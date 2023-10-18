40-летний Данте все еще играет. Вы не представляете, как он хорош

Восхищение Артема Денисова.

18 октября – день рождения Данте, бразильскому защитнику «Ниццы» исполнилось 40 лет.

Он капитан команды, которая пропустила меньше всех в топ-лигах на старте сезона – лишь четыре гола. А сам Данте еще не пропустил ни одной минуты – 720 из 720.

Как он до сих пор тянет уровень?

Данте порвал кресты в 37 лет. И вернулся сильнее!

Бразилец приехал в «Ниццу» в 2016-м, тогда ему было 33 года. Позади – много крепких сезонов в Бундеслиге («Гладбах», «Бавария», «Вольфсбург»). Данте захотелось продолжить в приятном месте, но не сильно потеряв в качестве футбола. Во Франции он начинал европейскую карьеру, приехав из Бразилии. В 2004-м был северный Лилль – теперь теплая Ницца.

Все шло хорошо: Данте достойно играл, получил капитанскую повязку, в каждом сезоне стабильно набирал 30+ матчей. Исключение – сезон-2019/20 с пандемией, когда Лига 1 провела 28, а не 38 туров. Данте и тогда почти всегда был доступен – 21 игра.

Сезон-2020/21 тоже начался отлично с 11 полными матчами во всех турнирах. И вдруг злосчастный выезд к «Анжеру» в ноябре 2020-го: в начале второго тайма Данте порвал крестообразные связки.

Ему только-только исполнилось 37 лет – и вот такой подарок. Минимум семь месяцев на восстановление. Еще никогда Данте не получал настолько тяжелую травму.

В раздевалке клубный врач успокаивал, что на МРТ диагноз может не подтвердиться – бразилец лишь ответил, что хочет как можно быстрее прооперироваться. После операции Данте поставил цель: следующий сезон начнется в августе, так что у него есть девять месяцев, чтобы вернуться – и не просто работать с мячом, а снова играть за «Ниццу».

На четвертом месяце восстановления Данте начал бегать. На пятом уже работал с мячом. Бывали болезненные ощущения, врачи беспокоились, что бразилец слишком торопится. Данте отмахивался: «Спорт – это страдание. Я ходил на костылях и каждый день мечтал выбросить их, схватить мяч и побежать на поле. Первое время после операции я даже не мог самостоятельно принять душ, это просто ужас».

Данте явно рисковал словить рецидив, но, вероятно, боялся, что слишком длительное восстановление убьет его шансы на достойное возвращение.

Риск оправдался: Данте набрал форму и в сезоне-2021/22 отыграл 34 матча, а «Ницца» пропустила меньше всех в Лиге 1. По итогам первой встречи после возвращения тренер Кристоф Гальтье аккуратно критиковал бразильца за медлительность при передачах. Данте отреагировал образцово: «Я прислушался к Гальтье. Да, можно было бы сказать: «Тренер, я только вернулся, дайте время». Но нет, тренер прав, мне правда нужно быть лучше, быстрее принимать решения. У «Ниццы» нет времени ждать. Я не играл девять месяцев, но если выхожу на поле, я должен сразу давать качество».

В сезоне-2022/23 Данте отыграл уже 37 матчей в Лиге 1 – наивысший показатель за семь лет в «Ницце». И это в 39 лет!

В новом сезоне-2023/24 он до сих пор не пропустил ни минуты.

У Данте нет уникальных секретов долголетия. Он считает главным фактором счастливую семью

Никакой эзотерики или псевдонаучных теорий – просто образцовый профессионал, соблюдающий режим. Бонус – великолепная генетика.

Сам бразилец считает, что ему очень помогает семья – жена Жоселина и трое детей. Он признавался, что родные сильно облегчили период восстановления от разрыва крестов: «Семья, дети – это основа. С их помощью я удивительно быстро встал на ноги. Как я говорил детям: «Папа был на полу, но поднялся». Я расценивал период восстановления как шанс показать правильный пример детям. Можно даже сказать, что это касается ценностей, которые я хочу передать им. В жизни нужно много работать, нужно уметь преодолевать себя».

Семья Данте влюблена в Ниццу. Бразилец говорит, что его сын поет песни фанатов команды в душе. Несколько раз в неделю Данте отвозит детей в школу, и они вместе поют по дороге. Больше пения с детьми защитник любит только играть в футбол.

А еще Данте шутит: «Супруга требует, чтобы я продолжал играть, потому что она не вытерпит меня дома 24 на 7».

Данте называет Жоселину личным тренером – именно она следит за режимом сна и диетой, за пару дней до игр футболист не обременен никакими бытовыми проблемами, все решает жена.

О сне: Данте обычно просыпается очень рано – в 6:30. Они с женой готовят детям завтрак. Ну как готовят – Данте честно говорил, что он ужасный повар, но ему нравится быть с женой во время готовки. Днем, примерно в 15:30, у бразильца короткий дневной сон. Вечером может выпить бокал красного вина.

А так – ничего особенного, просто качественный сон, хорошая еда без фастфуда и замечательная работа на тренировках, которую упоминали все тренеры «Ниццы». Данте наставляет юных игроков: «Мы работаем в оптимальных условиях: в Ницце всегда прекрасная погода, у клуба замечательный тренировочный центр. Я часто говорю это партнерам – многие из них еще не осознают, как им повезло. Солнечные места лучше всего подходят для футбола. Я много играл с постоянным холодом и дождем, так что знаю, о чем говорю».

Рецепт Данте прост: счастливая семья + образ жизни настоящего профи + железная мотивация играть + географически очень приятное место для поддержки качества.

Игроки обожают Данте. После крестов он пересмотрел роль лидера

Данте остался лидером в раздевалке и наставником для молодых игроков, но изменил приоритеты: «Раньше я тратил много энергии на управление группой. Но это скорее задача тренерского штаба. Я все еще футболист, так что мне в первую очередь нужно заботиться о себе. Когда ты силен, партнеры автоматически уважают тебя. Если ты слаб, никто не пойдет за тобой. Так что я решил: нужно самому максимально зарядиться энергией, и другие почувствуют ее».

Относительно нестандартный ход. Обычно футболисты подчеркивают, что командные механизмы для них важнее личного удобства. Данте говорит противоположное: нужно сконцентрироваться на себе, другие увидят силу и пойдут за тобой.

Это работает.

Партнер Данте по центру защиты Жан-Клер Тодибо восхищается опытным одноклубником: «Мне повезло познакомиться с Данте. Я слежу за его индивидуальными фишками, перенимаю навыки. И он всегда находит правильные слова, с ним легко коммуницировать по ходу матчей».

Один из главных талантов «Ниццы» Кефрен Тюрам согласен с Тодибо: «Данте – одновременно и главный голос в раздевалке, и один из наших лучших игроков. Он очень техничен. Усердием на тренировках он показывает нам лучший пример».

Бывший спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье хорошо сказал о Данте: «Это не лучший игрок в мире, но лучший пример для подражания. В нашем спорте нужно ориентироваться именно на таких людей».

Сейчас 40-летнего защитника тренирует 34-летний тренер. Данте порой приходится прессинговать на чужой половине поля

Отдельный повод для восхищения Данте – стиль игры, в котором не теряется теперь уже 40-летний бразилец. «Ницца» высоко прессингует без мяча, высоко поднимается и Данте.

Вот так.

Или даже так.

Команда 34-летнего Франческо Фарьоли постоянно переключается из режима высокого прессинга в позиционную оборону, одну из лучших в Европе на старте сезона. «Ницца» пропустила всего четыре мяча – лучший результат в топ-лигах, и это с учетом очень сложного календаря: «ПСЖ», «Монако», «Лилль», сенсационно лидировавший «Брест».

Данте уместен в обоих режимах. При прессинге он не теряется, следит за линией офсайда и навязывает борьбу при длинных забросах. В позиционной обороне так вообще настоящая глыба: никаких ошибок и максимальная надежность. Легко интерпретирует гибридность «Ниццы» (Юссуф Ндайишими при позиционной обороне превращается из опорника в третьего центрального защитника).

При владении у Данте фундаментальная роль – он управляет долгими выжидательными розыгрышами «Ниццы». 91,5 действий с мячом в пересчете на 90 минут – больше только у Тодибо.

За счет коротких передач «Ницца» выманивает соперника на себя, чтобы затем вскрыть его резкой атакой. Что-то в стиле «Брайтона». Пока у команды есть сложности, слишком много стерильного владения, но для серьезных выводов нужно подождать. Данте вполне подходит под такой футбол: для защитника у него отличная техника владения мячом, уже по стартовым матчам сезона можно собрать галерею, как он обманными движениями оставался неуязвимым к давлению.

Конечно, у Данте сейчас совсем низкая скорость, и возможно, это аукнется на дистанции с учетом высокого прессинга «Ниццы». Но пока бразилец даже в неудобных ситуациях не выглядит слабым звеном за счет монументального чтения игры.

А в других сценариях – при позиционной обороне и в отрезках собственного владения – Данте преисполнился так, будто делает это уже лет 40. Ой, жизненное сравнение.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/dantebahia