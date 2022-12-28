В 22 он работал в обувном магазине, а в 32 борется за награды с Месси и Неймаром. Сейчас вы зауважаете Флориана Сотока

В новогодние праздники Sports.ru традиционно собирает в сериал добрые и вдохновляющие истории уходящего года. В 2022-м было мало поводов для радости – тем ценнее рассказ о людях, у которых все хорошо. Стартуем с рассказа о французском форварде Флориане Сотока – отвлекаемся от проблем и ныряем в его мощную историю.

В августе Лига 1 проводила голосование за лучшего игрока месяца. Собралось необычное трио: Лионель Месси, Неймар и Флориан Сотока.

Сотока даже красиво втиснулся в результаты: обогнал Неймара, но уступил Месси.

Ладно, бывают же взрывы длиной в четыре недели, верно? Вот только Сотока сверкает минимум 4 месяца: в Лиге 1-2022/23 уже набил 6+5, его обгоняют всего пять футболистов, и лишь двое не из «ПСЖ». Еще важнее, что его «Ланс» после 15 туров идет вторым во Франции с 36 очками, с 6 очками отрыва от нелигочемпионской позиции.

И Сотока – 32-летний, получивший первый профессиональный контракт лишь в 24 года, до этого переживший разрыв крестов, готовившийся сделать работу в обувном магазине не временной, а постоянной – вдруг оказался главной звездой чудесной команды.

Вот его история.

Сотока выиграл Универсиаду в Казани (хотя даже не знал, на какой турнир едет) и играл правого защитника в резерве «Монпелье». Все было не зря

Сотока родился во французском Нарбоне в октябре 1990-го. Земля регби – Флориан рассказывал, что почти все его друзья занимались этим видом спорта. Сам Сотока влюбился в футбол, играл на поле, где собирался любительский клуб «Нарбон», и даже не стучался в академии профессиональных команд.

Повзрослев, Сотока играл на родном поле за этот «Нарбон». Параллельно он поступил в университет Монпелье STAPS, где изучал спортивный маркетинг. В интервью последних лет Флориан говорил, что все равно верил: какой-нибудь клуб предложит ему стажировку хотя бы во второй команде. И это не звучит утопично.

Во-первых, во Франции развит скаутинг на уровне любительских команд. Например, так «Реймс» нашел Булайе Диа (работал электриком) – впоследствии он стал третьей продажей в клубной истории (за 12 млн евро в «Вильярреал»), вы могли видеть его в основе Сенегала на ЧМ-2022.

Во-вторых, Сотока по меркам любителей был неплох. В 19 лет им интересовался клуб из пятого по иерархии дивизиона Франции, но Флориан порвал крестообразные связки и вообще не играл в футбол целый год. У форварда было еще несколько нетипичных для любительского уровня тяжелых травм, но в 22 года он все-таки получил шанс в «Мартиге» – четвертый французский дивизион, самый элитный среди любительских клубов.

Год до «Мартига» Флориан метался между «Нарбоном», учебой в университете и работой на дядю, которая никак не связана с футболом. Сотока рассказывал в интервью клубному сайту «Ланса»: «Нужно было зарабатывать деньги, чтобы финансово не зависеть от родителей. Дядя открыл обувной магазин и пригласил меня поработать. Я был разнорабочим: общался с клиентами, решал логистические вопросы, иногда исполнял роль грузчика и курьера. Саму обувь не делал».

Сейчас Флориан вспоминает обувной магазин как лучшую школу жизни: «Было трудно совмещать учебу, работу и футбол. Очень трудно. Для меня работа в магазине была сложнее футбола. Дальше – когда что-то не получалось в футбольной карьере – я вспоминал этот опыт, который меня закалил».

Сразу после перехода в «Мартиг» Сотока оказался в сборной Франции, в которой никогда не сыграют Килиан Мбаппе или Антуан Гризманн. Это университетская сборная для участия в летней Универсиаде-2013. Условия: учеба в университете + игра за любительский французский клуб. Сотока поехал и выиграл золотую медаль. Даже забил в финале против Великобритании. И забавно вспоминал о турнире: «Мы не очень понимали, куда вообще едем. Прилетаем – и тут на открытии почти 55 тысяч человек. Что-то нереальное».

Универсиада-2013 проходила в Казани.

Дальше все развивалось неожиданно быстро: после года в «Мартиге» Сотока ушел в «Безье» (тот же четвертый дивизион), пробыл там несколько месяцев, сделал хет-трик против резервной команды «Монпелье» – и «Монпелье», который играл в Лиге 1 и за три года до этого стал чемпионом Франции (дело происходит летом 2015-го, «Монпелье» выиграл титул в сезоне-2011/12), пригласил Сотока.

Почти в 25 он получил первый профессиональный контракт. И даже сыграл за «Монпелье» – вышел в основе на матч Кубка Лиги против «Лорьяна» и провел считанные секунды игры с «Лиллем» в 28-м туре Лиги 1-2015/16. Разумеется, в основном выступал за резервную команду и даже там был затычкой на тренировках, иногда играл правого защитника. Летом 2016-го Сотока ушел в «Гренобль» из все того же четвертого дивизиона.

Без депрессии. Флориан вспоминал: «Пусть я поучаствовал лишь в двух официальных матчах «Монпелье», но я исполнил мечту. Я сыграл в Лиге 1»! «Гренобль» оказался идеальным вариантом. Клуб поднимался с нуля после ликвидации в 2012-м, и именно с Сотока вылез из болота.

Сезон-2016/17 – подъем в третий французский дивизион.

Сезон-2017/18 – подъем в Лигу 2, второй дивизион.

Сезон-2018/19 – 9-е место в Лиге 2.

В Лиге 2 Сотока провел лучший сезон в карьере: 12+7 по гол+пас и участие в 37 матчах из 38. Летом 2019-го Флориана забрал «Ланс», который все никак не мог зайти в Лигу 1.

С Сотока все получилось в первом же сезоне (2019/20). Тоже неординарная история: в матче 28-го тура Флориан забил единственный гол в матче с «Орлеаном» (1:0) с пенальти. Сразу после чемпионат заморозился из-за пандемии коронавируса, после долгих кабинетных разборок его признали досрочно завершенным. «Ланс» благодаря победе и голу Сотока застыл на второй позиции, благодаря которой протиснулся в Лигу 1. Так Флориан забил важнейший гол в жизни, узнав о его важности только спустя пару недель.

Уже третий сезон подряд Сотока и «Ланс» приятно удивляют Лигу 1 игрой и результатами. 7-е место два года подряд, а теперь борьба за ЛЧ.

Флориан гордится тяжелым путем наверх: «Я прошел вообще все французские лиги, которые только можно представить. Горжусь, что родом из прекрасного мира любительского футбола».

Сотока – семейный человек. А «Ланс» – самая семейная команда Лиги 1

На вопрос о футбольных кумирах Сотока уходил от ответа и говорил, что в жизни ориентировался лишь на четырех человек: маму, папу, бабушку и дедушку. Он жил с родителями до отъезда в «Мартиг» (уже почти исполнилось 23 года), в детстве много времени проводил с бабушкой и дедушкой, поскольку мать и отец постоянно работали.

«Я всегда мог рассчитывать на родственников, – говорил Сотока. – Считаю, что они меня хорошо воспитали, объяснили, что уважение к близкому и трудолюбие – это важнейшие человеческие ценности. У меня не было родных братьев и сестер, но я воспринимал таковыми двоюродных Арно и Гийома. Мы примерно одного возраста, всегда были рядом».

С отцом Флориан до сих пор обсуждает каждый матч: «Он эмоциональнее меня, иногда приходится успокаивать». На дядю работал в обувном магазине. С Арно жил после отъезда из родительского дома – считал это хорошей промежуточной точкой перед полностью самостоятельной жизнью. С женой Марин вместе уже 8 лет, сейчас они ждут третьего ребенка: «Женам футболистов сложно, она постоянно следовала за мной, меняла работы, всегда верила в меня и никогда не злилась. Она прекрасная мама, нашим детям повезло. Хотя и папа у них тоже ничего».

Теплые отношения – и в командах, за которые выступал Сотока.

В «Монпелье» тренер резервной команды Фабьен Левефр рассказывал: «На выездах 24-летний Сотока постоянно присматривал за ребятами 16-17 лет. Он следил за их поведением и дисциплиной».

В «Гренобле» Сотока организовал турниры по настольному теннису и петанку, чтобы сплотить команду. Тренер Оливье Геган видел в Сотока человека с исключительным для футболиста складом ума, его партнер в нападении Эдван Маанане называл Флориана идеальным одноклубником, оба вспоминали, что Сотока постоянно спрашивал, как бы действовать так, чтобы партнерам рядом было удобнее. Фанаты тоже ценили Флориана и придумали кричалку: «Сотока, ты здесь не так давно, но уже лучше Фреда Тома (другой игрок «Гренобля» – Sports.ru).

Спортивный координатор «Ланса» Флоран Гисольфи подчеркивал силу Сотока-партнера: «Во Франции много эгоистичных нападающих. Сотока выходит на поле и думает только о победе команды, а не о своих голах.

Он добрый человек. Чтобы реализовать потенциал, Флориан нуждается в клубе-семье. Ему нравится такой концепт команды. Раздевалки некоторых клубов напоминают дикие джунгли, где игроки дерутся друг с другом из-за ссор. В таком коллективе Сотока вряд ли бы себя проявил».

Сейчас «Ланс» – самая семейная команда Лиги 1. Там придумывают уютное продление контракта с капитаном Секо Фофана и всем составом празднуют вызов Жонатана Клосса в сборную Франции.

Если смотрели домашние матчи «Ланса», наверняка восхищались атмосферой стадиона «Болларт-Делелис» – что-то на уровне Бундеслиги с французским колоритом. «Ланс» – лишь одна из двух команд топ-5 лиг, которая в этом сезоне победила во всех домашних матчах (8 из 8), еще есть «Арсенал», но с меньшим числом игр (6 из 6).

И именно в такой команде вдруг собралась удивительная концентрация игроков с опытом любительских лиг: Флориан Сотока, Жонатан Клосс (работал кладовщиком и мясником, попал в большой футбол лишь в 25 лет) и Жонатан Гради (без опыта в футбольной академии дебютировал в профессионалах в 21). Клосс летом этого года переехал в «Марсель», а вот Гради на месте – и это лучший друг Сотока. Во время ЧМ даже провели совместный отдых семьями в Таиланде.

Сотока – еще и тактический уникум. Из обычного столба превратился в креативщика между линиями

Когда «Ланс» проводил в Лиге 1 первый сезон после возвращения (2020/21), Сотока казался рядовым столбом: 187 см, ищет голевые шансы после навесов, старается играть на команду через скидки после забросов. В сезоне-2021/22 он стал гораздо чаще спускаться в глубину, подыгрывать в продвижении, вытягивать защитников за собой. И удивил Францию, когда 19 февраля 2022-го против «Лиона» (1:1) отыграл весь матч полноценным центральным полузащитником в схеме 3-5-2 – обычно «Ланс» играет 3-4-3, где Сотока почти всегда был наконечником, редко одним из игроков ближе к флангу.

Нельзя сказать, что этого вообще ничего не предвещало. Еще Эдвин Маанане из «Гренобля» говорил: «Сото не был нападающим штрафной, он отдавал много голевых. Для форварда на том уровне у него была отличная скорость и дриблинг».

В «Лансе» он сначала снова свыкся с ролью девятки (пускай и охотно ассистирующей), но в Лиге 1 начал совсем новую эволюцию, где скорость и дриблинг никак не заметны – справедливости ради, в главном французском дивизионе Сотока просто не способен удивить подобным.

И пусть. Потому что Сотока превратился в одного из умнейших футболистов лиги. Флориан преуспевает в поиске пространства между защитой и полузащитой соперника, в обостряющих передачах за спины, а еще уместно оттягивается в глубину (чтобы помочь с продвижением) и на фланги (чтобы перегрузить фланг, растянуть линию защиты или попробовать обострить из более свободной зоны, чем центральная ось).

Вот примеры из игры с «Аяччо» (0:0) – не самая яркая игра «Ланса» и Сотока, но все равно заметна его помощь в разных стадиях атаки.

Созидательные метрики фиксируют мощь Сотока-плеймейкера.

По предударным пасам с игры (50) он уступает лишь Месси (56) и Неймару (62). Мощной статистике обострений предшествует другая важная деталь – 3-е место в Лиге 1 по принятым продвигающим передачам (115). Присмотритесь к Сотока, если любите интеллектуальный футбол, построенный на передачах. Он почти никак не обостряет через рывки с мячом или уж тем более скоростной дриблинг. Даже по меркам своего чемпионата вполне посредственный футболист по этим параметрам. Но его чувство паса и пространства просто восхищает – особенно с контекстом того, что он эволюционировал буквально на глазах, получив нормальный шанс в элитном дивизионе только с наступлением тридцатилетия.

Тренер Франк Эс в восторге от развития Сотока: «Его прогресс монструозен, он научился великолепно играть на команду. История Флориана не просто сказочный сюжет, он настоящим трудом заслужил всего, что с ним происходит. Могу сказать, что Сотока – это человеческое воплощение успеха «Ланса» как футбольного клуба».

Важная деталь: Сотока третий сезон в Лиге 1 забивает меньше ожидаемого. В сезоне-2020/21 наскреб 8 голов при 10,2 xG, в 2021/22 – 6 при 9,3, в 2022/23 – 6 при 6,4. То есть именно как завершитель Флориан не блистает и в лучший период карьеры. Но даже в роли форварда он не вылетал из основы. Теперь, когда играет атакующего полузащитника, на это еще меньше обращают внимания.

С расширением набора функций Флориан стал гарантом гибридности «Ланса». Может сыграть инсайда в 3-4-2-1, атакующего центрального полузащитника в 3-5-2, нападающего в 3-4-1-2 или 3-4-2-1. И все это вписывается в картину одного полного матча: начнет своеобразным плеймейкером, при обороне спустится третьим центральным полузащитником, в атаке поднимется высоко и отыграет обычного таргетмена под подачу.

Эс подчеркивал ценность перестановок: «Редкая позиционная гибридность Сотока делает нас лучше и в атаке, и без мяча». Флориан – один из лучших атакующих игроков Лиги 1 по перехватам (1,14 в пересчете на 90 минут) и возвратам мяча (3,94).

Пускай сверкает и дальше, а на Sports.ru уже вырисовывается традиция – каждый Новый год рассказываем об удивительном игроке «Ланса»: Клосс – первый, Сотока – второй. Ждем открытий в 2023-м.

Фото: globallookpress.com/Norbert Scanella