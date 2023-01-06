«Лион» в небывалом кризисе. Что происходит с великим французским клубом?

Коронавирус, психологическая яма, новый владелец.

«Лион» идет на 9-м месте в Лиге 1, до еврокубков – 8 очков. О Лиге чемпионов с 14 очками отставания сложно даже мечтать.

Это не единичный провал. «Лион» переживает худший период в XXI веке.

До сезона-2019/20 «Лион» лишь трижды в текущем столетии финишировал ниже топ-3, дважды закончив 4-м и однажды 5-м. Можно говорить о стагнации, поскольку в 2000-е «Лион» забрал семь чемпионств Франции подряд и ни одного в 2010-е, все мелкие вылеты из топ-3 случились тоже в 2010-е. Но для команды, которая обходилась без американских и ближневосточных инвестиций, строила стадион на деньги, заработанные после успехов на поле, гораздо приемлемее термин «стабильность».

С сезона-2019/2020 «Лион» ни разу не попал в топ-3 и рискует в третий раз за четыре года пролететь мимо еврокубков.

Очевидная регрессия. Что случилось?

«Лион» – одна из главных футбольных жертв коронавируса. Клуб пережил финансовый удар

С 2008 года по 2016-й «Лион» строил новый стадион. 60-тысячный «Групама Стэдиум» – еще один исторический успех Жана-Мишеля Оласа.

Проблема в том, что с «Групамы» внезапно пропали люди. В марте 2020-го Лига 1 остановилась из-за пандемии коронавируса, «Лион» замер на 7-й позиции после 28 туров, чемпионат признали завершенным, и команда прервала серию из 23 еврокампаний подряд. До «Ниццы» на 5-м месте (гарантия группового этапа Лиги Европы) не хватило одного очка.

Олас был в бешенстве. Он продавливал возобновление чемпионата летом, как впоследствии поступили остальные топ-лиги. Просил посчитать турнирную таблицу с учетом прошлых сезонов, чтобы сформировать сильнейших для еврокубков. Убеждал, что из-за бездарного ТВ-контракта боссы Лиги 1 приговаривают клубы к экономической смерти.

Не помогло. «Лион» официально финишировал 7-м, остался без еврокубков, недополучил за них деньги, не зарабатывал на «Групаме» из-за коронавирусных ограничений.

Из-за этого сезон-2020/21 превратился в финансовую катастрофу: убытки увеличились с 36 млн евро до 109 (хуже во Франции только у «ПСЖ» со 125), выручка снизилась со 181 до 118 (худший показатель с сезона-2014/15), заработки на трансферах сократились с 83 до 45 (продавать, показывая товар в Европе, гораздо удобнее). Продажи билетов очевидно грохнулись с 36 млн до 2. Доходы от ТВ-трансляций упали с 98 до 69 млн.

До пандемии «Групама» в среднем заполнялась на 47+ тысяч зрителей, это был 3-й результат во Франции после «Марселя» и «ПСЖ». На 1,5 года «Лион» лишился вроде бы постоянных доходов.

Провал с ТВ-трансляциями добавил проблем: Mediapro должна была платить Лиге 1 1,2 млрд евро вместо 760 млн по старому контракту, но уже в первый год не выполнила обязательства, и соглашение расторгли. В итоге показ подхватил Canal+, договорившись о 662 млн в год. То есть Лига 1 стала зарабатывать меньше. Для сравнения: АПЛ за сезон-2019/20 заработала 3,6 млрд, Ла Лига – 2, Бундеслига – 1,4, Серия А – 1,3.

«Лион» оценил ущерб от коронакризиса в 150 млн.

Для команды, десятилетиями следящей за экономическим здоровьем, это не приговор. Просто очень сильный удар, от которого можно было бы спокойно отойти на базе успешного спортивного менеджмента.

Но его не было.

«Лион» пригласил Жуниньо на должность спортдира. Его работа не катастрофа, но могло быть явно лучше

Кризис результатов «Лиона» совпал с важным кадровым решением в менеджменте: в мае 2019-го Олас делегировал пост спортивного директора Жуниньо Пернамбукано с нулевым опытом работы. Олас посчитал, что легенда клуба с желанием трудиться – хороший вариант. И сам Олас был готов помогать в добровольно-принудительном порядке.

Жуниньо сразу начал с очень спорного выбора тренера – пригласил бразильца Силвиньо, который до этого никогда не работал главным, только помощником, например, у Роберто Манчини в «Интере» и у Тите в сборной Бразилии. Силвиньо был уволен уже в октябре 2019-го, продержавшись несколько месяцев. На его место Жуниньо пригласил Руди Гарсию. Потом Пернамбукано так говорил про Гарсию: «Худший характер из всех, кого я встречал за всю футбольную карьеру». Или: «Самый злой человек в моей жизни».

У них был серьезный конфликт. Гарсия считал, что Жуниньо продавливал бразильцев в основу – например, доказывал, что в центре полузащиты купленный у «Фламенго» за 8 млн евро Жан Лукас выглядит сильнее Максанса Какре, воспитанника клуба. А еще тренера бесила импульсивность Жуниньо: когда «Лион» в конце сезона-2020/21 отставал в гонке за чемпионство и место в ЛЧ, спортдир попросил Оласа отстранить Мемфиса Депая (20+12 по гол+пас!), Уссема Ауара и Райана Шерки.

В трансферной стратегии Жуниньо был прямолинейнее, чем в исполнении штрафных, активно закупаясь бразильцами: Жан Лукас, Тиаго Мендес («Лилль», 22 млн), Бруно Гимараэс («Атлетико Паранаэнсе», 20), Камило («Понте Прета», 2), Лукас Пакета («Милан», 23,4), Энрике («Васко да Гама», бесплатно). За Гимараэса и Пакета можно простить что угодно, даже Камило и Энрике, о существовании которых не в курсе даже некоторые фанаты «Лиона».

Пернамбукано вместе с Оласом все-таки избавился от Гарсии. Руди не спас сезон-2019/20 после Силвиньо (то самое промежуточно-итоговое 7-е место), но приятно удивил в ЛЧ, дойдя до полуфинала и по дороге остановив «Сити» Пепа с его экспериментами. И все-таки Гарсию убрали после сезона-2020/21, когда «Лион» закончил 4-м, отобравшись в еврокубки, но не в ЛЧ.

Гарсия поставил приятный атакующий футбол, команда не так уж и много теряла очки, просто впереди оказались чемпионский «Лилль» Кристофа Гальтье, «ПСЖ» и мощный «Монако» Нико Ковача. Это был один из сильнейших сезонов Лиги 1 за лет 10.

И самая нелепая деталь – убрав Гарсию, «Лион» вскоре потерял и Жуниньо. В декабре 2021-го он ушел сам, объяснив решение плохими результатами, стрессом и усталостью от внутренней борьбы в менеджменте «Лиона».

Вероятно, Олас впоследствии признал ошибку с ранним увольнением Гарсии: время, которое недополучил Гарсия, он дал Петеру Босу. Именно он сменил Гарсию, финишировал 8-м в Лиге 1-2021/22 (и да, после 38 туров, а не 28), удержался главным, но был уволен после 10 туров Лиги 1-2022/23, где «Лион» трясся на 9-м месте. Тоже ставил атакующий футбол, но оборона выглядела хуже версии Гарсии, и в конце пути игроки отвернулись от Боса. L’Equipe инсайдил, что Ляказетт не понимал его модель позиционной обороны.

В менеджменте «Лиона» после ухода Жуниньо много тумана. Есть директор Венсан Понсо, который формально исполняет функции спортдира. Есть шеф-скаут Бруно Шейру, фактически главный помощник Понсо по спортивному руководству. И серый кардинал Олас, разумеется. Структуру сложно назвать крепкой: Олас убрал Боса осенью 2022-го, хотя Понсо все еще доверял тренеру. И фанаты регулярно протестуют против связки Понсо и Шейру, считая их непригодными для управления большим клубом.

Боссы «Лиона» заменили Боса на Лорана Блана, который после ухода из «ПСЖ» в 2016-м тренировал только катарский «Эр-Рияд» (2020-2022). С ним «Лион» пока не выбрался из болота и после 22 туров держится на 9-й позиции, где и был в момент увольнения Боса.

Главная проблема «Лиона» – психология. Об этом говорят и Блан, и игроки

Ультрас Bad Gones и Lyon 1950 в начале января 2023-го встретились с представителями клуба и передали, что «Лион» выглядит как «сборище самодовольных, бесхарактерных, бездушных парней, которые смирно принимают собственную посредственность».

В «Лионе» и правда начался экзистенциальный кризис. Лоран Блан пытается вскрыть гнойник. Он подчеркивает, что из-за постоянных неудач игроки не верят в себя, они психологически надломлены.

Блан честен на пресс-конференциях. Он заговорил о ментальной слабости команды почти сразу после назначения. Признался, что в клубе постоянно напряженная атмосфера, и, например, полузащитник Ромен Февр несчастен в «Лионе» и хочет уйти. Год назад «Лион» купил Февра у «Бреста» за 15 млн евро.

Список таких игроков внушительный: Февр, полузащитник Уссем Ауар, нападающие Мусса Дембеле и Карл Токо-Экамби, защитники Джером Боатенг и Дамьен Да Силва. Либо они недовольны «Лионом», либо «Лион» не надеется на них, либо до конца контракта осталось полгода, и стороны ждут прекращения договора. В зимнее трансферное окно разобрались с Фавром, Токо-Экамби и Да Силва: первый ушел в аренду в «Лорьян», второй – в «Ренн», третий – в австралийский «Мельбурн».

Игроки согласны, что «Лион» будто бы скован. Александр Ляказетт проговаривал: «У команды нет уверенности в своих силах. Мы хорошо работаем в течение недели на тренировках, есть положительные моменты, но во время игр все испаряется. Единственное лекарство: добиться победы, закрепить ее другой победой и продолжить побеждать».

Корентен Толиссо подтверждал: «На тренировках мне все нравится, В матчах нам сильно не хватает здоровой агрессии. Не нужно играть грязно, нужно просто выигрывать единоборства, забирать подборы. Без этого во Франции невозможно побеждать».

Сам факт психологических проблем в кризисной команде – вроде бы ожидаемое явление, но в случае «Лиона» удивляет, как много тренер и игроки говорят об этом публично. Проблема явно серьезная.

Блан видит выход в обновлении состава опытными и агрессивными игроками и ужесточении конкуренции. Покупка 33-летнего Деяна Ловрена за 2 млн евро на этом фоне у «Зенита» выглядит вполне логичной.

Это первый трансфер при новом владельце. Да, Олас больше не главный человек в «Лионе».

Новый владелец «Лиона» – американец с несколькими клубами, который ненавидит термин «мультиклубное владение»

В декабре 2022-го у «Лиона» официально сменился владелец. Легендарный Жан-Мишель Олас, операционно и юридически управлявший клубом с 1987 года, уступил инвестиционной группе Eagle Football Holdings 77,49% акций. Eagle принадлежит американскому бизнесмену Джону Текстору.

Текстор добавил «Лион» в коллекцию, где уже есть бразильский «Ботафого» (90% акций), бельгийский «Моленбек» из второго дивизиона (80%), английский «Кристал Пэлас» (40%) и молодежный центр подготовки «Флорида» из США (100%).

Текстор считает, что клубная сеть – хороший фундамент для эффективного спортивного управления, здоровой экономии ресурсов и пространство для совместных спонсорских сделок. Он хочет привнести «менталитет слияния». Это его цитата. При этом Текстор оговаривается: «Я могу понять фанатов «Лиона», если им плевать на результаты «Ботафого». Это совершенно нормально».

Правда, Текстор уже активировал связи: при недостатке зимних трансферов перетащил 23-летнего левого вингера Жеффиньо из «Ботафого» в «Лион» за условные 10 млн. Из-за травмы он присоединится к новой команде лишь в конце февраля.

При этом Текстор разносит системы «Ред Булл» (главный клуб – «РБ Лейпциг») и City Football Group («Ман Сити»). Говорит, что там все направлено на успех ведущих брендов, владельцы заинтересованы лишь в прибыли, и им не интересны успехи маленьких команд в системе. А вот Текстор хочет, чтобы была здоровая конкуренция. Правда, уже был прецедент с задержками премий игрокам «Ботафого» и бонусных выплат при переподписании контрактов. Такого «РБ» и «Сити» себе не позволяли.

Сомнения в фигуре Текстора возникают еще и из-за процедуры покупки «Лиона». Она растянулась на полгода. Еще летом 2022-го Олас презентовал Текстора как нового владельца, но у Джона не хватало денег, сумма оценивалась в 940 млн евро. Нашел их только к декабрю. Еще и доказывал руководству АПЛ, что у него хватит ресурсов и на «Кристал Пэлас». Текстор дополнительно заручился инвестициями на 100+ млн от Iconic Sports Management (ее глава Джейми Динан – совладелец баскетбольного «Милуоки» из НБА), банкира Александра Кнастера (владелец «Пизы» из Серии B), экс-трейдера Goldman Sachs Эдварда Эйслера и консалтинговой фирмы Tifosy Capital.

Фанаты «Лиона» в ярости. Им не нравится ни паспорт владельца, ни предлагаемая бизнес-модель: «Мультиклубное руководство, азартные игры на фондовом рынке – Текстор, мы не доверяем тебе».

В этой истории любопытна позиция Оласа. Он провернул сделку на комфортных условиях: и заработал, и остался президентом клуба минимум до 2025-го. Фанаты разделены: одни считают, что Олас убережет клуб от внезапного краха, другие говорят о властолюбии Жана-Мишеля: он выбирал нового владельца, желая еще ненадолго остаться фактическим боссом «Лиона».

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Именно смена владельца в долгосрочной перспективе выглядит самым тревожным пунктом. Рано делать выводы о Тексторе, но постепенное снижение влияние Оласа – это очень большая потеря, хоть и абсолютно понятная. Ему уже 73 года. Позади – свыше 30 лет бесконечной работы на благо «Лиона» и очень много успехов.

Все остальное поправимо. Особенно на поле, где хватает игроков, которые либо сильны для Лиги 1 (Александр Ляказетт), либо имеют большой потенциал (Максанс Какре и Мало Гюсто, уже купленный «Челси» за 30 млн – переедет в Лондон летом). У «Лиона» одна из сильнейших академий мира и репутация клуба, готового развивать международные таланты до элитного уровня.

Фото: eastnews.ru/Icon Sport/Sipa USA; globallookpress.com/Daniela Porcelli, www.imagephotoagency.it, IMAGO/FrÃ dÃ ric Chambert, Panoramic