Пойман на кокаине, уничтожил дом во Франции, слил карьеру. Но все равно звезда Алжира 🤯

Рассказывает Артем Денисов.

2012-й. 20-летнему Белаили пора выезжать из Алжира в Европу, но…

…из-за папы-агента, который пытался пробраться в самолет с незадекларированным 230 тысячами евро, вылет задержался.

Французский «Кан» очень хотел левого вингера Юсефа Белаили на замену Ромену Амума, проданному за тогда солидные 4 млн евро в «Сент-Этьен». Алжирскому таланту только исполнилось 20 лет, а он уже лучший бомбардир родного «Орана». Логично переезжать в Европу.

Но Белаили переехал в «Эсперанс» из Туниса. Эпизод с отцом сильно смутил «Кан», да и Юсеф будто бы не очень рвался в сильный чемпионат.

Тунис восхитился парнем. «Я пришел одновременно с Юсефом, ничего не слышал о нем раньше, – рассказывал товарищ Белаили в «Эсперансе» Хосин Рагед. – Уже на первой тренировке я не понимал, почему он до сих пор не в Европе. Уникальный симбиоз североафриканской техники с нигерийской быстротой ног. Удивительное владение мячом, креативность, дриблинг, поставленный удар».

2014-й. Самый высокооплачиваемый футболист в Алжире

Белаили все еще не горел Европой. Он с удовольствием вернулся в Алжир: клуб «УСМ Алжир» предложил Юсефу самую большую зарплату в чемпионате – почти один миллион евро в год.

2015-й. Дисквалификация за кокаин

В начале второго сезона за «Алжир» Белаили сдал две положительные допинг-пробы: в августе после матча с «Эль-Эульмой» в африканской Лиге чемпионов и в сентябре после матча с «Константиной» в чемпионате Алжира. В моче обнаружили кокаин.

Африканская конфедерация футбола и ФИФА забанили Белаили на четыре года – то есть до 2019-го. Владелец «Алжира» Ребух Хаддад жестко попрощался с игроком: «Контракт расторгнут – к счастью, клубы хорошо защищены на случай подобных ситуаций. Юсеф взрослый человек, он прекрасно знал, что делает. Его дни в футболе сочтены».

Все-таки Юсеф не ушел из футбола, добившись сокращения дисквалификации до двух лет. Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что кокаин был подмешан в кальян, который курил Белаили. Футболист якобы не знал об этом.

2017-й. Первая неудачная поездка в Европу

В сентябре 2017-го бан закончился, и Белаили сразу умчал во Францию, в середняк Лиги 1 «Анжер». Ничего не получилось: Юсеф провел лишь один матч за основную команду, да и тот в Кубке Лиги.

Тренер «Анжера» Стефан Мулен позднее объяснял: «Мы сами обратились к нему, предложили восстановить карьеру, потому что каждый заслуживает второй шанс. Когда он прибыл, пришлось долго лечить колено, Юсеф так и не набрал форму. Он явно очень сильный игрок на техническом уровне, но очень сложный сложный человек».

2019-й. Внезапный герой золотой сборной Алжира

Вполне вероятно, Белаили запомнился бы исключительно как неудачник, если бы не один конкретный человек. Его зовут Джамель Бельмади, и с 2018 года он тренирует сборную Алжира.

Бельмади – главный фанат Белаили: «В сочетании с образцовым профессионализмом Аиссы Манди (защитник «Вильярреала» и сборной Алжира – Sports.ru) талант Юсефа позволил бы ему играть как минимум в клубах уровня «Тоттенхэма» и «Атлетико». Мне бы хотелось, чтобы он был более серьезным, чтобы понимал – есть лишь одна карьера, нужно провести ее достойно, чтобы потом не сожалеть. Больно осознавать, как Юсеф распоряжается талантом».

Белаили после неудачной попытки заиграть в Европе вернулся в «Эсперанс», с которым выиграл две африканские Лиги чемпионов подряд, в одном из финалов забив решающий гол. До назначения Бельмади провел за Алжир лишь два матча, да и те еще до допинг-скандала. Новый тренер сразу обратил внимание на Белаили.

Алжирские медиа удивлялись, почему из-за парня с сомнительной репутацией в запасе сидит один из лидеров «Порту» Ясин Браими.

В итоге Алжир выиграл Кубок африканских наций-2019, Белаили пропустил только ничего не значащий третий тур в группе, а Браими просидел в запасе весь турнир. Алжир выиграл все матчи, в плей-офф лишь раз понадобилось дополнительное время – четвертьфинал против Кот-д’Ивуара. Белаили забил два мяча: против Сенегала в группе (1:0) и еще один победный против Гвинеи в 1/8 финала (3:0).

Это был лишь второй выигранный Алжиром Кубок Африки, первый – аж в 1990 году. Белаили мгновенно стал героем на родине – впервые в карьере талант затуманил скандальность, а не наоборот. Юсеф кошмарил защиту ударами, дриблингом, вскрывающими пасами, всегда оставался командным игроком, вкалывая без мяча. Много говорили об их связке с Марезом: оба безусловные таланты, но один раскрылся, а другой увяз в проблемах – и оба на победном турнире прекрасно работали на общий успех, когда надо показывая индивидуальную силу.

К успеху на КАН Алжир добавил победу на Кубке арабских наций-2021, который стал для Катара генеральной репетицией ЧМ-2022. Белаили набрал 2+3. В то время он выступал за клуб «Катар» из Дохи (получается, поиграл и за «Катар», и за «Алжир»). Можно сказать, что карьера Юсефа находилась в состоянии приятного спокойствия: победы со сборной комбинировал с беззаботной игрой сначала в Саудовской Аравии, а потом и в Катаре, где провел индивидуально лучший сезон – 13 мячей только в чемпионате.

Но один гештальт так и не был закрыт – Белаили ничего не добился в Европе. Можно подумать: да зачем? Ему уже скоро 30, пусть спокойно играет на Ближнем Востоке и тащит сборную. Но Белаили не словом, а делом показал, что сам заинтересован в более серьезном футболе.

2022-й. Безмозглый

В январе 2022-го Алжир сенсационно провалился на Кубке Африки – действующий чемпион даже не вышел в плей-офф, финишировав последним в группе с Кот-д’Ивуаром, Экваториальной Гвинеей и Сьерра-Леоне. Белаили играл в каждом матче, но ничего не показал, как и другие лидеры Алжира. И сразу после турнира решился еще раз поехать во Францию – посреди сезона его захотел середняк Лиги 1 «Брест».

Белаили набрал 3+2 за 13 туров – нормальный результат. Но уже в сентябре 2022-го, спустя полтора месяца после начала нового сезона, «Брест» выкинул Белаили.

Причины: пропуск тренировок, неявки на занятия по тактике с разбором видео и липовые медицинские справки, которые должны были убедить клуб, что Белаили не приходит на работу по уважительной причине. И не только липовые – были реальные справки после медицинских обследований, но оказалось, что их проходил не Белаили, а его двоюродный брат под видом Белаили.

Наконец, Юсеф стал героем местных газет, когда его выгнали из съемной квартиры за катастрофический ущерб в районе 50 тысяч евро.

Тренер «Бреста» Мишель Тер-Закарян видел проблему Белаили в окружении: «Псевдодрузья и многочисленные кузены слишком сильно влияют на Юсефа. Он не может сказать им нет». Тер-Закарян признавал, что у Белаили несомненный талант, который разглядит вообще каждый, кто хоть немного смотрит футбол, но его очень тяжело раскрыть: слишком инфантилен, требует особого подхода, слаб в высокоинтенсивных тренировках.

Спустя две недели Юсеф очутился в «Аяччо», беднейшей команде Лиги 1, только-только поднявшейся в элиту. «Аяччо» без шансов вылетел, при этом Белаили стал самым результативным игроком команды (6+3), хотя поучаствовал лишь в 17 играх – причастен почти к половине голов «Аяччо».

Но и здесь Белаили вел себя необъяснимо. Например, не вернулся после паузы на сборные, отправив из Алжира результат ультразвукового исследования. Футболист уведомил клуб, что получил травму и вернется во Францию, когда восстановится на родине.

«Аяччо» терпел – игрока сильнее у них не было, поэтому игнорировали даже настолько безумные заскоки. Разошлись после сезона.

Авторское отступление: я видел достаточно матчей Белаили за «Брест» и «Аяччо», и он правда порой выглядел сильно. Порой – главное слово, потому что очевидна игровая нестабильность, а к ней бонусом шли серьезные проблемы за пределами поля.

2024-й. Ему все еще доверяют в сборной

Летом 2023-го, когда Белаили ушел из «Аяччо», тренера Алжира Бельмади спросили, будет ли Юсеф на Кубке Африки через полгода.

Ответ: «Без клуба – конечно, нет. Когда он найдет клуб, его снова можно будет выбрать. Белаили стал героем победного Кубка Африки, хотя до турнира о нем никто не говорил. Даже ни один журналист не писал о Белаили. Никто не понимал, почему он в составе».

Юсеф нашел клуб – «МК Алжир». Не путать с «УСМ Алжир», во времена которого игрок попался на наркотиках. И, конечно, Бельмади взял Белаили на Кубок Африки. Зато мимо заявки пролетел, например, футболист «Вест Хэма» Саид Бенрахма. Бельмади объяснял: «80% матчей Белаили за сборную очень хорошие, чего нельзя сказать о Бенрахма. Нет смысла сравнивать их в вакууме. Если выпустить обоих на матч в Того – в самое пекло, в 14:00, на ужасном синтетическом газоне – уверен, Белаили будет лучше».

Сейчас Алжир переживает непростые времена. После провала на КАН-2021 сборная еще и не отобралась на ЧМ-2022 из-за гола на 90+4 в решающей игре против Камеруна. Бельмади все равно сохранил пост.

Новый Кубок Африки начали с обидной ничьей против Анголы 1:1. Алжир вальяжно играл при 1:0, а во втором тайме поплыл после того, как Ангола забегала едва ли быстрее обычного. Плохой старт, но Белаили был одним из лучших: сделал шикарный ассист и регулярно обострял с левого фланга.

Белаили подошел к КАН в шикарной форме: лучший бомбардир чемпионата Алжира с 10 голами, его клуб оторвался на 8 очков, хотя позади лишь 13 туров. Юсефу скоро исполнится 32 года, в клубной карьере его вряд ли ждет что-то серьезнее локальных подвигов в Африке или на Ближнем Востоке. Так что сборная – главная команда Белаили. Хотя выиграть Кубок Африки сейчас Алжиру будет точно непросто.

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Классика жанра: талантливый футболист не раскрылся из-за характера, вредных привычек, лени, неблагоприятного окружения. Особенность пути Белаили в том, что его карьера – не беспросветная тьма, все-таки он один из героев триумфального Кубка Африки. Да и сам факт, что Белаили очнулся именно в сборной, куда сложно попасть без нормальной клубной карьеры (все-таки Алжир крепкая по любым меркам сборная), необычен. И выступления за Алжир показали, что восторги игрой Белаили – не пшик. Он правда мог стать сильным футболистом. Но не стал – и только сам Юсеф виноват в этом.

Фото: East News/KENZO TRIBOUILLARD / AFP, JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP, NurPhoto via AFP; sport.tunisiatv.tn; Oliver Weiken/dpa, Mohamed Mostafa/ZUMAPRESS.com, IMAGO/JB Autissier, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press