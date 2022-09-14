Как играет «Боруссия» без Холанда? Защита – новая главная ценность

«Боруссия» обустраивается без Эрлинга Холанда – последние 2,5 сезона «Дортмунд» адаптировался под норвежца, а он максимизировал сильнейшие качества на пользу команде.

Летом «Боруссия» сильно обновилась и дала новый шанс тренеру Эдину Терзичу, который управлял клубом 5 месяцев в сезоне-2020/21 после увольнения Люсьена Фавра и даже выиграл Кубок Германии. Терзич затем уступил пост Марко Розе, год отработал техническим директором и теперь снова прорвался на скамейку.

Пока все спорно: «Дортмунд» миксует ужасные по качеству матчи (2:3 с «Вердером», 0:3 с «Лейпцигом») с очень даже приятной игрой (1:0 против «Хоффенхайма» и «Герты»).

Встреча с Холандом и «Ман Сити» в ЛЧ – и яркая вывеска (спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель опробовал трэшток, сказав, что Холанд весной стал обузой для команды из-за неопределенности с возможным трансфером), и хороший повод оценить старт «Боруссии».

Главное впечатление: «Боруссия» гораздо больше защищается. И очень неплохо

Простейший параметр владения указывает на явный сдвиг: «Боруссия»-2022/23 держит мяч гораздо меньше, чем раньше. Выборка маленькая (прошло лишь 6 туров), но разница слишком велика для этого показателя.

В обороне «Боруссия» вполне органична, одна из лучших в Бундеслиге на старте, и не только из-за избавления от нестабильного Мануэля Аканджи (уехал к Холанду в «Сити»). Тут уместна стилистическая статистика: число отборов не гарантирует топ-оборону, но указывает на игровую модель – «Дортмунд» агрессивно идет в стыки, а игроки не проигрывают в ситуациях 1-в-1.

Если совсем просто: Грегор Кобель уверенно держится в воротах, Матс Хуммельс достойно сыгрался с новичком из «Фрайбурга» Нико Шлоттербеком, центральные полузащитники сохраняют компактность, а вингеры помогают крайним защитникам.

Эдин Терзич объяснял ментально-тактический принцип «Дортмунда»: «Каждый игрок должен и чувствовать поддержку партнеров, и сам помогать в тяжелой ситуации. Против «Байера» Шлоттербек провел выдающийся матч, но однажды дал неточный пас – его подстраховал Махмуд Дауд. Или: Матс Хуммельс отлично сдерживал Патрика Шика, но в одном эпизоде вместе с Тома Менье упустил его. Их сэйвом выручил Грегор Кобель. Так это работает».

Подстраховка «Боруссии» реально разнообразна и полезна. Пожалуй, ярче всего выделяются агрессивные выпады Нико Шлоттербека в переходных фазах и постоянные спуски атакующих игроков на фланги защиты.

Пример смелой красоты от Шлоттербека – в очень рискованном эпизоде Нико летит в стык и хладнокровно успевает не просто сыграть в мяч, но и дать акцентированный пас назад, утвердив владение.

Против «Байера» со Шлоттербеком приключилась крутейшая история. На 54-й минуте после стыка Нико с криком упал на газон, в паузе ушел в подтрибунку, но выскочил оттуда буквально через 30 секунд. И после матча объяснил, что произошло: «Я чувствовал дикую боль в плече. Врач сказал, что оно вывихнуто. Мы зашли в туннель, мне быстро вправили его и разрешили вернуться на поле.

Я центральный защитник, я должен быть сильным».

Хуммельс с классным чтением игры подчищает за Шлоттербеком при его выдергиваниях. Кажется, Матс и Нико сдружились за пределами поля: еще в июле вместе поздравляли немецкую теннисистку Юле Нимайер с выходом в 1/4 «Уимблдона», а в конце августа взяли с собой Кобеля на матч Евробаскета Германия – Литва. Неигровое общение тоже полезно.

При паре Хуммельс-Шлоттербек «Боруссия» пропустила однажды в 4,5 матча, при Зюле-Шлоттербек – шесть за 2,5. Есть соблазн разбить Зюле, но пока рано: хоть хуже чистит за Шлоттербеком и порой выглядит тяжеловато, его игру не назовешь ужасной, пусть и Хуммельс сейчас бесспорно лучше. Было бы любопытно взглянуть на тройку ЦЗ, учитывая, что у каждого есть опыт игры в формации 3-Х-Х. Против топ-соперника (например, «Ман Сити») это выглядело бы оправданно.

Перейдем к вингерам. Главный пример их жертвенности в позиционной защите – спуски Дониэлла Малена против «Байера». Во втором тайме «Леверкузен» взламывал «Боруссию» главной связкой Диаби-Фримпонг справа, и Мален садился в помощь левому защитнику Рафаэлу Геррейру. Часто именно Мален оказывался в линии обороны, а Геррейру активнее искал стыки.

Лучшая иллюстрация – защита «Дортмунда» пятеркой в линию, где Мален ситуативно оказался левым центральным защитником.

Таким образом гасили и главную связку «Фрайбурга» Грифо-Гюнтер на другом фланге – к Тома Менье спешил Торган Азар. «Дортмунд» все равно допускал редкие моменты, но без помощи Азара было бы гораздо сложнее.

А еще Терзич интересно подправил прессинг-модель «Дортмунда» – теперь у них есть свой Томас Мюллер. Это Марко Ройс, который в стиле Мюллера управляет прессингом «Боруссии»: руками приказывает включаться конкретным игрокам и окрикивает Модеста, чтобы тот либо давил выше, либо спускался ниже. Разумеется, Ройс в то же время остается главным инициатором давления и переключателем схем: может быть десяткой в 4-2-3-1, может просить вингеров отойти ниже для 4-4-1-1, может подняться в пару к Модесту для 4-4-2.

Классический Ройс против «Фрайбурга» – подкараулил плохой пас вратаря, дернулся на опорника и перехватом вернул владение.

Обычно «Боруссия» встречает соперника в среднем блоке и идет в давление либо при пасе соперника на фланг (включается вингер), либо при неудачном пасе опорнику (включается Ройс). «Дортмунд» занимает 3-е место в Бундеслиге по интенсивности давления (PPDA – 10,4) и 3-е по высоким возвратам (56).

Ройс хвалил работу команды без мяча: «На старте сезона мы защищаемся все вместе, никто не щадит себя, каждый готов к единоборству. Я чувствую больше здоровой самоуверенности, с ней улучшается и качество игры». Марко лидирует в «Дортмунде» по общему пробегу и спринтам. Опять же – не всегда показатель качества, но в новом футболе «Боруссии» без этого никуда.

Конечно, претензии все-таки есть. Против «Вердера» многовато дали простреливать с фланга Геррейру (вингер Байно-Гиттенс не очень помогал) в опорную зону (не лучший матч от Беллингема и совсем грустный от Джана), против «Фрайбурга» допускали угрозу после навесов и стандартов (тут скорее есть за что хвалить «Фрайбург», «Дортмунд» нейтрализовывал как мог), против «Лейпцига» странно реагировали на навесы (Геррейру и Менье теряли дальнюю штангу, страхуя опорку), Менье ужасно выглядел под прессингом, а центр обороны слишком часто давал Вернеру пространство за спинами.

Сильнее всего смущает сам настрой «Дортмунда» закрываться в штрафной. Нужно пояснить на примере: против «Байера» «Боруссия» провела достойный первый тайм (без доминирования, но отрезки уверенного владения сменялись хорошей защитой в среднем блоке), но почти весь второй тайм обороняла 1:0. Похожая история была с «Вердером» (в целом безобразный матч, но в концовке инертно сели в защиту) и с «Хоффенхаймом» (55-45 по процентам владения в первые 70 минут, 33-67 в последние 20). Почти всегда Терзич заканчивает игру в пять защитников, обычно давая несколько минут Зюле.

Не сказать, что «Байер» или «Хоффенхайм» реально заставили «Дортмунд» прижаться – это похоже на выбор самой «Боруссии». Против соперников, которые явно уступают по качеству игры, это выглядит спорным решением.

И все равно защита – пока лучшая сторона обновленной «Боруссии». Терзич не придумал ничего гениального: убедил игроков пахать и подстраховывать друг друга. На контрасте с ужасами защиты в прошлом сезоне выглядит очевидно надежнее.

Хорошее про атаку: Ройс и Беллингем сверкают в быстрых атаках даже без Холанда

Забавно, что даже без Холанда «Дортмунд» хорош в быстрых выпадах. В Бундеслиге-2022/23 «Боруссия» идет на 2-м месте по вертикальным атакам – 19 (это отрезки владения, начатые на своей половине, с 50%+ действий вперед (пасы/рывки), с ударом или хотя бы касанием в чужой штрафной).

Ройс и Беллингем – точно главные игроки на мяче и особенно в резких переходах из защиты в атаку. Вот длиннющие списки показателей, где они лидируют в «Дортмунде».

У Беллингема, правда, и первое место по потерям мяча (17, ни у кого другого в «Дортмунде» нет даже 11). Контраст отлично подчеркивает его стиль.

Джуду можно все. Набор навыков и объем действий так восхищают Терзича, что тренер его не ограничивает. Атакующие показатели улетают в космос, но с ними растет и число потерь. Убрать плохие решения можно либо срезав общее число продвигающе-созидательной работы, либо научив Беллингема давать гигантский КПД без брака. Нужно искать баланс, если хочет быть лучшим в мире. А он хочет.

Трудно проиллюстрировать мощь Беллингема скриншотами (его игра – это всегда движение), но вот красивый эпизод против «Байера». Началась 87-я минута, Джуд отборолся в стыке, сохранил владение, спустился к линии защиты, а потом умно рассмотрел свободное пространство, показал туда Хуммельсу и мгновенно рванул, начав атаку. Блеск.

Ройс – мастер командной импровизации. Мышление и техника держат его в топе. И пусть в 33 года с пугающим списком травм не взрывается как раньше, но уровень владения мячом на скорости восхищает. В контексте контратак ценно, что Марко умеет и разгонять их, и открываться, и завершать.

Да, открывания! Вот красивейший эпизод против «Фрайбурга» – подойдет как еще одно доказательство уникальности Марко. Получил пас из глубины, фейковым приемом обманул двух соперников, элегантно их обежал, поймал защитника на выдергивании и тонко прокинул мяч на Малена.

Терзич много хвалит Ройса: «Его лидерские качества неоспоримы. Это важнейший игрок команды, я регулярно обсуждаю с ним свои планы. Он все еще очень подвижен, держит отличную физическую форму. Мне понравилось, как он летом закончил отпуск на неделю раньше, чтобы поиграть с молодежью, которую привлекали на сборы. Марко делает «Боруссию» лучше».

Вот только проблема – в двух игроках зашита почти вся атакующая угроза «Боруссии». Ройс и Беллингем провели слабоватые игры с «Лейпцигом» и «Вердером» – «Боруссия» была нулевой в атаке.

Терзич придумал структуру позиционной атаки, но она пока не работает

Вот идея Терзича: центральные защитники Шлоттербек и Хуммельс занимают широкие позиции (пожалуй, даже очень широкие для конфигурации с двумя, а не тремя ЦЗ), с ними рядом всегда опорник Дауд/Озджан, Беллингем держит промежуточное пространство перед атакующей линией, фланг прикрывают крайние защитники Геррейру и Менье, формальные вингеры держатся в полуфлангах, Модест – самый центральный, Ройс двигается по всей центральной оси. Там вообще хватает взаимозаменяемости, но Ройс по движению свободнее остальных.

Почему все вроде бы логично?

• Хуммельс и Шлоттербек – очень достойные ЦЗ на мяче. Про талант длинного паса Хуммельса знаем больше 10 лет, а Шлоттербек только начинает путь. Может рвануть в коридор, может дать между линиями, фирменная фишка – диагональ на правый фланг. Во «Фрайбурге» играл и в паре ЦЗ, и в тройке, так что знаком с широкой позицией.

• Геррейру и Менье готовы давать атакующий объем (Геррейру – вскрывающими пасами низом, Менье – навесами), оба могут пойти узко (Геррейру – в дриблинг/перепас на ограниченном пространстве, Менье – под подачу с другого фланга).

• Хороший баланс в центре поля – кажется, Беллингему больше подходит в напарники именно Озджан, а не Дауд. Новичок из «Кельна» лучше выглядит в подстраховке, чуть разгружает Джуда без мяча. И на мяче разграничение понятно: Озджан – для контроля в первой стадии, Беллингем – ближе к атаке.

Терзич своеобразно хвалил их дуэт: «С каждым матчем выглядят лучше. Между ними нет разрывов, отлично страхуют друг друга. Озджан нужен не для сексуального футбола, у нас и без него хватает креативных и техничных игроков». Кстати, Озджан пару раз остужал Беллингема, когда тот пихал партнерам. Очень крепкий парень.

Все это разбивается о блеклую игру атакующего блока. Пока он полезнее без мяча, чем с ним. При 49 отрезках владения с 10+ пасами «Дортмунд» лишь в четырех случаях доходил до касания в штрафной – это одно из худших соотношений в Бундеслиге. Слишком мало открываний под пасы из глубины, когда доходит – слишком мало успешных обострений.

Мален так и не очнулся и реально очень плох при владении, Адейеми тяжело адаптируется (еще и бесячие травмы), Азар спустился до уровня затычки, Байно-Гиттенс талантлив, но сыроват, еще и больше не сыграет в 2022-м из-за операции на плече, Рейна из-за бесконечных повреждений сильно застопорился в развитии, Мукоко на взрослом уровне и не начинал прогресс. Остается только Юлиан Брандт.

Главная претензия (и одновременно причина его крутости) – он вообще не ценит мяч. Из-за этого в лучшей форме способен генерировать бесконечный креатив, в худшей – реально превращается в 12-го игрока соперника. Вроде бы не очень подходит аккуратному стилю Терзича, и отчасти понятно, почему Брандт начинал сезон на скамейке, хотя прошлый сезон был лучшим за период в «Дортмунде».

Пока Брандт показывает классическую нестабильность: в конце августа прекрасно сыграл против «Герты», а через пару игр ничего не сделал против «Лейпцига». Или игра с «Вердером»: единственное успешное действие за 62 минуты – гол из-за штрафной со смещением к центру.

Пожалуй, его роль в «Дортмунде» – одна из главных интриг систематизации Терзича.

Теперь о Модесте. Важно: большой форвард вместо Аллера – это необязательно стилистическая копия Аллера. Модест похож на Себастьяна только мощью в воздухе. Он получше как чистый наконечник для навесов, но точно хуже как опция для длинных забросов с подыгрышем. Антони не хватает ни техники, ни навыков ситуативного распасовщика. Пока выглядит оторванным от команды, хотя в каждом матче (кроме «Вердера») получал голевой момент. Для замены из-за страшного форс-мажора выглядит терпимо, но не более.

«Боруссия» сильно страдает из-за травм. Это нужно учитывать

Сезон длится чуть дольше месяца, а у «Дортмунда» уже накопился длинный список травмированных.

Важно не смешивать контактные травмы в результате игровых стыков и бесконтактные повреждения. Дауд, Байно-Гиттенс, Адейеми – все получили травмы во время матчей Бундеслиги. У Морея и без мениска была ужасающая медкарта. Еще случались микроповреждения у Озджана (первая тренировка с командой) и Хуммельса (официальная игра), но характер их проблем не озвучивали.

Мален, Кобель и Азар пропускают игры из-за мышечных травм – одна из главных бед «Дортмунда» в прошлом сезоне. Был матч (2:0 против «Штутгарта»), когда «Боруссия» из-за этого потеряла сразу четырех игроков. Эмре Джан тогда только удивлялся: «Никто в клубе не объясняет, откуда берутся проблемы с мышцами. Конечно, мы интенсивно тренируемся. Но и другие команды ведь тоже! Это странно».

«Дело не в нагрузках на тренировках, не в тренировочных планах, не в работе физиотерапевтов, не в задачах тренерского штаба», – отбивался Марко Розе.

Сейчас «Боруссия» лидирует в Бундеслиге по числу спринтов. а Джуд Беллингем признавался, что предсезонка с Терзичем была самой жесткой в его карьере. Это очевидный вариант мышечной хроники – слишком много ускорений вдобавок к большому объему другой атлетической работы. Еще одна возможная причина – плохие восстановительные методики.

Андрес Бек, работавший фитнес-тренером «Дортмунда» до 2020-го, рассказывал, что практикуется индивидуальный мониторинг – под игроков подстраивают питание, а их показатели на тренировках сравниваются не друг с другом, а относительно персональных данных от недели к неделе.

В 2022-м «Боруссия» сделала еще один незаметный трансфер – забрала у «Арсенала» фитнес-тренера Шэда Форсайта, который почти 20 лет сотрудничает со сборной Германии. У него своеобразный подход с тезисом «Нужно тренировать движения, а не мышцы». По мнению Форсайта (есть и образование в области биомеханики, не только медицины), спортсмены часто получают мышечные травмы не из-за самого факта высоких нагрузок, а из-за плохого контроля тела и механики движений при интенсивной работе.

Очевидно, у него в «Дортмунде» еще много работы.

Спортивный директор Себастьян Кель просто фиксировал: «Игроки не выглядят уставшими, но мы подходим к матчам с готовностью делать замены уже в первом тайме из-за травм. Очень сложно найти природу повреждений».

Для Терзича травмы кажутся смягчающим обстоятельством – еще и с учетом потерь именно игроков атаки.

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Пока «Дортмунд» удивляет именно амплитудой качества игры: трудно поверить, что нулевую игру с «Вердером» и очень сильную против «Герты» разделяют семь дней.

Хорошо бы проверить «Боруссию» в оптимальном составе на дистанции – до тех пор, вероятно, команда будет выезжать на нормальной защите и эпизодических вспышках в атаке.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm