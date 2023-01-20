«Бавария» купила Зоммера. Это хорошая срочная замена Нойеру

Наконец-то увидим швейцарского кипера в топ-клубе.

Ян Зоммер – новый основной вратарь «Баварии». Сумма трансфера из менхенгладбахской «Боруссии» – фиксированные 8 млн евро, бонусный 1 млн за победу в Бундеслиге, по 250 тысяч бонусов за Кубок Германии и Лигу чемпионов. Контракт – до 2025-го.

Это реакция на тяжелую травму Мануэля Нойера, который в декабре после ЧМ сломал ногу, катаясь на лыжах. «Бавария» подтвердила, что Нойер в этом сезоне точно не сыграет.

«Бавария» тяжело договаривалась с «Гладбахом». Многое зависело от «Монпелье»

Спортивный директор Хасан Салихамиджич сразу пошел искать замену.

Очевидный кандидат – 26-летний Александр Нюбель, вратарь «Баварии», с 2021-го года играющий за «Монако» в аренде на два года. Главная сложность – отсутствие в договоре пунктов, регулирующих досрочное возвращение в «Баварию». «Монако» и Нюбель не были заинтересованы в остановке аренды.

Вратарь даже выступил публично – хотел бы остаться до лета в «Монако» и предупредил, что надеется продолжить карьеру там, где есть гарантированное место в основе: «В «Монако» я понял, как важно иметь постоянную игровую практику. В будущем хочу быть только в старте».

Дальше звучали инсайды разной степени паршивости (например, про Яссина Буну и Доминика Ливаковича после сильной игры на ЧМ), последний слух – интерес к киперу «Эмполи» Гульельмо Викарио, который тиражировали итальянские медиа.

В Германии еще с конца декабря регулярно сообщали о Яне Зоммере из «Гладбаха» и Кевине Траппе из «Айнтрахта». Одному 34, другому 32. Полностью адаптированы к Бундеслиге. Трапп даже пробовался в «ПСЖ», был основным, но вернулся в «Айнтрахт» после участившихся привозов, не реализовав себя в топ-клубе.

Зоммер быстро вышел в лидеры. Его контракт с «Гладбахом» заканчивался этим летом, и Ян сильно загорелся идеей трансфера в «Баварию». По информации Süddeutsche Zeitung, авторитетного журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга и инсайдера Фабрицио Романо, Зоммер устно договорился с «Баварией» в первые дни января.

Вот только переговоры с «Гладбахом» затянулись почти на три недели. Сначала «Бавария» предлагала менее 5 млн евро, затем 5 млн, но спортдир «Гладбаха» Роланд Виркус сурово ответил через медиа: «Зоммер не покинет клуб зимой».

Во вторник, 17 января, состоялся новый раунд переговоров. «Бавария» предложила фиксированные 8 млн и 1 млн бонусов, но «Гладбах» отказал. 18 января «Гладбах» согласился на 8+1,5 млн. Да, «Гладбах» явно боролся за каждую сотню тысяч.

А еще «Боруссия» оперативно искала замену Зоммеру. Сразу после первых слухов о Яне в «Баварии» пошли разговоры о трансфере 29-летнего вратаря «Монпелье» Йонаса Омлина, сидящего в запасе за Зоммером в сборной Швейцарии. «Монпелье» тоже долго отказывал из-за возможной борьбы за выживание – сошлись на 8-9 млн. Именно во вторник, когда «Бавария» увидела зеленый свет, сам «Гладбах» договорился по Омлину с «Монпелье».

Нойер уникален благодаря игре ногами. Зоммер ведь хорошая копия?

Ярче всех игру ногами Зоммера резюмировал Рафаэл ван дер Варт: «Зоммер пасует лучше, чем большинство полевых игроков. Я в этом абсолютно уверен».

Естественно, пасы и контроль мяча не врожденная гениальность, Зоммер долго этому учился. И даже порой выходил в поле на тренировках, чтобы максимально прокачать навык: «Мне повезло в «Конкордии» (играл там с 9 до 15 лет), «Вадуце» (в аренде в 17) и «Базеле» (с 15 до 26) – везде были тренеры, хотевшие вратаря с качественной игрой ногами. Кристиан Гросс на тренировках в «Базеле» выпускал меня в центре защиты и справа. Спокойно играл против Младена Петрича, Джердана Шакири. Было очень полезно».

Киперу и дальше попадались соратники. Люсьен Фавр в «Гладбахе» считал, что навык Зоммера уникален, и Яна можно сделать системообразующим игроком при выходе из-под прессинга. Зоммер одобрил идею. С тех пор, если речь заходила про смелых на мяче вратарях Бундеслиги, фамилия Зоммера звучала сразу после Нойера.

Справедливо? В сезоне-2022/23 у Зоммера с Нойером наименьшие доли длинных передач и наименьшая средняя дистанция пасов – швейцарец уверенно играет низом без нервных выносов. Ян с отрывом лидирует по общему числу передач, улетев даже от Нойера. Он вышел на рекордный карьерный показатель – до этого ни разу не пробивал 40 передач за игру, сейчас больше 50. Это максимум и в топ-5 лигах.

При уникальной вовлеченности Зоммер в этом сезоне вообще не привозит неточными пасами. До сих пор ноль ошибок. В лиге, где полно прессинг-машин, он стал самым устойчивым к прессингу вратарем. Но Зоммер не только не ошибается – он еще и главный архитектор атак «Гладбаха». Команда комфортно чувствует себя под высоким прессингом, сознательно выманивает соперника повыше, потому что уверена в неуязвимости Зоммера под давлением.

Такие выманивания были максимально актуальны в период тренерства Марко Розе, но даже Даниэль Фарке, любящий позиционный футбол первым номером, использует фишку.

Фиксируем: постоянные комплименты Зоммеру за игру ногами и хладнокровие при прессинге абсолютно заслуженны.

Но есть важный нюанс: не все хорошо играющие ногами вратари круто действуют вне штрафной, чтобы страховать защитников при передачах за спины. Верно и обратное: не каждый вратарь, готовый выбегать из коробки, великолепно играет ногами. Нойер именно поэтому и уникален. Он удивительно смел в обеих ипостасях.

В этом плане Нойер потихоньку регрессирует. В трех прошлых сезонах он делал более трех оборонительных действий вне штрафной в среднем за матч, а средняя высота была не ниже 20 метров от ворот. Но даже на спаде остается одним из лучших в Бундеслиге и уверенно обгоняет Зоммера.

Теперь Ян меняет «Гладбах» с самой низкой высотой оборонительных действий в Бундеслиге (42,4 м по данным markstats) на «Баварию», идущую по этому показателю на 2-м месте (47,8 м). Ему нужно сработаться с обороной, которая во время атак нередко полностью заходит на чужую половину. Нойер гарантировал страховку даже такой территории. Как только он выпадал, «Бавария» сразу действовала аккуратнее, из-за этого снижалось и давление на соперника без мяча.

Специфику Нойера и Зоммера легко объяснить на примере будущих матчей с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ. Устойчивость Зоммера под прессингом не так востребована, поскольку «ПСЖ» вряд ли будет давить агрессивно: Мбаппе, Неймар и Месси не сильны в этом. Зато от них – особенно от Мбаппе – нужно ждать забеганий за спину, и здесь Нойер был бы надежнее. Зоммер, естественно, способен страховать, просто не так смело, по-хорошему рискованно, как Ману.

На линии Зоммер тоже силен, но нестабилен

Да, в тексте про вратарей сначала говорим про игру ногами, а только потом про сэйвы. Вот и еще одно косвенное величие Нойера.

Нойер и Зоммер – лучшие вратари Бундеслиги-2022/23 на линии. Оба пропустили на 3,7 гола меньше ожидаемого. «Бавария» внесла вклад в матче против Яна, когда швейцарец побил исторический рекорд Бундеслиги по сэйвам в одном матче (19) и пропустил лишь однажды, хотя мюнхенцы наиграли на четыре ожидаемых мяча.

Модель фиксирует не только позицию бьющего, но и качество удара (пошло ли по центру или в девятку), а также позицию вратаря. Средний вес ударов по воротам Зоммера – самый низкий в Бундеслиге (0,25 xG). Хорошее статистическое доказательство отличного выбора позиции. После матча с «Баварией» находились и те, кто говорил, что почти все удары «Баварии» прилетели во вратаря, будто бы Зоммеру постоянно везло.

Без выбора позиции швейцарцу с ростом 183 см было бы сложно на топ-уровне. Он самый низкий основной вратарь в Бундеслиге, меньше в сезоне-2022/23 из выходивших на поле только сменщики Яна по «Гладбаху» – Тобиас Зиппель (180) и Ян Ольшовски (182). Новичок Омлин (189) нарушит тренд.

Вратарь старой школы Айке Иккель даже говорил, что из-за роста Зоммера не следует брать в топ-клуб: «Не хочу принижать Зоммера, но восторги о его сэйвах кажутся странными. Нойеру не нужно отчаянно бросаться за мячом – в ситуациях, где Мануэль просто берет мяч в руки, Зоммеру приходится делать якобы сэйвы мирового класса. Но дело не в сложности ударов, а в его росте».

Конечно, иногда Зоммеру сложнее, чем киперам под 200 см, но Ян достаточно спасает в моментах, где другие, даже очень большие вратари могли бы не выручить. Подтверждать тезис топом лучших сэйвов – чит-код, но в случае с Зоммером по ним легко отследить вратарский стиль швейцарца.

1. Эпизод на 0:00 – блестящая реакция на сложный удар с отскоком от газона. Но продолжение даже любопытнее – Зоммер мгновенно вскочил на ноги и среагировал на добивание. В таких ситуациях его рост и меньшие габариты помогают, он гораздо легче и маневреннее большинства вратарей.

2. 0:25 – сэйв после отличного штрафного в девятку. Зоммер шажками подготовил себя к великолепному прыжку. Тут есть и обратная сторона: если Зоммер просчитывается с траекторией удара, то почти всегда застывает и надеется, что мяч вместо девятки пролетит мимо.

3. 0:46 – обратите внимание, как Зоммер якобы ускоряется, когда игрок «Вердера» зашел в штрафную – так кипер пытается сразу настроить его на передачу поперек, чтобы легко отрезать выскочившего вратаря. Потом готовится под удар в дальний угол, чтобы даже в случае паса не быть полностью отыгранным и сохранить хотя бы теоретический шанс на сэйв. И он им пользуется.

4. 0:55 – легендарный момент. Посмотрите, если еще не видели. Памятник реакции Зоммера.

И все-таки топ-вратарем на линии Зоммера считать сложно из-за нестабильности на длинной дистанции. Отличный пример – контраст между лучшим в карьере сезоном-2019/20 (предотвратил 7,5 гола) и худшим-2020/21 (пропустил на 9,8 мяча больше ожидаемого). После худшего сезона он поехал на Евро, где все удивлялись, почему Зоммер до сих пор не получил шанс в топ-клубе. Сумасшедшая амплитуда по уровню игры.

Психологически Зоммер точно готов к «Баварии»

У Зоммера нет опыта в топ-клубе, но за Швейцарию он всегда выступал хорошо, в решающих матчах даже отлично. Именно это Ян показал на последнем Евро. Тренер вратарей сборной Патрик Фолетти рассказывал, что Зоммер с 12 лет работает с психологом.

Регулярные чудеса именно в матчах против «Баварии» тоже важный пункт. Зоммер говорил, что ему нравится играть против Роберта Левандовского – любит проверять себя с топ-форвардами.

Издание TZ инсайдило, что Зоммер мгновенно согласился перейти в «Баварию», когда к нему обратились представители клуба. В этом сезоне он хотел бы выиграть и Бундеслигу, и Кубок Германии, и даже Лигу чемпионов. Он не воспринимает себя временной затычкой – хочет бороться с Нойером за место в основе, когда Мануэль восстановится от травмы. Пока неизвестно, когда Нойер вообще вернется. Bild сообщал, что перелом очень серьезный, Мануэль может не восстановиться даже к старту следующего сезона. В «Баварии» переживают, что он рискует не вернуться на элитный уровень.

Целеустремленность Зоммера оригинально подсветило швейцарское издание Switzerland Times, выпустив колонку с названием «Зоммер поступает не по-швейцарски». В хорошем смысле. Он долго не раздумывал над шансом. Сразу попросил «Гладбах» его отпустить. Готов конкурировать с Нойером.

«Мы понимаем, что за нашими спинами лучший вратарь, – говорил защитник «Гладбаха» Джо Скалли. – Зоммер вселяет уверенность. Команда знает, что в тяжелой ситуации он спасет. Его сила духа невероятна».

Итого: Зоммер готов к психологическому давлению, как и к прессингу во время матчей. В лучшем сценарии он вдохновится на матчи ЛЧ примерно так, как заводился перед главными играми за сборную. Было сложно найти замену лучше.

Фото: globallookpress.com/Bernd Thissen, IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl, Elmar Kremser/SVEN SIMON; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Martin Rose