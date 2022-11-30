Дешама постоянно обижают за выбор состава на ЧМ и Евро. Справедливо?

Насри, Бен-Арфа, Бензема, Рабьо – и это не все.

В октябре 2014-го Дидье Дешаму пожелали смерти. Это сделала жена вратаря «Монпелье» Жеффри Журдрана из-за того, что тренер сборной Франции после травмы третьего голкипера Стефана Рюффье вызвал на сбор не ее мужа, а Бенуа Костиля. Кстати, в том гневном посте она допустила ошибку: Deschamp вместо правильного Deschamps.

Дешам руководит сборной уже больше 10 лет (принял команду в июле 2012-го), и почти каждое объявление состава сопровождается интригами, оскорблениями, обвинениями.

Крупные турниры – особенная история.

ЧМ-2014: девушка Насри назвала Дешама дерьмовым тренером

Главный конфликт Дешама за все время в сборной – рубка с Самиром Насри. Именно о его отсутствии чаще всего спрашивали тренера перед поездкой на ЧМ-2014. Насри провел сильный сезон в «Ман Сити»: 7+7 по гол+пас, железное место в основе, триумф в АПЛ, выигранный Кубок лиги с победным голом в финале против «Сандерленда».

Вероятно, Дешам все решил после сложнейших стыков с Украиной: 0:2 в Киеве, 3:0 в Париже. В первом матче Насри вышел в основе и невзрачно отыграл 80 минут, во втором Франция спаслась уже с Матье Матье Вальбуэна в старте. Хотя у Насри было серьезное лобби – даже после 0:2 Франк Рибери говорил, что Самир должен остаться в основе.

Больше за сборную Насри не играл.

Дешам так объяснял решение: «Наша цель – собрать лучшую команду, а не просто взять 23 сильнейших французских игрока. Насри – великолепный футболист, который за сборную Франции играет не так хорошо, как за «Ман Сити». Он сказал мне, что терпеть не может находиться среди запасных. Это правда, мы убедились в сборной».

Началась атака: девушка Насри мгновенно назвала Дешама дерьмовым тренером, а Рибери тактично намекал, что вся команда ждала Самира. Сам Насри так сформулировал главные претензии: тренер вел себя не по-мужски, юля в разговорах, и безосновательно обвинял игрока в нарушении атмосферы. Полузащитник назвал пропуск ЧМ-2014 главным разочарованием в карьере и настаивал, что по игровому уровню точно заслуживал места в заявке.

Правда, не все так однозначно. Слова Рибери о полной поддержке Насри внутри коллектива опровергали журналисты Пьер Меннес и Даниэль Риоло. По их источникам, вратари Уго Льорис и Микаэль Ландро и защитник Лоран Косьельни советовали Дешаму не брать Насри из-за токсичности еще до финального решения.

Франция закончила ЧМ-2014 в 1/4 финала против Германии (0:1), в августе 2014-го Дешам не вызвал Насри на новый сбор, и 27-летний футболист сгоряча объявил о завершении карьеры в сборной. Возможно, поменял бы решение, если бы Дешама убрали, но тренер до сих пор работает, а Насри уже больше двух лет нет в профессиональном футболе.

Дешам тогда жестко среагировал на эмоции Насри: «Пусть идет в женскую команду. Он многих разочаровал своим поведением».

Евро-2016: Кантона обвинял Дешама в расизме из-за отсутствия Бензема и Бен-Арфа

История с шантажом Матье Вальбуэна от Карима Бензема вскрылась за полгода до турнира. Дешам вместе с Федерацией решил, что форварда лучше отцепить, но отрицал влияние правительства страны.

Хватало претензий и без Бензема.

Мимо заявки пролетел Хатем Бен-Арфа, проведший лучший сезон в карьере (17+5 по гол+пас в «Ницце»). Еще по ходу сезона Дешам говорил, что вингеру будет трудно попасть в команду: «Футболисты текущего состава меня полностью устраивают. Вызвать новичка – значит убрать кого-то». И добавил: «Если игрок способен усилить Францию, я его приглашу. Неважно, есть ли у этого игрока какие-то проблемы со мной».

Наверняка отсылал к конфликту с Бен-Арфа в 2010-м, когда тот грубо требовал трансфер из «Марселя» перед закрытием летнего трансферного окна, а его клубный тренер Дидье Дешам считал это неуважением. Бен-Арфа все-таки уехал из «Марселя» в «Ньюкасл», но почти сразу сломал ногу и выбыл на год. Позже сожалел о чересчур резком поведении в последних марсельских беседах с тренером и хотел «прояснить ситуацию».

Справедливости ради, Дешам все-таки вызывал Бен-Арфа до Евро-2016 в 2015-м. Поэтому тренера сложно упрекать в тотальном игноре из-за личной обиды. А вот Бен-Арфа после Евро-2016 задевал Дешама, называя футбол сборной Франции уродливым.

Но ярче всего перед турниром поджег Эрик Кантона: «У Дешама исконная французская фамилия, а у Бензема и Бен-Арфа североафриканские корни. Вопрос по дискриминации открыт».

Вроде бы хиленький наброс, но Бензема тоже выступил в медиа со схожим мотивом, а Федерации футбола пришлось выпускать заявление, что Дешам не расист. Вдобавок Дидье подал на Кантона в суд.

Другие пострадавшие: Кевин Гамейро (16 голов за «Севилью» в Ла Лиге и мяч в победном финале Лиги Европы против «Ливерпуля») и Александр Ляказетт (21 гол за «Лион» в Лиге 1). Еще Дешам отказался возвращать Мамаду Сако, чья дисквалификация за допинг закончилась к турниру, объяснив, что его вызов будет неуважением к футболистам, которые сохраняли игровой тонус перед Евро.

Гамейро сдался еще за полтора года до Евро: «Почти наверняка буду смотреть турнир по телевизору. Прошу тренера хотя бы приехать в Севилью и посмотреть на мою игру. Я много забиваю, команда выигрывает Лигу Европы, сборная Франции – мой приоритет». Не убедил.

Лаказетт не подходил Дешаму тактически: «Нам нужен форвард, способный играть в изоляции от остальной команды. Чистая девятка. Ляказетт играет иначе, он очень хорош в паре нападающих. Мы играем иначе».

Чуть не забыли: Насри опять постучался в сборную. Зря, Дешам тверд: «По Самиру решение принято давным-давно. В сборной его не будет, все просто и ясно».

Итог: проигранный финал домашнего турнира и красивый ответ Уго Льориса о пути Франции: «Дешам – архитектор наших успехов, он с нуля выстроил команду за четыре года. Он доверял тем, кто в итоге отблагодарил его игрой на максимум».

ЧМ-2018: Рабьо сильно обиделся из-за статуса резервиста

Новый инфоповод – конфликт с полузащитником «ПСЖ» Адриеном Рабьо.

Он не попал в итоговую заявку, но оказался в резервном списке из 11 игроков, которые могут быть вызваны из-за травм основных кадров. Рабьо написал Дешаму электронное письмо с отказом соблюдать программу тренировок, предписанную для резервистов.

Глава Федерации футбола Ноэль ле Гре осудил этот поступок. Дешаму тоже не понравилось: «Ему стоит пересмотреть те три матча, которые он провел за сборную Франции в этом сезоне. Могу понять его огромное разочарование, но сейчас он принял ошибочное решение, которое может негативно сказаться на будущем.

Для всех игроков сборная Франции должна быть важнее остального. Не думаю, что это его случай, учитывая поступки».

Французские медиа выпытывали у Дешама, почему тот оценил Стивена Нзонзи из «Севильи» выше Рабьо. Дидье говорил, что это игроки разного профиля: Нзонзи играет ниже остальных полузащитников, тогда как Адриен более атакующий игрок.

Рабьо тогда отказался контактировать с Дешамом и тем более извиняться. Парижские журналисты даже писали, что Адриен в разговоре с одноклубниками по «ПСЖ» пообещал не возвращаться в сборную при Дешаме.

Пришлось даже писать открытое письмо, в котором Рабьо подчеркнул, что мечтает играть за Францию, но считает решение Дешама несправедливым: «Если я решил выйти из резервного списка, значит, я считаю, что выбор тренера не имеет никакого смысла. Я готов к последствиям».

Рабьо вернулся в сборную в 2020-м – Дешам буднично вызвал его из «Юве», объяснил приглашение хорошей формой и сказал, что далек от радикальных позиций: «Адриен никогда не говорил чего-то злого или агрессивного. Мы не будем вспоминать прошлое».

Евро-2020: ничего – и худший турнир при Дешаме за все время

Серьезно. Перед Евро говорили только о возвращении Карима Бензема – много хвалили Дешама, который пусть и в последний момент, но усилил команду мощным форвардом. Во Франции были критики, но многие скорее уничтожали саму фигуру Бензема, а не выбор тренера.

Да, еще до турнира Мбаппе успел поссориться с Жиру, по ходу Евро Варан ругался с Паваром, Павар – с Погба, мама Рабьо – с родителями коллег Адриена, но все это внутряковые истории. Выбор состава в этот раз обошелся без интриг и расследований.

И Франция провела худший из пяти крупных турниров Дешама – лишь 1/8 финала. Похоже, ругань на фоне необходима Франции для оптимальной подготовки.

ЧМ-2022: пролет Клосса и Бен-Йеддера и попытки найти марсельский заговор

Самая обидная история – с Жонатаном Клоссом. Парень, который работал мясником и кладовщиком и попал в настоящий футбол лишь в 25 лет, регулярно вызывался в сборную в 2022-м, но не попал в заявку на ЧМ. Из его дома готовился репортаж в день объявления состава, все пришлось отменить из-за решения Дешама.

Дидье ссылался на тактику: «Я прекрасно знаю, как сильно расстроен Клосс. Главной причиной, из-за которой мы его не вызвали, стала та система, которую мы хотим использовать». В этом есть смысл: Клосс – латераль, закрывающий всю правую бровку в схеме с тремя центральными защитниками, тогда как Франция на ЧМ играет только с формацией 4-Х-Х. Во Франции все равно ругали Дешама: почему при заявке в 26 игроков не взять Клосса, который будет полезен при эпизодическом или полноценном переходе на тройку ЦЗ?

При этом Клосс, играющий за Марсель», не вписался в другой тренд критиков Дешама: якобы он чересчур внимателен к игрокам «Марселя», где выступал сам и впоследствии работал тренером. Разговоры – из-за внезапного вызова Жордана Верету, добавившийся к Маттео Гендузи и Вильяму Салиба (играл в «Марселе»-2021/22 в аренде). А еще в состав попал талисман Стив Манданда, с которым Дешам сам работал в «Марселе» более 10 лет назад.

Финальный штрих – игнор Виссама Бен-Йеддера. Дешам регулярно давал Виссаму шансы, но тот их слабо использовал.

Во Франции смущались после изначального оглашения заявки, а потом, когда из-за травм в сборную дополнительно вызвали Маркуса Тюрама («Гладбах») и Рандаля Коло-Муани («Айнтрахт»), удивлений стало больше. Тренер «Монако» Филипп Клеман признавался, что Бен-Йеддер тяжело переживает пропуск ЧМ.

***

Во время золотого ЧМ-2018 Дешам говорил: «Критика является частью моей работы. Каждый может и говорит что хочет».

Вполне хорошо держится. Не изображает отсутствие конфликтов – с Насри так вообще иногда напоминало трешток из ММА. При этом далек от радикального самодурства, что хорошо показывает история с Бензема, которого тренер все-таки восстановил в сборной перед Евро-2020. Или возвращение Рабьо.

С успехами Франции на ЧМ-2022 список конфликтов может обновиться и к Евро-2024.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst, Robert Michael/dpa; East News/Voetbal International