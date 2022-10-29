Мурашки от Канады. Это был совсем не идеальный, но смелый и стихийный футбол

Чувства Артема Денисова.

Надеюсь, канадцы искренне гордятся сборной. Это был вдохновляющий футбол, несмотря на 0:1.

Оцените контекст: Канада отобралась на чемпионат мира впервые за 36 лет, последнее участие – в 1986-м – оставалось единственным в истории. 25 из 26 футболистов в заявке на ЧМ-2022 тогда даже не родились.

Капитану Атибе Хатчинсону было 2,5 года. Сейчас – 39.

И Канада стартует с Бельгии, бронзовой команды ЧМ-2022. Команды из возрастных, но все-таки топ-игроков.

И Канада решается на смелый, атакующий футбол с постоянным высоким давлением и линейкой защитников, которой порой будто бы запрещалось спускаться ниже центра поля.

Это настоящее шоу. Бесконечный прессинг, возвраты на чужой половине, эмоции, просто очень качественный футбол. Было похоже на адреналиновый клуб из Бундеслиги с вытекающими плюсами и минусами.

Альфонсо Дэвис, возможно, не забил важнейшим ударом в карьере с пенальти, но накручивал бельгийцев и фирменно взрывался, как Коннор Макдэвид. Таджон Бьюкенен выглядел парнем, который умеет все, кроме ключевого паса/удара. Стивен Эуштакиу сожрал центр поля. Ричи Ларейя издевался над Карраско так, что бельгийца убрали в перерыве.

В другом матче марсельская рулетка Джонатана Дэвида и парашют Бьюкенена через Вертонгена остались бы ярчайшими эпизодами команды-середняка против топ-сборной, а здесь даже теряются на заднем плане.

Нужно оговориться: это совсем не идеальный и не великий матч. Хватало разрывов между линиями, прессинг порой рушился (Дэвис показывал партнерам, что нужно выдвигаться плотнее к соперникам), уже в штрафной вообще не шел последний пас, а дальние удары казались поспешными, хотя сам их факт хорошо подчеркивает стихийность. Хатчинсон обрезался. Команда умирала после 65-й минуты, выживая на песнях фанатов и мечте о камбэке.

Не получилось.

Канада сильно напомнила Перу на ЧМ-2018 против Дании. Удивительное совпадение: Перу тогда тоже попало на ЧМ впервые за 36 лет, пролетая каждый раз с 1982-го. И тоже в первом туре после возвращения устроило футбольный карнавал против Дании. И тоже бесконечные взрывные атаки, много сочных индивидуальных действий – особенно запомнились спринты Адвинкулы и креатив Куэвы.

Но 0:1. Скучная Дания наказала Перу.

Понятно, что любая приятная команда без топ-статуса не может играть как Канада. Это и не нужно. Нужно, чтобы была сборная вроде Саудовской Аравии – пусть дальше ловит элитных игроков в офсайд. Нужно, чтобы была Япония – с невнятным началом, но осмысленным планом Б. Нужно, чтобы была Канада – драйвовая, суицидально смелая. Ее стиль сработает в другой раз. Не всегда подобные команды побеждают избранного соперника. Но мы все равно их ценим и любим.

Это и есть ЧМ. И да: чтобы наслаждаться такими историями, иногда нужно пережить Марокко – Хорватия.

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Siphiwe Sibeko; Gettyimages.ru/Matthias Hangst