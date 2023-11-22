Кейн замахнулся на один из величайших сезонов в истории футбола

Артем Денисов наслаждается.

Как хорошо, что «Бавария» купила Харри Кейна.

Главная статистика Кейна в «Баварии». Четыре оглушительных факта

1. Лучший бомбардир Бундеслиги: 17 голов в 11 турах. Уже больше, чем у любого снайпера Бундеслиги-2022/23, Никлас Фюллькруг и Кристофер Нкунку забили по 15 мячей.

2. Кейн забивает 1,59 гола в Бундеслиге в пересчете на 90 минут – показатель мощнее, чем у Роберта Левандовского в сезоне-2020/21, когда поляк побил вечный рекорд Герда Мюллера и наколотил 41 гол только в чемпионате Германии. Статистика Левандовского – 1,5 гола за 90 минут.

Если Кейн сохранит форму и не пропустит ни одного тура (Левандовски тогда пропустил пять), может быть 54 мяча.

3. Лидер Лиги чемпионов по гол+пас с 4+2.

4. Кейн делает 1,93 результативных действия в пересчете на 90 минут в главных турнирах (чемпионат + ЛЧ). Лучший результат Лионеля Месси – 1,88 в сезоне-2012/13, лучший результат Криштиану Роналду – 1,69 в сезоне-2014/15.

Харри замахивается на индивидуально один из величайших сезонов в истории футбола. Да, впереди длинный путь, но «Бавария» уже отыграла 18 матчей – серьезная дистанция для первых выводов.

Как Кейн показывает ТАКУЮ статистику

Коротко: все хорошее, что предвкушали при переходе, работает в реальности.

Вот что мы писали, анализируя трансфер в августе: «Кейн – великолепный выбор, чтобы сделать атаку «Баварии» гораздо сильнее. Мегабомбардир, который точно может нацеливаться на 30 голов в Бундеслиге. Сильный ассистент. Большой мастер подыгрыша. Органичный и в позиционных атаках, и в быстрых выпадах. Стилистически лучший выбор из тех, кого связывали с «Баварией» (Коло-Муани, Осимхен, Влахович)».

То же самое можно повторить в ноябре. Только нацеливаться стоит не на 30 голов, а на 40-50.

Голы Кейна можно систематизировать. Самый популярный паттерн – удары после прострелов. Мастерство Харри в поиске свободного пространства умножается на систематические ошибки клубов Бундеслиги в защите при фланговых передачах. Любопытно, что множество подобных голов Кейн накопил в переходных фазах, а не в позиционных атаках. Соперники теряли компактность и забывали прикрыть главного бомбардира «Баварии».

Другой важный аспект – стандарты. С них «Бавария» только в Бундеслиге забила семь раз (высочайший показатель наравне с «Байером» и «Гладбахом»). Кейн вносит решающий вклад: прекрасный поиск свободного пространства соседствует с качеством ударов головой. Возможно, Кейн лучший нападающий мира в этом аспекте. Посмотрите, например, недавний гол «Хайденхайму» – вот ссылка. Качественнее пробить головой просто невозможно. Идеальное сочетание ударной точки, силы и точности.

Всего у Кейна пять мячей головой – лучший результат в Европе. Впрочем, и в прошлом сезоне он был лучшим. Просто подтверждает уровень.

Не всегда он забивал головой именно после стандартов – были и голы после навесов с игры. Можно считать это компромиссным сценарием между голами с прострелов (все-таки чаще забивает после передач с фланга низом) и со стандартов.

Еще один ценный плюс – пенальти. Четыре из четырех во всех турнирах. 11-метровые дополняют и без того монструозную бомбардирскую статистику.

Ну и отсюда Кейн тоже забивал.

По типажу голов Кейн выглядит вполне классическим наконечником. Так и есть – шикарная девятка. Харри отлично находит моменты – больше xG в топ-лигах только у Эрлинга Холанда. И отлично реализует моменты – больше разница между реальными и ожидаемыми голами только у Серу Гирасси из «Штутгарта», Кейн забил на 5,2 гола больше ожидаемого, и это только в Бундеслиге.

Мощь Харри в том, что он не только элитный бомбардир. Оцените тепловую карту.

Тут и своя штрафная – Кейн блестяще играет на втором этаже при чужих стандартах тоже. Немного на флангах защиты – эпизодически спускался туда, было и такое. Но главная особенность – активность перед входом на чужую половину, особенно на левой стороне поля. Там даже есть красный цвет, фиксирующий постоянство касаний.

Кейн регулярно спускается в центр – так «Бавария» вносит хаос в оборонительную структуру соперника.

Если никто не следует за Кейном, «Бавария» получает дополнительного игрока в середине. Не просто столба в подыгрыше, а достаточно техничного плеймейкера, способного дать четкую диагональ на фланг. Если за Кейном выдергивается центральный защитник, появляется свободное пространство в опасной зоне, которое можно атаковать. В первых матчах «Бавария» не очень пользовалась этой свободой, сейчас же и партнеры охотнее влетают в оголившуюся зону, и Кейн после спуска опаснее бежит обратно.

Оба сценария так себе для соперников. На практике первый пока смотрится не так страшно, как второй. Особенно досталось Матсу Хуммельсу из «Дортмунда» и Филиппу Линхарту из «Фрайбурга» – оба стабильно выдергивались за Кейном, пытались агрессивно отбирать, но каждый раз он сохранял мяч и развивал атаку со знанием, что у противника дыра в центре защиты.

Так что вариант не выдергиваться за Кейном безопаснее, но без этих выдергиваний соперник теряет в агрессивности, центр поля наверняка выигрывается «Баварией», ей гораздо легче установить контроль и задушить соперника одной из десятков позиционных атак. Тем более когда Кейн вернется в чужую штрафную под очередной прострел.

Забавно, что Кейн считает лучшим игроком «Баварии» не себя. В этом есть смысл

«Сане восхищает скоростью и силой. Вероятно, он пока что наш лучший игрок в этом сезоне. Он в фантастической форме. Против «Хайденхайма», когда соперник отыгрался с 0:2, у меня сохранялось ощущение, что Лерой опять вытащит нас. Он очень важен. Надеюсь, мы сохраним нашу связку», – радуется Харри.

Да, связка Кейна и Сане восхищает.

C 8+6 в Бундеслиге Сане уступает по гол+пас только Кейну и Гирасси.

Сила связки в том, что союз многогранен. Нет одного строгого сценария для взаимодействия. Конечно, Сане чаще созидает, а Кейн завершает. Но даже внутри этой формулы есть вариативность. Сане может прострелить на Кейна в быстром выпаде, а может вскрыть соперника, найдя Харри в позиционной атаке. Лерой видит форварда и на пустых пространствах, и в заполненной штрафной.

Кейн – лидер Бундеслиги по пасам вразрез (10). Запускает Лероя за спины защитникам и обыгрывается с ним в стенку, выводя на удар. Подыгрыш Харри актуален при быстром переходе из защиты в атаку, его темповые передачи помогают Сане убегать в отрывы, где он особенно опасен.

Сане и сам это подмечал: «Харри спускается глубже, связывая защиту с атакой. Мне очень нравятся быстрые переходы в нападение, и Харри отлично понимает меня в таких ситуациях. С большим количеством игр и тренировок все может стать еще лучше».

Косвенная помощь Кейна проявляется в смещениях Сане с фланга в центр. Во-первых, уже упоминали возможные стенки, чтобы Лерой мог выйти на ударную точку. Во-вторых, Кейн банально отвлекает на себя соперников.

Сане, кстати, при Томасе Тухеле чаще получает мяч ближе к флангу – Юлиан Нагельсманн скорее превращал Лероя во вторую десятку, приближал к центральной оси, и это работало с переменным успехом. С приходом Кейна кажется, что новая позиционная трансформация Сане логична. В центре есть Кейн и Мусиала, способные ловко открываться между линиями. Нужны те, кто растянет защиту соперника на флангах. Сане, против которого обычно бросают двух игроков, отлично подходит. Работа на фланге все еще не ставит жестких рамок, Сане свободен для постоянных смещений в центр под удар или обостряющий пас.

К Тухелю до сих пор достаточно вопросов, но он классно модерирует тактические детали связки Кейна и Сане.

Лотар Маттеус уже ставит этот дуэт в один ряд с Роббен – Рибери и Левандовски – Мюллер. Главное, чтобы Сане третий сезон подряд не выдохся к Новому году. Осень в «Баварии» у него традиционно лучше, чем весна, время решающих матчей. Впрочем, так мощно, как сейчас, он, может, никогда и не выступал. Появление Кейна явно пошло на пользу.

Кейн хорошо сыгрался не только с Сане. Был замечательный матч против «Бохума» (7:0), когда Тухель выпустил в пару к англичанину Шупо-Мотинга. Идея – два больших форварда против высоко прессингующего соперника, чтобы проходить давление длинными забросами. Чаще в подыгрыше оказывался именно Кейн, а Шупо-Мотинг насыщал штрафную.

После голов Кейна с угловых чуть снизилась критика Киммиха, которого в прошлом сезоне уничтожали за десятки неудачных розыгрышей. На этих же стандартах вырисовывается связка Кейна и Горетцки, где первый забивает после скидок второго. Харри реализует моменты не только после прострелов Сане – есть схожие передачи от Дэвиса и Комана. Забивал с навеса Мазрауи. Кейн даже способен помочь центральным защитникам, которым вдруг сложно продвинуть мяч – Харри спускается в центр и предлагает себя в роли дополнительного полузащитника.

Точно может стать сильнее связка Кейна и Мусиалы. Уже были отдельные поводы для радости – например, именно эта пара взломала «Галатасарай» при 1:1 в первой игре, где турки долго владели инициативой. Но потенциал значительно мощнее. Многое зависит от Джамала – сейчас он не всегда впечатляет, еще и травмы сбивают игровой ритм.

Хоть что-то плохое в игре Кейна было?

Были два содержательно слабых матча «Баварии» подряд: 2:2 против «Лейпцига» и 2:1 против «Копенгагена». Кейн забил «Лейпцигу» с пенальти, но вообще у Харри 0 ударов с игры за эти 180 минут. Два матча подряд без ударов с игры – столько же было за весь прошлый сезон в «Тоттенхэме». Да и в позапрошлом столько же. В общем, уникальная ситуация, еще и на фоне нереальной результативности Харри в остальных матчах.

Главная проблема – максимально невнятные позиционные атаки. Медлительность, безыдейность, за весь креатив отдувался Сане, у которого именно в позиционках тоже почти ничего не получалось. Все это накладывалось на качественную позиционную защиту соперников. Кейн выступал в роли классического таргетмена почти без спусков в полузащиту. 20 действий с мячом против «Копенгагена», 23 против «Лейпцига» – наименьшие показатели Кейна в этом сезоне. Хотя в обоих случаях отыграл полный матч.

Даже в таких условиях Кейн кое-как помог. Против «Лейпцига» Харри реализовал пенальти, который заработали после игры рукой после прямого штрафного, который заработал Кейн. Переплетено. Против «Копенгагена» он зацепился за длинный заброс и скинул мяч на ход Томасу Мюллеру, который затем ассистировал Матису Телю. Так придумали победный гол аж 83-й минуте.

Так что даже в плохих матчах, где Кейн не получал шансов с игры как бомбардир и редко что-то организовал в подыгрыше, Харри все равно не был совсем уж бесполезным.

Бонус: ментальность Кейна. Только не смейтесь!

Популярна шутка, что Кейн завез в «Баварию» психологию бестрофейного «Тоттенхэма». «Бавария» проиграла 0:3 «Лейпцигу» в Суперкубке Германии и вылетела в 1/16 Кубка от «Саарбрюккена» из третьего дивизиона. Справедливости ради, Харри вышел против «РБ» на 63-й минуте уже при 0:2, а против «Саарбрюккена» просидел в запасе – Тухель думал, что обойдется ротацией.

Да и все на уровне суеверий. С 2008 года, когда «Тоттенхэм» взял последний трофей (Кубок лиги), игроки, уходившие из клуба, собрали в общей сложности 193 трофея. Так что проклятие «Тоттенхэма» условно. Другое дело, если все это время существовало не проклятие «Тоттенхэма», а проклятие Кейна… Ладно, оставим это астрологам, тарологам и нумерологам.

В «Баварии» говорят о положительном влиянии Кейна с момента трансфера, имея в виду не тактику (с ней тоже все замечательно), а влияние Харри как человека и топ-профессионала. В его команде персональный нутрициолог – англичанин полностью изменил питание, узнав, что в «Тоттенхэме» у него самый высокий в команде процент жира; персональный физиотерапевт – и никаких травм в последние годы; еще Харри умно обернул издевательские выкрики про игрока одного сезона в источник мотивации – Почеттино называл Кейна лучшим в мире по заряженности. Вот отдельный большой текст про профессионализм Кейна.

«Само присутствие Кейна, его личность, его работа на тренировках делают команду лучше», – похвала Тухеля. «Совершенно нормальный парень и большой профессионал», – слова Сане. «Он замечательный человек и точно станет лидером «Баварии», – комплимент Горетцки. The Athletic общался с персоналом «Баварии», Кейна описали как милого и добродушного мужчину, который мало говорит, но если говорит, то все его слушают.

Может, у Кейна нет эфемерного ДНК победителя – частая ассоциация с «Баварией», но у него точно есть великолепная рабочая этика – другая обязательная ассоциация с классической «Баварией». Большинство легенд клуба – не просто великие игроки, это трудяги.

В турбулентный период – странное увольнение Нагельсманна, сложный старт Тухеля, увольнение Салихамиджича и Кана, перестроение топ-менеджмента, склоки внутри команды (Тухель критиковал комплектацию состава, его отношения с некоторыми игроками – допустим, с Горетцкой – явно далеки от идеальных) – был нужен персонаж, который во всем станет ориентиром. И в игровом смысле, и в этическом.

Кейн именно таков.

Фото: Gettyimages/Alexander Hassenstein / Staff, Christof Koepsel / Freier Fotograf, Daniel Kopatsch / Freier Fotograf, Lars Baron / Staff, Jurij Kodrun / Freier Fotograf