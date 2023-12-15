«Штутгарт» бывает сильнее «Байера» и «Баварии». Что нужно знать о прекрасной команде

Рассказ Артема Денисова.

Почему о «Штутгарте» говорят меньше, чем он этого заслуживает

Две очевидные причины.

1. Успехи «Штутгарта» затуманиваются «Байером» с еще более мощной историей успеха. Все понятно: лидер Бундеслиги под руководством харизматичного Хаби Алонсо. Тренер «Байера» – возможно, самый положительный персонаж в современном футболе. Нужно очень постараться, чтобы услышать о Хаби что-то плохое.

2. Сам «Штутгарт» – в тени феномена Серу Гирасси. 27-летний гвинейский форвард, о котором вряд ли многие слышали, кроме постоянных зрителей Бундеслиги и Лиги 1, наколотил 16 голов в 12 матчах. В топ-лигах только Харри Кейн обгоняет его на два мяча, при этом англичанин отыграл на 263 минуты больше, Гирасси выбывал из-за травмы. В пересчете на 90 минут Серу результативнее Харри: 1,65 гола против 1,43.

И все-таки «Штутгарт» – гораздо больше, чем просто команда одного игрока. Вот несколько аргументов.

1. «Штутгарт» – лидер Бундеслиги по ожидаемым очкам, которые считаются на основе разницы xG в каждом отдельном туре (данные xvalue на основе статистики Opta).

Вы можете плеваться от словосочетания «ожидаемые очки», но достаточно просто посмотреть матчи «Штутгарта», чтобы понять: команда играет в приятный атакующий футбол и заслуженно идет очень высоко в таблице.

2. По атакующим метрикам «Штутгарт» – одна из лучших команд Европы.

Обратите внимание, что показатель голов у «Штутгарта» даже ниже, чем xG, то есть команда забивает меньше ожидаемого. Хотя Серу Гирасси – лучший футболист топ-5 лиг по реализации моментов (забил на 5,3 гола больше ожидаемого). Это значит, что у других игроков «Штутгарта» ужасная реализация. Плохо. В то же время это значит, что «Штутгарт» создает очень-очень-очень много моментов. С хорошим завершением «Штутгарт», вероятно, забивал бы больше всех в Европе. Пока просто среди лучших. Не так плохо, да?

3. Защита «Штутгарта» не так прекрасна, как атака, но все равно одна из лучших в Бундеслиге: 4-е место по пропущенным (16 мячей) и 2-е по ожидаемым пропущенным (14,6 xGA). Среди всех команд топ-5 лиг «Штутгарт» занимает 10-14-е места по этим показателям. Вполне высоко для атакующей команды, которая не отсиживается в собственной штрафной.

4. 31 реальное очко за 14 туров – очень сильный результат. Да, «Штутгарт» идет только третьим и отстает от «Байера» на пять очков, но речь о чемпионате Германии, где две первые команды – «Байер» и «Бавария» – за 27 игр в Бундеслиге на двоих проиграли лишь однажды. Без учета ничьей в очном матче у них только четыре потери очков на двоих. Монструозно. То, что «Штутгарт» не отстает от таких соперников, – дополнительная причина для комплиментов.

Кстати, есть еще один пункт признания «Штутгарта», но спорный. В прошлом сезоне он финишировал 16-м и грохнулся в стыки, где размазал «Гамбург» 6:1 за два матча. Получается, с 16-го места поднялся на текущее 3-е. Гигантский прогресс, тоже заслуживающий уважения. Но важна оговорка: по тем же ожидаемым очкам «Штутгарт» был аж шестым! То есть по качеству футбола команда вполне могла бороться за еврокубки. Страдала из-за очень слабых вратарей. Теперь проблемы нет.

Как играет «Штутгарт»? Осторожно: гибридные схемы

«Штутгарт» – команда, по которой можно изучать, что такое гибридная схема.

Дадим определение: это модель с разной расстановкой при игре с мячом и без мяча. У большинства современных команд гибридные схемы, но случай «Штутгарта» так выразителен, что даже неопытный зритель разглядит гибридность.

Большинство футбольных порталов определяет схему «Штутгарта» как 4-2-3-1. Именно в такой формации «Штутгарт» играл без мяча в самом начале сезона. Но с мячом это выглядело иначе.

Изменения очевидны. Во-первых, «Штутгарт» при владении переходил на тройку центральных защитников. Во-вторых, максимально нагружал центр поля, создавая ромб из двух опорников Штиллера и Каразора, десятки Мийо и правого защитника Штенцеля.

Цель – захватить контроль над центральной осью, необходимый для позиционных атак.

Особые гибридные роли – у крайних защитников «Штутгарта».

Левый защитник Хироки Ито на стадии розыгрыша превращался в левого центрального защитника, но по мере развития атаки поднимался к штрафной соперника. Либо создавал ширину (тогда Фюрих смещался к центру), либо проходил вдоль полуфланга для комбинаций и захода в штрафную через пас.

Правый защитник Паскаль Штенцель не ограничивался участием в центральном ромбе. Он регулярно менялся местами с Силасом, пытаясь запутать защиту соперника. Силас искал забегания за спины защитникам, Штенцель готовил навесы.

Затем «Штутгарт» пережил травму Гирасси, которого подменил Дениз Ундав. Подменил великолепно – у Ундава восемь голов, больше него в Бундеслиге забили лишь четыре игрока, включая Гирасси. После выздоровления Гирасси «Штутгарт» играет с двумя нападающими. Гибридная схема остается.

Суть структуры осталась прежней: три центральных защитника и насыщенный центр поля для контроля мяча. Фактически схему подкрутили, чтобы уместить на поле и Гирасси, и Ундава. Адаптация под форвардов. Впрочем, и форварды адаптируются под структуру: оба постоянно участвуют в подыгрыше, то предлагая себя между линиями, то уходя к флангам, чтобы растянуть защиту соперника.

Естественно, одного контроля недостаточно для сильной позиционной атаки.

Главный инструмент «Штутгарта» в позиционных атаках – перегрузы. «Штутгарт» массово насыщает конкретную зону, разыгрывает накоротке, стягивает соперников и своевременно выводит мяч оттуда в более свободное пространство.

Пример, чтобы было проще.

Смотрите: «Штутгарт» ромбом стянул на фланг четырех соперников, раскрыв пространство в опорной зоне. Дальше Фюрих получил мяч, прошел с ним до штрафной, вошел в штрафную, разыграв стенку с нападающим, и забил.

Левый фланг – главная зона для перегрузов «Штутгарта». Через левый фланг он атакует гораздо чаще: 40% против 32% атак справа. Здесь и рождаются комбинации накоротке такой красоты, что даже «Байер» позавидует.

Да, это пропишем отдельно: розыгрыши «Штутгарта» накоротке – восторг. Гигантская работа тренерского штаба, чтобы игроки не самого выдающегося уровня так здорово освоили комбинационный футбол.

Эти комбинации – фундамент позиционных атак «Штутгарта». А еще есть дриблинг Фюриха, фланговые передачи Фюриха, Ито/Миттельштадта и Штенцеля/Вагномана, постоянные открывания Гирасси и Силаса за спины защитникам, открывания Ундава и Гирасси между линиями, умное движение Мийо и командный контрпрессинг.

Тренер «Штутгарта» – племянник Ули Хенесса. Раньше он работал в «Баварии»

Себастиан Хенесс – запоминайте имя, фамилия уж слишком известная для футбольного уха. Это племянник Ули Хенесса, серого кардинала «Баварии» и в прошлом легендарного футболиста. Дитер Хенесс, отец Себастиана и брат Ули, тоже был отличным игроком, пятикратным чемпионом Германии с «Баварией», финалистом ЧМ-1986 и лучшим бомбардиром Кубка УЕФА-1979/80.

У Себастиана нет достижений старших Хенессов, всю игровую карьеру он просидел во второй команде «Герты». Зато быстро вошел в историю немецкого футбола, став тренером. В сезоне-2019/20 вторая команда «Баварии» стала чемпионом Третьей лиги – еще никогда вторая команда (не только «Баварии» – любого немецкого клуба) не финишировала так высоко. Хенесс был ее тренером.

Сложно обвинить его в блате. В течение 2010-х Хенесс карабкался с должности тренера в «Герте Целендорф» U-17 ко второй команде «Баварии» транзитом через «Лейпциг» U-17, «Лейпциг» U-19 и «Баварию» U-19.

Вторые команды в Германии не могут подняться выше Третьей лиги, так что «Бавария» осталась там же на следующий сезон. А Хенесс заслужил повышение – его пригласил «Хоффенхайм». Первый сезон – 11-е место, второй – 9-е. «Нормально» – пожалуй, самая объективная оценка работы Хенесса. В конце второго сезона команда попала в кризис, из-за него с Хенессом и попрощались по итогам чемпионата.

Хенесс подхватил «Штутгарт» по ходу сезона-2022/23 – команда шла последней за восемь туров до конца. За эти восемь туров только четыре клуба Бундеслиги набрали очков больше, чем «Штутгарт». Все равно пришлось спасаться в стыках, но главное, что команда выжила.

За Себастианом следят в «Баварии». Ули Хенесс говорил, что ему очень нравится смотреть «Штутгарт»: «От такого футбола мне тепло на сердце». Исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен интригующе ответил о возможном приглашении Себастиана в будущем: «Нельзя исключать подобное. Мы следим за Себастианом, его связь с клубом не утеряна, и не только из-за его семьи».

За кем следить в «Штутгарте»: русскоязычный Вова Антон, протеже Хенесса, японец с травмированной бровью и форвард, которого нашел компьютерный алгоритм

Про Серу Гирасси был отдельный текст – тут. Коротко: главная звезда «Штутгарта», внезапный мегабомбардир, которого при этом сложно обвинить в эгоизме. Играет на команду.

Крис Фюрих – самый острый футболист в позиционных атаках «Штутгарта». Обводит технично, обводит на скорости, тонко пасует в штрафную, простреливает и навешивает, бьет со смещением с левого фланга в центр, а еще великолепно отбирает мячи. Четыре гола и пять ассистов за 14 туров – уже его самый результативный сезон Бундеслиги.

В январе Крису стукнет 26 лет. Он раскрывается аномально поздно для современного футбола. Возможно, и не раскрылся бы без появления Хенесса в «Штутгарте», а теперь готов поехать на домашний Евро-2024. Этой осенью Юлиан Нагельсманн пригласил Фюриха в сборную.

Еще Крис выделяется поведением на поле. Всегда спокоен, не симулирует, не жалуется судьям, не кричит на партнеров. Его максимум – слегка разозлиться после замены.

Вальдемар Антон – столп обороны. Один из двух полевых Бундеслиги без пропущенных минут – 1260. Гарант устойчивости «Штутгарта» под прессингом. Антон максимально подвижен на стадии розыгрыша: обычно играет как правый центральный защитник в тройке, но ситуативно то уходит широко к боковой (уже правый защитник), то делает рывки с мячом в ногах (уже опорник).

Вообще-то Вальдемар Антон – это Владимир Александрович Рипцов-Антон, родившийся в узбекистанском Алмалыке. Рассказывал, что его русскоязычные родители до сих пор зовут его Вовой. Он и сам знает русский. И в соцсетях записан как Вова Антон.

Другой примечательный персонаж – воспитанник «Баварии» и сбалансированный центральный полузащитник Анджело Штиллер, классно ищущий свободные пространства. Вся его взрослая карьера связана с Себастианом Хенессом. Штиллер играл у Хенесса во второй команде «Баварии». Затем он свободным агентом ушел в «Хоффенхайм», который возглавил Хенесс. Летом 2023-го «Штутгарт», который уже управлялся Хенессом, купил Штиллера за 5 млн евро.

Один из самых неординарных футболистов «Штутгарта» – Хироки Ито. Шикарный первый пас и очень мощный дальний удар. А еще у Ито запоминающаяся внешность.

В детстве Хироки пытался поджарить летучую мышь, и кипящее масло брызнуло ему прямо в бровь. Да, летучую мышь. Вот чем балуются 12-летние японцы.

И последний – Дениз Ундав. Не самый техничный, не самый командный, не самый точный, но самый-самый настырный. Тот случай, когда стараний так много, что они заслоняют качественные недостатки. Ундав пробивается в старт, заставляя подвинуться даже Гирасси.

До 24 лет Ундав не поднимался выше Третьей лиги Германии, но летом 2020-го компьютерный алгоритм бельгийского «Юниона» рассмотрел потенциал. Ундав сначала разорвал второй бельгийский дивизион, а потом и элиту. В «Брайтоне», старшем брате «Юниона», зажечь не получилось. Но получается в «Штутгарте».

У «Штутгарта» есть недостатки?

Без них никуда!

1. Атакующий стиль и контрпрессинг (то есть попытки агрессивно забрать мяч сразу после потери) приводят к тому, что «Штутгарт» порой пропускает контратаки. Особенно уязвимы зоны крайних защитников, которые при владении «Штутгарта» фактически пустуют, за ними кое-как присматривают крайние ЦЗ в тройке.

Нельзя сказать, что «Штутгарт» стабильно проваливается, но отдельные неприятные эпизоды бывают практически в каждом матче. В эти выходные против «Баварии», очень опасной на контратаках, «Штутгарту» должно быть тяжело.

2. Слишком трусливый стиль в конце матчей. Пускай «Штутгарт» давил 70 минут, он почти наверняка отойдет в защиту и упустит контроль. Это странно, потому что позиционная оборона – явно не лучший аспект «Штутгарта». Окей, команда ловит соперника уже на собственных контратаках, но зачем отдавать инициативу, если срабатывает игра первым номером?

Самый яркий в этом смысле матч – 1:5 против «Лейпцига». «Штутгарт» вел 1:0 после 45 минут, играл агрессивно, допустил минимум моментов, но после перерыва вышел оборонять минимальное лидерство и нелепо поплыл.

Или против «Майнца»: соперник не создал ничего опасного более чем за час, «Штутгарт» сделал оборонительную замену на 68-й минуте, отошел в защиту и пропустил на 69-й.

3. Опасаемся за долгосрочное будущее «Штутгарта» – из-за хаотичного менеджмента. Был спортивный директор Свен Мислинтат, но он разругался с боссами (или боссы разругались с ним). Между топ-менеджментом грызня за власть. «Штутгарт» пытается интегрировать в руководство заметных в прошлом игроков, среди них Филипп Лам, Кристиан Гентнер и Сами Хедира, но Хедира ушел спустя полгода работы, а чем занимаются Лам и Гентнер, не очень понятно.

Сейчас спортивный директор «Штутгарта» – Фабиан Вольгемут, который в этом амплуа раньше работал только во второй Бундеслиге. Его пока сложно оценить. Вот есть трансфер Макси Миттельштадта из «Герты» за 0,5 млн евро – вроде бы неликвид по меркам первой Бундеслиги, прямолинейный левый защитник без хороших оборонительных навыков, но Себастиан Хенесс сделал из него вполне добротного гибридного защитника.

Летние продажи Ватару Эндо (за 20 млн в «Ливерпуль») и Константиноса Мавропаноса (за 20 млн в «Вест Хэм»), двух лидеров «Штутгарта», еще сильнее подчеркивает тренерское влияние Хенесса. А еще ведь ушел Борна Соса (за 8 млн в «Аякс») – травматичный защитник, но все-таки пулемет из навесов, такой никогда не бывает лишним.

4. Опасаемся за краткосрочное будущее «Штутгарта» – из-за Кубка Африки (с 13 января 2024-го по 11 февраля) и Кубка Азии (с 12 января по 10 февраля). Будут недоступны Серу Гирасси (Гвинея), Силас (ДР Конго), Хироки Ито (Япония), Чжон Ву Ен (Южная Корея), Генки Харагути (Япония). Харагути не проходит в состав, остальные – либо игроки ротации, либо основа. Только «Байер» в Бундеслиге может потерять столько же игроков, остальные – меньше. В худшем случае пропустят пять туров.

***

«Штутгарт» пока прекрасен, но есть в этом проекте ощущение хрупкости. Слишком спорный топ-менеджмент. Слишком важен тренерский фактор, и более статусные клубы могут запросто увлечь Себастиана Хенесса. Лидеры в любой момент разбегутся. С Серу Гирасси все понятно – половина АПЛ наведается к его агенту, но спрос будет и на других. «Байер», например, подбирается к Вальдемару Антону.

Но пока можно и даже нужно наслаждаться одной из самых качественно атакующих команд Европы. Увиденного уже достаточно для искренних комплиментов.

Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty, Daniel Kopatsch, Christian Kaspar-Bartke, Alex Grimm, Alexander Hassenstein