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«Лион» в небывалом кризисе. Что происходит с великим французским клубом?

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Футбол Футбол

Коронавирус, психологическая яма, новый владелец.

«Лион» идет на 9-м месте в Лиге 1, до еврокубков – 8 очков. О Лиге чемпионов с 14 очками отставания сложно даже мечтать. 

Это не единичный провал. «Лион» переживает худший период в XXI веке. 

До сезона-2019/20 «Лион» лишь трижды в текущем столетии финишировал ниже топ-3, дважды закончив 4-м и однажды 5-м. Можно говорить о стагнации, поскольку в 2000-е «Лион» забрал семь чемпионств Франции подряд и ни одного в 2010-е, все мелкие вылеты из топ-3 случились тоже в 2010-е. Но для команды, которая обходилась без американских и ближневосточных инвестиций, строила стадион на деньги, заработанные после успехов на поле, гораздо приемлемее термин «стабильность».

С сезона-2019/2020 «Лион» ни разу не попал в топ-3 и рискует в третий раз за четыре года пролететь мимо еврокубков. 

Очевидная регрессия. Что случилось?

«Лион» – одна из главных футбольных жертв коронавируса. Клуб пережил финансовый удар

С 2008 года по 2016-й «Лион» строил новый стадион. 60-тысячный «Групама Стэдиум» – еще один исторический успех Жана-Мишеля Оласа.

Проблема в том, что с «Групамы» внезапно пропали люди. В марте 2020-го Лига 1 остановилась из-за пандемии коронавируса, «Лион» замер на 7-й позиции после 28 туров, чемпионат признали завершенным, и команда прервала серию из 23 еврокампаний подряд. До «Ниццы» на 5-м месте (гарантия группового этапа Лиги Европы) не хватило одного очка. 

Олас был в бешенстве. Он продавливал возобновление чемпионата летом, как впоследствии поступили остальные топ-лиги. Просил посчитать турнирную таблицу с учетом прошлых сезонов, чтобы сформировать сильнейших для еврокубков. Убеждал, что из-за бездарного ТВ-контракта боссы Лиги 1 приговаривают клубы к экономической смерти. 

Не помогло. «Лион» официально финишировал 7-м, остался без еврокубков, недополучил за них деньги, не зарабатывал на «Групаме» из-за коронавирусных ограничений. 

Из-за этого сезон-2020/21 превратился в финансовую катастрофу: убытки увеличились с 36 млн евро до 109 (хуже во Франции только у «ПСЖ» со 125), выручка снизилась со 181 до 118 (худший показатель с сезона-2014/15), заработки на трансферах сократились с 83 до 45 (продавать, показывая товар в Европе, гораздо удобнее). Продажи билетов очевидно грохнулись с 36 млн до 2. Доходы от ТВ-трансляций упали с 98 до 69 млн. 

До пандемии «Групама» в среднем заполнялась на 47+ тысяч зрителей, это был 3-й результат во Франции после «Марселя» и «ПСЖ». На 1,5 года «Лион» лишился вроде бы постоянных доходов. 

Провал с ТВ-трансляциями добавил проблем: Mediapro должна была платить Лиге 1 1,2 млрд евро вместо 760 млн по старому контракту, но уже в первый год не выполнила обязательства, и соглашение расторгли. В итоге показ подхватил Canal+, договорившись о 662 млн в год. То есть Лига 1 стала зарабатывать меньше. Для сравнения: АПЛ за сезон-2019/20 заработала 3,6 млрд, Ла Лига – 2, Бундеслига – 1,4, Серия А – 1,3.

«Лион» оценил ущерб от коронакризиса в 150 млн.

Для команды, десятилетиями следящей за экономическим здоровьем, это не приговор. Просто очень сильный удар, от которого можно было бы спокойно отойти на базе успешного спортивного менеджмента.

Но его не было. 

«Лион» пригласил Жуниньо на должность спортдира. Его работа не катастрофа, но могло быть явно лучше

Кризис результатов «Лиона» совпал с важным кадровым решением в менеджменте: в мае 2019-го Олас делегировал пост спортивного директора Жуниньо Пернамбукано с нулевым опытом работы. Олас посчитал, что легенда клуба с желанием трудиться – хороший вариант. И сам Олас был готов помогать в добровольно-принудительном порядке. 

Жуниньо сразу начал с очень спорного выбора тренера – пригласил бразильца Силвиньо, который до этого никогда не работал главным, только помощником, например, у Роберто Манчини в «Интере» и у Тите в сборной Бразилии. Силвиньо был уволен уже в октябре 2019-го, продержавшись несколько месяцев. На его место Жуниньо пригласил Руди Гарсию. Потом Пернамбукано так говорил про Гарсию: «Худший характер из всех, кого я встречал за всю футбольную карьеру». Или: «Самый злой человек в моей жизни».

У них был серьезный конфликт. Гарсия считал, что Жуниньо продавливал бразильцев в основу – например, доказывал, что в центре полузащиты купленный у «Фламенго» за 8 млн евро Жан Лукас выглядит сильнее Максанса Какре, воспитанника клуба. А еще тренера бесила импульсивность Жуниньо: когда «Лион» в конце сезона-2020/21 отставал в гонке за чемпионство и место в ЛЧ, спортдир попросил Оласа отстранить Мемфиса Депая (20+12 по гол+пас!), Уссема Ауара и Райана Шерки. 

В трансферной стратегии Жуниньо был прямолинейнее, чем в исполнении штрафных, активно закупаясь бразильцами: Жан Лукас, Тиаго Мендес («Лилль», 22 млн), Бруно Гимараэс («Атлетико Паранаэнсе», 20), Камило («Понте Прета», 2), Лукас Пакета («Милан», 23,4), Энрике («Васко да Гама», бесплатно). За Гимараэса и Пакета можно простить что угодно, даже Камило и Энрике, о существовании которых не в курсе даже некоторые фанаты «Лиона». 

Пернамбукано вместе с Оласом все-таки избавился от Гарсии. Руди не спас сезон-2019/20 после Силвиньо (то самое промежуточно-итоговое 7-е место), но приятно удивил в ЛЧ, дойдя до полуфинала и по дороге остановив «Сити» Пепа с его экспериментами. И все-таки Гарсию убрали после сезона-2020/21, когда «Лион» закончил 4-м, отобравшись в еврокубки, но не в ЛЧ. 

Гарсия поставил приятный атакующий футбол, команда не так уж и много теряла очки, просто впереди оказались чемпионский «Лилль» Кристофа Гальтье, «ПСЖ» и мощный «Монако» Нико Ковача. Это был один из сильнейших сезонов Лиги 1 за лет 10. 

И самая нелепая деталь – убрав Гарсию, «Лион» вскоре потерял и Жуниньо. В декабре 2021-го он ушел сам, объяснив решение плохими результатами, стрессом и усталостью от внутренней борьбы в менеджменте «Лиона».

Вероятно, Олас впоследствии признал ошибку с ранним увольнением Гарсии: время, которое недополучил Гарсия, он дал Петеру Босу. Именно он сменил Гарсию, финишировал 8-м в Лиге 1-2021/22 (и да, после 38 туров, а не 28), удержался главным, но был уволен после 10 туров Лиги 1-2022/23, где «Лион» трясся на 9-м месте. Тоже ставил атакующий футбол, но оборона выглядела хуже версии Гарсии, и в конце пути игроки отвернулись от Боса. L’Equipe инсайдил, что Ляказетт не понимал его модель позиционной обороны.

В менеджменте «Лиона» после ухода Жуниньо много тумана. Есть директор Венсан Понсо, который формально исполняет функции спортдира. Есть шеф-скаут Бруно Шейру, фактически главный помощник Понсо по спортивному руководству. И серый кардинал Олас, разумеется. Структуру сложно назвать крепкой: Олас убрал Боса осенью 2022-го, хотя Понсо все еще доверял тренеру. И фанаты регулярно протестуют против связки Понсо и Шейру, считая их непригодными для управления большим клубом. 

Боссы «Лиона» заменили Боса на Лорана Блана, который после ухода из «ПСЖ» в 2016-м тренировал только катарский «Эр-Рияд» (2020-2022). С ним «Лион» пока не выбрался из болота и после 22 туров держится на 9-й позиции, где и был в момент увольнения Боса. 

Главная проблема «Лиона» – психология. Об этом говорят и Блан, и игроки

Ультрас Bad Gones и Lyon 1950 в начале января 2023-го встретились с представителями клуба и передали, что «Лион» выглядит как «сборище самодовольных, бесхарактерных, бездушных парней, которые смирно принимают собственную посредственность». 

В «Лионе» и правда начался экзистенциальный кризис. Лоран Блан пытается вскрыть гнойник. Он подчеркивает, что из-за постоянных неудач игроки не верят в себя, они психологически надломлены. 

Блан честен на пресс-конференциях. Он заговорил о ментальной слабости команды почти сразу после назначения. Признался, что в клубе постоянно напряженная атмосфера, и, например, полузащитник Ромен Февр несчастен в «Лионе» и хочет уйти. Год назад «Лион» купил Февра у «Бреста» за 15 млн евро.

Список таких игроков внушительный: Февр, полузащитник Уссем Ауар, нападающие Мусса Дембеле и Карл Токо-Экамби, защитники Джером Боатенг и Дамьен Да Силва. Либо они недовольны «Лионом», либо «Лион» не надеется на них, либо до конца контракта осталось полгода, и стороны ждут прекращения договора. В зимнее трансферное окно разобрались с Фавром, Токо-Экамби и Да Силва: первый ушел в аренду в «Лорьян», второй – в «Ренн», третий – в австралийский «Мельбурн».

Игроки согласны, что «Лион» будто бы скован. Александр Ляказетт проговаривал: «У команды нет уверенности в своих силах. Мы хорошо работаем в течение недели на тренировках, есть положительные моменты, но во время игр все испаряется. Единственное лекарство: добиться победы, закрепить ее другой победой и продолжить побеждать». 

Корентен Толиссо подтверждал: «На тренировках мне все нравится, В матчах нам сильно не хватает здоровой агрессии. Не нужно играть грязно, нужно просто выигрывать единоборства, забирать подборы. Без этого во Франции невозможно побеждать».

Сам факт психологических проблем в кризисной команде – вроде бы ожидаемое явление, но в случае «Лиона» удивляет, как много тренер и игроки говорят об этом публично. Проблема явно серьезная. 

Блан видит выход в обновлении состава опытными и агрессивными игроками и ужесточении конкуренции. Покупка 33-летнего Деяна Ловрена за 2 млн евро на этом фоне у «Зенита» выглядит вполне логичной.

Это первый трансфер при новом владельце. Да, Олас больше не главный человек в «Лионе».

Новый владелец «Лиона» – американец с несколькими клубами, который ненавидит термин «мультиклубное владение»

В декабре 2022-го у «Лиона» официально сменился владелец. Легендарный Жан-Мишель Олас, операционно и юридически управлявший клубом с 1987 года, уступил инвестиционной группе Eagle Football Holdings 77,49% акций. Eagle принадлежит американскому бизнесмену Джону Текстору. 

Текстор добавил «Лион» в коллекцию, где уже есть бразильский «Ботафого» (90% акций), бельгийский «Моленбек» из второго дивизиона (80%), английский «Кристал Пэлас» (40%) и молодежный центр подготовки «Флорида» из США (100%). 

Текстор считает, что клубная сеть – хороший фундамент для эффективного спортивного управления, здоровой экономии ресурсов и пространство для совместных спонсорских сделок. Он хочет привнести «менталитет слияния». Это его цитата. При этом Текстор оговаривается: «Я могу понять фанатов «Лиона», если им плевать на результаты «Ботафого». Это совершенно нормально».

Правда, Текстор уже активировал связи: при недостатке зимних трансферов перетащил 23-летнего левого вингера Жеффиньо из «Ботафого» в «Лион» за условные 10 млн. Из-за травмы он присоединится к новой команде лишь в конце февраля.

При этом Текстор разносит системы «Ред Булл» (главный клуб – «РБ Лейпциг») и City Football Group («Ман Сити»). Говорит, что там все направлено на успех ведущих брендов, владельцы заинтересованы лишь в прибыли, и им не интересны успехи маленьких команд в системе. А вот Текстор хочет, чтобы была здоровая конкуренция. Правда, уже был прецедент с задержками премий игрокам «Ботафого» и бонусных выплат при переподписании контрактов. Такого «РБ» и «Сити» себе не позволяли.

Сомнения в фигуре Текстора возникают еще и из-за процедуры покупки «Лиона». Она растянулась на полгода. Еще летом 2022-го Олас презентовал Текстора как нового владельца, но у Джона не хватало денег, сумма оценивалась в 940 млн евро. Нашел их только к декабрю. Еще и доказывал руководству АПЛ, что у него хватит ресурсов и на «Кристал Пэлас». Текстор дополнительно заручился инвестициями на 100+ млн от Iconic Sports Management (ее глава Джейми Динан – совладелец баскетбольного «Милуоки» из НБА), банкира Александра Кнастера (владелец «Пизы» из Серии B), экс-трейдера Goldman Sachs Эдварда Эйслера и консалтинговой фирмы Tifosy Capital.

Фанаты «Лиона» в ярости. Им не нравится ни паспорт владельца, ни предлагаемая бизнес-модель: «Мультиклубное руководство, азартные игры на фондовом рынке – Текстор, мы не доверяем тебе». 

В этой истории любопытна позиция Оласа. Он провернул сделку на комфортных условиях: и заработал, и остался президентом клуба минимум до 2025-го. Фанаты разделены: одни считают, что Олас убережет клуб от внезапного краха, другие говорят о властолюбии Жана-Мишеля: он выбирал нового владельца, желая еще ненадолго остаться фактическим боссом «Лиона». 

***

Именно смена владельца в долгосрочной перспективе выглядит самым тревожным пунктом. Рано делать выводы о Тексторе, но постепенное снижение влияние Оласа – это очень большая потеря, хоть и абсолютно понятная. Ему уже 73 года. Позади – свыше 30 лет бесконечной работы на благо «Лиона» и очень много успехов. 

Все остальное поправимо. Особенно на поле, где хватает игроков, которые либо сильны для Лиги 1 (Александр Ляказетт), либо имеют большой потенциал (Максанс Какре и Мало Гюсто, уже купленный «Челси» за 30 млн – переедет в Лондон летом). У «Лиона» одна из сильнейших академий мира и репутация клуба, готового развивать международные таланты до элитного уровня.

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30-летний тренер натаскался в Football Manager и три месяца не проигрывает в Лиге 1 – даже «ПСЖ». Откуда он взялся?

Фото: eastnews.ru/Icon Sport/Sipa USA; globallookpress.com/Daniela Porcelli, www.imagephotoagency.it, IMAGO/FrÃ dÃ ric Chambert, Panoramic

69 комментариев

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Gouffran
Ответ AndreyBSC
Если бы все дело в ПСЖ, Лион был бы вторым, нет? Женская команда прекрасно себя чувствует и несколько раз подряд выигрывала лигу чемпионов.
Появился не только катарский проект ПСЖ, но и российский проект Монако. Потенциально третье место - достаточно чтобы отпугнуть некоторых игроков и спонсоров.
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AndreyBSC
Ответ Пацанчик реальный
Я следил - там просто в одно время появился богатый ПСЖ и все поменял!
Если бы все дело в ПСЖ, Лион был бы вторым, нет? Женская команда прекрасно себя чувствует и несколько раз подряд выигрывала лигу чемпионов.
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AndreyBSC
Ответ Рустем Мухаметзянов
7 чемпионств а не 5
Да, ошибся. Потом уже полез себя проверять.
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Dan Kennedy
Ответ Mahomes
У Лиона сильная академия, зарабатывает на этом, не держит своих воспитанников. Отпускает рано, в этом и кроется проблема, если раньше играли до своей зрелости Ляказетт, Фекир, Депай, Менди, Диаз, Ндомбеле, Ауар, то сейчас они отпускают молодых игроков за большие суммы и сама тенденция на рынке повлияла как никак. А ведь по сути это всего лишь такой отрезок, я уверен, что они вновь поднимутся через какое-то время и проблема лишь в стабильности, которой им не хватает
Менди воспитанник Гавра, Диаза купили из Реала, Ндомбеле воспитанник Генгама и купили у Амьена.

Да и за последние годы они никого раньше времени не продавали. Ну только этой зимой Гюсто, и всё. Но тот-же Депай ушел свободным агентом. Больше вопрос к трансферам на вход и в целом к руководству. Увольнение Гарии, приглашение Боша.
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Рустем Мухаметзянов
Ответ AndreyBSC
Мне больше интересно узнать другое. Происходящее СЕЙЧАС - спад или 5 подряд чемпионств в начале 00-ых - мимолетный случайный взлет. А сейчас клуб вернулся на свое место. Интересно узнать от тех, кто следит за этим чемпионатом.
7 чемпионств а не 5
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Кэдди Бэйла
Ответ Владимир Самсонов
Глупо было убирать Руди Гарсию, который довёл Лион до полуфинала ЛЧ. Причём это явно не случайность, он и Рому до этой же стадии доводил.
У Гарсии действительно есть проблемы с характером, до Лиона он отлично начинал в Роме, а потом начались конфликты и там. Так что Руди не так невинен, как его выставляют и нынешнее место работы в СА - явное подтверждение, что футбольный рынок знает о нём больше, чем мы, потому и не приглашают в хороший клуб
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Пацанчик реальный
Ответ AndreyBSC
Мне больше интересно узнать другое. Происходящее СЕЙЧАС - спад или 5 подряд чемпионств в начале 00-ых - мимолетный случайный взлет. А сейчас клуб вернулся на свое место. Интересно узнать от тех, кто следит за этим чемпионатом.
Я следил - там просто в одно время появился богатый ПСЖ и все поменял!
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Виктор Аллахвердиев
Ответ stasiko
20 миллионов огромные деньги? Вы цены в футболе последние 10 лет видели? Если Мендеш такой плохой, зачем его все тренеры на поле выпускают, даже после того, как из команды ушел Жуниньо. Лукас был очень перспективный, отлично за Сантос играл. Котировался может немного ниже, чем позже Гимараенш. Не заиграл, бывает, но при чем тут распил. Про диаспору - это какой-то бредовы аргумент из вашей головы.
А вы наверное только АПЛ смотрите, раз для вас 20 млн это нормальные деньги. Вот основа Лиона: Лопес, Густо, Ловрен, Лукеба, Тальяфико, Ле Пен, Какре, Толиссо, Черки, Барколя, Лаказетт. Кто из них был куплен хотя бы за 10 млн, подскажите?
Мендес сел в запас при Гарсии, сел и при Блане, играл только при футбольном извращенце Босхе, который его центрдефом видел.
Про диаспору это сообщения множества инсайдеров, кстати это подтверждает и то что после увольнения Жуниньо Бруно сразу дал по тапкам, а ЛП перестал играть и летом запросил трансфер
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Владимир Самсонов
Ответ JBa
о, как мы быстро переобуваемся еще раз почитай изначальный комментарий, там не так всё "приятно", как ты описал
И что в моём первоначальном комментарии противоречит?
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JBa
Ответ Владимир Самсонов
Так никто не говорит, что Руди Гарсия - великий (а титулы нужны для величия). Просто хороший тренер, который поставил приятный футбол неплохим, но не выдающимся командам.
о, как мы быстро переобуваемся

еще раз почитай изначальный комментарий, там не так всё "приятно", как ты описал
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-2
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van basten
Ответ werowolf-gears
Последнее чемпионство Лиона в 2008, катарцы пришли в 2011, и с того момента Лион только два раза взял второе место, так что сомнительное утверждение
ну хотя бы эти 2 чемпионства
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ASH11
Ответ Даник
уровень игры был очень высок и по праву считались грандом тогда, Олас проморгал момент, когда все клубы стали набирать маркетинговую мощь, да и сам чемпионат тоже в маркетинге проиграл, отсюда денег меньше - больше продаж топовых футболистов. Теперь Лион перестал считаться европейским грандом.
Ну, вряд ли можно было назвать прям грандом. Скорее второй эшелон - стабильное плей-офф ЛЧ. Лучших игроков обычно отдавали, хоть и задорого, но это явно не маркер европейского гранда.
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ASH11
Ответ Экочёрт 4000
Был бы нормальный менеджмент, закрепились бы на втором месте после "ПСЖ" База была шикарная - хороший состав, высокий еврорейтинг, развитие инфраструктуры Но потом всё слил никчёмный Пюэль "Лион" скатился на уровень "Марселя" с "Лиллем", и красивая жизнь закончилось
Лион скатился из-за строительства стадиона. Тогда почти всех лидеров пришлось продать, а взамен использовали молодежь. Ну, и появление ПСЖ не могло способствовать возвращению на вершину.
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Гуркюфф
Лион моя любимая команда. Надеюсь его не ждёт участь Сент- Этьенна😔
Не ждёт. Лион большой клуб. Удачи вашему клубу.
+1
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+1
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Экочёрт 4000
Ответ ASH11
Лион середины 00х был очень крут. Фактически французский вариант-альтернатива португальским Порту и Бенфики. Как находили неплохих игроков в Лиге 1 и их раскручивали, так и давали сильных воспитанников. Ну, и на европейской арене были грозой для грандов. Реал в своё время натерпелся. Но миллиардеры с Северной Америки и с Ближнего Востока задали свой тренд в европейском футболе, Оласу стало невозможно биться на равных. ЛЧ так и не получилось выиграть.
Был бы нормальный менеджмент, закрепились бы на втором месте после "ПСЖ"

База была шикарная - хороший состав, высокий еврорейтинг, развитие инфраструктуры

Но потом всё слил никчёмный Пюэль
"Лион" скатился на уровень "Марселя" с "Лиллем", и красивая жизнь закончилось
0
-2
-2
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liverpool and barcelona fan
Ответ AndreyBSC
Мою любимую Нокию сознательно уничтожили. Чего не было с Лионом. Смартфоны тоже делали хорошие, надежные, но бросили их.
У меня были 2700, экспресс мюзик, 6230 i (или как в народе говорили нокиа айка), кирпич, х2-00.
Но лучший все таки был для меня 2700
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-1
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Экочёрт 4000
Всё сломал позорный Пюэль
Сделал из чемпиона тухлое говно
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-2
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AndreyBSC
Ответ liverpool and barcelona fan
Лион мне напоминает телефоны Нокиа. В нулевые были топарями. В кармане каждого третьего человека (человека котррый мог позволить себе сотовый) на земле ьыла нокиа. Но настали начало десятых, на авансцену вышли смартфоны (шейхи скажем) и нокиа не смогла воспользоваться успехом нулевых и придумать толковый смартфон. Лион после 7 чемпионств подряд тоже скажем не туда пустила обороты и теперь плятутся около зоны ЛЧ Лиги 1. Притом что в Лиге 1 нет стабильной топ-3 (после ПСЖ скажем). С каждым сезоном ждешь кто выстрелит.
Мою любимую Нокию сознательно уничтожили. Чего не было с Лионом.
Смартфоны тоже делали хорошие, надежные, но бросили их.
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-1
-1
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AndreyBSC
Мне больше интересно узнать другое.
Происходящее СЕЙЧАС - спад или 5 подряд чемпионств в начале 00-ых - мимолетный случайный взлет. А сейчас клуб вернулся на свое место.
Интересно узнать от тех, кто следит за этим чемпионатом.
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0
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Владимир Самсонов
Ответ JBa
он ездил на пенсии, когда уже выиграл всё что только существует на планете а что этот клоун выиграл?
Так никто не говорит, что Руди Гарсия - великий (а титулы нужны для величия). Просто хороший тренер, который поставил приятный футбол неплохим, но не выдающимся командам.
+3
-1
+2
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Olympiq
уберите жмота оляску, и команда начнёт развиваться
0
-1
-1
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liverpool and barcelona fan
Лион мне напоминает телефоны Нокиа. В нулевые были топарями. В кармане каждого третьего человека (человека котррый мог позволить себе сотовый) на земле ьыла нокиа.
Но настали начало десятых, на авансцену вышли смартфоны (шейхи скажем) и нокиа не смогла воспользоваться успехом нулевых и придумать толковый смартфон.
Лион после 7 чемпионств подряд тоже скажем не туда пустила обороты и теперь плятутся около зоны ЛЧ Лиги 1. Притом что в Лиге 1 нет стабильной топ-3 (после ПСЖ скажем). С каждым сезоном ждешь кто выстрелит.
0
0
0
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Владимир Самсонов
Глупо было убирать Руди Гарсию, который довёл Лион до полуфинала ЛЧ. Причём это явно не случайность, он и Рому до этой же стадии доводил.
Хозяин пепки.
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werowolf-gears
Ответ van basten
Да если бы не ПСЖ с шальными арабскими деньгами, то Лион бы еще не одно чемпионство взял бы.
Последнее чемпионство Лиона в 2008, катарцы пришли в 2011, и с того момента Лион только два раза взял второе место, так что сомнительное утверждение
+2
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shikamaru Alexeevich
Надо было меньше слушать фанатов, и оставлять Женезьо
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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