Аргонавтика
Блог

Как играет «Боруссия» без Холанда? Защита – новая главная ценность

Салих Озджан Салих Озджан
Рафаэл Геррейру Рафаэл Геррейру
Нико Шлоттербек Нико Шлоттербек
Антони Модест Антони Модест
Дониэлл Мален Дониэлл Мален
Никлас Зюле Никлас Зюле
Тома Менье Тома Менье
Эдин Терзич Эдин Терзич
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Матс Хуммельс Матс Хуммельс
бундеслига Германия бундеслига Германия
Карим Адейеми Карим Адейеми
Грегор Кобель Грегор Кобель
Марко Ройс Марко Ройс
Юлиан Брандт Юлиан Брандт
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Футбол Футбол

«Боруссия» обустраивается без Эрлинга Холанда – последние 2,5 сезона «Дортмунд» адаптировался под норвежца, а он максимизировал сильнейшие качества на пользу команде.

Летом «Боруссия» сильно обновилась и дала новый шанс тренеру Эдину Терзичу, который управлял клубом 5 месяцев в сезоне-2020/21 после увольнения Люсьена Фавра и даже выиграл Кубок Германии. Терзич затем уступил пост Марко Розе, год отработал техническим директором и теперь снова прорвался на скамейку.

Пока все спорно: «Дортмунд» миксует ужасные по качеству матчи (2:3 с «Вердером», 0:3 с «Лейпцигом») с очень даже приятной игрой (1:0 против «Хоффенхайма» и «Герты»).

Встреча с Холандом и «Ман Сити» в ЛЧ – и яркая вывеска (спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель опробовал трэшток, сказав, что Холанд весной стал обузой для команды из-за неопределенности с возможным трансфером), и хороший повод оценить старт «Боруссии».

Главное впечатление: «Боруссия» гораздо больше защищается. И очень неплохо

Простейший параметр владения указывает на явный сдвиг: «Боруссия»-2022/23  держит мяч гораздо меньше, чем раньше. Выборка маленькая (прошло лишь 6 туров), но разница слишком велика для этого показателя.

В обороне «Боруссия» вполне органична, одна из лучших в Бундеслиге на старте, и не только из-за избавления от нестабильного Мануэля Аканджи (уехал к Холанду в «Сити»). Тут уместна стилистическая статистика: число отборов не гарантирует топ-оборону, но указывает на игровую модель – «Дортмунд» агрессивно идет в стыки, а игроки не проигрывают в ситуациях 1-в-1.

Если совсем просто: Грегор Кобель уверенно держится в воротах, Матс Хуммельс достойно сыгрался с новичком из «Фрайбурга» Нико Шлоттербеком, центральные полузащитники сохраняют компактность, а вингеры помогают крайним защитникам.

Эдин Терзич объяснял ментально-тактический принцип «Дортмунда»: «Каждый игрок должен и чувствовать поддержку партнеров, и сам помогать в тяжелой ситуации. Против «Байера» Шлоттербек провел выдающийся матч, но однажды дал неточный пас – его подстраховал Махмуд Дауд. Или: Матс Хуммельс отлично сдерживал Патрика Шика, но в одном эпизоде вместе с Тома Менье упустил его. Их сэйвом выручил Грегор Кобель. Так это работает».

Подстраховка «Боруссии» реально разнообразна и полезна. Пожалуй, ярче всего выделяются агрессивные выпады Нико Шлоттербека в переходных фазах и постоянные спуски атакующих игроков на фланги защиты. 

Пример смелой красоты от Шлоттербека – в очень рискованном эпизоде Нико летит в стык и хладнокровно успевает не просто сыграть в мяч, но и дать акцентированный пас назад, утвердив владение.

Против «Байера» со Шлоттербеком приключилась крутейшая история. На 54-й минуте после стыка Нико с криком упал на газон, в паузе ушел в подтрибунку, но выскочил оттуда буквально через 30 секунд. И после матча объяснил, что произошло: «Я чувствовал дикую боль в плече. Врач сказал, что оно вывихнуто. Мы зашли в туннель, мне быстро вправили его и разрешили вернуться на поле. 

Я центральный защитник, я должен быть сильным».

Хуммельс с классным чтением игры подчищает за Шлоттербеком при его выдергиваниях. Кажется, Матс и Нико сдружились за пределами поля: еще в июле вместе поздравляли немецкую теннисистку Юле Нимайер с выходом в 1/4 «Уимблдона», а в конце августа взяли с собой Кобеля на матч Евробаскета Германия – Литва. Неигровое общение тоже полезно.

При паре Хуммельс-Шлоттербек «Боруссия» пропустила однажды в 4,5 матча, при Зюле-Шлоттербек – шесть за 2,5. Есть соблазн разбить Зюле, но пока рано: хоть хуже чистит за Шлоттербеком и порой выглядит тяжеловато, его игру не назовешь ужасной, пусть и Хуммельс сейчас бесспорно лучше. Было бы любопытно взглянуть на тройку ЦЗ, учитывая, что у каждого есть опыт игры в формации 3-Х-Х. Против топ-соперника (например, «Ман Сити») это выглядело бы оправданно.

Перейдем к вингерам. Главный пример их жертвенности в позиционной защите – спуски Дониэлла Малена против «Байера». Во втором тайме «Леверкузен» взламывал «Боруссию» главной связкой Диаби-Фримпонг справа, и Мален садился в помощь левому защитнику Рафаэлу Геррейру. Часто именно Мален оказывался в линии обороны, а Геррейру активнее искал стыки. 

Лучшая иллюстрация – защита «Дортмунда» пятеркой в линию, где Мален ситуативно оказался левым центральным защитником. 

Таким образом гасили и главную связку «Фрайбурга» Грифо-Гюнтер на другом фланге – к Тома Менье спешил Торган Азар. «Дортмунд» все равно допускал редкие моменты, но без помощи Азара было бы гораздо сложнее. 

А еще Терзич интересно подправил прессинг-модель «Дортмунда» – теперь у них есть свой Томас Мюллер. Это Марко Ройс, который в стиле Мюллера управляет прессингом «Боруссии»: руками приказывает включаться конкретным игрокам и окрикивает Модеста, чтобы тот либо давил выше, либо спускался ниже. Разумеется, Ройс в то же время остается главным инициатором давления и переключателем схем: может быть десяткой в 4-2-3-1, может просить вингеров отойти ниже для 4-4-1-1, может подняться в пару к Модесту для 4-4-2.

Классический Ройс против «Фрайбурга» – подкараулил плохой пас вратаря, дернулся на опорника и перехватом вернул владение. 

Обычно «Боруссия» встречает соперника в среднем блоке и идет в давление либо при пасе соперника на фланг (включается вингер), либо при неудачном пасе опорнику (включается Ройс). «Дортмунд» занимает 3-е место в Бундеслиге по интенсивности давления (PPDA – 10,4) и 3-е по высоким возвратам (56).

Ройс хвалил работу команды без мяча: «На старте сезона мы защищаемся все вместе, никто не щадит себя, каждый готов к единоборству. Я чувствую больше здоровой самоуверенности, с ней улучшается и качество игры». Марко лидирует в «Дортмунде» по общему пробегу и спринтам. Опять же – не всегда показатель качества, но в новом футболе «Боруссии» без этого никуда.

Конечно, претензии все-таки есть. Против «Вердера» многовато дали простреливать с фланга Геррейру (вингер Байно-Гиттенс не очень помогал) в опорную зону (не лучший матч от Беллингема и совсем грустный от Джана), против «Фрайбурга» допускали угрозу после навесов и стандартов (тут скорее есть за что хвалить «Фрайбург», «Дортмунд» нейтрализовывал как мог), против «Лейпцига» странно реагировали на навесы (Геррейру и Менье теряли дальнюю штангу, страхуя опорку), Менье ужасно выглядел под прессингом, а центр обороны слишком часто давал Вернеру пространство за спинами.

Сильнее всего смущает сам настрой «Дортмунда» закрываться в штрафной. Нужно пояснить на примере: против «Байера» «Боруссия» провела достойный первый тайм (без доминирования, но отрезки уверенного владения сменялись хорошей защитой в среднем блоке), но почти весь второй тайм обороняла 1:0. Похожая история была с «Вердером» (в целом безобразный матч, но в концовке инертно сели в защиту) и с «Хоффенхаймом» (55-45 по процентам владения в первые 70 минут, 33-67 в последние 20). Почти всегда Терзич заканчивает игру в пять защитников, обычно давая несколько минут Зюле.

Не сказать, что «Байер» или «Хоффенхайм» реально заставили «Дортмунд» прижаться – это похоже на выбор самой «Боруссии». Против соперников, которые явно уступают по качеству игры, это выглядит спорным решением. 

И все равно защита – пока лучшая сторона обновленной «Боруссии». Терзич не придумал ничего гениального: убедил игроков пахать и подстраховывать друг друга. На контрасте с ужасами защиты в прошлом сезоне выглядит очевидно надежнее.

Хорошее про атаку: Ройс и Беллингем сверкают в быстрых атаках даже без Холанда

Забавно, что даже без Холанда «Дортмунд» хорош в быстрых выпадах. В Бундеслиге-2022/23 «Боруссия» идет на 2-м месте по вертикальным атакам – 19 (это отрезки владения, начатые на своей половине, с 50%+ действий вперед (пасы/рывки), с ударом или хотя бы касанием в чужой штрафной).

Ройс и Беллингем – точно главные игроки на мяче и особенно в резких переходах из защиты в атаку. Вот длиннющие списки показателей, где они лидируют в «Дортмунде». 

У Беллингема, правда, и первое место по потерям мяча (17, ни у кого другого в «Дортмунде» нет даже 11). Контраст отлично подчеркивает его стиль. 

Джуду можно все. Набор навыков и объем действий так восхищают Терзича, что тренер его не ограничивает. Атакующие показатели улетают в космос, но с ними растет и число потерь. Убрать плохие решения можно либо срезав общее число продвигающе-созидательной работы, либо научив Беллингема давать гигантский КПД без брака. Нужно искать баланс, если хочет быть лучшим в мире. А он хочет. 

Трудно проиллюстрировать мощь Беллингема скриншотами (его игра – это всегда движение), но вот красивый эпизод против «Байера». Началась 87-я минута, Джуд отборолся в стыке, сохранил владение, спустился к линии защиты, а потом умно рассмотрел свободное пространство, показал туда Хуммельсу и мгновенно рванул, начав атаку. Блеск.

Ройс – мастер командной импровизации. Мышление и техника держат его в топе. И пусть в 33 года с пугающим списком травм не взрывается как раньше, но уровень владения мячом на скорости восхищает. В контексте контратак ценно, что Марко умеет и разгонять их, и открываться, и завершать. 

Да, открывания! Вот красивейший эпизод против «Фрайбурга» – подойдет как еще одно доказательство уникальности Марко. Получил пас из глубины, фейковым приемом обманул двух соперников, элегантно их обежал, поймал защитника на выдергивании и тонко прокинул мяч на Малена.

Терзич много хвалит Ройса: «Его лидерские качества неоспоримы. Это важнейший игрок команды, я регулярно обсуждаю с ним свои планы. Он все еще очень подвижен, держит отличную физическую форму. Мне понравилось, как он летом закончил отпуск на неделю раньше, чтобы поиграть с молодежью, которую привлекали на сборы. Марко делает «Боруссию» лучше». 

Вот только проблема – в двух игроках зашита почти вся атакующая угроза «Боруссии». Ройс и Беллингем провели слабоватые игры с «Лейпцигом» и «Вердером» – «Боруссия» была нулевой в атаке. 

Терзич придумал структуру позиционной атаки, но она пока не работает

Вот идея Терзича: центральные защитники Шлоттербек и Хуммельс занимают широкие позиции (пожалуй, даже очень широкие для конфигурации с двумя, а не тремя ЦЗ), с ними рядом всегда опорник Дауд/Озджан, Беллингем держит промежуточное пространство перед атакующей линией, фланг прикрывают крайние защитники Геррейру и Менье, формальные вингеры держатся в полуфлангах, Модест – самый центральный, Ройс двигается по всей центральной оси. Там вообще хватает взаимозаменяемости, но Ройс по движению свободнее остальных.

Почему все вроде бы логично? 

• Хуммельс и Шлоттербек – очень достойные ЦЗ на мяче. Про талант длинного паса Хуммельса знаем больше 10 лет, а Шлоттербек только начинает путь. Может рвануть в коридор, может дать между линиями, фирменная фишка – диагональ на правый фланг. Во «Фрайбурге» играл и в паре ЦЗ, и в тройке, так что знаком с широкой позицией. 

• Геррейру и Менье готовы давать атакующий объем (Геррейру – вскрывающими пасами низом, Менье – навесами), оба могут пойти узко (Геррейру – в дриблинг/перепас на ограниченном пространстве, Менье – под подачу с другого фланга). 

• Хороший баланс в центре поля – кажется, Беллингему больше подходит в напарники именно Озджан, а не Дауд. Новичок из «Кельна» лучше выглядит в подстраховке, чуть разгружает Джуда без мяча. И на мяче разграничение понятно: Озджан – для контроля в первой стадии, Беллингем – ближе к атаке. 

Терзич своеобразно хвалил их дуэт: «С каждым матчем выглядят лучше. Между ними нет разрывов, отлично страхуют друг друга. Озджан нужен не для сексуального футбола, у нас и без него хватает креативных и техничных игроков». Кстати, Озджан пару раз остужал Беллингема, когда тот пихал партнерам. Очень крепкий парень.

Все это разбивается о блеклую игру атакующего блока. Пока он полезнее без мяча, чем с ним. При 49 отрезках владения с 10+ пасами «Дортмунд» лишь в четырех случаях доходил до касания в штрафной – это одно из худших соотношений в Бундеслиге. Слишком мало открываний под пасы из глубины, когда доходит – слишком мало успешных обострений.

Мален так и не очнулся и реально очень плох при владении, Адейеми тяжело адаптируется (еще и бесячие травмы), Азар спустился до уровня затычки, Байно-Гиттенс талантлив, но сыроват, еще и больше не сыграет в 2022-м из-за операции на плече, Рейна из-за бесконечных повреждений сильно застопорился в развитии, Мукоко на взрослом уровне и не начинал прогресс. Остается только Юлиан Брандт. 

Главная претензия (и одновременно причина его крутости) – он вообще не ценит мяч. Из-за этого в лучшей форме способен генерировать бесконечный креатив, в худшей – реально превращается в 12-го игрока соперника. Вроде бы не очень подходит аккуратному стилю Терзича, и отчасти понятно, почему Брандт начинал сезон на скамейке, хотя прошлый сезон был лучшим за период в «Дортмунде». 

Пока Брандт показывает классическую нестабильность: в конце августа прекрасно сыграл против «Герты», а через пару игр ничего не сделал против «Лейпцига». Или игра с «Вердером»: единственное успешное действие за 62 минуты – гол из-за штрафной со смещением к центру. 

Пожалуй, его роль в «Дортмунде» – одна из главных интриг систематизации Терзича. 

Теперь о Модесте. Важно: большой форвард вместо Аллера – это необязательно стилистическая копия Аллера. Модест похож на Себастьяна только мощью в воздухе. Он получше как чистый наконечник для навесов, но точно хуже как опция для длинных забросов с подыгрышем. Антони не хватает ни техники, ни навыков ситуативного распасовщика. Пока выглядит оторванным от команды, хотя в каждом матче (кроме «Вердера») получал голевой момент. Для замены из-за страшного форс-мажора выглядит терпимо, но не более.

«Боруссия» сильно страдает из-за травм. Это нужно учитывать 

Сезон длится чуть дольше месяца, а у «Дортмунда» уже накопился длинный список травмированных. 

Важно не смешивать контактные травмы в результате игровых стыков и бесконтактные повреждения. Дауд, Байно-Гиттенс, Адейеми – все получили травмы во время матчей Бундеслиги. У Морея и без мениска была ужасающая медкарта. Еще случались микроповреждения у Озджана (первая тренировка с командой) и Хуммельса (официальная игра), но характер их проблем не озвучивали.

Мален, Кобель и Азар пропускают игры из-за мышечных травм – одна из главных бед «Дортмунда» в прошлом сезоне. Был матч (2:0 против «Штутгарта»), когда «Боруссия» из-за этого потеряла сразу четырех игроков. Эмре Джан тогда только удивлялся: «Никто в клубе не объясняет, откуда берутся проблемы с мышцами. Конечно, мы интенсивно тренируемся. Но и другие команды ведь тоже! Это странно». 

«Дело не в нагрузках на тренировках, не в тренировочных планах, не в работе физиотерапевтов, не в задачах тренерского штаба», – отбивался Марко Розе.  

Сейчас «Боруссия» лидирует в Бундеслиге по числу спринтов. а Джуд Беллингем признавался, что предсезонка с Терзичем была самой жесткой в его карьере. Это очевидный вариант мышечной хроники – слишком много ускорений вдобавок к большому объему другой атлетической работы. Еще одна возможная причина – плохие восстановительные методики.

Андрес Бек, работавший фитнес-тренером «Дортмунда» до 2020-го, рассказывал, что практикуется индивидуальный мониторинг – под игроков подстраивают питание, а их показатели на тренировках сравниваются не друг с другом, а относительно персональных данных от недели к неделе. 

В 2022-м «Боруссия» сделала еще один незаметный трансфер – забрала у «Арсенала» фитнес-тренера Шэда Форсайта, который почти 20 лет сотрудничает со сборной Германии. У него своеобразный подход с тезисом «Нужно тренировать движения, а не мышцы». По мнению Форсайта (есть и образование в области биомеханики, не только медицины), спортсмены часто получают мышечные травмы не из-за самого факта высоких нагрузок, а из-за плохого контроля тела и механики движений при интенсивной работе. 

Очевидно, у него в «Дортмунде» еще много работы. 

Спортивный директор Себастьян Кель просто фиксировал: «Игроки не выглядят уставшими, но мы подходим к матчам с готовностью делать замены уже в первом тайме из-за травм. Очень сложно найти природу повреждений».

Для Терзича травмы кажутся смягчающим обстоятельством – еще и с учетом потерь именно игроков атаки. 

***

Пока «Дортмунд» удивляет именно амплитудой качества игры: трудно поверить, что нулевую игру с «Вердером» и очень сильную против «Герты» разделяют семь дней. 

Хорошо бы проверить «Боруссию» в оптимальном составе на дистанции – до тех пор, вероятно, команда будет выезжать на нормальной защите и эпизодических вспышках в атаке. 

Телеграм-канал автора

Как «Бавария» атакует без Левандовского? Стало меньше тактики – это обещание Нагельсманна

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные