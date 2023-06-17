Артем Денисов – о «Клермоне».

Во Франции на фоне грандиозного успеха «Ланса» затуманивается сказочная история «Клермона». Сезон-2021/22 был для него первым в истории Лиги 1 – 17-е место, последнее безопасное, дальше только стыки и вылет. Сезон-2022/23 – уже 8-я позиция.

И это не просто приятный середняк, зацепившийся за место в топ-10.

«Клермон» по финансам уступает всей Лиги 1. В сезоне-2021/22 команда была последней по зарплатному фонду, тратя почти в два раза меньше «Лорьяна» с предпоследнего места. В сезоне-2022/23 «Клермон» – предпоследний клуб по зарплатам, ниже только «Аяччо», который безнадежно вылетел.

А «Клермон» наслаждается жизнью. И это не просто очень удачное стечение обстоятельств.

«Клермон» – максимально тренерская команда. Настолько, что в Лиге 2 ее сравнивали с «Барселоной» и «Аяксом» Кройффа. Настолько, что у тренера Паскаля Гастьена играет сын, проводник идей на поле, которого отец назвал Жоаном в честь Кройффа. Настолько, что нынешний владелец «Клермона» купил клуб после тайных визитов на матчи и восхищений атакующим футболом Гастьена.

Вот как «Клермон» совершенно заслуженно собирает восторги нейтральных зрителей чемпионата Франции.

Лидер «Клермона» – сын тренера. Без блата

Футбольные судьбы Паскаля Гастьена (отец) и Жоана Гастьена (сын) сильно переплетены. Паскаль долго тренировал резервную команду «Ньора» (2000-2009), а затем (2009-2014) возглавлял главную. Жоан воспитывался в академии «Ньора» (1997-2007), потом долго играл за основу, в том числе и под руководством отца (2007-2013). Когда Паскаль тренировал резерв «Ньора», отец и сын даже сыграли вместе в центре поля, потому что на матч не хватало игроков.

Это было продуктивное сотрудничество – «Ньор» поднялся из четвертого дивизиона (любительский уровень) в Лигу 2.

Жоан затем пробовался в «Дижоне» (Лига 1) и «Бресте», Паскаль – в «Шатору», но в обоих случаях все закончилось печально. Семья воссоединилась в 2018 году. Паскаль отработал сезон-2016/17 в резервной команде «Клермона», в начале сезона-2017/18 поднялся в основу, перед сезоном-2018/19 пригласил сына. Уже пять сезонов подряд держатся вместе. Никого дольше в клубе нет.

Гастьен-старший воспитывал Жоана в традициях футбола «Барселоны»: комбинационный футбол и полный контроль.

Авторское признание: я видел первую игру «Клермона» в истории Лиги 1 (2:0 против «Бордо» в августе 2021-го) и был шокирован качеством паса Жоана Гастьена. Он спокойно вел розыгрыши «Клермона», спускаясь между центральными защитниками, строил с партнерами треугольники и ромбы, продвигал мяч ближе к чужой штрафной – никаких рывков или дриблинга, только футбол через пас. Будто бы Бускетсу все надоело, и он решил поразвлекаться в подвале Лиги 1.

В сезоне-2021/22 только один игрок Лиги 1 отдавал в пересчете на 90 минут больше передач, чем Жоан Гастьен. Это Марко Верратти. Просто выдающийся показатель с поправкой на разницу в клубах: «ПСЖ» делал более 700 пасов за матч, «Клермон» – 514.

Гастьен и сезон-2022/23 закончил на высоком 12-м месте по пасам за матч. «Клермон» сбавил владение, стал более вертикальной командой, но даже так Гастьен полезен, поскольку круто разыгрывает мяч не только накоротке – может вести игру через диагонали и забросы. Ему уже 35 лет, но за счет качества передач остается для «Клермона» востребованным глубинным плеймейкером. Папа научил.

Паскаля никогда не обвиняли в кумовстве. «Мне одновременно легко и сложно играть под руководством отца, – говорил Жоан. – Легко, потому что я с детства знаю и разделяю футбольные идеалы отца. Сложно, потому что он очень требователен». В августе 2022-го Жоан пропустил рождение дочери из-за матча с «Лорьяном» – накрутил себя, что это может плохо сказаться на репутации Паскаля.

Жоан всегда защищал отца. В сезоне-2021/22 тренер «Сент-Этьена» Паскаль Дюпра после победы 2:1 хвастался: «Мы с удовольствием обыграли команду, претендующую на лавры Гвардиолы». Жоан ответил: «Пусть другие тренеры плюют в отца, но я горжусь им за то, что «Клермон» остается верен принципам и никогда не сдается». «Клермон» остался в Лиге 1, а Дюпра с «Сент-Этьеном» вылетел.

Или еще – в материале для France Football Жоан проникновенно обратился к отцу: «Ты заслуживаешь большого признания. Ты отказывался от предложений клубов Лиги 1, чтобы остаться в «Клермоне» и вывести клуб в топ-дивизион в благодарность за то, что «Клермон» поверил в тебя. То, что ты делаешь с «Клермоном», это сильно и красиво. И я говорю сейчас о тебе как о тренере, а не как об отце».

«Клермон» Гастьена обожали в Лиге 2. Экс-помощник Блаттера купил клуб после тайных посещений матчей

«Я не хочу, чтобы люди, пришедшие увидеть «Клермон», скучали», – говорил Паскаль Гастьен.

«Клермон» впечатлил зрителей уже в первых матчах в Лиге 1-2021/22. Команда очень уверенно играла в атакующий комбинационный футбол, длительными отрезками территориально доминировала даже против «ПСЖ». Было очень приятно смотреть на красивые розыгрыши неизвестных игроков.

Вот отзывы о «Клермоне», когда команда еще была в Лиге 2.

Жан-Марк Фурлан, тренер «Осера»: «У «Клермона» четкая философия: стабильное владение мячом и постоянная игра в пас. Для Лиги 2 это уникальный стиль. Я помню, что Гастьен делал подобное и в «Ньоре», хотя по ресурсам это была команда еще скромнее «Клермона».

Филипп Хиншбергер, тренер «Гренобля»: «Все хвалят «Клермон» за барселоновское владение мячом, но мне кажется, что это просто очень сильная и разнообразная команда. Через пасы игроки очень опасны и во взрывной вертикальной игре».

Эрве Мату, спортивный журналист Canal+: «Скауты клубов Лиги 1 обожают «Клермон». Все, с кем я общаюсь, называют «Клермон» лучшей командой Лиги 2. По качеству футбола и содержательности идей «Клермон» превосходит минимум треть клубов Лиги 1».

Спустя время «Клермон» называют революционной для Лиги 2 командой. В 2010-х там было все еще много футбола, похожего на Лигу 1 2000-х: агрессия ради агрессии, чересчур жесткие стыки, мало идей на мяче. «Клермон» показал, что скромная по финансам команда может не только биться-бороться. О вдохновении «Клермоном» говорили игроки и тренеры «Бреста», «Ланса», «Лорьяна» и «Нима». Экс-тренер «Нима» Бернар Блакар признавался: «Мы оглядывались на «Клермон» – с ограниченными ресурсами они выбирали красивый наступательный футбол».

Вы уже знаете, что Гастьен – большой фанат Кройффа. Он даже цитировал Йохана на пресс-конференциях: «Качество без результата бесполезно, результат без качества скучен». При этом Паскаль говорил, что ему везло на тренеров по ходу игровой карьеры. Когда он сам играл за «Ньор» в 1980-х, Патрик Паризон ставил «интеллектуальный футбол с поиском пространства за счет передач».

Лучшее время, чтобы проговорить: включая сейчас матчи «Клермона», вы вряд ли увидите реинкарнацию «Барсы» Кройффа. Или современную модификацию в духе «Ман Сити» Пепа. «Клермон» не задавливает соперников перекатами мяча по 65% владения. Просто у команды для своего уровня и набора исполнителей хороший контроль мяча. Иногда бывают замечательные комбинации. Почти все завязано на Жоане Гастьене – вот он правда мог бы играть в команде с 65% владения. Паскаль лаконично объясняет: «Мне нравится футбол Гвардиолы, но я не сопоставляю свой футбол с тем, на который способны его команды».

Паскаль по-разному оценивает силу владения. Для него это не только характеристика атакующего футбола. Он видит и оборонительный инструмент: «Я объясняю игрокам: контроль можно воспринимать и как модель защиты. Пока мяч у нас, проблем у ворот не будет».

На уровне Лиги 2 «Клермон», конечно, был более доминирующей командой. С этим связана красивая история.

В марте 2019-го швейцарский бизнесмен турецкого происхождения Ахмет Шефер купил «Клермон». Его помощник Жером Шампань признавался, что он вместе с Шефером отсмотрел много матчей «Клермона», в том числе при тайных визитах на игры Лиги 2. «Именно качество игры стало главной причиной сделки, – объяснял Шампань. – На «Клермон» просто интересно смотреть. Мы соблазнились стилем команды, соблазнились идеологией Гастьена».

Шеферу на момент покупки было 37 лет. До «Клермона» он работал личным ассистентом президента ФИФА Зеппа Блаттера, трудился в агентстве спортивного маркетинга MP&Silva, закупающего ТВ-права на футбольные матчи, затем организовывал Кубок арабских стран Персидского залива.

Шефер хотел не просто клуб, а флагман небольшой мультиклубной вселенной.

У «Клермона» здоровый менеджмент. Уютная мультиклубная вселенная, самокритика, Гастьен – главный стратег

Вселенная – это скорее холдинг «Ман Сити» или структура «Ред Булл». «Клермон» – часть мультиклубного дворика, где еще живут «Аустрия Лустенау» (топ-дивизион чемпионата Австрии, на момент покупки были во втором дивизионе) и «Биль/Бьен» (третий дивизион Швейцарии, свежая покупка в декабре 2022-го).

Шефер объяснял работу мультиклубной системы: «Мы провели исследования и пришли к выводу, что два-три клуба – это максимум, окупающий инвестиции. Четвертый клуб уже обычно не оправдывает финансовые риски».

По Шеферу, сила мультиклубной структуры – понимание, какие процессы можно масштабировать. На клубах поменьше проверяются трансферные стратегии, управление молодежкой, система скаутинга, коммерческие истории.

Подход у «Клермона» не уникален: команда после фильтра игроков в «Лустенау» перевозит их во Францию, ставка – на молодых, перспективных и абсолютно безвестных. «Понятно, что у нас в клубе никогда не будет игрока, приезжающего на тренировку на «Феррари» с «Ролексом» на руке», – говорил Шефер. Вдобавок смотрят талантливых юношей внутри страны.

Отличительная черта «Клермона» в том, что менеджмент по-настоящему самокритичен. Команда выжила в Лиге 1-2021/22, но боссы клуба злились из-за 69 пропущенных (3-й результат с конца). План на лето 2022-го: хороший вратарь, ментально сильные центральные защитники и опорник с опытом игры в Лиге 1.

Получилось! Мори Диав, пришедший бесплатно из швейцарской «Лозанны», предотвратил 8,4 ожидаемых гола (лучший результат в Лиге 1-2022/23), защитники Матеуш Ветеска и Максимилиано Кофрие добавили воинственности (оборона уже не плюшевая), а 33-летний опорник Максим Гоналон (помните его по «Лиону» в начале 2010-х?) добавил спокойствия в опорной зоне. Пометка для фанатов «Спартака»: у Кофрие всего одна красная карточка.

У «Клермона» теперь 44 пропущенных (9-е место). Очевидный прогресс.

«Клермон» заверяет все трансферы только после одобрения Гастьена. Шефер считает его главным человеком в проекте: «Я хотел бы, чтобы Паскаль после завершения тренерской карьеры стал хранителем традиций, чтобы он мог передавать нашим клубам план подготовки и развития молодых футболистов. Чтобы он стал для «Клермона» кем-то вроде Арсена Венгера для «Арсенала».

Другой важный стратегический успех «Клермона» – проход в финал Кубка Гамбарделлы. Это главный молодежный турнир Франции для команд до 18 лет. В 2023-м «Клермон» впервые в истории дошел до решающего матча, проиграв «Монако» 2:4. Спустя всего 7 лет после открытия молодежного тренировочного центра вместе с регбийным «Клермоном», командой гораздо статуснее футбольного брата.

Все сложилось: и улучшенная инфраструктура, и продвинутый скаутинг среди французских подростков, и просто сильное поколение юношей города Клермон-Ферран.

Гастьен – главный человек и для молодежного центра. Тренер команды-U18 Себастьян Мазейра рассказывал, что юношеские команды работают по конспектам Гастьена, он посещает все матчи (реально все, это подтверждали и другие источники), дает советы по развитию игроков, готов всегда проконсультировать по тактическим нюансам. Футболист «Бреста» Матиаш Перейра Лаже, игравший у Гастьена в «Клермоне», рассказывал, что не видел другого такого трудоголика: «Обычно Паскаль ложился в 3 утра, а вставал в 7». От футболистов, конечно, такого не требовал. А себя не жалел.

Ахмет Шефер резюмировал иерархию «Клермона»: «Гастьен – мозг всей структуры, а остальной персонал – проводники его идей на всех клубных уровнях».

Кстати, важная ремарка: Мазейра рассказывал, что молодежь «Клермона» готовят с оглядкой на игровую модель взрослой команды, но все-таки главная цель – раскрыть индивидуальную силу футболистов. В возрасте до 18 лет гораздо важнее выявить личный потенциал, а не просто подготовить качественную, но подходящую только под один механизм гайку.

Гастьен уйдет из «Клермона» (и из футбола) через год. Хочет провести время с родителями и внуками

В апреле «Клермон» объявил о продлении контракта с Гастьеном до лета 2024 года. Тогда же сам Паскаль заявил, что сезон-2023/24 станет последним. Не только в «Клермоне», но и вообще в футболе.

«Я просто хочу чаще видеться с семьей. Можно сказать, что я живу футболом без пауз с 14 лет. Все это время футбол был для меня важнее семьи. Уже много-много лет я вижу двух сестер лишь раз в полгода. Та же ситуация с визитами к родителям.

Мои близкие тоже нуждаются во мне. Родители не очень хорошо себя чувствуют, им нужна помощь. Все ложится на двух сестер. Я возьму кое-что на себя.

Некоторые тренеры-ровесники даже и не думают останавливаться. Это всегда субъективно. Я считаю, что работа утомительна», – признавался 59-летний Гастьен в интервью L’Equipe.

Паскаль принял решение легко и без сожалений. Идею сменить тренерский пост на роль советника всей мультиклубной системы Шефера воспринимает скептически – придется выезжать из Франции раз в две-три недели, снова расставаться с семьей.

Правда, из Франции он будет выезжать в любом случае, потому что мечтает путешествовать. Главный пункт назначения – Аргентина: «Меня интересует вся Южная Америка, но Аргентина обязательно будет первой для посещения. Еще хочу побывать в Египте. Обязательно схожу на местные стадионы, хочу увидеть их именно как турист».

Гастьен побаивается лишь резкого перехода от бешеного футбольного графика к тихой безработной жизни. Первым делом займется домашним садом. Хочет больше обычного человеческого общения со старыми друзьями. Поиграть в петанк. Открыть новые интересы.

И вырастить внуков: «Все говорят, что мне быстро надоест жизнь без футбола. Думаю, я точно буду скучать по тренировкам, это весело. Но с внуками тоже весело, хаха».

Фото: globallookpress.com/Panoramic, Keystone Press Agency