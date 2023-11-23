Парень с тремя девушками и мужчина с мечтой о космосе. Из кого Хаби Алонсо делает топ-команду?

Рассказ Артема Денисова.

16 побед, 1 ничья, 0 поражений – монструозная статистика «Байера» Хаби Алонсо в новом сезоне.

Одна из особенностей «Байера» – железный основной состав. В Бундеслиге ротации практически нет.

Разумеется, главный архитектор успеха – тренер, но и игроки тоже достойны вашего внимания.

Лукаш Градецки – вратарь

Статистический факт: пропускает на 2,4 гола меньше ожидаемого – второй показатель в Бундеслиге после Грегора Кобеля из «Дортмунда».

Эффект Алонсо: Градецки перестал регрессировать. До Хаби постепенно сбавлял – больше ошибок, меньше ярких сэйвов. Хотя вряд ли именно новый тренер взбодрил Лукаша – экс-вратарь «Байера» Андрей Лунев в подкасте C&C рассказал, что Алонсо мало занимается с голкиперами, делегируя обязанности помощникам.

Зато Хаби пообещал конкуренцию. Лунев был железным запасным, а вот 23-летний Матей Коварж, новый сменщик Градецкого, купленный из «МЮ» за 5 млн евро, постоянно играет в Лиге Европы и Кубке Германии. «Пока Коварж выступает только в кубках, а Градецки – в чемпионате, но все может поменяться», – предостерегает Алонсо.

Жизненная история: Градецки – фанат пива. А Алонсо подчеркивал интеграционную роль Лукаша: финн помогает новичкам войти в коллектив. Теперь догадываемся, как именно Лукаш это делает.

Однажды после победы 2:0 за сборную Финляндии против Беларуси Градецки влетел в толпу фанатов, на радостях схватил стакан пива и залпом его осушил. Через пару недель он нашел фаната, которого лишил напитка, и проставился 24 банками. Философия у Лукаша соответствующая: «Часто слышу, что спортсменам нельзя пиво. Но я считаю, что пиво создано для того, чтобы его пили».

Эдмонд Тапсоба – центральный защитник

Статистический факт: занимает второе место в Бундеслиге среди центральных защитников по продвижению через пасы, первый – Ким Мин Чжэ.

Эффект Алонсо: косолапый буркиниец одинаково хорош и в позиционных атаках, когда нужно долго дожидаться лучшего момента для вертикального паса, и в быстрых выпадах, где требуется хлесткая разрезающая передача. Бывают привозы, но баланс явно положительный.

Алонсо даже пробовал Тапсоба в опорной зоне, и это был здоровский эксперимент. Тапсоба по-прежнему качественно продвигал мяч. Не зря любимый игрок Эдмонда – без шуток – Джон Стоунз, которого Пеп Гвардиола тоже охотно использует в центре поля.

Жизненная история: Тапсоба – не очередной африканец, выращенный в хорошей французской академии. До 14 лет он играл в футбол только на бедных улицах Буркина-Фасо, где его заприметила футбольная школа-интернат. Там Эдмонд жил до 19 лет, родители и четверо братьев и сестер существовали на его пособие. Там же его разглядел агент Деку (да, тот самый Деку), помог переехать в Португалию, и за три года Тапсоба поднялся из буркинийской школы-интерната до лучшего защитника первой половины Бундеслиги-2020/21 (по мнению авторитетного Kicker). Кстати, в пандемию Тапсоба жертвовал родному городу Уагадугу маски, перчатки и средства дезинфекции.

Джонатан Та – защитник

Статистический факт: второе место в Бундеслиге по проценту выигранных верховых единоборств – 81%. Больше только у Дана-Акселя Загаду из «Штутгарта».

Эффект Алонсо: был холодильником бренда «Харри Магуайр», стал шкафом бренда «Рубен Диаш». Еще и на угловых стабильно забивает.

Та рассказывал, как Алонсо спустя две недели после назначения взгрустнул из-за техники футболистов, перекроил тренировочный план и ввел базовые упражнения из футбольных школ. Известные игроки Бундеслиги превратились в ребят из команды U-11. Тогда же Алонсо включился в процесс как игрок: знакомил других с понятиями «сканинг пространства» и «тайминг передач». Буквально включился – во время тренировок «Байера» Алонсо не только наблюдает и подсказывает, но и показывает. Техника позволяет.

Жизненная история: летом суд приговорил к тюремному заключению сроком на один год и восемь месяцев условно некоего Клаудио Бега, который восемь лет представлялся агентом Та, обязывал футболиста выплачивать комиссию с зарплаты в «Байере» и грозился прострелить ногу и навредить родственникам, если тот откажется перечислять деньги.

Одилон Коссуну – центральный защитник

Статистический факт: лучший дриблер Бундеслиги среди центральных защитников – 11 успешных обводок. Шесть из них – в матче против «Баварии».

Эффект Алонсо: о, это самый прогрессирующий игрок «Байера».

«Байер» купил Коссуну из «Брюгге» летом 2021-го за 23 млн евро – больше в клубной истории стоили только двое. Одилон казался полным провалом. Невероятные физические данные и вместе с тем тотальное непонимание оборонительных процессов. Он постоянно застревал в полупозициях и ужасно действовал против дриблеров: панически отступал, потом нервно инициировал отбор – заканчивалось либо обводкой, либо фолом.

Алонсо преобразил Коссуну. Теперь это колоссальный титан, монстр контрпрессинга. Чем дальше от своих ворот, тем он лучше защищается. При атаках поднимается до чужой штрафной, помогая с розыгрышами. Если вдруг потеря, Коссуну перехватывает мяч обратно длиннющими ногами, и новая атака «Байера» начинается в 20 метрах от створа соперника. Из-за Одилона матчи «Байера» надолго превращаются в игру в одни ворота.

Жизненная история: Коссуну, как и Тапсоба, получил футбольное образование в Африке. Но гораздо статуснее – он выпускник академии «АСЕК Мимозас», самого титулованного клуба Кот-д’Ивуара, подготовившего множество сильных игроков, например, Яя Туре, Жервиньо и Эммануэля Эбуэ. Переезд в Европу – лишь дело времени. Сразу после 18-летия Коссуну выбрал шведский «Хаммарбю», который спустя шесть месяцев продал Одилона в «Брюгге» за рекордные 3,85 млн евро.

Алекс Гримальдо – левый латераль

Статистический факт: лучший крайний защитник топ-5 лиг по гол+пас – 6+4. И это только в Бундеслиге. Еще 2+1 в Лиге Европы и ассист в Кубке Германии.

Эффект Алонсо: даже в «Бенфике», где провел восемь сезонов, Гримальдо никогда не забивал больше пяти мячей в чемпионате. Теперь уже шесть за 11 туров Бундеслиги.

Сначала захотелось сравнить его голы с трешками Стефена Карри, но мелковато – по сложности и эффективности это скорее броски через всю площадку на последних секундах.

Уже есть два идеальных прямых штрафных, один – «Баварии». Победные голы против «Вольфсбурга», «Хоффенхайма», «Униона». Гол «Униону» – ну просто гениален. Прямо сейчас Гримальдо забивает самые сложные, красивые, нужные голы в мире.

Как? В позиционных атаках Алекс часто смещается ближе к центру, особенно если атака развивается на противоположном фланге. А дальше активируется уникальное исполнительское мастерство.

Жизненная история: до Ламина Ямаля Гримальдо был самым молодым футболистом, дебютировавшим за «Барселону». Нюанс: за «Барселону Б». За основу он так ни разу и не сыграл. Наверняка повлиял разрыв крестов в 17 лет. Но не только.

«Луис Энрике никогда не говорил со мной. Не было вообще никакого контакта», – рассказывал Гримальдо еще во второй команде «Барсы». Ко взрослым поднимали таких вундеркиндов, как Жерар Гумбау, Серджи Сампер, Вилфрид Каптум, но не Гримальдо. После реплики об Энрике Алекса перестали приглашать даже на тренировки с основой.

Потом были долгие годы в Португалии. При всем уважении к «Бенфике», просто жесть, что Гримальдо дебютировал в топ-лигах лишь в 27 лет.

Джереми Фримпонг – правый латераль

Статистический факт: второй крайний защитник топ-5 лиг по гол+пас – 3+5. Сразу за Гримальдо.

Эффект Алонсо: окончательно сформировался в одного из лучших атакующих латералей современности. Фримпонг копит пройденных на скорости соперников, как еж Соник собирает кольца. Его уникальное ускорение уживается с тремя? четырьмя? пятью? легкими, благодаря чему Фримпонг лидирует в Бундеслиге по числу спринтов. Хаби учит Джереми вовремя избавляться от мяча – есть прогресс. Бездумным бегунком его точно не назовешь.

До этого сезона Фримпонг плотно ассоциировался в связке с Муссой Диаби – их дуэт называли одним из самых опасных в мире в контратаках. Экс-партнер Андрей Лунев дал свежий ракурс на эту тему: без Диаби контратакующий потенциал правого фланга не просел, Фримпонг тащит и в одиночку. Зачем для решения задачи два игрока, если справляется один?

Жизненная история: голландец, который не говорит по-голландски. Семья Фримпонга сменила Нидерланды на Англию, когда Джереми было семь. Там он долго рос в академии «Ман Сити», уехал в «Селтик», потом в «Байер». Родители – выходцы из Ганы, внутри семьи не говорили по-голландски даже в Нидерландах. Но Фримпонг захотел выступать за страну, где родился: «Я не говорю по-голландски, при этом отлично все понимаю».

Гранит Джака – центральный полузащитник

Статистический факт: лидер топ-5 лиг по пасам в финальную треть (127) и по продвигающим пасам (118).

Эффект Алонсо: исполнитель роли Алонсо в команде Алонсо. Фундамент, каркас, скелет, гарант позиционных атак «Байера». Топ-игрок, вокруг которого строится топ-команда.

Джака удивительно тонко чувствует, когда спокойный перепас можно одной передачей трансформировать в опасный подход. Позади – гигантский игровой рост. Молодой Джака в «Гладбахе» часто восхищал видением поля, но ему не хватало хладнокровия, он часто решался на слишком сложные пасы, которые заканчивались потерей. Постепенно Гранит развивал качество принимаемых решений. Он стал избирательнее. Иногда лучше покатить поперек, выждать, когда впереди появится коридор для паса. Когда появится, будьте уверены: Джака исполнит.

Жизненная история: если вы резонно удивляетесь, почему Джака сменил «Арсенал», мечтающий свергнуть «Ман Сити» в АПЛ, на «Байер» без Лиги чемпионов, то от Гранита внятного ответа лучше не ждать, только дежурное: «Я перешел в топ-клуб Германии, у которого есть интригующий план достичь нечто большое».

Главное предположение в медиа – позиция жены Леониты Лекай. Она родом из Менхенгладбаха и познакомилась с Гранитом, когда тот играл за местную «Боруссию». Леверкузен совсем близко. Так что для Леониты переход Гранита в «Байер» – возвращение домой. Сам Джака опровергает эту версию, хотя уточняет: «Конечно, вариант с «Байером» понравился тем, что раньше мы с Леонитой жили в Дюссельдорфе и находились недалеко от родного для нее Менхенгладбаха».

Эксекиэль Паласиос – центральный полузащитник

Статистический факт: лидер Бундеслиги по контрпрессинг-действиям – 32.

Эффект Алонсо: перестал постоянно травмироваться и идеально подошел как напарник Джаки. Паласиос – достойный современный полузащитник: без мяча дисциплинирован и хорош в любых оборонительных навыках, при владении легко поддерживает перепас и умеет отдавать между линиями. Еще и штатный пенальтист «Байера» – многих перебрали, все мазали, а у Паласиоса пять из пяти.

Жизненная история: Паласиос встречался с тремя девушками одновременно. В августе 2018-го вскрылись отношения с моделью Соль Перес. Тогда же в медиа зашла певица и танцовщица Джулиана Орельяно, заявившая, что это она девушка Паласиоса. Перес и Орельяно порвали с футболистом. Вот только возникла еще и мастер маникюра Карен Грамахо, соседка Паласиоса, которая находилась с ним в отношениях четыре года. Тоже бросила Эксекиэля.

Флориан Виртц – десятка №1

Статистический факт: лучший ассистент топ-5 лиг в 2023 году – 18 голевых передач.

Эффект Алонсо: получает от Хаби сравнения с Лионелем Месси. Например: «Почему Месси так хорош? Потому что Лео знает, как и когда делать лучшие из возможных передач: «Ты в лучшей позиции? Вот, держи мяч». Пас не всегда должен быть самым зрелищным из возможных. Он должен быть лучшим, самым умным. Флориан способен играть, как Месси».

Виртц уже один из лучших футболистов Бундеслиги. Может стать новым лидером сборной. Может стать одним из лучших в мире. У него великолепная работа с мячом, он отлично видит поле, умеет обыгрывать и завершать моменты. В позиционных атаках блестяще ищет свободное пространство. В контратаках улетает на скорости.

Игрок, за которым просто приятно следить.

Жизненная история: «С самого детства я играл в футбол каждый день. Каждый день. С отцом, с сестрой, с друзьями, в школе, в академии. На каникулах я продолжал играть в футбол. Когда не было тренировок, выходил играть с соседями. Я был одним из немногих во дворе, у кого дома не было PlayStation. Так что футбол был моим единственным увлечением».

Йонас Хофманн – десятка №2

Статистический факт: второе место в Бундеслиге по действиям, приведшим к удару (61) – сразу за Лероем Сане.

Эффект Алонсо: символ становления позиционных атак «Байера». Его забрали из «Гладбаха» за 10 млн евро отступных. «Гладбах» был плох, лишь 10-я позиция в прошлом сезоне, но Хофманн провел лучший чемпионат в карьере: 12+9 и лидерство в Бундеслиге по созданным моментам.

Именно Хофманн заменил Диаби, проданного в «Астон Виллу» за 55 млн. У Йонаса и близко нет реактивности француза, зато Хофманн – мастер резких правильных решений на ограниченных пространствах. Нехватку быстрых ног он восполнил скоростным полетом мысли. Именно в таком созидателе нуждался Алонсо, задумав трансформацию «Байера» из контратакующей команды в клуб с развитой позиционной атакой.

Жизненная история: Хофманн точно не зацикливается на футболе, как Виртц. В свободное время обожает играть в баскетбол, гандбол, гольф и дартс. Любит путешествия, объездил даже Африку. Пробует бизнес – руководит несколькими точками сети Subway, основал компанию по строительству домов, между матчами много читает и любит проводить время с телескопом: «Моя безумная мечта – однажды полететь в космос».

Виктор Бонифасе – нападающий

Статистический факт: самый бьющий футболист топ-5 лиг – 57 ударов.

Эффект Алонсо: дал свободу одному из самых нестандартных игроков современности! Бонифасе можно справедливо ругать за плохую реализацию, и это серьезная претензия для центрфорварда, но Виктор даже в матчах без голов (7+5 за 11 туров – вполне неплохо) очаровывает магическим игровым стилем. Будто бы выпендрежника с коробки во дворе перекинули в элитный футбол, а он и не заметил, что здесь другой уровень сопротивления.

Уникальный микс из атлетизма Лукаку, подвижности Осимхена и техники… Техника Бонифасе не имеет аналогов. Он делает фэйковые пасы, стряхивает соперников с плеч одним движением корпуса, бьет с центра поля, врубает элегантный дриблинг, который даже Виртцу неподвластен.

Вполне вероятно, что Бонифасе никогда не приблизится к результативности Кейна или Холанда. Но вы очень многое потеряете, если не увидите его игру. Особенно рекомендуется тем, кто талдычит, что из элитного футбола пропали уличные художники. Вот вам 190-сантиметровый верзила-дриблер.

Жизненная история: Бонифасе только в декабре исполнится 23 года, но он уже дважды рвал крестообразные связки – в 18 и 19 лет. В сумме пропустил 535 дней и 90 матчей. Восхищает, что не сломался психологически и даже после пережитого выбрался на топ-уровень.

Интересно, каким резким был его дриблинг до разрыва крестов, если он даже сейчас шагом размахом в вечность уходит от подвижного Упамекано.

Кстати, в «Байере» аномальное число игроков, переживших разрыв крестов. Еще Виртц, Гримальдо, Джака, Тимоти Фосу-Менса. Все травмировались рано: Джака – в 16 лет, Гримальдо – в 17, Виртц – в 18, Фосу-Менса – в 19 (и еще во второй раз в 23).

Хорошо, если пройдут сезон без тяжелых повреждений.

Есть шанс, что это будет великое путешествие.

Фото: Gettyimages/Andreas Rentz / Staff; IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON, IMAGO/RHR-FOTO, David Inderlied/dpa, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler, Jurgen Fromme/firo Sportphoto, Uwe Anspach/dpa, IMAGO/Jurgen Schwarz, IMAGO/Gladys Chai von der Laage, /Global Look Press