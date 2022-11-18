Португалия лишь дважды выходила на ЧМ в XX веке – не спасал даже Эйсебио. Почему? И что изменилось?

Прогресс.

Удивительный факт: за 16 чемпионатов мира в XX веке Португалия лишь дважды проходила отбор на главный турнир. Это звучит особенно странно на фоне выступлений сборной в XXI веке – Португалия ни разу не пропустила чемпионаты мира и Европы.

Что было со сборной в прошлом столетии? Португалии постоянно не везло? Или она просто была далека от статуса топ-команды?

Фиксация страданий: пугающие разгромы, вечные поражения в гостях и слабость в решающих матчах

Вот скромные результаты Португалии на чемпионатах мира в XX веке – сборная добиралась до финальной части ЧМ-1966 и ЧМ-1986.

Хронику страданий можно разделить на два блока: до 1960-х и после.

Впервые в отборах на ЧМ Португалия победила лишь в квалификации-1958. До этого – просто ужас.

• В отборе на ЧМ-1934 Португалия схватила 1:11 против Испании за два матча, устранившись уже в первой игре, где в Мадриде прилетели 0:9.

• В отборе на ЧМ-1938 – обидное поражение 1:2 против Швейцарии: после 0:2 к 30-й минуте португальцы получили два пенальти, реализовали лишь один.

• Безвременье Второй мировой войны. Португалия проводила лишь редкие товарняки, самым запоминающимся из которых остался вынос 0:10 против Англии.

• ЧМ-1950: 3:7 против Испании за два матча с 1:5 в Мадриде в первой игре.

• ЧМ-1954: 1:9 против Австрии за два матча. С 1:9 в Вене в первой игре. Вы понимаете: постоянные ликвидации в гостях.

В борьбе за ЧМ-1958 Португалия впервые участвовала в групповом отборе (соперники: Северная Ирландия и Италия), где добыла первую победу в истории квалификаций на ЧМ! Разгромила дома Италию (3:0), а еще сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1). Опять все испортили выезды – дважды по 0:3. Последнее место, зато утащили с собой в бездну Италию – до 2018-го ЧМ-1958 оставался единственным без «Скуадра Адзурры». Из группы вышла Северная Ирландия!

Переходный период – отбор на ЧМ-1962, когда Португалия ожидаемо не прошла, пропустив Англию, но уже смогла забрать дома ничью. Зато позорное поражение в гостях никуда не делось – 2:4 в… Люксембурге.

Embed from Getty Images

Затем Португалия обрела статус регулярного неудачника отборов. Она конкурентно сражалась, но не вытаскивала важнейшие матчи в последнем или предпоследнем турах.

• ЧМ-1974: 2:2 против Болгарии дома, когда нуждались в победе. Разумеется, до этого проиграли Болгарии в гостях.

• ЧМ-1978: 1:1 против Польши в гостях. Нуждались в победе. Правда, в очень крупной.

• ЧМ-1990: 0:0 против Чехословакии дома.

• ЧМ-1994: 0:1 против Италии с голом Баджо – не Роберто, а Дино. Для железной квалификации Португалии снова требовалась победа.

В 1966-м Португалию не вытаскивал даже Эйсебио. В 1986-м приходилось играть товарняк с поварами из отеля

Профессиональный футбол в Португалии зародился относительно поздно – в 1914 году появился Португальский футбольный союз. Первая мировая война мешала развитию, к 1921-му потолком были матчи клубов из Лиссабона и Порту, футбол оставался разбитым на региональные блоки. В Англии к тому моменту уже вся страна 30 лет играла в футбол.

Вылеты в отборах на первые ЧМ не казались сумасшествием, смущали только регулярные разгромы. Португалия не воспринималась топ-сборной, но 0:9 от Испании и 1:9 от Австрии выглядели перебором.

Попадание на ЧМ-1966 связано со вспышкой Эйсебио – и у этого феномена даже есть рациональное объяснение. До Эйсебио португальские клубы и сборные не использовали потенциал португальской Африки. Только бразильский тренер Отто Глориа, сначала тренировавший «Бенфику», а затем и национальную команду, увидел в этом перспективу.

Эйсебио и Мариу Колуна прилетели из Португальской Восточной Африки (ныне – Мозамбик) и стали очевидными лидерами сборной. Они были и главными игроками «Бенфики», дважды выигравшей Кубок Европейских чемпионов-1961 и 1962 и дважды проигравшей в финале КЕЧ-1963 и 1965. Из заметных игроков светились Висенти Лукаш (Пеле называл его лучшим защитником, против которого играл), Илариу и Алберту да Кошта Перейра – все родом из Мозамбика.

Разумеется, Эйсебио оставался главной звездой. Он забил на ЧМ-1966 9 голов, включая покер в четвертьфинале против КНДР. Тогда Португалия проигрывала 0:3, но в итоге прошла дальше с 5:3

Правда, поддержать результат не вышло. Эйсебио продолжал много забивать, но Португалия зачастую не забирала победы даже против средних соперников. Эйсебио же зацепил и первый матч из серии важных провалов – в отборе на ЧМ-1974 в решающей игре против Болгарии получил травму на 28-й минуте, и португальцы без него сыграли вничью 2:2, когда нужно было побеждать. Учитывая, что дебютировал Эйсебио голом в проигранном матче с Люксембургом в отборе на ЧМ-1962, обрамление международной карьеры получилось грустноватым.

Годы после Эйсебио – застой, связанный с провалами в решающих матчах, и относительный подъем в середине 1980-х. Тогда Португалия впервые в истории вышла на два больших турнира (Евро-1984 и ЧМ-1986), и даже сверкнула на Евро – дошла до полуфинала, где обидно проиграла Франции (хотя вела 2:1 в экстра-таймах).

Забавно, что именно выход (!) на ЧМ-1986 подсветил скопившиеся проблемы. Главным образом – организационные. Турнир превратился в фарс.

Португальская федерация футбола просто не успевала за спортивным развитием. «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» давили на руководство, проталкивая своих игроков, а сами футболисты требовали премиальных еще до начала турнира. Но самым нелепым казалась катастрофа с логистикой.

Сначала до Мексики добирались 24 часа через пересадки в Европе и США. Хотели хитроумно привыкнуть к игре на высоте, поэтому прилетели за месяц до начала – в итоге просто умирали от безделья. Отель был плох настолько, что командные совещания проводили вокруг бассейна – никакого конференц-зала. Не было сотрудников безопасности, которые защищали бы сборную от постоянных папарацци. Игровое поле оказалось на склоне (тренироваться там было нереально), поэтому сборная ездила в общественный спортивный комплекс в Монтеррее.

Товарищеский матч с Чили сорвался из-за того, что португальская федерация отказалась выплачивать сопернику гонорар. Пришлось играть с поварами и сотрудниками отеля. И да, это 1986-й год, а не байки о довоенном футболе. Еще федерация договорилась о товарняке с местной командой, но та просто не явилась. Шокированные футболисты требовали возместить моральный ущерб со спонсорских выплат, но федерация отказалась. Тогда игроки ответили тренировкой в вывернутой наизнанку экипировке, чтобы никто не видел спонсоров. А еще закатывали вечеринки.

Главный тренер Англии Бобби Робсон говорил, что никогда не видел ничего подобного. И даже со скандальным бэкграундом Португалия победила Англию (1:0). Правда, затем вернулась классика: 0:1 против Польши, 1:3 против Марокко и последнее место в группе, где в плей-офф вышли все, кроме Португалии.

Важно сказать, что фантасмагория в Мексике не возникла просто так. Даже на Евро-1984 были проблемы с командной атмосферой и коммуникацией с боссами федерации. Внезапный успех затуманил трудности, но гнойник вскоре вскрылся.

Почему Португалия вдруг стала сильной? Осознала скромность (нет ресурсов других топ-сборных) и нашла отдушину в бизнес-плане

С 1996-го Португалия пропустила лишь один большой турнир – ЧМ-1998. Серия с 2000-го насчитывает 12 чемпионатов мира и Европы. И пускай именно на ЧМ все сложно (лучший результат – полуфинал-2006, в остальных случаях нет продвижений дальше 1/8-й), на Евро Португалия регулярно сверкает: два полуфинала, домашний финал-2004 и невероятно обидное поражение Греции (было бы символично, если бы вечно страдавшая в гостях Португалия выиграла трофей именно в Португалии), триумф в 2016-м с тремя ничьими на групповом этапе и травмой Роналду в решающей игре.

Важен сам факт: уже началось третье десятилетие, когда потенциальный успех Португалии совсем не кажется сенсацией. Взять даже ЧМ-2022 – португальцев никто не называет главными фаворитами, но за счет мощи состава они идут сразу после элитной элиты.

Резонный вопрос: как Португалия радикально сменила статус?

На самом деле интереснее, как Португалия сохранила его после вспышки Золотого поколения с Луишем Фигу и Руем Коштой.

В истории Португалии был игрок экстра-класса, но никогда не было выдающейся команды. При этом даже 11 крепких футболистов – это не всегда символ ренессанса национальной системы.

И внутри Португалии есть любопытные объяснения, почему внезапный футбольный бум превратился в константу.

Первое – осознание, что Португалия остается маленькой страной. «Мы не восхищались внезапными успехами, а мгновенно занялись методикой подготовки тренеров, – рассказывал в интервью The Guardian Луиш Араужо, отвечавший за молодежные команды «Бенфики». – Это наш вариант адаптации, поскольку Португалия не могла тягаться с другими топ-сборными внутренней инфраструктурой. Когда нет хороших полей и тренировочных условий, нужно прокачивать мозги.

Португальские академии не застаиваются. Раньше мы признавали талантом только дриблинг. Со временем изменили подход и выпустили много игроков, прекрасно понимающих игру: центральных защитников, полузащитников. Не только вингеров».

Это похоже на правду. Раньше португальский футбол ассоциировался с вингерами: Луиш Фигу, Рикарду Куарежма, Нани, Криштиану Роналду. Посмотрите на текущий состав: скала Рубен Диаш в центре защиты, удивительный Жоау Канселу – диспетчер «Ман Сити» с позиции левого защитника, Бруну Фернандеш – мозг в центральной оси.

И да: инфраструктура развивается. Но не рискованными инвестициями в бездну, а вложениями после собственных успехов. «Бенфика», постоянно зарабатывающая миллионы на продажах, регулярно обновляет базу: только за прошлое десятилетие были серьезные прокачки в 2014-м и 2019-м. Теперь это большой район в 19 гектаров с повсеместными полями, тренировочными залами, 29 раздевалками и 86 жилыми помещениями, 56 из которых – эксклюзивно для академии.

Второе – целеполагание юношеских тренеров. «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» растят футболистов для перепродажи. Это естественный бизнес-план. Но не все так цинично. Сборная – психологическая отдушина. Молодые тренеры растят молодых игроков, зная, что лучшие из них вряд ли выиграют с «Бенфикой» Лигу чемпионов. Но они мечтают, чтобы эти парни – уже в статусе игроков топ-клубов – выиграли с Португалией чемпионаты мира и Европы.

Араужо говорил: «Главная награда для тренера молодежной академии – увидеть воспитанника в форме национальной команды».

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Christof Koepsel, Allsport UK /Allsport, PA Images Archive / Contributor, Keystone / Stringer , Hulton Archive / Stringer; III Fussballweltmeisterschaft 1938 Frankreich, Author Robert Franta; REUTERS/Jennifer Lorenzini