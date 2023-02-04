Зачем Канселу нужен «Баварии»? И почему он ушел из «Ман Сити»?

Аренда Жоау Канселу из «Ман Сити» в «Баварию» – самая внезапная сделка зимнего трансферного окна. Путь от первых слухов до медосмотра преодолели за несколько часов 30 января. Канселу пробудет в Мюнхене до лета. У «Баварии» есть право выкупа за 70 млн евро.

Почему футболиста, который еще в прошлом сезоне за «Ман Сити» играл чаще всех среди полевых, так легко отпустили? И зачем Канселу нужен «Баварии»?

В новости об аренде, которая сперва шокирует, хватает логики.

Почему «Сити» расстался с Канселу? Вероятны конфликт с Пепом и несовместимость с Холандом

Есть минимум два фактора, которые объясняют внезапный уход португальца. Первый – конфликт с Гвардиолой. Daily Mail как издание, конечно, не лучший источник, но работающий там Джек Гоэн заслуживает доверия (тем более работает именно по Манчестеру). Его инсайд – у Жоау испортились отношения с Пепом.

За точку отсчета Джек берет возвращение Канселу после чемпионата мира. Проблемы начались именно тогда, а если еще точнее – на игре с «Вулвз» (22 января, 3:0): обидевшись на то, что снова не попал в старт, Канселу просидел предматчевую разминку на скамейке, пока остальные разогревались на поле.

Жоау потерял место в основе именно после ЧМ. До него португалец играл больше всех защитников «Сити». Несмотря на плотный график, Канселу вышел в старте только на три игры. В одной из них (против «Челси») его заменили уже в перерыве. Ключевое объяснение – форма после возвращения из Катара.

Важно напомнить, что Канселу уже просился на выход – аналогичные мысли возникали во время первого сезона-2019/20 в «Сити». Тогда Пеп решил вопрос неожиданным переводом Жоау на левый край. К этому добавилась роль ложного фулбека. Канселу не приходилось постоянно перекладывать мяч под правую – из центральной зоны мог свободно пасовать с рабочей ноги. Идея Пепа отлично сработала из-за разнообразия приемов Жоау: мог и перевести на другой фланг, и разрезать защиту, и навесить в штрафную. Вот тут подробнее про все его качества.

В этом сезоне Канселу реже получал шанс в полюбившейся роли. Почему? Ну, пришел Эрлинг Холанд. Трансфер норвежца автоматически ознаменовал переход от ложной девятки к классической. Чтобы разместить Бернарду Силву и Илкая Гюндогана (ложная девятка + футболист, который разрывал в схеме с ложной девяткой), Пеп начал использовать их глубже – там, где раньше блистал как раз Канселу.

Попытки сбалансировать игру после прихода Холанда привели Пепа еще к одной идее, которая ударила по перспективам Жоау. Теперь в четверке защитников сразу трое – центральные. Матч с «Вулвз» Гвардиола вообще заканчивал с Аке, Аканджи, Лапортом и Стоунзом (то есть вся четверка была составлена из ЦЗ). Это еще больше ограничило варианты для Канселу.

К чему это привело? Перед ЧМ Жоау постоянно выходил, но относительно прошлых сезонов часто латералем. Из-за приклеености к бровке слетел эффект неожиданности, благодаря которому Канселу рвал раньше. Пепу даже пришлось извиняться перед португальцем за то, что использовал его в этой роли в недавней игре против «Челси» (предпоследний выход в основе перед арендой). Фланг и правда ограничил его потенциал: в этом сезоне португалец не создал ни одного явного момента для партнеров (в прошлом было 8 штук).

После чемпионата мира Канселу лишился шансов даже в менее удобной роли. Тут нужно по-хорошему винить Натана Аке и молодого Рико Льюиса – форма голландца закрыла для Жоау левый фланг, а воспитанник «Сити» забронировал правый. С учетом того, что на скамейке сидит еще и Кайл Уокер, Канселу решил не ждать и уйти.

Характерно, что именно Жоау обратился к клубу с предложением по аренде – у «Сити» остается всего один проверенный крайний защитник, но Канселу все равно не видит себя в новой структуре. Для него игровая практика – натурально вопрос жизни и смерти. Когда Жоау не получает ее, скрывать недовольство не получается.

Гвардиола, как и всегда в таких случаях, согласился. При нем «Сити» не держится за игроков, которые хотят уйти. Вот одно из недавних замечаний: «Я не тот человек, чтобы говорить: «Останься со мной». У каждого свои мечты. Люди должны выходить из отношений, когда считают, что так будет лучше для всех. Игроки должны уходить, если несчастны в команде».

В этом плане (вплоть до клуба, в который уходит) Канселу повторяет путь Лероя Сане. Три года назад «Сити» отпустил игрока, который сыграл важную роль в чемпионствах, но перестал быть ключевым (и счастливым).

У «Баварии» есть трудности с флангами защиты – особенно справа

Прогресс Хасана Салихамиджича в роли спортивного директора теперь можно доказывать одним примером. В 2020-м Браццо в последний день трансферного окна импульсивно покупал Буна Сарра за 8 миллионов евро как затычку на правый фланг защиты. В 2023-м Браццо берет в аренду Канселу.

Отличная опция для усиления краев обороны, особенно правого фланга, где Канселу провел большую часть карьеры.

Слева ситуация терпимая. Альфонсо Дэвис проводит не лучший сезон в карьере, но играет нормально, без ослепительных вспышек или пугающих провалов.

Его прикрывает Дэйли Блинд, который со скандалом расторг контракт с «Аяксом» и в январе 2023-го свободным агентом присоединился к «Баварии» до лета 2023-го. Блинд говорил, что его любимая позиция – центральный полузащитник, но в последние годы устраивала игра слева в защите. По необходимости прикроет и центр.

Центральный защитник Люка Эрнандес занимал позицию слева в прошлом сезоне, пока Дэвис пропускал матчи из-за проблем с сердцем. В этом сезоне недоступен сам Эрнандес – выбыл до лета из-за разрыва крестов.

Справа все сложнее.

Бенжамен Павар почти наверняка проводит последний сезон в «Баварии». Его могли продать еще летом 2022-го, немецкое издание Sport1 сообщало, что Павар недоволен позицией и хотел бы играть в центре защиты. Он поигрывал осенью, когда Де Лигт ненадолго выбыл из-за травмы. А в остальное время конкурировал за место в основе с Нуссаиром Мазрауи, пришедшим бесплатно из «Аякса» перед сезоном.

Мазрауи стилистически лучше подходит мечтам Нагельсманна. Это игрок типажа Канселу – вместо создания ширины высоко на фланге он охотно участвует в продвижении, эпизодически оказываясь на позиции опорника.

Нуссаир выглядел вполне неплохо (особенно для адаптационного периода), но во время ЧМ-2022 переболел коронавирусом и схватил серьезное последствие – воспаление перикарда, наружной оболочки сердечной мышцы. В лучшем случае вернется к тренировкам в середине февраля, точно пропустит матчи 1/8 Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Третий вариант – Йосип Станишич, именно его Нагельсманн первым пробовал в канселуальной роли опорника. Вполне приемлемо, но уровень Станишича не соответствует основе топ-клуба. Для крайнего защитника ему бесконечно не хватает скорости. Яркий пример – дуэль против Карима Адейеми в матче с «Дортмундом», победами в спринтах Адейеми создал два голевых момента с фланга Станишича.

Буна Сарр – легендарный мем. Главный фан-сайт о «Баварии» уже выпустил статью-предостережение, что Канселу вряд ли будет в основе, поскольку Сарр приступил к тренировкам после операции на колене и намерен защитить статус лучшего правого защитника в истории «Баварии» после Альваро Одриосолы.

Для стабилизации лидерства в Бундеслиге и долгого путешествия в плей-офф ЛЧ «Баварии» правый защитник был бы очень кстати.

Игрок уровня Канселу – вообще подарок.

Канселу способен прокачать позиционную атаку «Баварии»

Sport Bild инсайдил о желании Нагельсманна приобрести Канселу еще в феврале 2022-го. Звучит правдиво, учитывая футболистов, появлявшихся справа в защите. Идейно Канселу похож и на Станишича, и на Мазрауи.

Станишич был первым экспериментом, Мазрауи – осмысленное приобретение, Канселу – самый известный и влиятельный игрок в этой роли. Разница между Нуссаиром и Жоау в том, что Канселу больше продвигает через пасы, а Мазрауи через рывки, и объем действий вряд ли сопоставим. Португалец – один из самых активных на мяче игроков топ-5 лиг. Диспетчер элитного уровня.

Канселу переехал в систему, где есть еще два футболиста, работающих с мячом больше 99% других игроков: Йозуа Киммих и Дайо Упамекано. Они не любят стерильное владение. Больше Киммиха в топ-5 лигах продвигающие передачи делают только Месси, Верратти и Кроос. Больше Упамекано из центральных защитников вперед пасует лишь пара из «Ланса»: Факундо Медина и Жонатан Гради. Канселу в сезоне-2021/22, когда достиг пика в амплуа ложного фулбэка, лидировал по продвигающим в «Ман Сити».

Теперь у «Баварии» появилась исключительная вариативность в продвижении мяча.

Но Канселу пригодится и как фланговый игрок. В дебютном матче за «Баварию» (4:0 против «Майнца» в 1/8-й Кубка Германии) Жоау действовал как правый латераль при трех центральных защитниках: закрывал всю бровку, создавал ширину, очень высоко поднимался, иногда пробовал забегать под заброс за спины из глубины (будто бы фланговый нападающий). И сделал первый ассист, вполне типичный для атакующего крайнего защитника: накрутил соперника на фланге и идеально подал на дальнюю штангу, Эрик-Максим Шупо-Мотинг замкнул навес.

У Нагельсманна широкий выбор: на обоих сторонах поля Канселу можно использовать и как ложного фулбэка (напарник Киммиха ближе к центру поля, тоже отвечающий за контроль и продвижение), и как атакующего флангового защитника, готового навешивать и обводить.

Роль ложного фулбэка на дистанции (пускай и в полсезона) более вероятна.

Нагельсманн активно пробует схему 4-1-4-1 с атакующими игроками в центре поля (Джамал Мусиала, Лерой Сане, Томас Мюллер). Со смещением Канселу структура может трансформироваться в 3-2-4-1, атакующие игроки в позиционных атаках будут подниматься выше в поисках пространства между защитой и полузащитой соперника. Это главный навык Мусиалы, Сане тоже прекрасно предлагает себя, Мюллер не нуждается в представлении. Еще важнее, что сам Нагельсманн любит насыщать опорную зону соперника, когда сразу два-три игрока выступают в роли плеймейкеров. Они ждут паса из глубины и затем разыгрывают комбинации накоротке/дают обостряющую передачу под удар/идут в дриблинг/бьют сразу.

Еще «Бавария» улучшит продвижение. Да, речь о команде, в которой играет Киммих. Но у развития нет предела, так что если у Йозуа не пойдет пас вперед, его исполнит Упамекано или Канселу.

Неочевидный фактор – апгрейд Дэвиса. В позиционных атаках он может стартовать с позиции левого центрального защитника (очень условно). Не спешите возражать! Он уже давно не приклеен к бровке, обычно тащит мяч на рывках именно в полуфланге. В низкой стартовой позиции поодаль от партнеров по обороне активируется главный навык: ловкий дриблинг из глубины (прямо из впадины) на скорости. «Бавария» способна стягивать командные розыгрыши ближе к флангу Канселу, чтобы разряжать левый фланг и переводом запускать в свободное пространство Дэвиса.

Вообще-то «Бавария» делает так уже сейчас, просто с Канселу владение справа будет приятнее.

Бонус: расстановка 3-2-4-1 при владении известна Канселу по «Ман Сити». Нужно акклиматизироваться максимально быстро, чтобы к 1/8 ЛЧ против «ПСЖ» все уже работало – до первого матча всего две недели.

Разумеется, Киммих и Канселу в центре и чистая атакующая пятерка – смелый сценарий. Нагельсманн может действовать аккуратнее, выпуская Горетцку вместо кого-то из креативщиков. Хотя при работающем контрпрессинге и владении 70%+ (Киммих, Упамекано и Канселу способны это гарантировать на дистанции) можно играть рискованно. И на Жоау гораздо спокойнее смотреть при владении, а не без мяча.

Суммируем: «Бавария» получила сильного игрока на проблемную позицию, Нагельсманн поработает с футболистом, который давно ему нравится и который способен улучшить позиционную атаку, а «Ман Сити» уже не в первый раз по-человечески отпустил игрока, который хотел уйти.

Фото: globallookpress.com/Ralf Ibing/firo Sportphoto, IMAGO/Darren Staples, Sebastian El-Saqqa/firo Sportphoto; Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke, Clive Brunskill