Соперник в плей-офф – Буркина-Фасо .

Мали ни в одном компоненте нельзя назвать топ-сборной турнира, но вместе с тем Мали ни в одном компоненте нельзя назвать слабой сборной. Эта команда везде либо в середине, либо ближе к лучшим. Защита, прессинг, временами длительные атаки – все на месте. Заметнее всех преуспевал силовой и при этом мобильный форвард Лассине Синайоко.

Из необычного – Мали любит схему 4-4-2 ромб. Она не очень популярна в современном футболе и особенно среди сборных. Дело в том, что сборные часто упрощают игру и ставят на вскрытие флангов – это гораздо проще, чем вскрывать центр. 4-4-2 ромб подразумевает перекрытие центра, а не флангов, которые нужно перекрывать в турнирах сборных. Но Мали это не смущает

Вероятно, схема объясняется большим количеством крепких центральных полузащитников: Ив Биссума («Тоттенхэм»), Амаду Айдара («Лейпциг»), к плей-офф восстановился Мохамед Камара («Монако»). Они успевают перекрывать и центр, и фланги. С работоспособностью проблем нет.

4. Кабо-Верде. Главный приятный сюрприз Кубка Африки

Место в группе – первое. 2:1 против Ганы, 3:0 против Мозамбика, 2:2 против Египта.

Соперник в 1/8-й – Мавритания .

Фишка Кабо-Верде – достойная по меркам сборных игра в короткий пас. Много комбинаций. Будто бы кучка островов (игроков) собралась и превратилась в цельное государство (команду). Подходит под географию Кабо-Верде.

Красивый факт, подчеркивающий командность: все семь голов Кабо-Верде на групповом этапе забивали разные футболисты.

А еще у Кабо-Верде визуально самый эффективный прессинг на турнире. Само наличие прессинга в такую жару уже удивляет. Интересно, не выдохнутся ли в плей-офф? В третьем туре была массивная ротация, так что многие игроки основы вовремя отдохнули.

3. Марокко. Как на ЧМ-2022

Место в группе – первое. 3:0 против Танзании, 1:1 против ДР Конго, 1:0 против Замбии.

Соперник в 1/8-й – ЮАР .

Классика успешного ЧМ-2022: 4-1-4-1, крутой треугольник справа из Хакими, Унаи и Зиеша, на острие Эн-Несири, в опорной зоне Амрабат, крепкий центр защиты из Саисса и Агерда. Только мячом приходится владеть больше, чем на ЧМ. Танзания не готова держать мяч 77%, как Испания.

Перед турниром некоторые опасались, что Марокко может провалиться в сценарии, где нужно самому взламывать автобусы. Но против Танзании и Замбии справились достаточно легко, именно поэтому высоко в рейтинге. Во многом благодаря Хакими – он лидер Кубка Африки по созданным моментам (9). И это крайний защитник!

Немного сомнений – по игре с ДР Конго. Там-то Марокко могло скопировать контратакующий сценарий ЧМ-2022 благодаря быстрому голу и атакующему настрою соперника. Однако защита Марокко уже не выглядела бронебойной, допустила достаточно моментов и в итоге не удержала победу.

2. Нигерия. Не хватает только реализации

Место в группе – первое. 1:1 против Экваториальной Гвинеи, 1:0 против Кот-д’Ивуара, 1:0 против Гвинеи-Бисау.

Соперник в 1/8-й – Камерун .

Первое место по созданным моментам (13) и вместе с тем первое место по допущенному xG (1,3). Очень хорошо!

Особенно удался ключевой матч против Кот-д’Ивуара. Нигерия внезапно выбрала схему 5-4-1, нейтрализовала соперника и разумно надеялась на быстрые контратаки. Та же схема вероятна и в плей-офф.

Перед турниром многие разумно принижали Нигерию из-за дикого перекоса в атаку. Но на Кубке Африки она доказала, что может играть и первым номером, и вторым.

Еще бы проснуться Виктору Осимхену. Форвард чаще всех бьет по воротам (13), скопил больше всего xG (2,72), но забил лишь однажды. Здорово, что находит так много моментов, но плохо, что слабо ими распоряжается.

1. Сенегал. Элитная душниловка

Место в группе – первое. 3:0 против Гамбии, 3:1 против Камеруна, 2:0 против Гвинеи.

Соперник в 1/8-й – Кот-д’Ивуар .

Трудно решить, что душит соперников сильнее – +35 °C или футбол Сенегала. Стилем Сенегала тяжело наслаждаться, но он невероятно эффективен. Сенегал хорош в душнительстве.

Как это работает? У Сенегала постоянно очень много игроков за линией мяча. Сенегал готов к любой потере. У них безопасная структура владения и моментальный возврат игроков атаки в защиту.

При этом у этой безопасной структуры владения есть атакующий потенциал, когда Сенегал все-таки атакует, а не просто катает мяч. Крайние защитники Якобс и Диатта превращаются в крайних нападающих, дающих ширину на флангах. Им удобны такие метаморфозы, потому что то же самое они делают в «Монако». Опорник Сенегала (там бывают разные игроки) при владении превращается в третьего центрального защитника, создавая больше коридоров для вертикальных передач. Вингеры Мане и Исмаила Сарр смещаются ближе к центру, приобретая свободу и генерируя опасность. Пожалуй, не хватает только центрфорварда поживее – Хабиб Диалло пока кажется изолированным.

Сенегал лучше всех в Африке играет в тот футбол, в который хочет играть. Это не лучший футбол на свете для зрителя, но подходящий, чтобы брать трофей. Алиу Сиссе как тренер проделал мощную работу. Это абсолютно тренерская команда.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de, Ahmed Gomaa/XinHua, IMAGO/Didier Lefa, IMAGO/AMADA MASARU/Global Look Press; East News/Kim Price/Cal Sport Media, AP Photo/Themba Hadebe, AP Photo/Sunday Alamba