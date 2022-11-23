Гвардиол из Хорватии – новый топ-защитник. Чем он так хорош?

«Лучший центральный защитник в мире. Он играет так зрело, с изяществом контролирует мяч. Потрясающе», – серьезная похвала от тренера сборной Хорватии Златко Далича, адресованная 20-летнему Йошко Гвардиолу.

Гвардиол – очевидный кандидат на статус самого дорогого ЦЗ в мире. Уже скоро парня попробуют выкупить из «РБ Лейпцига», где он уверенно играет в основе второй сезон, собирает гигантское число комплиментов, по статистическим метрикам продвижения уже обгоняет почти всех коллег в мире. Даже если вы плохо знали Йошко до ЧМ-2022, наверняка оценили его мощную игру на турнире. Он уже один из очевидных лидеров Хорватии.

Знакомимся ближе.

Топ-клубы охотились за Гвардиолом с 15 лет. Резкая смена позиции сделала его вундеркиндом

Гвардиол с 15 лет рос под постоянным вниманием европейских топ-клубов. На матчах юношеского, молодежного и взрослого загребского «Динамо» светились скауты «Ман Сити», «Баварии», «Дортмунда». «Лейпцига», «Интера», «Ромы», «Аякса», «Лилля».

И все это – благодаря неожиданной трансформации.

До 15 лет Йошко вообще не играл в центре защиты. Он бегал между двумя позициями: левого защитника и опорного полузащитника. Не выделялся среди сверстников. Справедливости ради, в 12-13 лет сложно выделяться так, чтобы тобой обязательно заинтересовались топ-клубы, особенно если речь не об игроке атаке. Но в случае с Гвардиолом все было прозаично – даже в «Динамо» впоследствии подтверждали, что видели всего лишь крепкого парня. Ни о каких масштабных перспективах речи не шло.

Тренер академии Далибор Полдругач изменил ситуацию. Управляя «Динамо»-U15, Полдругач после нескольких тренировок переместил Гвардиола в центр защиты. Сначала Йошко восхитил директоров академии, потом начал блистать на турнирах, потом ради него приезжали представители европейских клубов.

«Все произошло так внезапно, это необъяснимый прогресс, – говорили родственники Йошко в интервью Sportske Novosti. – Первыми были скауты «Интера», сразу после них приезжали из других команд».

Полдругач гордился находкой: «Если к 20 годам Гвардиол не станет железным основным в сборной Хорватии, кто-то из федерации должен будет сесть в тюрьму».

Гвардиол развивался постепенно. Он прошел все молодежные составы «Динамо», уверенно влился в основу взрослой команды, попал в престижный список Next Generation 2019 от The Guardian, где были собраны 60 лучших молодых талантов в мире.

Перед сезоном-2020/21 Гвардиола почти забрал «Лидс»: Йошко приезжал в Англию, общался с тренером Марсело Бьелсой, полностью изучил тренировочную базу клуба. Но отказался от трансфера. 18-летний парень посчитал, что слишком юн для АПЛ. Да и опыта не хватает – позади на профессиональном уровне было лишь полсезона за «Динамо».

По ходу сезона-2020/21 Гвардиол освоился в Хорватии и подписал контракт с «Лейпцигом». Перешел туда по окончании сезона за 18,8 млн евро – четвертая по крупности продажа в истории «Динамо» после Марко Пьяцы, Дани Ольмо и Луки Модрича.

Йошко взвешенно объяснял выбор, упомянув, что общался с Ольмо, который тоже перешел из «Динамо» именно в «Лейпциг»: «Я все еще слишком зеленый для английского футбола, до переезда в АПЛ мне нужно отыграть на высоком уровне хотя бы пять лет. Выбрал «Лейпциг» после разговора с Дани Ольмо. Он детально объяснил, почему «РБ» – хорошее продолжение карьеры».

Еще перед переходом в «РБ» помощник Далича в сборной Ивица Олич анонсировал новичка для фанатов Бундеслиги: «Он дает великолепные длинные передачи, оснащен технически и невероятно силен физически».

Гвардиол – железный основной в «Лейпциге» и сборной. Он уже пережил кризисы и проверил себя в разных схемах

За короткий отрезок в «Лейпциге» – еще не прошли даже 1,5 сезона – Гвардиол пережил непростой период адаптации, резкий клубный ренессанс со стабильно высоким индивидуальным уровнем игры, неожиданный кризис и новую стабилизацию.

Йошко пришел летом 2021-го в команду с новым тренером: Джесси Марш из «РБ Зальцбурга» поднялся в «РБ Лейпциг». Он доверял Гвардиолу, но долго искал позицию: Гвардиол был и центральным защитником в схеме 3-Х-Х, в 4-Х-Х, оказывался левым защитником в 4-Х-Х, даже левым латералем при 3-Х-Х. Для дебютанта играл вполне неплохо, но мелких ошибок хватало, и сам «Лейпциг» по результатам выглядел ужасно. Тренер высоко оценивал Йошко («Я не видел 19-летних игроков с таким потенциалом»), но сотрудничество быстро прекратилось.

Марша сняли в декабре 2021-го, пришел Доменико Тедеско, мигом наладивший игру, и Гвардиол засверкал. Он стабильно играл слева в тройке центральных защитников, а «Лейпциг» в оставшихся 20 турах Бундеслиги-2021/22 пропустил меньше всех (19) и допустил меньше всех ожидаемых голов (20,4).

Тедеско хвалил защитника: «Иногда кажется, что Гвардиол не нуждается в подсказках. Он удивительно взрослый футболист, и меня восхищает его ментальная сила. Я не видел подобного у других 20-летних игроков».

Но на старте нового сезона-2022/23 все изменилось. Тедеско уволили после пяти туров и поражения «Шахтеру» в ЛЧ (1:4), а Гвардиол не заканчивал матчи или вовсе выходил со скамейки. Дело не в конфликте – просто очень сложно набирал форму после операции в июне из-за травмы икроножной мышцы. Предсезонка смазана, а возвращение в основу было слишком быстрым. Йошко выглядел слабовато.

И снова «Лейпциг» ожил после смены тренера: с Марко Розе «РБ» набрал 23 очка за 10 туров (1-е место в Бундеслиге), пропустил 12 голов (3-е) и допустил 10,9 ожидаемых (2-е). Гвардиол снова блистал, но уже в другой расстановке: теперь «РБ» играет 4-4-2, Йошко действует левым центральным в паре ЦЗ.

Очень хорошая школа для Йошко. Раньше могло казаться, что его смелый стиль на мяче и вопросы по мощи в воздухе (рост – 185 см) не подойдут для игры в паре ЦЗ. Гвардиол сумел убедить в обратном – и доказывает это в Хорватии, где тоже играет в паре, с Деяном Ловреном.

Гвардиол – один из сильнейших ЦЗ в мире на мяче. Да, уже сейчас

Статистика в Бундеслиге-2022/23 восхищает.

Гвардиол обходит даже центральных защитников «Баварии», которые не только сильны сами по себе в контексте продвижения, но и играют в более доминирующей структуре.

У Йошко уникальное сочетание мощных проходов с мячом и качественных передач вперед. Много талантливых молодых ЦЗ могут похвастаться чем-то одним, у Гвардиола развиты оба навыка. И это при гигантском объеме созидающих маневров. И при высоком КПД с малым числом ошибок.

Пожалуй, коронная фишка – именно проходы. В Германии в прошлом сезоне хватало параллелей с Антонио Рюдигером, еще и на фоне слухов о переезде Гвардиола именно в «Челси». Йошко очень быстро набирает скорость, его фактура – вроде бы не высокий для ЦЗ, но очень крепкий и при этом подвижный – позволяет тараном продвигаться от центра поля ближе к чужой штрафной. Гвардиол опасен вариативностью: может скинуть мяч на фланг под подачу, может сам уйти шире под навес из глубокой позиции, может опробовать разрезающий пас за спины, может сместиться под неудобную правую и бахнуть c 30 метров.

Делал так в удобной конфигурации с тремя ЦЗ в прошлом сезоне. Продолжает в более рискованной манере при игре в паре ЦЗ – правда, «РБ» хорошо страхует зону, а при позиционной атаке вовсе переходит на тройку в первой стадии: Гвардиол левее, Вилли Орбан правее, между ними садится опорник Кампль или Шлагер.

В Хорватии тоже работает.

Тедеско главной силой Йошко называл умение выстраивать игру на мяче. Это очень точная характеристика – пасуя больше всех в лиге среди ЦЗ, Йошко хорошо ловит моменты, когда после нескольких поперечных пасов нужен продвигающий маневр. Благодаря этому станет находкой в топ-клубе с доминирующей структурой.

Джермейн Дженас, экс-игрок сборной Англии, а ныне эксперт BBC, тоже подчеркивал качество: «Он удивительно оценивает игровые ситуации. Знает, когда нужно протащить самому, а когда отдать пас. Хорошо выбирает позицию без мяча. Я мог бы только мечтать о таком партнере».

Реальный партнер Гвардиола Матео Ковачич согласен: «Йошко феноменален. В 20 лет играть так умно – абсолютная фантастика».

Без мяча Йошко тоже можно хвалить – Дженас говорил про его выбор позиции, и это явно сильная сторона. При смелом стиле игры Гвардиол редко теряет зону, да и в «РБ» хорошая подстраховка. Но и сам Йошко полезно работает чистильщиком: рядом с ним на левом фланге защиты играет Давид Раум, очень любящий подключаться высоко. Гвардиол успевает и подниматься сам, и держать свою зону, и страховать убегающего Раума.

Пожалуй, единственное очевидно слабое место – игра в воздухе. Йошко выигрывает лишь 1,32 верховые дуэли в пересчете на 90 минут, хуже 90% центральных защитников в топ-лигах. Тут нужны несколько оговорок. Во-первых, сам показатель в абсолютном значении не так показателен – защитники в командах с высоким владением банально реже защищаются, реже бьются за мяч. Во-вторых, у Гвардиола рядом Вилли Орбан – махина по победам в воздухе. Тот сам с удовольствием пойдет в борьбу вместо Йошко.

Но процентное соотношение – у Гвардиола лишь 58,4% побед в воздухе – реально напрягает. Тут без оговорок. Это проблема.

***

За 11 дней до ЧМ в матче «Лейпцига» и «Фрайбурга» Гвардиол в жестком стыке с Орбаном (да, злосчастная верховая борьба) ужасно разбил лицо: сломал нос, а его глаз, по выражению Марко Розе, будто бы пережил 12-раундовый боксерский поединок.

В Хорватии боялись, что Гвардиол сломал лицевую кость, из-за чего пролетит мимо ЧМ. Нет, сломал только нос, и на ЧМ все-таки поехал. Просто играет в защитной маске.

Уже говорил, что ее можно снять, но надевает из суеверия. Слишком хорошо с ней играет.

Фото: Gettyimages.ru/Jurij Kodrun, Maja Hitij; REUTERS/Stephane Mahe, Amr Abdallah Dalsh, Lisi Niesner, Bernadett Szabo