11 комментариев

Разбор Артема Денисова и Славы Палагина.

21-летний хорват Йошко Гвардиол – самый дорогой защитник в истории футбола. «Манчестер Сити» заплатил «РБ Лейпцигу» 90 млн евро, а мы разбираем смыслы и идеи трансфера.

Гвардиол – точно один из лучших защитников в мире на мяче

Гвардиола уже сейчас можно считать элитным защитником в плане работы с мячом.

Красивая история от Раду Байку, экс-скаута «Байера» и «Монако», который вживую увидел 17-летнего Гвардиола еще до дебюта за основу загребского «Динамо»: «В тот день Йошко играл слева в защите. Было заметно, как сильно он обгоняет сверстников в плане физики. Выглядел хорошо, но не доминировал. Я бы не поверил, что спустя три года он будет одним из лучших защитников на чемпионате мира. Еще и как именно центральный защитник.

Единственное, что тогда выделяло Гвардиола кроме физической мощи, – его исключительная техника передач. На практически пустом стадионе по звуку соприкосновения стопы и мяча, когда Гвардиол давал длинный пас через все поле, было слышно, что происходит нечто экстраординарное. Удар по мячу был чист, идеален по силе и точности – это очень необычно для игрока его возраста. Когда Гвардиол дал первый продвигающий пас, мой коллега, сидевший рядом, вскочил с места: «Ого, что это было?»

«Ого, что это было» – привычная реакция при просмотре матчей «Лейпцига». Очевидный рецепт успеха: Гвардиол сочетает великолепную технику передач с тонким видением игры, футбольным интеллектом. Мало просто уметь вырезать диагональ или дать резкий пас по центральной оси. Нужно понимать, когда эти передачи уместны и точно пройдут, когда они взломают позиционную оборону. Йошко это понимает. Техника помогает реализовывать смелые замыслы.

Вот примеры передач хорвата – все из одного матча, чтобы было честно. На дистанции всего сезона таких передач бесконечно много. Можно нарезать все, разглядывать каждую по минуте – потратим больше времени, чем суммарное число минут в матчах Хорватии на ЧМ-2022. Конечно, с учетом экстра-таймов.

У Гвардиола три наиболее популярных типа передач, поддерживающих атаку. Первый – любые вертикальные передачи вдоль левого фланга. И низом, и верхом. Второй – передачи между линиями в центре поля, обычно сделанные с позиции левого центрального защитника. Третий – темповые переводы на правый фланг. При этом Гвардиол не против медленно подготовить атаку: поперечные пасы и пасы обратно вратарю – тоже среди самых востребованных кластеров.

Вклад Гвардиола в атаки не заканчивается на передачах. Его антропометрия – не самые высокие для ЦЗ 185 см, но с очень развитым корпусом – помогает в проходах с мячом. Актуально, когда варианты для паса перекрыты, зато постелен коридор для сольного рывка. Гвардиол делал 23 прохода в пересчете на 90 минут в Бундеслиге-2022/23 – больше только Упамекано. Успешных обводок у Йошко больше, чем у 96% центральных защитников топ-5 лиг. Кстати, доля успешных обводок от общего числа попыток – 82,6%, замечательный показатель.

Гвардиол легко ускоряется с места, хорошо контролирует мяч на скорости, меняет вектор движения, при физическом контакте не останавливается, а сам продавливает оппонента.

Зачастую Гвардиол комбинирует проход с мячом с последующей продвигающей передачей. Это всегда красиво.

Что можно улучшать? Невозможно избежать ошибок при настолько активном продвижении. Разумеется, нужно работать над тем, чтобы это число уменьшалось при сохранении полезного вклада.

Гвардиол в защите: просто хороший уровень без лишних восторгов

Если бы уровень Гвардиола в оборонительных фазах был равен его качеству при владении, то Йошко уже сейчас можно было записать в ранг великих защитников на высоте всей истории. Это не значит, что Йошко плохой защитник с точки зрения оборонительных задач. Он хороший защитник. Просто пока не дотягивает до лучших именно по действиям без мяча.

Хорват готов играть в территориально доминирующей команде, органичен в футболе с высокой линией обороны и смелыми выдергиваниями. Именно это мы видели в «Лейпциге». По сборной Хорватии знаем, что Йошко сильно выглядит и в менее атакующей команде, где нужно длительными отрезками отбиваться у своей штрафной. В «Ман Сити», естественно, будет актуальнее опыт «Лейпцига».

Опыт-то очень хороший. Гвардиол великолепно сыгрался с Вилли Орбаном, они шикарно дополняли друг друга: Орбан чаще действовал против таргетменов, уничтожал их в воздушных дуэлях, а более быстрый Гвардиол страховал Вилли, у которого нет резкости хорвата. Йошко рассказывал, что он подружился с Орбаном и после матчей разбирал с ним игровые ситуации: «У нас великолепное взаимопонимание».

Если соперник пытался выйти из обороны длинной передачей низом, то чаще в активный отбор включался именно Гвардиол, а не Орбан. За счет ускорения он легко сокращал разрыв между соперником и форсировал возврат мяча.

Важный плюс Гвардиола – его готовность играть и в паре ЦЗ, и в тройке. В тройке надежнее, ведь есть дополнительный защитник, страхующий команду в случае неточного продвижения Йошко. Но и в паре ЦЗ Гвардиол заметно спрогрессировал. Опять же – бесценный опыт игры с Орбаном.

Даже если что-то идет не так (слишком высокое давление соперника или ошибка в конкретном эпизоде), Гвардиол хорошо реагирует на трудности. Не плывет. А в моменте, где ошибся, спокойно переключается на оборону. Нет синдрома «я сейчас привез, нужно быстрее исправиться»: в случае ошибки Гвардиол обороняется так, как оборонялся бы в любой другой ситуации.

Тренер сборной Хорватии Златко Далич называет его очень зрелым футболистом. Партнер по сборной Борна Баришич справедливо подмечает: «Он производит впечатление человека, который отыграл за сборную минимум 100 матчей». На самом деле их всего 21. Тренер Ненад Бьелица, при котором Гвардиол дебютировал в профессиональном футболе, рассказывал, что не видел 17-летнего с таким уверенным body language (язык тела, который очень любит Пеп Гвардиола). В 21-летнем Гвардиоле Бьелица уже видит очень опытного игрока. Это важная характеристика для защитника.

Над чем нужно работать?

1. Игра 1-в-1. Это главная слабость Гвардиола. Он останавливает дриблеров только в 40,6% случаев – хуже него показатель лишь у 2% центральных защитников в топ-5 лиг.

2. Верховые единоборства. Орбан забирал их так много и качественно, что невзрачность Гвардиола в воздухе – всего 55,8% побед наверху – оставалась едва ли замеченной. В «Ман Сити» тоже хватает доминаторов на втором этаже. Но прибавлять все равно нужно.

3. Защита пространства за спиной. Нет противоречий с тем, что Гвардиолу удобно играть с высокой линией защиты. Удобно, потому что быстрый и резкий. Но все равно достаточно зевает забросов за спины. Свежий пример – весенний матч с «Дортмундом» в Бундеслиге, где «Лейпциг» допустил пять-шесть вскрывающих опасных передач. Гвардиол выбирал неидеальную позицию и с опозданием реагировал на забегания.

Теперь поговорим о перспективах Гвардиола у Гвардиола.

У «Сити» и так было пять центральных защитников, но Пепа можно понять. Гвардиол идеально впишется в его стиль

Трансфер Йошко в «Сити» парадоксален и объясним одновременно.

Почему парадоксален? Прямо нужды в приобретении центрального защитника у Пепа не было.

Почему объясним? Кажется, Йошко лучше любого другого ЦЗ в мире подходит под стиль Гвардиолы.

Разберем оба пункта на составляющие.

Итак. Гвардиол приходит в «Сити» ш-е-с-т-ы-м центральным защитником. Среди конкурентов – Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Мануэль Аканджи и Эмерик Лапорт. Если имена еще не впечатляют, то у каждого, за исключением Лапорта, выдающийся прошлый сезон за плечами. С виду центр обороны – чуть ли не последняя зона, которая требовала усиления.

Гораздо больше проблем, к примеру, с соседним амплуа. К концу лета «Сити» может остаться без проверенных крайних защитников. Процесс начался в прошлом году с продажи Александра Зинченко в «Арсенал». Зимой продолжился арендой Жоау Канселу в «Баварию». Сейчас может завершиться – помимо Канселу, уйти может (и, кажется, даже готов) Кайл Уокер.

Решением должна стать идея Пепа из прошлого сезона, когда даже фланги защиты закрывали центральные. На определенном отрезке кампании (в том числе в финале ЛЧ) Гвардиола формировал вообще всю четверку из ЦЗ. После победы над «Интером» объяснял, что именно эта задумка позволила команда прибавить по ходу сезона и заложила фундамент под требл.

Презентуя Гвардиола, Пеп уже намекнул, что в следующем сезоне будет развивать эксперимент. Прямо сказал, что даже шестерка центральных защитников для него не предел. Среди аргументов – не только тактика, но и календарь, который у «Сити» разбухнет из-за участия в клубном ЧМ.

Куда меньше вопросов – к стилистической совместимости. Уже говорили, что Йошко – один из лучших пасующих защитников мира. Он выделяется даже в сравнении с действующими защитниками «Ман Сити». Вот классный график от Opta, который подчеркивает уникальность хорвата.

Помимо смелости, которая есть у Гвардиола с мячом в ногах, важнейший бонус хорвата – левоногость. Защитники-левши категорически важны в футболе Пепа. На примере Лапорта тренер рассказывал:

«Благодаря тому, что Эмерик левша, мы можем быстрее двигать мяч на левом фланге. Когда ты правша, то машинально смещаешься в середину – просто чтобы было удобнее задействовать рабочую ногу. Это затрудняет продвижение. Левша же может двигать мяч ближе к флангу, это само по себе облегчает розыгрыши, делает их намного менее предсказуемыми».

Важность защитников с сильной левой ногой фиксирует даже премия, которую Пеп однажды придумал специально под Лапорта. Как-то раз Гвардиола назвал его «лучшим левоногим центральным защитником мира в стадии розыгрыша». Кажется, Йошко может замахнуться на аналогичный приз и унаследовать награду от испанца (не скрывает, что хочет уйти, и даже прослезился во время последнего матча на «Этихад»).

Особенно серьезный потенциал тут у двух деталей. Первая – забросы Гвардиола на Эрлинга Холанда. В прошлом сезоне Пеп жаловался, что рывки норвежца не всегда замечают партнеры. У Йошко есть опыт игры с Тимо Вернером (других габаритов, но похожих замыслов форвард) – под связку с Холандом он может пригодиться.

Вторая деталь – связка Гвардиола с Матео Ковачичем. Хорватия – лучшая сборная планеты по умению выбираться из-под прессинга. У «Сити» уже два важных ее представителя. Причем разносторонних: Матео разрушает давление за счет дриблинга, Йошко – через проходы или пас. Тем, кто попробует задавить «Сити», придется явно поломать голову.

Агрессивный стиль Гвардиола без мяча тоже хорошо вписывается в систему Пепа. Да, на определенных отрезках требл-сезона «Сити» принимал форму панциря и опускался в низкий блок. Играл на лучших качествах четверки ЦЗ. Но константой все равно остается высокий прессинг и, следовательно, высокая линия защиты.

На тактическом уровне под Гвардиола тоже все готово. Йошко хорошо подойдет гибридная роль, которую в прошлом сезоне исполнял Натан Аке. Без мяча голландец играл у Пепа левого защитника в четверке. У Гвардиола есть аналогичный опыт – причем и в сборной, и в клубе, и еще в академии.

На мяче с Аке происходила трансформация. За счет смещения Стоунза в опорную «Сити» перестраивался на тройку центральных защитников. Аке в ней оказывался левым центральным. Судя по инсайдам The Athletic, Йошко берут именно под такую роль, а Пеп уже ввел защитника в курс дела.

Ключевое опасение – сможет ли Гвардиол соответствовать Аке в плане надежности без мяча. Натан действует в более выжидательной манере, зато лучше справляется в ситуациях 1-в-1. Более того, этот навык Пеп вообще считает ключевым на фланге защиты. В прошлом сезоне рассказывал: «Сейчас я понял, насколько важен этот аспект. Когда у тебя в соперниках Сака, Винисиус, Мартинелли, Салаха или Мане, тебе нужны классные защитники, чтобы выигрывать у них дуэли 1-в-1».

По этому параметру Йошко не дотягивает пока ни до Аке, ни до других центральных защитников «Сити». Напоминаем: у Гвардиола показатель успешности в эпизодах 1-в-1 был в районе 40%. У Аке – 75%. Тут имеются в виду именно случаи, когда соперник пытался обыграть защитника, а не просто пробросить мяч и убежать.

Сурово, что от прихода Йошко, скорее всего, пострадает именно Аке. В прошлом сезоне Натан был самым стабильным защитником «Сити». Летом даже переподписал контракт. Из-за этого переход Гвардиола выглядит почти как трансферное чревоугодие. Но мы понимаем Пепа: сделка слишком соблазнительная, чтобы заморачиваться о фигуре (aka считать, сколько потратил на очередного защитника).

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Директор академии загребского «Динамо» Дамир Крижнар говорил, что Гвардиол изменит представление о сути центральных защитников, имея в виду пользу Йошко при владении: «Он всегда ищет вариант пройти с мячом в атаку. Он всегда анализирует, когда можно пасом отрезать одну, две, три линии соперника. Раньше защитников такому не учили. За это отвечали полузащитники».

Крижнар говорил, что боссам «Динамо» поначалу не нравилось, как смело действуют защитники в юношеских командах – слишком много риска потерять мяч у своих ворот. Но Крижнар настаивал: именно такие защитники вскоре будут востребованы.

Теперь Гвардиол дороже всех защитников в мире. Даже Харри Магуайра, пусть и всего на 3 млн.

Йошко точно способен оправдать 90 млн.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron