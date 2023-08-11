7 комментариев

Аперитив от Артема Денисова.

Лига 1 стартует уже в эту пятницу. К началу сезона мы подготовили большое превью, где выделили главные интриги.

«ПСЖ»: не быть посмешищем

Типичная задача «ПСЖ» на сезон – выиграть Лигу чемпионов. Реалистичная задача «ПСЖ» на сезон – дать поменьше поводов считать организационную структуру клуба посмешищем.

Бесконечная мелодрама с Килианом Мбаппе в главной роли. Запоздалая договоренность с Луисом Энрике (почти все новички пришли раньше тренера и покупались не конкретно под испанца). Ненужных игроков больше, чем нужных. И это даже с учетом гигантского числа новичков.

Скандалы будто бы вплелились в ДНК «ПСЖ». Нассер Аль-Хелайфи не любит Луиша Кампуша – и это взаимно. Нассер демонстративно собирает игроков вокруг себя и говорит, что нужно умирать за футболку клуба. Налоговая Франции интересуется Кампушем – де-факто он спортивный директор, но де-юре – советник, работающий на стороннюю компанию и не платящий налоги во французскую казну. Все это под соусом из инсайдов разной степени желтизны. Например: если Мбаппе уйдет из «ПСЖ», Нассер мигом уберет Кампуша, который сохраняет должность только за счет хороших отношений с Килианом. Страшно жить! Страшно умирать за футболку, когда за ней стоит Нассер Аль-Хелайфи.

Просто хочется, чтобы «ПСЖ» хорошо играл в футбол и продюсировал поменьше мусорных заголовков. Звучит банально. И нереалистично.

«Ланс»: проверка евросезоном

Стремительный взлет «Ланса»: подъем в Лигу 1 по итогам сезона-2019/20, два седьмых места подряд в шаге от еврокубков и серебро Лиги 1-2022/23 с прорывом сразу в групповой этап ЛЧ.

Трансферное окно не убило клуб. «Ланс» пока продал только двух важных игроков: лучшего бомбардира Лои Опенду и капитана Секо Фофана (заработали 68 млн евро).

У «Ланса» есть опыт качественных продаж с последующей покупкой еще более сильных игроков за маленькие деньги. Продали защитника Лоика Баде за 17 млн – купили Кевина Дансо за 5,5. Продали опорника Шейка Дукуре за 22,6 млн – купили Салиса Абдул Самеда за 5 млн. Теперь вместо Фофана взяли 20-летнего Анди Диуфа из «Базеля». Секо почти нереально заменить из-за статуса ментального лидера, но спортивный менеджмент «Ланса» уже доказывал, что творит чудеса.

Главное, что «Ланс» сохранил костяк (вратарь Самба, защитники Медина, Гради, Дансо, латераль Франковски, опорник Самед, универсал Сотока) и тренера Франка Эса. Именно Эс – главный герой сказки. Вместе с невероятными результатами «Ланс» играет в приятный футбол, где с каждым годом развивается позиционная атака, а игроки постоянно прогрессируют. Не зря ведь они так востребованы на рынке.

Первая проверка евротурниром будет тяжелой, но очень интригующей. «Ланс» выглядит настолько здоровым, что можно ждать борьбы за евровесну (если не в плей-офф ЛЧ, то хотя бы в плей-офф ЛЕ) и новую гонку за места в еврокубках в Лиге 1.

«Марсель»: от физподготовки Тудора к физподготовке Марселино

«Марсель» Игора Тудора был максимально узнаваемым: лютый персональный прессинг с бешеной интенсивностью и схемой 3-4-2-1. Команда сильно выделялась смелостью центральных защитников: крайние в тройке иногда превращались чуть ли не во фланговых нападающих, их страховали опорники, ситуативно превращающиеся в защитников. Было весело!

Невероятная физподготовка обеспечивалась тоталитарными тренировками, где за недоработки Тудор отстранял игроков от матчей. На прошлой предсезонке лидеры «Марселя» пытались устроить бунт, но боссы поддержали тренера: либо выполняете требования, либо уходите из клуба. Тудор захватил власть.

И ушел после сезона без внятных причин. На его место пригласили Марселино Гарсию Тораля (экс-«Вильярреал», «Валенсия», «Атлетик») – еще одного фаната великолепной физподготовки, ненавидящего лишний вес.

Правда, требование элитной физформы – единственное, что объединяет Тудора и Марселино. Отличается все: от схемы (3-4-2-1 у Тудора, 4-4-2 у Марселино) до концепта игры без мяча (персональный прессинг у Тудора, компактный средний блок у Марселино). Выяснилось, что для футбола Марселино жутко не хватает нападающих и левого защитника, а все центральные защитники скорее адаптированы к тройке – придется заново подстраиваться. Хорошо, что «Марсель» запустил активную трансферную кампанию – уже понятно, что команда будет абсолютно другой.

«Ренн»: самая приятная команда из тех, о которых почти никто не говорит

Во Франции тренера «Ренна» Брюно Женезьо иногда называют Пепом Женезьо. Сначала объяснение было банальным: «Лион» Женезьо в 2019-м победил «Ман Сити» Пепа в группе ЛЧ. Но спустя несколько лет прозвище закрепила более красивая причина – Женезьо ставит комбинационный футбол скромному по топ-меркам клубу.

Можете оценить десятку лучших комбинационных голов сезона на ютуб-канале Лиги 1 – «Ренн» представлен тремя мячами.

Розыгрыши накоротке – замечательная фишка «Ренна». Просто приятно осознавать, что геометрия позиционных атак доступна не только сильнейшим командам Европы. Большая заслуга Женезьо, которому прозвище «Пеп» не очень нравится, но о Гвардиоле он говорит исключительно восторженно.

О «Ренне» обязательно заговорят, если команда:

а) далеко пойдет в еврокубках – «Ренн» стартует в группе ЛЕ;

б) улучшит результаты в Лиге 1 до борьбы за топ-3, то есть за места в ЛЧ.

Это вполне возможно.

«Лилль»: развитие одной из самых сильных позиционных атак в Европе

Чемпион Лиги 1-2022/23 по ожидаемым очкам выходит защищать титул! Ну и попробует стать чемпионом по реальным очкам – тут уж как получится.

Паулу Фонсека проделал великолепную работу, очень быстро поставив «Лиллю» качественную позиционную атаку – схема 4-2-3-1 без мяча обычно превращалась в 3-2-4-1. Реми Кабелла стал одним из лучших созидателей топ-5 лиг, Эйнджел Гомес превратился в атакующую восьмерку, а Бафоде Диаките – в умного крайнего защитника-домоседа, который при владении трансформируется в третьего центрального. Тимоти Веа из неэффективного игрока атаки превратился я в удобную затычку на флангах защиты и выгодно ушел в «Юве».

А еще сильный на мяче вратарь Люка Шевалье, которому всего 21. А еще рекордсмен по любым единоборствам Бенжамен Андре в опорной зоне. И форвард Джонатан Дэвид, конечно – есть шанс, что он останется в «Лилле». Очень много работает на команду, да и забивает достаточно (хотя мог бы еще больше).

«Лилль», который даже после чемпионства-2021 и больших продаж остается в долгах, вряд ли мог выглядеть сейчас лучше, если бы тренером был не Фонсека. Блестящая тренерская работа. Осталось только меньше терять очков на ровном месте.

«Монако»: жесткий последователь системы «Ред Булл»

Пол Митчелл, прошлый спортивный директор «Монако», работал в «РБ Лейпциге» и «РБ Брагантино». Тиаго Скуро, нынешний спортивный директор «Монако», работал в «РБ Брагантино». Ади Хюттер, нынешний тренер «Монако», работал в «РБ Зальцбурге». Вратарь Филипп Кен, одна из двух летних покупок, приехал из «РБ Зальцбурга». Год назад оттуда же купили опорника Мохамеда Камара.

Ну вы поняли.

Митчелл оглядывался на «РБ»-империю с момента назначения в «Монако» в 2020-м. Сам говорит, что не все получилось. Да и это очевидно: команда не возвращается в групповой этап ЛЧ, трансферных побед не так много, как привыкли.

Но «Монако» не отступает от запущенного проекта. Даже увеличивает ставки. Менеджеры из «РБ», тренер из «РБ», игроки из «РБ».

Есть осмысленность, но с очевидными опасениями: «РБ»-футбол «Монако» барахлил в прошлом сезоне, и проблемы с дисциплиной никуда не деваются.

«Лион»: ужасы с новым владельцем

Если думаете, что ваш любимый клуб проводит трансферное окно хуже всех в мире, то просто не знаете, чем занимается «Лион».

В начале июля DNCG (финансовый регулятор французского футбола) ограничил зарплатный фонд «Лиона» и расходы команды. Причина – заложенные в годовой бюджет 60 млн евро без гарантий того, что эти деньги поступят в клуб.

«Лион» сначала ругался на DNCG, потом сказал, что все в порядке (продадут женскую команду OL Reign из Сиэтла за 50 млн), потом неудачно обжаловал решение, потом снова ругался. Но до сих пор не дал гарантий поступления этих 60 млн. Трансфер Ренато Тапии из «Сельты» висит замороженным уже месяц.

Такова жизнь с новым владельцем Джоном Текстором, который по ходу сезона-2022/23 забрал «Лион» у Жана-Мишеля Оласа. Текстор растянул процедуру покупки на полгода из-за того, что не мог… предоставить финансовые гарантии. Уже классика.

Олас красиво насмехается над новым руководством из-за того, что за 36 лет его владения «Лионом» финансовый регулятор никогда не банил трансферную деятельность клуба. Олас ушел – проблемы возникли в первое трансферное окно.

Смешного мало. Если Текстор так и не предоставит финансовые гарантии, то «Лиону» либо придется быстро продавать активы (например, защитника Кастелло Лукеба и вингера Брэдли Барколя) и кое-как усиливаться в последние недели окна, либо провести сезон без нормальных трансферов на вход. Без усилений «Лиону» будет очень тяжело вернуться в еврокубки.

На предсезонке «Лион» проиграл четыре матча подряд, оставшись без голов.

Интриги других клубов: возрождение Менди в «Лорьяне» и «Страсбур» после инвестиций «Челси»

Новая глава сказки «Клермона». В прошлом сезоне клуб с 19-м бюджетом из 20 занял аж 8-е место вдалеке от зоны вылета. Тренер Паскаль Гастьен, который закрепил клуб в Лиге 1, уже анонсировал, что предстоящий сезон должен стать последним в его тренерской карьере. Владелец «Клермона» считает Гастьена кем-то вроде Арсена Венгера для «Арсенала», хочет и дальше видеть его в роли идеолога команды. Гастьен пока отказывается – намерен проводить время с семьей и путешествовать. Может, по ходу сезона что-то изменится.

Проект «Ниццы» захлебывается: то ли от попыток владельца прикупить еще и «Манчестер Юнайтед», то ли из-за неэффективных трат год назад. Главное, что трансферный бюджет урезается и зарплатный фонд снижается. Амбиций поменьше. Новый тренер – 34-летний Франческо Фариоли, в основе – 39-летний Данте.

Бенжамен Менди ждет дебюта за «Лорьян». Клуб добросовестно договорился о контракте с Менди еще до финальных судебных слушаний по делу о попытках изнасилования. Клубы посильнее сразу обратились к Менди после оправдательного вердикта, но Менди не кинул «Лорьян». Сейчас он живет в четырехзвездочном отеле в 10 минутах езды от базы и набирает форму после двух лет без большого футбола. Если все пойдет хорошо, он появится в официальных матчах в сентябре-октябре. Менди уже 29 лет.

Вилл Стилл начнет в «Реймсе» первый полный сезон. В прошлом году 30-летний Стилл подхватил команду, начав с 18 матчей без поражений подряд в Лиге 1. Клуб как всегда выдал активное трансферное окно, так что Стиллу придется встраивать достаточно новичков. Он любит работать с большой командой, его характеризуют как сильного мотиватора. Возможно, ожидания даже завышены – ничего не поделать, раз Стилл так амбициозно стартовал.

«Монпелье», играй красиво! Пусть Саванье почаще встречается с мячом. И Хазри. И Норден ускоряется а-ля Мбаппе. И еще бы прикупить резкого форварда вместо Элье Ваи, который почти наверняка уйдет. Худший отрезок в прошлом сезоне был тогда, когда команда перестала финтить, обводить и бить с 30 метров. Вот этого бы побольше.

«Тулуза» доверяет киберпанку – ставка по-прежнему на компьютерный алгоритм, который подсказывает игроков. В то же время свободными агентами ушел весь центр поля (три игрока – и все реально важные), вратарь, взрывной вингер. «Тулуза» восполняет потери малоизвестными футболистами за 1-2-3 млн евро. Самоуверенность подкупает! И им еще рубиться в Лиге Европы, ведь обладатель Кубка Франции. Реального, не компьютерного.

Вот честно: ничего не придумал про «Брест». Главная ассоциация – стадион у клуба очень атмосферный, даже по ТВ-картинке проникаешься. Ему уже больше 100 лет, скоро будут сносить. По «Бресту» такое пожелание: пусть либо клуб вылетает, либо выживает, но за год создает вокруг себя сюжеты. Для превью перед следующим сезоном.

Владельцы «Челси» накачивают «Страсбур» после покупки контрольного пакета акций. Уже есть два рекордных трансфера в клубной истории: защитник Абакар Силла приехал из «Брюгге» за 20 млн евро, форвард Эмануэль Эмега – из «Штурма» за 13 млн. На пост тренера приглашен Патрик Виейра, скоро должны подъехать юные таланты, которые официально переходят в «Челси» и летят в аренду в «Страсбур». Всем руководит не человек из «Челси», а Марк Келлер, занимавший пост президента еще до сделки с лондонцами. Келлера очень уважают – он поднял клуб из подземелья в Лигу 1. Именно Келлер искал новые инвестиции и договаривался с «Челси». Цель – попасть в еврокубки. Может, не получится в первый сезон, но команда точно должна финишировать вдалеке от зоны вылета.

«Нант» свое дело знает – нужно снова целиться в финал Кубка Франции. Третий год подряд – почему бы и нет? Сейчас-то у клуба все плохо: против владельца Вальдемара Кита начался суд, команда начнет сезон с неопытным тренером, лидеры уходят. Но «Нант» приучил, что чем хуже идут дела, тем больше шансов, что каким-то чудесным образом все в итоге будет хорошо. Ждем, как после очередной победы в полуфинале Кубка все поле будет в желто-зеленых цветах – фанаты опять прорвутся с трибун. Традиция.

В «Гавре» обязательно будем следить за Далером Куязевым. Тренер видит его бокс-ту-боксом, который будет приносить пользу в защите и помогать атаке рывками в штрафную. Цель «Гавра» – выжить в Лиге 1 за счет крепкой обороны, с которой «Гавр» установил рекорд Лиги 2 по наименьшему числу пропущенных за сезон. В Лиге 1 уже были примеры, как команды удерживались в топ-дивизионе со слабым нападением, но при хорошей защите. Это вполне опция «Гавра».

«Метц» попробует выбраться из лифта, в котором он застрял. C сезона-2011/12 клуб менял дивизион девять раз, однажды даже спускался на третий уровень. Будет очень сложно задержаться в Лиге 1 – особенно с учетом надвигающейся продажи лучшего бомбардира Лиги 2 Жоржа Микаутадзе, грузина, родившегося и выросшего во Франции. Надежда только на идеи 70-летнего румынского тренера Ласло Белени, который до сих пор ускоряется на тренировках.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Mandoga Media/Global Look Press; East News/Lou BENOIST / AFP