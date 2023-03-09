«Бавария» победила «ПСЖ» 2:0 и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это оперативный разбор важных и оригинальных тактических решений (не замена традиционной подробной аналитике, а дополнение в экспресс-формате).

Кажется, Гальтье мог вдохновиться «Унионом»

Касается именно плана «ПСЖ» на игру без мяча, и дело не только в схеме 5-3-2, которой постоянно пользуется «Унион».

Смотрите:

1. Смелые выдергивания центральных защитников на игроков, открывающихся между линиями, – на Мюллера, Мусиалу, Горетцку. В «Унионе» за это обычно отвечают крайние ЦЗ в тройке Диогу Лейте и Данило Дуки, здесь агрессивные выпады делали Серхио Рамос (самый центральный) и Данилу Перейра (правый в тройке).

2. Перестроение из 5-3-2 в 5-2-3: к Месси и Мбаппе обычно поднимался Фабиан Руис (реже Витинья), чтобы накрывать тройку разыгрывающих Де Лигт-Упамекано-Станишич. Классика для «Униона» против команд с тремя центральными защитниками.

3. Марко Верратти – самый оборонительный полузащитник «ПСЖ – поднимался за опорником «Баварии» Киммихом. Обычно к чужим опорникам добавляют более атакующих полузащитников, но не «Унион» – там за это отвечает опорник Рани Хедира, брат более известного Сами.

Вряд ли у Гальтье был план целиком копировать «Унион»: «ПСЖ» прессинговал активнее и реже спускался в низкий блок. Но параллели очевидные и любопытные. Тем более Гальтье добился признания именно за счет оборонительной структуры, так что почти нет сомнений, что изучал одну из самых надежных команд Европы в этом сезоне.

План работал отрезками в первом тайме. Во втором «ПСЖ» защищался хаотичнее. И было заметно, как по физике «Бавария» превосходит парижан. Как раз «Унион» физически готов просто невероятно.

Упамекано нейтрализовал Мбаппе (feat. Станишич)

Центральный защитник провел просто прекрасный матч, закрыв Мбаппе. Дайо был готов и к скоростным дуэлям (его максимальный спринт в этом сезоне – свыше 35 км/ч, впечатляет), и к игре 1-в-1 лицом к лицу, и к давлению, когда Килиан принимал мяч спиной к воротам. Звучит просто, но против Упамекано играл самый опасный игрок мира на скорости. Можно опекать идеально 89 минут – и один раз все-таки проглядеть. Упамекано опекал все 90.

Добрый помощник Дайо – Йосип Станишич, который классно чувствовал, когда стоит остаться рядом с Де Лигтом и Упамекано в тройке защитников, а когда уйти на фланг (иногда очень даже высоко). Лишь раз «ПСЖ» сознательно вскрыл зону Станишича и Упамекано: Станишич ушел высоко за Руисом, Мбаппе отвлек Упамекано на фланг, и в центр защиты «Баварии» ворвался свободный Нуну Мендеш.

А Де Лигта хвалили тут и тут, так что пора привыкать к его великим сэйвам.

Горетцка – умнейший шкаф футбола

Один из главных героев дуэли в 180 минут. В первой игре помогал как левый защитник без мяча и дополнительный форвард при владении, во второй вместе с Де Лигтом нейтрализовывал Месси и отыскивал свободное пространство – явно брал уроки у Мюллера и Мусиалы.

Это атлет, очень умный атлет. Недостаточно просто раскачаться и откидывать всех корпусом на пять метров в сторону. Атлетизм Горетцки вместе с умной позиционной игрой хорошо визуализирует суть «Баварии». Это физически интенсивная команда, которая не только много бегает.

Голевой пас в эпизоде с первым мячом замечательно фиксирует интеллект Горетцки.

Дриблинг Верратти в собственной штрафной – не что-то уникальное. Но пора прекращать

Постоянные зрители матчей «ПСЖ» едва ли удивились фокусу Верратти – он вполне регулярно пробует дриблинг при выходе из своей штрафной.

Дело в том, что Марко правда исключительный игрок, когда речь заходит о выходе из-под прессинга. Его умение преодолевать давление уникально. Он может развернуться с любым соперником на плечах. Обычно и получается. Но не в 100% случаев.

И в этом проблема, когда речь об этом навыке в контексте дриблинга в штрафной. Что получает Верратти при успехе? Шанс разогнать быструю атаку. Что получает Верратти при неудаче? Почти железный голевой момент в свои ворота. Для большого риска слишком маленькая польза.

Так что стоит заканчивать с этим.

Отличный матч Рамоса: никто не прошел его на дриблинге

Игроки «Баварии» ни разу не обыграли Рамоса на дриблинге. Это не всегда фиксация мощной игры защитника, но учитывая, как часто Серхио пробовал агрессивные выпады, правда важное достижение.

Серьезные бонусы: стабильные победы в воздухе, парочка отборов, один просто восхитительный эпизод в контрпрессинге, когда Серхио остановил Мусиалу.

И, конечно, два удара головой после угловых. Великая классика! На фоне серого «ПСЖ» во втором тайме включения Рамоса особенно ценны.

Данилу Перейра тоже достоин комплиментов. Еще чаще выдвигался на игроков между линиями, еще больше отбирал мячи. И его тоже ни разу не обыграли.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach