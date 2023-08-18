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«Бавария»: непрерывный кризис при Тухеле

Речь Томаса Тухеля после 0:3 от «Лейпцига» в Суперкубке Германии смущает даже больше, чем сам матч. Тренер выглядел растерянным: «У «Баварии» есть ментальная проблема, и у меня нет ее решения или объяснения. Я встревожен и крайне разочарован. Это продолжение прошлого сезона, хотя на предсезонке мы шли совершенно другим путем».

Будто бы что-то из Лавкрафта – абстрактно, непонятно, но страшно. Хотя другая реплика – «Мне жаль Кейна; он, наверное, думает, что мы не тренировались четыре недели» – это уже «Монти Пайтон».

Кейн – решение нехватки нападающего, одной из главных проблем «Баварии». Из-за весенней травмы Шупо-Мотинга при Тухеле ситуация стала хуже, чем при Нагельсманне. Кейн гарантирует стабильные голы и качественный подыгрыш – на рынке не было центрфорварда, подходящего «Баварии» сильнее Харри.

Остаются два пункта для усиления состава. Очевидное слабое место – вратарское. Нойер до сих пор не готов, Зоммер продан в «Интер», Нюбель сдан в аренду в «Штутгарт». Остается Ульрайх. Боссы «Баварии» ищут голкипера, готового держать уровень первого вратаря, который при этом спокойно сядет в запас при возвращении Нойера. Хороший запрос, да? Новый председатель правления «Баварии» Ян-Кристиан Дреезен подтвердил, что клуб почти договорился с Кепой, но тот резко отвлекся на «Реал», когда позвали в Мадрид. Поиски продолжаются.

Спорный пункт – позиция шестерки. Тухель сказал, что «Баварии» нужен опорник. Де Лигт подтвердил, что в клубе нет футболиста с подходящими для опорника качествами. «Я и есть шестерка», – ответил Киммих на утверждение журналиста о том, что в «Баварии» нет опорника. Тухель считает, что рядом с Киммихом нужен более оборонительный футболист, готовый страховать Йозуа. Ни Лаймер, ни Горетцка (с ним у Тухеля очень сложные отношения) не подходят. Тоже слишком агрессивны без мяча, им самим нужна подстраховка.

Нужно понимать, что чистый разрушитель не только усилит оборону, но и снизит атакующий потенциал «Баварии». Баланс хрупок. Кажется, Тухелю важнее надежная защита. Нагельсманн показывал, что при правильных настройках центр Горетцка-Киммих – это топ-уровень и в защите, и в атаке. Томас явно так не считает.

Нужно серьезно постараться, чтобы сделать «Баварию» по-настоящему сильной. Такой при Тухеле мы ее пока не видели.

«Дортмунд» потерял лидеров, но это никогда не было для него приговором

«Боруссия» точечно изменилась: на место ушедшего свободным агентом Рафаэла Геррейру пришел свободный агент Рами Бенсебаини («Гладбах»), на место Джуда Беллингема – пара из Марселя Забитцера («Бавария») и Феликса Нмечи («Вольфсбург»). Игроки стилистически разные: Бенсебаини не дает атакующего объема Геррейру, но надежнее в защите, а всех качеств Беллингема вряд ли соберут даже пятеро игроков подмены. Так что «Дортмунду» точно придется обновлять игровой рисунок, учитывая вклад Геррейру и Беллингема.

У «Дортмунда» гигантский опыт по замене лидеров. Возможно, больше, чем у любой другой команды в мире. Последним вспоминается Эрлинг Холанд: с ним в Бундеслиге-2020/21 «Дортмунд» забил 75 мячей, в Бундеслиге-2021/22 – 85, без него в Бундеслиге-2022/23 – 83. Будто бы ничего и не произошло.

Сейчас «Боруссия» надеется на выздоровевшего Себастьяна Аллера, на взрывных Карима Адейеми и Дониэлла Малена на флангах и на креативного Юлиана Брандта. Первые трое сияли во второй половине прошлого сезона.

Важная задача тренера Эдина Терзича – прокачивать позиционную атаку и позиционную защиту, без них будет трудно стабильно побеждать. Весной-2023 по сравнению с осенью-2022 был прогресс. Впрочем, он может ожидаемо замедлиться без Геррейру и Беллингема. Здесь и увидим тренерскую работу.

«Лейпциг» пережил крупнейшее трансферное окно в истории. Выглядит здорово

151,5 млн евро покупок и 240,7 млн продаж – мощь. «Лейпциг» заработал гигантские деньги на Кристофере Нкунку, Йошко Гвардиоле и Доминике Собослаи, трех лучших игроках команды в прошлом сезоне. Еще бесплатно ушел Конрад Лаймер, важнейший игрок центра поля.

Магия «Лейпцига» в том, что команда даже после такой распродажи не выглядит разбитой.

Есть очевидная замена для Гвардиола – Кастелло Лукеба из «Лиона». Есть новый форвард Лои Опенда, подходящий под знаменитые быстрые выпады «РБ» из обороны в атаку. Есть классическое усиление из соседнего «Зальцбурга»: опорник Николас Зайвальд и форвард Беньямин Шешко. Есть два таланта из топ-клубов в аренду: Хави Симонс («ПСЖ») и Фабиу Карвалью («Ливерпуль»).

И это даже не все приобретения «Лейпцига».

Естественно, «РБ» понадобится время, чтобы сыграться. Чуть больше времени, чтобы вывести некоторых новичков как минимум на уровень звезд Бундеслиги. И еще немного времени, чтобы продать их за 60-70-100 млн.

Кстати, в одном аспекте «Лейпциг» уже точно стал лучше – это расширенный выбор среди игроков атаки. В прошлом сезоне их явно не хватало.

«Унион» и «Фрайбург»: продолжатся ли сказки?

«Унион» начнет третий сезон подряд в еврокубках, «Фрайбург» – второй. Для Бундеслиги нормально, когда середняк внезапно пробивается в Европу, но затем обычно отскакивает назад. «Унион» и «Фрайбург» выделяются стабильностью.

Это очень тренерские команды. Урс Фишер поставил в «Унионе» великолепную колючую защиту. Конечно, без везения и уникальной реализации моментов «Унион» не попал бы в ЛЧ, но с по-настоящему сильной обороной все равно был бы рядом с еврокубками. Фишер хочет улучшить и фазу с мячом – пока не получалось, сейчас атаку могут оживить Бренден Ааронсон (арендован из «Лидса») и Давид Фофана (арендован из «Челси»). К ним добавились Робин Госенс (мегаатакующий латераль из «Интера») и Кевин Фолланд («Монако»). «Унион» особо и не терял игроков – продаж всего на 2,1 млн. Нетипичный для Бундеслиги подход.

У «Фрайбурга» с трансферами все наоборот: лишь два приобретения при продажах на 41,8 млн. Тренер Кристиан Штрайх продолжит адаптироваться к соперникам, спокойно меняя схемы от недели к неделе. Вероятно привлечение молодежи. Дело в том, что вторая команда «Фрайбурга» была лучшей в Германии в прошлом сезоне: заняла второе место в третьей лиге (там из вторых команд еще выступает только «Дортмунд»). Если бы не статус, воспрещающий подниматься дальше, «Фрайбург» II взлетел бы во вторую Бундеслигу. В первой команде теперь железно будет вратарь Ноа Атуболу – замена Марка Флеккена, уехавшего в «Брентфорд».

«Байер» Хаби Алонсо видят чуть ли не главным противником «Баварии». По делу?

Трудно не услышать про кампанию «Байера», если следите за трансферным окном.

Только главные приобретения: форвард Виктор Бонифасе из бельгийского «Юниона» (между прочим, фанат «Байера» с детства!), полузащитники Гранит Джака и Йонас Хофманн (сейчас главный в Бундеслиге мастер последнего паса), а еще Алекс Гримальдо из «Бенфики» свободным агентом. Всего «Байер» потратил 57,5 млн, которые почти отбились продажей Муссы Диаби в «Астон Виллу» за 55 млн.

«Байер» объективно стал сильнее. Команда сильно нуждалась в левом защитнике, разыгрывающем центральном полузащитнике и центрфорварде – готово. Хофманн заменит Диаби – вероятно, за счет этого трансфера тренер Хаби Алонсо повернет от контратак к позиционному футболу.

Это один из самых увлекательных проектов – не только в Бундеслиге, но и во всем европейском футболе. Тренер, за которым интересно следить; команда, которая явно прогрессирует; достойная трансферная кампания.

Вероятно, у многих даже чересчур завышены ожидания – в Германии хватает мнений, что «Байер» сразу можно воспринимать теневым конкурентом «Баварии». Реалистичный хороший сценарий: с хорошей игрой закрепиться в топ-4, выйти в плей-офф ЛЧ, дальше развиваться в гибкой системе Алонсо.

Главное о других клубах

Новый тренер «Айнтрахта» – Дино Топпмеллер, ассистент Нагельсманна в «Лейпциге» и «Баварии» и сын Клауса Топпмеллера. Именно Топпмеллер-старший возглавлял «Байер»-2002, который мог одновременно выиграть и ЛЧ, и Бундеслигу, и Кубок Германии, но не выиграл ничего. Топпмеллер-младший пока работал главным только в люксембургском «Дюделанже» и бельгийском «Виртоне». Не выдающиеся резюме, зато в Люксембурге Дино выучил французский и отлично коммуницировал с французами в «Лейпциге» и «Баварии». Бенжамен Павар называл Топпмеллера топ-тренером. Французский пригодится и в «Айнтрахте», особенно если там останется Коло-Муани.

Год назад «Вольфсбург» обновил трансферную стратегию, нацелившись на крепких молодых талантов – не на вундеркиндов, а просто на добротных игроков, которые могут дорасти до уровня еврокубковых команд. Пригласили и нового тренера на большую зарплату – им стал Нико Ковач. Первый год прошел нормально. Главный трансферный успех – продажа за 40 млн в «Тоттенхэм» Микки ван де Вена, который до Ковача сидел в запасе. Вероятно, в новом сезоне «Вольфсбург» станет еще интенсивнее, дисциплинированнее, строже – но нет гарантий, что будет вариативнее в атаке, хотя эта вариативность точно нужна для улучшения результатов. Таков уж футбол Нико Ковача.

Сколько желтых карточек получит тренер «Майнца» Бо Свенссон? С 13 предупреждениями он возглавляет исторический топ, хотя карточки для тренеров появились с сезона-2019/20, а Свенссон начал тренировать «Майнц» только в середине сезона-2020/21. Нехилая часть карточек – после саркастичных аплодисментов в адрес судей. С этим можно смириться, если «Майнц» останется для всех очень неудобным соперником. Есть потенциал стать кем-то вроде «Фрайбурга».

Куда движется «Гладбах»: обратно к еврокубкам или ближе к выживанию? Ушли все лидеры: Хофманн, Тюрам, Штиндль, Бесенбаини. Самое печальное, что три из четырех потерялись бесплатно – слабый менеджмент. Впрочем, «Гладбах» в ответ активно покупал недорогих игроков. Самый интригующий трансфер – Франк Онора из «Бреста» за 8 млн. Должен подойти контратакующему футболу Херардо Сеоане. Кстати, это еще одна мини-интрига: игра «Гладбаха» сильно преобразуется – долгое владение мячом Даниэля Фарке сменят быстрые выпады Сеоане.

У «Кельна» самая недооцененная потеря – опорник Элье Схири свободным агентом ушел в «Айнтрахт». Схири пробежал больше всех в Бундеслиге в прошлом сезоне, был важнейшим игроком для выхода из-под давления и регулярно забивал после розыгрышей стандартов. Очевидного преемника нет. С сохранившейся ставкой на физподготовку «Кельну» может быть очень больно без игрока типажа Схири.

«Хоффенхайм» должен быть увлекателен для тактических гиков. Тренер Пеллегрино Маттараццо гарантирует особые короткие розыгрыши от ворот, адаптивность прессинга под соперника и обязательные пробы игроков на непрофильных позициях. Особенно интригует возвращение опорника Флориана Гриллича – год назад он ушел из «Хоффе» свободным агентом, не мог найти клуб из-за финансовых запросов, кое-как договорился с «Аяксом», не заиграл, теперь – обратно в «Хоффе». Он будто бы создан для коротких розыгрышей Матараццо.

«Вердер» сохранил великолепную пару форвардов из Никласа Фюллькруга и Марвина Дукша. Фюллькруга связывали с очень многими командами вплоть до «Баварии», Дукшем интересовался «Дортмунд», он воспитанник клуба. И все-таки оба остаются в «Вердере», так еще клуб добавил в ротацию Давида Ковнацкого из «Фортуны», который сделал 14+9 во второй Бундеслиге. Фюллькруг и Дукш тоже завоевали вторую Бундеслигу перед штурмом первой. А вот защита никак не усилена, так что в матчах «Вердера» можно ждать много голов в обе стороны.

«Бохум» готов душить прессингом – команда держалась лидером Бундеслиги по интенсивности давления после назначения Томаса Леча. Два других знакомых и харизматичных инструмента «Бохума»: длиннющие ауты Кристофера Антви-Аджея и передачи вратаря Мануэля Риманна от своих ворот до чужих. «Бохум» по-хорошему прост и понятен и может надеяться на третий успешный сезон в борьбе за выживание.

«Аугсбург» пробовал особый прессинг – персональную опеку. С ней команда так себе справлялась и тактически, и физически (игроки «Аугсбурга» с отрывом пропустили больше всего дней из-за травм в прошлом сезоне Бундеслиги). Тренер Энрико Масен на месте, так что изучим, осталась ли персоналка.

«Штутгарт» – очевидный претендент на главный подъем в сравнении с прошлым сезоном; команда заняла несправедливо низкое 16-е место и спокойно уничтожила «Гамбург» 6:1 в стыках. «Штутгарт» был клубом с худшей вратарской ситуацией, из-за чего пропускал гораздо больше ожидаемого. Теперь есть Нюбель в аренде из «Баварии» – тоже иногда плывет под давлением, но явно сильнее опций в прошлом сезоне.

Франк Шмидт тренирует «Хайденхайм» 17 лет – будет ли тренировать через год? 99%, что Шмидт отработает целый сезон, даже если «Хайденхайм» быстро отстанет в борьбе за выживание. Слишком прочная связь между клубом и тренером. Только после сезона могут быть какие-то решения – Шмидт много раз говорил, что готов уйти, если команда прекратит улучшать результаты.

«Дармштадт» – типичная команда в борьбе за выживание: надежда на крепкую оборону без геройств впереди. Во второй Бундеслиге регулярно перебирали очки в содержательно ничейных матчах – примерно то же самое в первой Бундеслиге делает «Фрайбург». Стиль с переходом в топ-дивизион вряд ли изменится: осторожность сзади и быстрые уколы в ответ.

Фото: IMAGO/HMB Media/Claus, IMAGO/Roger Petzsche, IMAGO/O.Behrendt, Arne Dedert/dpa, IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfotIMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge, IMAGO/UWE KRAFT, Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press