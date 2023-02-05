Аргонавтика
Блог

«Лейпциг» – лучшая команда Бундеслиги после прихода Марко Розе. В чем его успех?

Тимо Вернер Тимо Вернер
Андре Силва Андре Силва
Эмиль Форсберг Эмиль Форсберг
Конрад Лаймер Конрад Лаймер
Йошко Гвардиол Йошко Гвардиол
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Марко Розе Марко Розе
Ксавер Шлагер Ксавер Шлагер
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Дани Ольмо Дани Ольмо
Кристофер Нкунку Кристофер Нкунку
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Вилли Орбан Вилли Орбан
бундеслига Германия бундеслига Германия
Футбол Футбол

Разбор Артема Денисова.

«Ред Булл» окрылил «Лейпциг» так, что тот превратился в феникса. 

В сезоне-2021/22 клуб с Джесси Маршем шел 11-м после 14 туров и спустился из ЛЧ в плей-офф ЛЕ. Уволили Марша, назначили Доменико Тедеско: победа в Кубке Германии, место в зоне ЛЧ, серия из 15 матчей без поражений, больше очков при Тедеско в Бундеслиге набрала только «Бавария» (43 против 40 у «РБ»).

В сезоне-2022/23 клуб с Тедеско шел 11-м после 5 туров и поплыл в ЛЧ (1:4 против «Шахтера»). Уволили Тедеско, назначили Марко Розе: Кубок Германии в загрузке на стадии 1/4-й, «Лейпциг» в одном очке от зоны ЛЧ, в самой ЛЧ прорвались в плей-офф, где ждет «Ман Сити». Была серия из 17 матчей без поражений. 

Два возрождения по ходу двух сезонов подряд – красивый феномен.

Фиксируем силу «Лейпцига» при Розе: лидер Бундеслиги и по реальным очкам, и по ожидаемым

Никаких манипуляций: с 8 сентября 2022-го, когда Розе официально объявили тренером, прошло 16 туров Бундеслиги. По их итогам «Лейпциг» одновременно лидирует и по фактическим очкам, и по ожидаемым (xPoints рассчитываются на основе разницы между ожидаемыми голами xG и ожидаемыми пропущенными xGA). 

Больших отрывов нет, но сам факт лидерства восхищает. Ведь это не просто сезонная таблица: Розе взял команду без предсезонки в неважном состоянии: центр поля регулярно проваливался, испортился прессинг, стерильное владение душило скорее не соперника, а игроков «РБ». Неприятный бонус – бессистемные индивидуальные ошибки в защите.

У Розе был необычный бэкграунд для работы в клубе. Он коренной житель Лейпцига, футболистом играл за молодежку местного «Локомотива», тренировал его в начале 2010-х (первый серьезный опыт) и жил здесь после майского расставания с «Дортмундом» – никаких бытовых проблем с переездом. «Я тренирую дома – это совсем другая ответственность», – говорил Розе.

И с юмором подмечал забавную деталь – он ведь старше «Лейпцига», который в современном «РБ»-виде родился только в 2009 году: «Я тогда не радовался, все-таки моим родным клубом был «Локомотив». Внезапно в городе появился мощный соперник».

Розе породнился с «Ред Булл» в австрийском «Зальцбурге», где работал с 2013-го по 2019-й (с 2017-го тренировал главную команду). Управлял несколькими игроками текущего состава «Лейпцига», там были Ксавер Шлагер, Доминик Собослаи, Амаду Айдара (при Розе вся тройка заиграла гораздо лучше). Еще в системе «Зальцбурга» пересекался с Конрадом Лаймером и Петером Гулачи. 

В «Лейпциге» Марко мигом перешел с трех центральных защитников при Тедеско на 4-2-2-2 – классика «Ред Булл», заложенная Ральфом Рангником. Но новый тренер не превратил «Лейпциг» в радикально вертикальную команду.

Все еще много спокойного владения (57,1% – 3-й результат в Бундеслиге), прессинг активный, но не суицидально агрессивный, быстрых атак, конечно, достаточно, но нет попыток превращать матчи в шоу без центра поля. «РБ» вполне устраивает контроль, а за счет слаженного контрпрессинга и компактности команда быстро возвращает мячи и больно жалит.

У «РБ» крутая и агрессивная защита. Хвалим не только Гвардиола

После назначения Розе «Лейпциг» пропустил меньше всех в Бундеслиге (17), по ожидаемым пропущенным надежнее только «Унион» (16 против 15,4). В последних 11 матчах «Лейпциг» так вообще лишь дважды допустил больше одного ожидаемого пропущенного за игру, в обоих случаях отметка бы не пробивалась без пенальти в ворота «РБ». Просто отличная оборона.

Трио очевидных героев: Йошко Гвардиол, Вилли Орбан и Ксавер Шлагер. Пара центральных защитников и опорник. К Шлагеру можно добавить Конрада Лаймера – второй опорник, который осенью пропустил два месяца из-за травмы, но в 2023-м железно выходит в основе. 

Их легче обсуждать в парах, хотя общие черты у всех схожи: агрессия, любовь к единоборствам, смелость.

Гвардиол и Орбан задирают оборонительную линию и действуют проактивно. Орбан следует за форвардом, висит на спине, еще чаще перекусывает пас из глубины, не дожидаясь единоборства. Гвардиол тоже поднимается высоко и за счет скорости страхует Орбана, если тот все-таки проиграл стык или пустил за спину. Норма для крайних ЦЗ в схемах 3-Х-Х, а Орбан и Гвардиол играют так в паре ЦЗ. Возможно, если говорим про схемы 4-Х-Х, это самая смелая пара ЦЗ прямо сейчас.

Порой при просмотре матчей «РБ» в голове пролетает: «Что за плюшевый форвард?» Но когда одно и то же повторяется матч за матчем, понимаешь, что дело не в инертных нападающих – против хищных Гвардиола и Орбана просто очень сложно играть.

Шлагер и Лаймер – опорники мечты для редбуллрангниковского футбола. Оба ведь продукты «Зальцбурга». Вечные двигатели, постоянно носятся, постоянно забирают мячи. Забрали – и на рывке к чужой штрафной. Потеряли – мигом к своей штрафной. У Шлагера ноги-базуки, у Лаймера прессинг-действий больше, чем у 99% игроков топ-5 лиг.

В позиционной обороне Шлагер и Лаймер бетонируют опорную и помогают флангам. Без мяча при прессинге гарантируют компактность без разрывов между центральными защитниками и нападающими. В контрпрессинге летят на соперников, чтобы вернуть мяч. При позиционной атаке прикрывают позиции высоко поднимающихся крайних защитников. 

25-летний Лаймер так играет уже шестой сезон и летом 2023-го должен присоединиться к «Баварии». 25-летний Шлагер перешел в «РБ» летом 2022-го из «Вольфсбурга», хотя было много слухов про трансфер в «Дортмунд». Сложно адаптировался к футболу Тедеско, но пришел Розе, который два года тренировал Шлагера в «РБ», и сразу передвинул Ксавера в старт. 

Для успеха в таком стиле нужны отличный выбор позиции, чтение игры, резкость, мобильность, здоровая агрессия. Шлагер и Лаймер порой ошибаются при попытках форсировать отбор или перехват, но общий баланс действий явно положительный. Из-за бычьей энергии чаще успешно возвращают мяч, нежели привозят опасные контратаки. Против «Ман Сити» квартет Орбан-Гвардиол-Лаймер-Шлагер явно будет осторожнее, но в отдельных эпизодах наверняка увидите, как перекусывают атаки.

Разумеется, на агрессивных возвратах мяча их вклад в игру не заканчивается. Во-первых, быстрые и высокие возвраты – это хорошая стартовая точка для быстрой атаки в ответ. 

Во-вторых, Гвардиол элитно продвигает мяч на рывках и через пасы (подробно про это было в отдельном тексте про Йошко), а Шлагер делает выдающиеся забросы за спину. Ну правда выдающиеся – любопытно, что делает их немного, это не дирижер атак, но если все-таки решается, очень часто получается мини-шедевр. 

У «Лейпцига» есть четырехугольник и в атаке. Без закрепленных позиций

Почему «РБ» часто рисуют как 4-2-2-2: в позиционной обороне команда держит классические 4-4-2, но при владении условные вингеры смещаются узко в центр, оставляя фланги крайним защитникам. 4-2-2-2 хорошо схватывает эту идею.

Четверка впереди – главный атакующий блок «РБ». Есть вожак Кристофер Нкунку, за которым следуют Тимо Вернер, Андре Силва, Доминик Собослаи, Дани Ольмо, Эмиль Форсберг, Юссуф Поульсен. 

У каждого свой профиль, и разнообразие этих профилей гарантирует «РБ» вариативную угрозу. Силва борется за мяч, это опция для выхода из обороны длинным забросом; Ольмо чертит обостряющие пасы; Нкунку делает вообще все, на что в теории способен игрок атаки (без преувеличений, в этом сезоне даже забивал головой после навесов); Вернер дает объем открываний за спины и в недодачу; Собослаи то забьет с 30 метров, то вырежет тонкую передачу (2-й ассистент Бундеслиги с 8 голевыми пасами). 

Главная командная характеристика – тотальная взаимозаменяемость внутри квадрата. Каждый игрок – универсальная атакующая единица, которая должна уметь и подыгрывать, и ассистировать, и забивать. 

В этом смысле выделяется Андре Силва – в «Айнтрахте» был чистой девяткой для навесов, а в «Лейпциге» Розе постоянно смещается то в опорную зону, то на фланги. Силва сам подтверждал новые требования: «Теперь меня используют чуть ли не как плеймейкера, я учусь лучше отдавать пасы».

Навесы тоже есть, их поставляет левый защитник Давид Раум (именно крайние защитники в «РБ» дают ширину в атаке, пока четверка нападающих наполняет центральную ось), но Силва плохо ими пользуется – всего 4 гола в 21 матче Бундеслиги. Если бы не серьезная польза в подыгрыше, Андре наверняка получал бы меньше игрового времени. 

Какие плюсы от взаимозаменяемой структуры с упором на центральную ось?

• Розыгрыши накоротке в чужой опорной. При наполненности этой зоны можно удобно менять фланг атаки через быстрые короткие поперечные пасы. 

• Качественное наполнение штрафной под прострелы/подачи и много подборов. 

• Кто-то забегает к чужим воротам, кто-то под пас в недодачу. Так расшатывается позиционная оборона соперника. Всегда есть угроза и паса между защитой и полузащитой, и паса за спину защитникам. 

• Хорошие вводные для контрпрессинга. Из-за скученности при владении «Лейпцигу» удобно накрывать соперника сразу после потери. 

Последний пункт очень важен, его подчеркивал Розе: «Весь наш состав, включая группу атаки, обучен прессинговать и контрпрессинговать, и все понимают, что нужно делать в переходных фазах. Многие играли в клубах, где этому уделяется большое внимание». Забавно, если так и себя аккуратно похвалил, ведь некоторых учил в «Зальцбурге».

В 2023-м атака «Лейпцига» не восхищает (кроме 6:1 против очень грустного «Шальке), явно сказываются травмы. Кристофер Нкунку еще не появлялся в старте после зимней паузы, Дани Ольмо получил повреждение в конце января, Тимо Вернер долго набирал форму.

Бонус – знаменитые контратаки. Их точно увидим против «Ман Сити» 

Да, без быстрых выпадов команда линейки «Ред Булл» не может существовать. Еще раз проговорим: «Лейпциг» Розе живет не только контратаками. Просто это еще один важный атакующий инструмент.

Тут Шлагер перекуcил атаку «Герты» и одним пасом создал у штрафной «Герты» ситуацию 4-в-3. Силва покатил на Собослаи, тот прострелил, Форсберг замкнул.

Против «Хоффенхайма» Силва отработал в защите, Собослаи на рывке прошел все поле, оставил мяч Ольмо, и Дани мощно вонзил в ворота.

С «Фрайбургом» Силва снова в подыгрыше, а не в завершении, а Собослаи тонко отдал за спины защитникам на летящего Нкунку.

Против «Вердера» наконец забил сам Силва. Форсберг продвинулся в опорную из центр поля и нашел Андре левее от себя.

Как «РБ» сыграет с «Сити»? «Лейпциг» может изменить схему

Вряд ли «Лейпциг» повторит достижение «Арсенала» и оставит «Ман Сити» лишь 36% владения (рекордный минимум для команд Пепа в матчах национальных лиг). «РБ» с концепта «владение и контрпрессинг в случае потери» перейдет на игру вторым номером (но не радикально-автобусную) с надеждой на те самые быстрые выпады. 

Это приемлемый сценарий для состава «Лейпцига». Недавно ведь был матч с «Баварией» (1:1): «РБ» владел мячом 43%, хорошо защищался, нейтрализовал Киммиха, не давал Мусиале и Сане пространства в опорной зоне. В атаке действовал скромно, но это без лучших игроков команды по открываниям за спины: Нкунку и Вернера (Тимо вышел только на 67-й минуте). Даже со скидкой на слабую физформу «Баварии» сразу после зимней паузы это был сильный матч от «РБ» в обороне без ценного оружия в атаке. 

Уже в февральских матчах с «Кельном» (0:0) и «Унионом» (1:2) Розе вместо любимых 4-2-2-2 использовал 3-4-3. Более осторожная модель. Так мог присматривать адаптации под «Ман Сити» (да, не было Нкунку и Ольмо, но в запасе оставался Форсберг, так что игроков под 4-2-2-2 хватало). Еще один намек – эксперименты с крайними защитниками в 2023-м: слева Розе вместо атакующего Раума пробовал более осторожного Хальстенберга, справа вместо Симакана смотрел на Хенрихса и Клостерманна. 

И по результатам, и по качеству игр получилось невзрачно. Защита все еще выглядела надежно, но атака потускнела. 

Так что 4-2-2-2 все-таки кажется предпочтительнее, но и переход на тройку центральных защитников после проб в Бундеслиге именно под «Сити» не станет сюрпризом.

Телеграм-канал автора

Гвардиол – новый топ-защитник. Чем он так хорош?

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий