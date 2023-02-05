«Лейпциг» – лучшая команда Бундеслиги после прихода Марко Розе. В чем его успех?

Разбор Артема Денисова.

«Ред Булл» окрылил «Лейпциг» так, что тот превратился в феникса.

В сезоне-2021/22 клуб с Джесси Маршем шел 11-м после 14 туров и спустился из ЛЧ в плей-офф ЛЕ. Уволили Марша, назначили Доменико Тедеско: победа в Кубке Германии, место в зоне ЛЧ, серия из 15 матчей без поражений, больше очков при Тедеско в Бундеслиге набрала только «Бавария» (43 против 40 у «РБ»).

В сезоне-2022/23 клуб с Тедеско шел 11-м после 5 туров и поплыл в ЛЧ (1:4 против «Шахтера»). Уволили Тедеско, назначили Марко Розе: Кубок Германии в загрузке на стадии 1/4-й, «Лейпциг» в одном очке от зоны ЛЧ, в самой ЛЧ прорвались в плей-офф, где ждет «Ман Сити». Была серия из 17 матчей без поражений.

Два возрождения по ходу двух сезонов подряд – красивый феномен.

Фиксируем силу «Лейпцига» при Розе: лидер Бундеслиги и по реальным очкам, и по ожидаемым

Никаких манипуляций: с 8 сентября 2022-го, когда Розе официально объявили тренером, прошло 16 туров Бундеслиги. По их итогам «Лейпциг» одновременно лидирует и по фактическим очкам, и по ожидаемым (xPoints рассчитываются на основе разницы между ожидаемыми голами xG и ожидаемыми пропущенными xGA).

Больших отрывов нет, но сам факт лидерства восхищает. Ведь это не просто сезонная таблица: Розе взял команду без предсезонки в неважном состоянии: центр поля регулярно проваливался, испортился прессинг, стерильное владение душило скорее не соперника, а игроков «РБ». Неприятный бонус – бессистемные индивидуальные ошибки в защите.

У Розе был необычный бэкграунд для работы в клубе. Он коренной житель Лейпцига, футболистом играл за молодежку местного «Локомотива», тренировал его в начале 2010-х (первый серьезный опыт) и жил здесь после майского расставания с «Дортмундом» – никаких бытовых проблем с переездом. «Я тренирую дома – это совсем другая ответственность», – говорил Розе.

И с юмором подмечал забавную деталь – он ведь старше «Лейпцига», который в современном «РБ»-виде родился только в 2009 году: «Я тогда не радовался, все-таки моим родным клубом был «Локомотив». Внезапно в городе появился мощный соперник».

Розе породнился с «Ред Булл» в австрийском «Зальцбурге», где работал с 2013-го по 2019-й (с 2017-го тренировал главную команду). Управлял несколькими игроками текущего состава «Лейпцига», там были Ксавер Шлагер, Доминик Собослаи, Амаду Айдара (при Розе вся тройка заиграла гораздо лучше). Еще в системе «Зальцбурга» пересекался с Конрадом Лаймером и Петером Гулачи.

В «Лейпциге» Марко мигом перешел с трех центральных защитников при Тедеско на 4-2-2-2 – классика «Ред Булл», заложенная Ральфом Рангником. Но новый тренер не превратил «Лейпциг» в радикально вертикальную команду.

Все еще много спокойного владения (57,1% – 3-й результат в Бундеслиге), прессинг активный, но не суицидально агрессивный, быстрых атак, конечно, достаточно, но нет попыток превращать матчи в шоу без центра поля. «РБ» вполне устраивает контроль, а за счет слаженного контрпрессинга и компактности команда быстро возвращает мячи и больно жалит.

У «РБ» крутая и агрессивная защита. Хвалим не только Гвардиола

После назначения Розе «Лейпциг» пропустил меньше всех в Бундеслиге (17), по ожидаемым пропущенным надежнее только «Унион» (16 против 15,4). В последних 11 матчах «Лейпциг» так вообще лишь дважды допустил больше одного ожидаемого пропущенного за игру, в обоих случаях отметка бы не пробивалась без пенальти в ворота «РБ». Просто отличная оборона.

Трио очевидных героев: Йошко Гвардиол, Вилли Орбан и Ксавер Шлагер. Пара центральных защитников и опорник. К Шлагеру можно добавить Конрада Лаймера – второй опорник, который осенью пропустил два месяца из-за травмы, но в 2023-м железно выходит в основе.

Их легче обсуждать в парах, хотя общие черты у всех схожи: агрессия, любовь к единоборствам, смелость.

Гвардиол и Орбан задирают оборонительную линию и действуют проактивно. Орбан следует за форвардом, висит на спине, еще чаще перекусывает пас из глубины, не дожидаясь единоборства. Гвардиол тоже поднимается высоко и за счет скорости страхует Орбана, если тот все-таки проиграл стык или пустил за спину. Норма для крайних ЦЗ в схемах 3-Х-Х, а Орбан и Гвардиол играют так в паре ЦЗ. Возможно, если говорим про схемы 4-Х-Х, это самая смелая пара ЦЗ прямо сейчас.

Порой при просмотре матчей «РБ» в голове пролетает: «Что за плюшевый форвард?» Но когда одно и то же повторяется матч за матчем, понимаешь, что дело не в инертных нападающих – против хищных Гвардиола и Орбана просто очень сложно играть.

Шлагер и Лаймер – опорники мечты для редбуллрангниковского футбола. Оба ведь продукты «Зальцбурга». Вечные двигатели, постоянно носятся, постоянно забирают мячи. Забрали – и на рывке к чужой штрафной. Потеряли – мигом к своей штрафной. У Шлагера ноги-базуки, у Лаймера прессинг-действий больше, чем у 99% игроков топ-5 лиг.

В позиционной обороне Шлагер и Лаймер бетонируют опорную и помогают флангам. Без мяча при прессинге гарантируют компактность без разрывов между центральными защитниками и нападающими. В контрпрессинге летят на соперников, чтобы вернуть мяч. При позиционной атаке прикрывают позиции высоко поднимающихся крайних защитников.

25-летний Лаймер так играет уже шестой сезон и летом 2023-го должен присоединиться к «Баварии». 25-летний Шлагер перешел в «РБ» летом 2022-го из «Вольфсбурга», хотя было много слухов про трансфер в «Дортмунд». Сложно адаптировался к футболу Тедеско, но пришел Розе, который два года тренировал Шлагера в «РБ», и сразу передвинул Ксавера в старт.

Для успеха в таком стиле нужны отличный выбор позиции, чтение игры, резкость, мобильность, здоровая агрессия. Шлагер и Лаймер порой ошибаются при попытках форсировать отбор или перехват, но общий баланс действий явно положительный. Из-за бычьей энергии чаще успешно возвращают мяч, нежели привозят опасные контратаки. Против «Ман Сити» квартет Орбан-Гвардиол-Лаймер-Шлагер явно будет осторожнее, но в отдельных эпизодах наверняка увидите, как перекусывают атаки.

Разумеется, на агрессивных возвратах мяча их вклад в игру не заканчивается. Во-первых, быстрые и высокие возвраты – это хорошая стартовая точка для быстрой атаки в ответ.

Во-вторых, Гвардиол элитно продвигает мяч на рывках и через пасы (подробно про это было в отдельном тексте про Йошко), а Шлагер делает выдающиеся забросы за спину. Ну правда выдающиеся – любопытно, что делает их немного, это не дирижер атак, но если все-таки решается, очень часто получается мини-шедевр.

У «Лейпцига» есть четырехугольник и в атаке. Без закрепленных позиций

Почему «РБ» часто рисуют как 4-2-2-2: в позиционной обороне команда держит классические 4-4-2, но при владении условные вингеры смещаются узко в центр, оставляя фланги крайним защитникам. 4-2-2-2 хорошо схватывает эту идею.

Четверка впереди – главный атакующий блок «РБ». Есть вожак Кристофер Нкунку, за которым следуют Тимо Вернер, Андре Силва, Доминик Собослаи, Дани Ольмо, Эмиль Форсберг, Юссуф Поульсен.

У каждого свой профиль, и разнообразие этих профилей гарантирует «РБ» вариативную угрозу. Силва борется за мяч, это опция для выхода из обороны длинным забросом; Ольмо чертит обостряющие пасы; Нкунку делает вообще все, на что в теории способен игрок атаки (без преувеличений, в этом сезоне даже забивал головой после навесов); Вернер дает объем открываний за спины и в недодачу; Собослаи то забьет с 30 метров, то вырежет тонкую передачу (2-й ассистент Бундеслиги с 8 голевыми пасами).

Главная командная характеристика – тотальная взаимозаменяемость внутри квадрата. Каждый игрок – универсальная атакующая единица, которая должна уметь и подыгрывать, и ассистировать, и забивать.

В этом смысле выделяется Андре Силва – в «Айнтрахте» был чистой девяткой для навесов, а в «Лейпциге» Розе постоянно смещается то в опорную зону, то на фланги. Силва сам подтверждал новые требования: «Теперь меня используют чуть ли не как плеймейкера, я учусь лучше отдавать пасы».

Навесы тоже есть, их поставляет левый защитник Давид Раум (именно крайние защитники в «РБ» дают ширину в атаке, пока четверка нападающих наполняет центральную ось), но Силва плохо ими пользуется – всего 4 гола в 21 матче Бундеслиги. Если бы не серьезная польза в подыгрыше, Андре наверняка получал бы меньше игрового времени.

Какие плюсы от взаимозаменяемой структуры с упором на центральную ось?

• Розыгрыши накоротке в чужой опорной. При наполненности этой зоны можно удобно менять фланг атаки через быстрые короткие поперечные пасы.

• Качественное наполнение штрафной под прострелы/подачи и много подборов.

• Кто-то забегает к чужим воротам, кто-то под пас в недодачу. Так расшатывается позиционная оборона соперника. Всегда есть угроза и паса между защитой и полузащитой, и паса за спину защитникам.

• Хорошие вводные для контрпрессинга. Из-за скученности при владении «Лейпцигу» удобно накрывать соперника сразу после потери.

Последний пункт очень важен, его подчеркивал Розе: «Весь наш состав, включая группу атаки, обучен прессинговать и контрпрессинговать, и все понимают, что нужно делать в переходных фазах. Многие играли в клубах, где этому уделяется большое внимание». Забавно, если так и себя аккуратно похвалил, ведь некоторых учил в «Зальцбурге».

В 2023-м атака «Лейпцига» не восхищает (кроме 6:1 против очень грустного «Шальке), явно сказываются травмы. Кристофер Нкунку еще не появлялся в старте после зимней паузы, Дани Ольмо получил повреждение в конце января, Тимо Вернер долго набирал форму.

Бонус – знаменитые контратаки. Их точно увидим против «Ман Сити»

Да, без быстрых выпадов команда линейки «Ред Булл» не может существовать. Еще раз проговорим: «Лейпциг» Розе живет не только контратаками. Просто это еще один важный атакующий инструмент.

Тут Шлагер перекуcил атаку «Герты» и одним пасом создал у штрафной «Герты» ситуацию 4-в-3. Силва покатил на Собослаи, тот прострелил, Форсберг замкнул.

Против «Хоффенхайма» Силва отработал в защите, Собослаи на рывке прошел все поле, оставил мяч Ольмо, и Дани мощно вонзил в ворота.

С «Фрайбургом» Силва снова в подыгрыше, а не в завершении, а Собослаи тонко отдал за спины защитникам на летящего Нкунку.

Против «Вердера» наконец забил сам Силва. Форсберг продвинулся в опорную из центр поля и нашел Андре левее от себя.

Как «РБ» сыграет с «Сити»? «Лейпциг» может изменить схему

Вряд ли «Лейпциг» повторит достижение «Арсенала» и оставит «Ман Сити» лишь 36% владения (рекордный минимум для команд Пепа в матчах национальных лиг). «РБ» с концепта «владение и контрпрессинг в случае потери» перейдет на игру вторым номером (но не радикально-автобусную) с надеждой на те самые быстрые выпады.

Это приемлемый сценарий для состава «Лейпцига». Недавно ведь был матч с «Баварией» (1:1): «РБ» владел мячом 43%, хорошо защищался, нейтрализовал Киммиха, не давал Мусиале и Сане пространства в опорной зоне. В атаке действовал скромно, но это без лучших игроков команды по открываниям за спины: Нкунку и Вернера (Тимо вышел только на 67-й минуте). Даже со скидкой на слабую физформу «Баварии» сразу после зимней паузы это был сильный матч от «РБ» в обороне без ценного оружия в атаке.

Уже в февральских матчах с «Кельном» (0:0) и «Унионом» (1:2) Розе вместо любимых 4-2-2-2 использовал 3-4-3. Более осторожная модель. Так мог присматривать адаптации под «Ман Сити» (да, не было Нкунку и Ольмо, но в запасе оставался Форсберг, так что игроков под 4-2-2-2 хватало). Еще один намек – эксперименты с крайними защитниками в 2023-м: слева Розе вместо атакующего Раума пробовал более осторожного Хальстенберга, справа вместо Симакана смотрел на Хенрихса и Клостерманна.

И по результатам, и по качеству игр получилось невзрачно. Защита все еще выглядела надежно, но атака потускнела.

Так что 4-2-2-2 все-таки кажется предпочтительнее, но и переход на тройку центральных защитников после проб в Бундеслиге именно под «Сити» не станет сюрпризом.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin