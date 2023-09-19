18 комментариев

Представляет Артем Денисов.

Ура, Лига чемпионов возвращается!

Мы подготовили лаконичный гид по каждой команде группового этапа, чтобы кратко подсветить оригинальные детали всех клубов. Особенно тех, кто обычно недополучает внимания.

Группа А

«Бавария»: в атаке – Кейн, сзади – недобор игроков

Почти все будут оценивать Кейна не по Бундеслиге, а именно по ЛЧ – футболист его уровня должен быть к этому готов. Кейн уже почувствовал нужную атмосферу, сказав, что в Мюнхене могут ругать команду даже за победы 3:1 и 4:0. Стартовал достойно.

А ближе к обороне есть вопросы. Всего три центральных защитника, одинокий Нуссаир Мазрауи на правом фланге и три игрока на два места в центре поля: Йозуа Киммих, Леон Горетцка, Конрад Лаймер. «Бавария» в дедлайн охотилась за опорником Жоау Пальиньей из «Фулхэма» и ЦЗ Армелем Белла-Кочапом из «Саутгемптона», но переговоры провалились. А ведь еще «Бавария» ждет возвращения Мануэля Нойера. Вот-вот-вот, но без четких дат – к этому пора привыкнуть.

«Ман Юнайтед», а правый вингер выйдет?

Мэйсон Гринвуд сдан в аренду в «Хетафе», Антони отстранен из-за обвинений в насилии, Джейдон Санчо отстранен от тренировок «до решения проблемы с дисциплиной» – Эрик тен Хаг не называет фамилию футболиста на пресс-конференциях, даже Амад Диалло травмирован! Из профильных игроков остался только Факундо Пельистри.

Удивительная ситуация, что у клуба с финансами «МЮ» не хватает комплекта на конкретную позицию. Но такова форс-мажорная действительность.

У «Галатасарая» безумно много ярких имен

Мауро Икарди, Дрис Мертенс, Уилфрид Заа, Хаким Зиеш, Танги Ндомбеле, Лукас Торрейра, Анхелиньо, Давинсон Санчес, Седрик Бакамбу, Керем Демирбай – обычные ребята в составе. Почти все пришли этим летом. Главный любимчик фанатов – Мауро Икарди, который в прошлом сезоне в аренде наколотил 22+7 за 24 матча в чемпионате, теперь полноценно куплен за 10 млн евро и лидирует в турецкой гонке бомбардиров с 5 голами за 4 тура.

Яркие персонажи, но по цельной команде есть вопросы. «Галатасарай» тяжело прошел в квалификации литовский «Жальгирис», словенскую «Олимпию» и норвежский «Мольде». А «Баварию» и «МЮ» сложно испугать только именами звезд.

И да: звезды меняются, но Фернандо Муслера – до сих пор основной вратарь.

«Копенгаген»: Хейлунды против Хейлунда

20-летний Расмус Хейлунд, купленный «Ман Юнайтед» у «Аталанты» за 75 млн, сыграет против клуба, в котором дебютировал во взрослом футболе. Сейчас Расмуса с «Копенгагеном» связывают два младших брата – Оскар и Эмиль Хейлунды. Им по 18 лет, они близнецы.

Оба дебютировали за взрослый «Копенгаген» в новом сезоне. Оскар уже сделал ассист, Эмиль пока сидит в запасе.

Группа B

«Арсенал», пора доминировать в ЛЧ

Чтобы окончательно сформироваться как новый английский суперклуб, «Арсеналу» нужна одновременная стабильность в АПЛ и в ЛЧ. Соответствующие траты: 116,6 млн на Деклана Райса и 75 млн на Кая Хавертца, которые еще привыкают к новому клубу (и это взаимно). У Хавертца процесс сложнее.

У Микеля Артеты не должны возникнуть сложности с переносом стиля на новый уровень – сопротивление в АПЛ вряд ли уступает ЛЧ, тем более в сравнении именно с групповым этапом. Но важно начать без конфузов – и не барахлить в Англии.

«Севилья»: прессинг Мендилибара дожил до гимна ЛЧ

Вроде бы временный тренер Хосе Мендилибар стал постоянным за счет сенсационно-ожидаемого триумфа в Лиге Европы. Но постоянство может закончиться уже в сентябре: «Севилья» набрала нуль очков за три тура Ла Лиги, победила лишь «Лас-Пальмас» в четвертой игре.

Агрессивное давление – главная тренерская фишка Мендилибара, которую он привил и в самом статусном клубе карьеры. Увидеть в таком футболе 37-летнего Серхио Рамоса – конечно, своеобразная мечта.

ПСВ: очередной фейерверк-проект Боса

«Поэты не выигрывают трофеи», – сказал Жозе Моуринью после того, как его «МЮ» победил «Аякс» Петера Боса в финале Лиги Европы-2016/17. С тех пор Бос выиграл один трофей – Суперкубок Нидерландов-2023 против «Фейеноорда» (1:0) в первом официальном матче с ПСВ.

Бос всегда начинает романтично: атакующий футбол, высокая линия защиты и красивые треугольники на флангах. Постепенно соперники привыкают к стилю, наказывают за не очень организованную защиту, а вариативная позиционная атака превращается в стерильное владение. Команды этого тренера ослепительно загораются и затем мучительно тлеют.

Сказочный сериал «Ланса» пока не продлевается на новый сезон

Самый приятный сюрприз прошлого сезона с симбиозом из неожиданно высоких результатов и качественной игры. Новая кампания началась туго: одна ничья, четыре поражения и последнее место в Лиге 1. Пока сильно не хватает главного бомбардира Лои Опенда и ментального лидера Секо Фофана, проданных летом. Еще «Ланс» привозит глупые пенальти, физически проседает во вторых таймах и тяжеловато выходит из-под прессинга.

Что обнадеживает: остался тренер, остался костяк команды, прежним лидерам найдены замены (Элье Ваи из «Монпелье» в атаку и Анди Диуф в центр поля, чтобы таскал мяч). Да, будет безумно сложно разрываться на несколько турниров, но «Ланс» был слишком хорош, чтобы рассыпаться в одно мгновение.

Группа С

«Наполи»: без Спаллетти, но с Осимхеном и Хвичей

Главное изменение «Наполи» – тренерское. Лучано Спаллетти ушел на пике, его заменил Руди Гарсия. У Гарсии тяжелый характер, нет серьезных достижений, но он, как и Спаллетти, ставит атакующий футбол.

Состав не сильно изменился, из лидеров продан только Ким Мин Чжэ, и ему нет моментальной адекватной замены (Натан из бразильского «Брагантино» пока на скамейке). У «Наполи» остается очень сильный контратакующий потенциал: к Хвиче Кварацхелии и Виктору Осимхену добавлен Йеспер Линдстрем, скоростной правый вингер. Стоит оценить качество быстрых выпадов.

«Реал»: еще один турнир, где Беллингему придется тащить

Карим Бензема ушел, Винисиус травмирован, Родриго не забивает, надеяться на Хоселу в ЛЧ – не очень по-королевски, так что Джуду Беллингему, вероятно, надо поднимать результативность «Реала» и в ЛЧ. Все-таки лучший бомбардир Ла Лиги.

Мало что может быть органичнее, чем «Реал» в ЛЧ, так что задача на группу – просто без лишних проблем выйти в плей-офф.

«Унион»: берлинская стена здорового человека

«Унион» не так ярко играет, как «Ланс», но по степени шока его попадание в ЛЧ даже мощнее. Команда, про которую раньше шутили, что она специально не поднимается из второй Бундеслиги в первую (во второй атмосфернее!), теперь сыграет в ЛЧ.

В Бундеслиге нередко казалось, что «Униону» проще с топами, чем с условным «Бохумом». Любители владеть мячом натыкались на колючий компактный средний блок «Униона», который даже к штрафной почти никого не пускает.

Так что в каком-то смысле играть в ЛЧ «Униону» будет даже проще, чем во второй Бундеслиге.

«Брага»: четвертая португальская сила

Мы привыкли к раскладу с большим португальским трио («Порту», «Бенфика» и «Спортинг») и всеми остальными, где «Брага» – промежуточное звено. Но в прошлом сезоне «Брага» финишировала выше «Спортинга» и набрала рекордные 78 очков. В еврокубках только не получилось – вылет из группы ЛЕ (где, кстати, был «Унион») и быстрый вылет из плей-офф Лиги конференций.

Важный сезон для «Браги», чтобы попробовать закрепиться выше. И состав звучный: лидер Рикарду Орта, 39-летний Жозе Фонте, скоростной нераскрывшийся Брума, легенда «Бенфики» Пицци и редкий в большом футболе ливиец Али Эль-Мусрати.

Группа D

«Сосьедад» прессингует и возвращается в ЛЧ

Этого «Реала» в группе ЛЧ не было с сезона-2013/14, и тогда «Сосьедад» казался очень приятной командой в очень сильной Ла Лиге: Антуан Гризманн, Карлос Вела, Клаудио Браво, Иньиго Мартинес и Микель Гонсалес, Маркель Бергара и Альберто де ла Белья. Будет круто, если кто-то через 9-10 лет так будет вспоминать современную команду. Может, и Арсена Захаряна в ней тоже. Главное, чтобы следующее участие в ЛЧ не пришлось ждать по 10 лет – пока «Сосьедад» живет по такому графику.

От команды Иманоля Альгуасиля ждем агрессию без мяча и креатив Такефусы Кубо – лучший игрок команды прямо сейчас.

«Зальцбург» прессингует и перестраивается

Ладно уж трансферы на выход – понимаем, что это норма «Ред Булл»-команд. Главные лоты даже остались в системе: центрфорвард Беньямин Шешко и опорник Николас Зайвальд поднялись в «Лейпциг». Но гораздо важнее уход спортивного директора Кристофа Фройнда в «Баварию» (главный творец успеха в последние годы) и отъезд 35-летнего тренера Маттиаса Яйссле в Саудовскую Аравию (большой талант, который получал амбициозные сравнения с Нагельсманном).

Вряд ли команду, которая буквально живет обновлениями, можно убить новой перестройкой (пусть и очень серьезной), но это все равно большое испытание. С прессингом и очередной когортой талантов. Конате, Дедич, Шимич, Глух, Бидструп – должны выстоять.

«Бенфика» прессингует, тренер ловит флешбэки

Тренер Рогер Шмидт сыграет против «Зальцбурга» – клуба, где он под патронажем Ральфа Рангника запускал классический футбол империи «Ред Булл» с лютым давлением, высокой линией защиты, постоянными атаками и отличной физподготовкой.

Шмидт не изменился. В прошлом сезоне его стиль кроме эмоций принес еще и результат – чемпионство Португалии. Аккуратно ждали и сенсацию в ЛЧ, но «Интер» остудил Рогера в четвертьфинале. Будет новая встреча.

«Интер»: устойчивый к прессингу Индзаги!

Забавно, что в начале 2023-го хватало слухов о возможном увольнении Симоне Индзаги. Сейчас кажется, что мало у каких тренеров настолько серьезный запас прочности, как у Симоне. Вряд ли кто-то скажет, что по составу «Интер» стал сильнее, чем был до летнего трансферного окна, но команда за счет работы Индзаги продолжает прогрессировать.

Все соперники «Интера» хоть и крепкие, но очень удобные стилистически из-за любви к агрессивному прессингу – Индзаги любит взламывать команды с высоким давлением.

Группа Е

«Лацио»: Сарри без привычного саррибола

Не забываем: это вторая команда Серии А-2022/23 после «Наполи». Но с учетом значительного перебора очков (много где «Лацио» везло) и спорного трансферного окна попадание в топ-2 второй год подряд будет удивительным. Впрочем, от «Лацио» и перед прошлым сезоном не ждали многого. Скорее думали, что Маурицио Сарри построит что-то узнаваемое и красивое, но не обязательно эффективное.

Получилось наоборот. «Лацио» далек от фирменных треугольников Сарри времен «Наполи», но результат добыт. Правда, новый сезон начат неудачно.

«Фейеноорд»: просто очень приятный проект

Главная персона – тренер Арне Слот, который после чемпионства Нидерландов-2022/23 продлил контракт, хотя очень многие клубы топ-5 лиг присматривались к нему. Слот мечтал повести «Фейе» в Лигу чемпионов, где еще никогда не бывал. У клуба шикарный отдел скаутинга, который работает в связке со Слотом, привозит качественных футболистов за скромные деньги; эти игроки дают результат и продаются за большие суммы. И так по новой.

Нумерология: «Лацио» и «Фейеноорд» год назад зарубились в великой группе Лиги Европы, где абсолютно вся четверка набрала по восемь очков («Мидтьюлланд» и «Штурм» тоже). По разнице забитых и пропущенных «Фейеноорд» занял первое место, «Мидтьюлланд» – второе, «Лацио» – третье (и спустился в Лигу конференций), «Штурм» – четвертое.

«Атлетико»: революция Симеоне

После четвертого места в группе ЛЧ-2022/23 с «Брюгге», «Порту» и «Байером» могло быть ощущение, что «Атлетико» спекся. Но Диего Симеоне находит импульсы даже во втором десятилетии своей эпохи: после чемпионата мира «Атлетико» набрал в Ла Лиге больше всех очков и больше всех забивал.

Почти не видим легендарных 4-4-2, знаковых игроков 2010-х становится меньше, зажигаются новые персонажи вроде 20-летнего Пабло Барриоса. Впрочем, лидер обновленного «Атлетико» вряд ли удивит – это Антуан Гризманн.

«Селтик»: японцев все больше и больше, но их догоняют корейцы

Дайдзен Маэда, Кего Фурухаси, Рео Хатате, Томоки Ивата, Юки Кобаяси – все они играют за «Селтик». Тренд зародился с приглашением тренера Энджа Постекоглу в 2018 году, он приехал в Шотландию из японской «Йокогамы». Мгновенная польза. Постекоглу поднялся в «Тоттенхэм», а «Селтик» продолжает шерстить Азию. Не только Японию, но и соседнюю Южную Корею.

Квон Хек Кю, Ян Хен Чжун, О Хен Гю – вот они слева направо. «Селтик» масштабирует селекцию в Восточной Азии и завоевывает перспективный рынок с фанатами.

Группа F

«ПСЖ»: проверка качества владения мячом Луиса Энрике

Никто не владеет мячом в Европе так много, как «ПСЖ» Луиса Энрике. Сначала было так: владение ради владения ради владения. Минимум открываний за спины. С Килианом Мбаппе система все-таки очеловечилась. Но не без историй в духе «Энрике после гола «ПСЖ» бомбанул на Джанлуиджи Доннарумму, что тот дал длинный пас, а не разыграл накоротке».

На групповом этапе «ПСЖ» ждут очень важные проверки. Не только потому что сильные по именам соперники – речь в первую очередь о стилистическом испытании. «Дортмунд», вероятно, закроется в автобусе, как год назад против «Ман Сити». «ПСЖ» придется взламывать позиционную оборону, которая умеет терпеть. «Ньюкасл» и «Милан» – другой полис, где царствует агрессивный прессинг. Они не дадут спокойно перекатывать мяч.

«Дортмунд»: лишь бы не захлебнуться в кризисе

«Боруссия» начала сезон с удручающим качеством футбола – да, ни одного поражения, но лишь 1 сильный тайм из 8. Особенно пугает позиционная атака – мало хороших задумок, реализованных идей еще меньше. В стыках «Дортмунд» кажется плюшевым. Соперники постоянно убегают в контратаки – не очень работает контрпрессинг.

Бонус – много пугающих инсайдов про разобщенность между тренером Эдином Терзичем, спортивным директором Себастьяном Келем и клубными боссами. Да, это инсайды, а не прямая речь, но большое количество слухов напрягает.

«Милан»: от апокалипсиса к прогрессу

В начале июня фанаты «Милана» из-за продажи Сандро Тонали в «Ньюкасл» морально готовились к спуску в эпоху Урби Эмануэльсона и Кевина Константа, а в конце августа провозглашена революция с умной трансферной кампанией. Сэмюэль Чуквуэзе, Тиджани Рейндерс, Юнус Муса – это не топ-игроки, но с большим потенциалом, который «Милан» хочет раскрыть, добиться хороших результатов и заодно заработать большие деньги с последующей перепродажей, как это было с Тонали.

Апокалипсис пока переносится. Вместо него – переход на 4-3-3 и внедрение ложных фулбеков.

«Ньюкасл»: везде дуэли!

Сандро Тонали против «Милана», из которого не очень хотел уходить. Но таков бизнес. Александр Исак против «Дортмунда», который не увидел в форварде потенциал, а транзитом через «Сосьедад» швед стал крупнейшей покупкой «Ньюкасла» (даже Тонали дешевле). «Ньюкасл» против «ПСЖ» – дерби Саудовской Аравии против Катара.

Есть и историческая дуэль. «Ньюкасл» никогда не играл в плей-офф ЛЧ, его максимум – второй групповой этап в сезоне-2002/03 с Бобби Робсоном. Эдди Хау – тоже английский тренер – может переписать историю.

Группа G

«Ман Сити»: пора думать о требле из треблов

Теоретический фундамент для тотального господства «Ман Сити» есть: Пеп Гвардиола как главный человек проекта, выстроенный спортивный менеджмент, финансовая мощь, готовый сильный состав. В лучшем сценарии «Сити» может стабильно царствовать и в АПЛ, и в ЛЧ, и везде, где только участвует. И уж точно доминировать в группе с «Лейпцигом», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».

Какие опасения? Конкретно сейчас – травмы Кевина де Брюйне и Джона Стоунза. В долгосрочной перспективе: проблемы с постоянной мотивацией игроков и все-таки оппозиция других клубов. Может, «Сити» и главный фаворит, но всегда есть те, кто ждет, когда Пеп промахнется.

«РБ Лейпциг» делает бизнес

Очевидный ракурс на трансферное окно «Лейпцига» – мегапродажи аж на 240 млн. Йошко Гвардиол – в «Ман Сити», Доминик Собослаи – в «Ливерпуле», Кристофер Нкунку – в «Челси». «РБ» никогда не зарабатывал так много. Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Менее очевидный ракурс – «Лейпциг» закупился на 152 млн. 38,5 млн за центрфорварда Лои Опенда, 30 млн за ЦЗ Кастелло Лукеба, 24 млн за универсального игрока атаки Кристофа Баумгартнера, 24 млн за центрфорварда Беньямина Шешко, 20 млн за опорника Николаса Зайвальда, 15 млн за ЦЗ Эль-Шадая Битшиабу.

Новый цикл запущен.

«Янг Бойз»: скорее Гуд Локал Форвардз

У швейцарской команды всегда есть кому забивать, и всегда этот кто-то никак не выделяется в других командах. Жан-Пьер Нсаме трижды брал приз лучшему бомбардиру чемпионата Швейцарии – 0 голов за «Венецию»-2021/22. Пока Нсаме был в командировке, за «Янг Бойз» забивал Жордан Сьебатшо – затем ушел в «Унион», бойко начал, но быстро потух. Роже Ассале никак не проявил себя в «Дижоне» и «Вердере». Был еще Гийом Оаро, которого можете знать по «ПСЖ», – он колотил в «Янг Бойз» после 30 лет, так что никуда на повышение на уходил.

Новый хороший, но локальный бомбардир – 26-летний швейцарец Седрик Иттен. 19+8 в швейцарской Суперлиге-2022/23, до этого – нереализованные шансы в «Рейнджерс» и «Гройтер Фюрте». Потенциальным покупателям нужно быть осторожнее, если вдруг забьет «Сити» или «Лейпцигу».

«Црвена Звезда»: как же много бывших игроков РПЛ

Кингс Кангва (экс-«Арсенал» Тула), Гелор Канга (экс-«Ростов»), Срджан Мияйлович (экс-«Крылья Советов») и Милан Родич (экс-«Зенит» и «Крылья»), Хван Ин Бом (экс-«Рубин») – осколки РПЛ все-таки есть в ЛЧ.

Команду тренирует израильтянин Барак Бахар, ранее работавший только на родине. Тренер как тренер, но в прошлом сезоне именно он возглавлял «Маккаби Хайфа», который едва не обогнал «Ювентус» в группе ЛЧ в гонке за третье место.

Группа H

«Барселона»: нельзя провалиться

Для «Барсы» ЛЧ – не только мегаважный турнир в спортивном плане и шанс вернуться в элиту. Очень нужны деньги. Выход в плей-офф – деньги. Каждая новая стадия – деньги. После эпохи Бартомеу, закупки летом 2022 года и провала в ЛЧ прошлого сезона «Барселона» обязана зарабатывать.

Сложно найти группу удобнее, «Барса» должна выходить с первого места даже с текущим, не очень впечатляющим качеством футбола.

«Порту»: типичный неприятный соперник

Команда не сильно изменилась: тренирует все тот же Сержиу Консейсау, нет ни одной покупки более чем на 10 млн, потеряны только Отавио и Матеус Урибе, но первый продан за гигантские 60 млн евро в СА, а у второго просто закончился контракт.

«Порту» сохранил Мехди Тареми, который уже три сезона подряд финишировал и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом команды (выдающееся достижение). В дедлайн его почти забрал «Милан», но агенты в последний момент завысили зарплату иранца. Главное, чтобы срыв трансфера не сбил Тареми – пока у него лишь 1 результативное действие за «Порту» на старте сезона.

«Шахтер» будет играть в Гамбурге

Варшава, где «Шахтер» выступал в прошлой ЛЧ, недоступна из-за предстоящих матчей «Легии» в Лиге конференций. «Шахтер» договорился с «Гамбургом» о предоставлении стадиона, вмещающего более 50 тысяч человек. Гамбург давно не видел еврокубков – он даже первую Бундеслигу давно не видел. Очень жаль, потому что атмосфера там обычно просто великолепная.

Состав, конечно, скромный: местные воспитанники, очень сырые бразильцы (их даже сложно назвать основой) и 36-летний Дмитрий Чигринский.

«Антверпен» ведут Алдервейрелд, Ван Боммел и Овермарс

Заценить в групповом этапе непривычный для уровня ЛЧ клуб – хорошая идея. «Антверпен», конечно, попал сюда неслучайно. Был драматичнейший триумф в чемпионате Бельгии с золотым голом на 94-й минуте последнего матча. Его автор – 34-летний капитан Тоби Алдервейрелд. Он родом из провинции Антверпен, решил напоследок поиграть за «Антверпен», хотя не воспитывался им.

А еще тут любопытный дуэт менеджеров: тренер Марк ван Боммел, у которого до «Антверпена» ничего не получилось в «Вольфсбурге» (в том числе и в ЛЧ), и спортивный директор Марк Овермарс, который перешел из «Аякса» после скандала с рассылкой интимных фото сотрудницам клуба. Пережил инсульт, но это не мешает ему комплектовать команду.

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino / Freier Fotograf, Joosep Martinson / Freier Fotograf, Shaun Botterill / Staff; IMAGO/@FELIPE MONDINO, IMAGO/Federico Pestellini, IMAGO/Yannis Halas, Daisuke Nakashima/AFLO, Maurizio Borsari/AFLO