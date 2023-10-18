Аргонавтика
Блог

40-летний Данте все еще играет. Вы не представляете, как он хорош

Данте Данте
лига 1 Франция лига 1 Франция
Ницца Ницца
Футбол Футбол

Восхищение Артема Денисова.

18 октября – день рождения Данте, бразильскому защитнику «Ниццы» исполнилось 40 лет. 

Он капитан команды, которая пропустила меньше всех в топ-лигах на старте сезона – лишь четыре гола. А сам Данте еще не пропустил ни одной минуты – 720 из 720.

Как он до сих пор тянет уровень?

Данте порвал кресты в 37 лет. И вернулся сильнее!

Бразилец приехал в «Ниццу» в 2016-м, тогда ему было 33 года. Позади – много крепких сезонов в Бундеслиге («Гладбах», «Бавария», «Вольфсбург»). Данте захотелось продолжить в приятном месте, но не сильно потеряв в качестве футбола. Во Франции он начинал европейскую карьеру, приехав из Бразилии. В 2004-м был северный Лилль – теперь теплая Ницца.

Все шло хорошо: Данте достойно играл, получил капитанскую повязку, в каждом сезоне стабильно набирал 30+ матчей. Исключение – сезон-2019/20 с пандемией, когда Лига 1 провела 28, а не 38 туров. Данте и тогда почти всегда был доступен – 21 игра.

Сезон-2020/21 тоже начался отлично с 11 полными матчами во всех турнирах. И вдруг злосчастный выезд к «Анжеру» в ноябре 2020-го: в начале второго тайма Данте порвал крестообразные связки. 

Ему только-только исполнилось 37 лет – и вот такой подарок. Минимум семь месяцев на восстановление. Еще никогда Данте не получал настолько тяжелую травму. 

В раздевалке клубный врач успокаивал, что на МРТ диагноз может не подтвердиться – бразилец лишь ответил, что хочет как можно быстрее прооперироваться. После операции Данте поставил цель: следующий сезон начнется в августе, так что у него есть девять месяцев, чтобы вернуться – и не просто работать с мячом, а снова играть за «Ниццу».

На четвертом месяце восстановления Данте начал бегать. На пятом уже работал с мячом. Бывали болезненные ощущения, врачи беспокоились, что бразилец слишком торопится. Данте отмахивался: «Спорт – это страдание. Я ходил на костылях и каждый день мечтал выбросить их, схватить мяч и побежать на поле. Первое время после операции я даже не мог самостоятельно принять душ, это просто ужас».

Данте явно рисковал словить рецидив, но, вероятно, боялся, что слишком длительное восстановление убьет его шансы на достойное возвращение. 

Риск оправдался: Данте набрал форму и в сезоне-2021/22 отыграл 34 матча, а «Ницца» пропустила меньше всех в Лиге 1. По итогам первой встречи после возвращения тренер Кристоф Гальтье аккуратно критиковал бразильца за медлительность при передачах. Данте отреагировал образцово: «Я прислушался к Гальтье. Да, можно было бы сказать: «Тренер, я только вернулся, дайте время». Но нет, тренер прав, мне правда нужно быть лучше, быстрее принимать решения. У «Ниццы» нет времени ждать. Я не играл девять месяцев, но если выхожу на поле, я должен сразу давать качество».

В сезоне-2022/23 Данте отыграл уже 37 матчей в Лиге 1 – наивысший показатель за семь лет в «Ницце». И это в 39 лет!

В новом сезоне-2023/24 он до сих пор не пропустил ни минуты.

У Данте нет уникальных секретов долголетия. Он считает главным фактором счастливую семью

Никакой эзотерики или псевдонаучных теорий – просто образцовый профессионал, соблюдающий режим. Бонус – великолепная генетика.

Сам бразилец считает, что ему очень помогает семья – жена Жоселина и трое детей. Он признавался, что родные сильно облегчили период восстановления от разрыва крестов: «Семья, дети – это основа. С их помощью я удивительно быстро встал на ноги. Как я говорил детям: «Папа был на полу, но поднялся». Я расценивал период восстановления как шанс показать правильный пример детям. Можно даже сказать, что это касается ценностей, которые я хочу передать им. В жизни нужно много работать, нужно уметь преодолевать себя».

Семья Данте влюблена в Ниццу. Бразилец говорит, что его сын поет песни фанатов команды в душе. Несколько раз в неделю Данте отвозит детей в школу, и они вместе поют по дороге. Больше пения с детьми защитник любит только играть в футбол. 

А еще Данте шутит: «Супруга требует, чтобы я продолжал играть, потому что она не вытерпит меня дома 24 на 7».

Данте называет Жоселину личным тренером – именно она следит за режимом сна и диетой, за пару дней до игр футболист не обременен никакими бытовыми проблемами, все решает жена.

О сне: Данте обычно просыпается очень рано – в 6:30. Они с женой готовят детям завтрак. Ну как готовят – Данте честно говорил, что он ужасный повар, но ему нравится быть с женой во время готовки. Днем, примерно в 15:30, у бразильца короткий дневной сон. Вечером может выпить бокал красного вина. 

А так – ничего особенного, просто качественный сон, хорошая еда без фастфуда и замечательная работа на тренировках, которую упоминали все тренеры «Ниццы». Данте наставляет юных игроков: «Мы работаем в оптимальных условиях: в Ницце всегда прекрасная погода, у клуба замечательный тренировочный центр. Я часто говорю это партнерам – многие из них еще не осознают, как им повезло. Солнечные места лучше всего подходят для футбола. Я много играл с постоянным холодом и дождем, так что знаю, о чем говорю». 

Рецепт Данте прост: счастливая семья + образ жизни настоящего профи + железная мотивация играть + географически очень приятное место для поддержки качества.

Игроки обожают Данте. После крестов он пересмотрел роль лидера

Данте остался лидером в раздевалке и наставником для молодых игроков, но изменил приоритеты: «Раньше я тратил много энергии на управление группой. Но это скорее задача тренерского штаба. Я все еще футболист, так что мне в первую очередь нужно заботиться о себе. Когда ты силен, партнеры автоматически уважают тебя. Если ты слаб, никто не пойдет за тобой. Так что я решил: нужно самому максимально зарядиться энергией, и другие почувствуют ее».

Относительно нестандартный ход. Обычно футболисты подчеркивают, что командные механизмы для них важнее личного удобства. Данте говорит противоположное: нужно сконцентрироваться на себе, другие увидят силу и пойдут за тобой.

Это работает. 

Партнер Данте по центру защиты Жан-Клер Тодибо восхищается опытным одноклубником: «Мне повезло познакомиться с Данте. Я слежу за его индивидуальными фишками, перенимаю навыки. И он всегда находит правильные слова, с ним легко коммуницировать по ходу матчей».

Один из главных талантов «Ниццы» Кефрен Тюрам согласен с Тодибо: «Данте – одновременно и главный голос в раздевалке, и один из наших лучших игроков. Он очень техничен. Усердием на тренировках он показывает нам лучший пример».

Бывший спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье хорошо сказал о Данте: «Это не лучший игрок в мире, но лучший пример для подражания. В нашем спорте нужно ориентироваться именно на таких людей».

Сейчас 40-летнего защитника тренирует 34-летний тренер. Данте порой приходится прессинговать на чужой половине поля

Отдельный повод для восхищения Данте – стиль игры, в котором не теряется теперь уже 40-летний бразилец. «Ницца» высоко прессингует без мяча, высоко поднимается и Данте. 

Вот так. 

Или даже так. 

Команда 34-летнего Франческо Фарьоли постоянно переключается из режима высокого прессинга в позиционную оборону, одну из лучших в Европе на старте сезона. «Ницца» пропустила всего четыре мяча – лучший результат в топ-лигах, и это с учетом очень сложного календаря: «ПСЖ», «Монако», «Лилль», сенсационно лидировавший «Брест».

Данте уместен в обоих режимах. При прессинге он не теряется, следит за линией офсайда и навязывает борьбу при длинных забросах. В позиционной обороне так вообще настоящая глыба: никаких ошибок и максимальная надежность. Легко интерпретирует гибридность «Ниццы» (Юссуф Ндайишими при позиционной обороне превращается из опорника в третьего центрального защитника). 

При владении у Данте фундаментальная роль – он управляет долгими выжидательными розыгрышами «Ниццы». 91,5 действий с мячом в пересчете на 90 минут – больше только у Тодибо.

За счет коротких передач «Ницца» выманивает соперника на себя, чтобы затем вскрыть его резкой атакой. Что-то в стиле «Брайтона». Пока у команды есть сложности, слишком много стерильного владения, но для серьезных выводов нужно подождать. Данте вполне подходит под такой футбол: для защитника у него отличная техника владения мячом, уже по стартовым матчам сезона можно собрать галерею, как он обманными движениями оставался неуязвимым к давлению. 

Конечно, у Данте сейчас совсем низкая скорость, и возможно, это аукнется на дистанции с учетом высокого прессинга «Ниццы». Но пока бразилец даже в неудобных ситуациях не выглядит слабым звеном за счет монументального чтения игры. 

А в других сценариях – при позиционной обороне и в отрезках собственного владения – Данте преисполнился так, будто делает это уже лет 40. Ой, жизненное сравнение.

Телеграм-канал автора

«Лион» – самый страдающий клуб в мире

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/dantebahia

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЕгориЙ
Очень радостно, что такие игроки ещё в деле. И спасибо тренерам, что доверяют, а не смотрят возраст в паспорте.
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redhead One
Ответ master_of_dzen
Хилтон тоже долго в Монпелье рулил защитой, до 43 или до 45. Это конечно здорово все, но не в плюс самой лиге. Значит интенсивность значительно ниже чем в той же Англии.
Зависит от игрока, Тьяго Силва до сих пор в строю у Челси, у Юнайтед Эванс картину не портит
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Среди бразильцев редко встречаются такие суперпрофессионалы, помню Зе Роберто - тот до 43 бегал👍
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
master_of_dzen
Хилтон тоже долго в Монпелье рулил защитой, до 43 или до 45. Это конечно здорово все, но не в плюс самой лиге. Значит интенсивность значительно ниже чем в той же Англии.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БолельщикСоСтажем
Вот! Ведь можете же когда захотите! Отличная статья, спасибо, восхищаюсь футболистами 35+, которые продолжают играть на высоком уровне, это значит что и я не старый)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Молодец, что сказать. Профессионально относился к делу. Не вечеринки, плавно переходящие в ночь, с "друзьями" и "подругами", а профессиональное отношение к делу.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
superduper
Ответ ApXuMaHqPuT
Среди бразильцев редко встречаются такие суперпрофессионалы, помню Зе Роберто - тот до 43 бегал👍
И оба бразильца за Баварию играли. Совпадение? Не думаю
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Ответ master_of_dzen
Хилтон тоже долго в Монпелье рулил защитой, до 43 или до 45. Это конечно здорово все, но не в плюс самой лиге. Значит интенсивность значительно ниже чем в той же Англии.
В сериале был Алдаир - тот почти до 40 доиграл.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashot Kafka
Ответ master_of_dzen
Хилтон тоже долго в Монпелье рулил защитой, до 43 или до 45. Это конечно здорово все, но не в плюс самой лиге. Значит интенсивность значительно ниже чем в той же Англии.
Ну в АПЛ тот же Янг в 38 на фланге играет, а тут цз, которым бегать явно меньше нужно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mikhuil
Помню, как в какой-то фифе Боатенгом за Баварию мне вообще ничего сделать не давали, когда играл против братишки))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат футбола 777
Спасибо, давно ждал. чтобы кто-нибудь вспомнил забытую легенду-ветерана Данте. Было грустно, когда он уходил из Баварии. Кстати, именно ему Левандовский забил 5 мячей после замены
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собака хаски в маске
ему и интересна роль лидера.
И вот сравните с другим ветераном, Тьягу Силвой,которому пофиг дым что там в Челси,и роль лидера ему нафиг не нужна.Просто старый игрок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ master_of_dzen
Хилтон тоже долго в Монпелье рулил защитой, до 43 или до 45. Это конечно здорово все, но не в плюс самой лиге. Значит интенсивность значительно ниже чем в той же Англии.
Да, Илтон в 43 закончил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gutalin
Ответ Redhead One
Зависит от игрока, Тьяго Силва до сих пор в строю у Челси, у Юнайтед Эванс картину не портит
Эвансу 35, что тут уникального?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redhead One
Ответ Gutalin
Эвансу 35, что тут уникального?
Много ли в командах АПЛ возрастных защитников 35+?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий