Как «Бавария» атакует без Левандовского? Стало меньше тактики – это обещание Нагельсманна

Разбор Артема Денисова.

«Бавария» встретится с «Барселоной» и Робертом Левандовским в Лиге чемпионов – лучшее время, чтобы изучить, как Юлиан Нагельсманн изменил атаку после ухода сильнейшей девятки современности.

Нагельсманн изменил подход: меньше адаптаций под соперников и больше – под игроков «Баварии»

В начале августа у авторитетного немецкого издания Frankfurter Allgemeine вышло большое интервью с Юлианом Нагельсманном. По содержанию и прямоте ответов кажется программным выступлением перед сезоном.

Вот два главных тезиса.

1. Подтвердил главное различие между ним и Фликом – «Бавария» до Нагельсманна держалась одной игровой модели, а с Нагельсманном искала адаптации под каждого соперника. Юлиан понял, что игрокам удобен старый концепт: «Я считаю, что добился большого успеха благодаря философии тренировок: комплексные упражнения идут вместе с тактической подготовкой к конкретным соперникам. Игроки «Баварии» не привыкли к такому. Я понял, что для больших клубов адаптации не так актуальны.

Теперь я отклонюсь от привычной стратегии, мы сократим сессии подготовок к соперникам. За первый год в «Баварии» я усвоил, как велико влияние каждого конкретного игрока на форму всей команды. Возможно, это даже важнее тактики».

2. Пересмотрел коммуникацию с игроками – теперь Юлиан выше котирует мнения внутри команды: «Я улучшил коммуникацию с лидерами раздевалки – мы вместе обдумываем идеи. Как тренер я обязан полагаться на игроков, так что бесконечно ценю взаимоотношения с футболистами.

Весь отпуск я был на связи по телефону. Обзвонил всех и объяснил, что в новом сезоне хочу больше фокусироваться на собственной игровой модели и меньше подстраиваться под соперников. Просил честно оценить эту идею.

Возможно, я раньше недооценивал важность разговоров тет-а-тет. Футболисты должны чувствовать, что тренер их слушает. Только с доверительным отношением можно убедить команду, что она может стать лучше, что она выиграет трофеи с моими идеями».

Теперь посмотрим на поле.

У «Баварии» теперь правда есть постоянная игровая модель?

Стилистически «Бавария» остается прекрасным примером команды-доминатора: много голов, много ударов и ожидаемой от них угрозы, территориальное поглощение с любовью к долгому владению, попытки созидать комбинационно, интенсивное давление без мяча.

Обратите внимание на отрыв «Баварии» от ближайшего преследователя в каждом показателе. Сам факт лидерства едва ли удивляет, но степень превосходства очень внушительная.

Что из себя представляет позиционная атака «Баварии»? И сдерживает ли Нагельсманн слово о постоянной игровой модели?

Заметное разнообразие. Чем выделяются расстановки?

• Против «Айнтрахта» – компактный перегруз центральной оси атакующим блоком. «Бавария» долгими отрезками играла вообще без флангов и постоянно искала пасы между линиями, Мусиала феерил с постоянными открываниями.

• Против «Бохума» – аккуратное расположение четверки защитников и Мане ниже Мюллера. Из-за активного прессинга «Бохума» четверка держалась низко для надежного контроля, Мане разбивал прессинг неожиданными спусками. Один раз улетел в опорку, принял мяч и даже оказался в центре защиты.

• Против «Гладбаха» – самый популярный вариант прошлого сезона: асимметрия флангов (Павар то правый ЦЗ в тройке, то правый защитник в четверке, а Дэвис дает ширину слева в атаке), широкая позиция Комана и две десятки – Сане и Мюллер.

Лерой и Томас теперь стратегически кажутся не совсем десятками, а вторыми форвардами. Влияет специфика номинального нападающего: раньше оба постоянно искали Левандовского, теперь с Мане нет очевидной заостренности на конкретного бомбардира, из-за чего Сане и Мюллер на тех же позициях воспринимаются иначе.

• Против «Интера» – перегруз правого фланга с помощью Забитцера. Обычно он играет рядом с Киммихом в центре, тут активно уходил шире. Слева гораздо аккуратнее работал Дэвис – он реже обычного забегал в атаку.

Вариативность вроде бы намекает на подстройки под соперников, которых Нагельсманн собирался избегать. Все сложнее. «Бавария» явно прибавила в гибкости – это подтверждали почти все игроки атаки. Формации разные, но суть остается: Коман обязательно дает ширину на правом фланге, Сане, Мусиала и Мюллер отвечают за креатив в полуфлангах и опорной зоне, Гнабри радуется шансам в центре нападения, Мане играет подвижного форварда.

При Левандовском реально приходилось ужиматься – это не минус, а стилистическая черта. Понятно, что подстраивались под топ-бомбардира. Пожалуй, трансформация «Баварии» особенно заметна на примере Гнабри: с Левандовским в очень многих матчах играл сложную роль создателя ширины справа (речь не только про отрезок, когда они с Команом были латералями). Для игрока его набора навыков это очевидная жертвенность на благо команде.

«Без нападающего с 40 голами за сезон мы определенно стали более гибкими, – подтверждал Гнабри в августе. – В этом нет ничего плохого, хороший шанс перестроить игровую модель. Я очень комфортно чувствую себя в сдвоенном центре нападения. Радует, что в атаке много игроков, способных меняться позициями друг с другом. Это не проблема, когда есть хорошее взаимопонимание».

Возможно, атакующие игроки реально хотели больше шансов в завершении. На это аккуратно намекал Хасан Салихамиджич: «Им больше не нужно прятаться за Левандовским, пусть берут больше ответственности, о которой просили, пусть забивают голы и показывают себя».

В матче с «Айнтрахтом» сработало лучше всего: в атакующей четверке Мусиала-Мане-Мюллер-Гнабри любой мог и вылететь на острие, и созидать, откатившись под продвигающий пас. Лотар Маттеус подметил это: «В атаке «Баварии» четыре игрока, а не четыре позиции».

Так что эта «Бавария», конечно, не такая постоянная, как при Флике. Но изменения связаны не с точечными подстройками под соперников, а с общей гибкостью атаки после продажи Левандовского.

Теперь по персоналиям: Мане освоил коронный прием, Сане опять ожил, Мюллер вдохновляется хоккеем

Почти всегда говорим о «Баварии» как о цельном механизме. Давайте попробуем деконструировать ее атакующий блок на личности, о возросшей важности которых упоминал Нагельсманн.

• Садьо Мане – из-за эффекта новизны самый интригующий игрок «Баварии». Уже назвали его подвижным форвардом – кажется, характеристика подходит лучше ложной девятки, потому что в позиционных атаках все равно остается главной ударной силой. И обычной девяткой не назовешь – уж слишком мобильно перемещается по чужой половине поля и явно не замыкается на штрафной.

В «Баварии» у Мане появился коронный прием. Он принимает продвигающий пас в опорной зоне и резко разворачивает атаку на левый фланг (потому что пас на Мане обычно идет из перегруженного правого). Почему это работает раз за разом: защитник за спиной Мане почти всегда боится, что Мане прокинет на ход с разворота, поэтому играет без жесткого контакта. А у Мане отличная координация и механика движений, он очень легко пользуется предусмотрительной инертностью.

• Лерой Сане, похоже, придумал цикл жизни. После сложного сезона-2020/21 он очнулся при Нагельсманне осенью-2021, притих весной-2022 и второй год подряд выдает сильный старт.

Нагельсманна можно хвалить за первое преображение Сане. Он превратил его в игрока центральной оси, откуда тот созидает на равных правах с Мюллером. У Сане есть очевидный талант плеймейкера, просто это не совсем классическая десятка. Он тоже открывается между линиями под продвигающие пасы, тоже умеет разыгрывать изящные стенки, давать пасы вразрез на 1-на-1 в позиционках. Но к этому набору добавляется дриблинг – навык, который изначально подсветил молодую звезду. Сане – второй по попыткам обводок в «Баварии» (18, у Дэвиса – 32) с мощнейшим показателем успешности (72,2%).

Идея со сдвоенным созидательным центром Сане-Мюллер – одна из лучших у Нагельсманна за его недолгий период в «Баварии». Своеобразная полумера (нет одной десятки, всегда отвечающей за последний пас) позволяет Сане чуть сваливаться к левому флангу, где бывает пространство для дриблинга и ускорения ближе к опорке.

Все это упирается в нестабильность Сане. Нужно восхищаться, пока он в топ-форме.

• Джамал Мусиала – гений открываний между линиями. Не злитесь с «опять убивают высокий смысл гениальности», просто оцените его анализ пространства! Одним навыком уничтожил «Айнтрахт». Разумеется, он еще и отлично разворачивается после приема (не только видит пространство, не только предлагает себя, но и знает, что делать дальше). Сочетание футбольного интеллекта, техники и напористости.

Одно только это качество почти гарантирует Джамалу топ-статус на долгие годы. А ведь есть еще хороший удар (лучший бомбардир «Баварии» в Бундеслиге с 4 голами), позиционная вариативность (ему не нравится только позиция форварда), гармония в комбинационном футболе.

• Кингсли Коман сверкает открываниями за спину. Против «Гладбаха» почти половина всего продвижения проходила по формуле «Киммих пасует на Комана». Это и переводы в недодачу, и диагонали к бровке, и забросы на ход. По интенсивности выкручивания позвонков крайним защитникам это один из сильнейших игроков мира.

В этом сезоне Коман выглядит самым фланговым из всех атакующих игроков «Баварии». Ему вполне удобно оттуда и вести перепас, и взрываться с проходами.

Кингсли, вероятно, сильнее других потерял от ухода Левандовского, потому что был лидером «Баварии» по навесам. Он и в этом сезоне лучший в пересчете на 90 минут, и качество кроссов нужно использовать даже без Роберта (Мюллер и Мане точно еще забьют после навесов Комана).

Тут все портят травмы – опять слег на пару недель из-за мышечного повреждения.

• Про Гнабри сказано выше – кстати, он ведь играл в паре нападающих у Нагельсманна еще в «Хоффенхайме», так что его трансформация из флангового игрока в форварда – это еще один цикл.

• Самое сложное – сформулировать индивидуальную силу Томаса Мюллера из-за его командноцентричной ментальности. Но у него тоже есть своя персональная фишка! Ощущение, что он вдохновляется хоккеем с классическими для этого спорта подставлениями на пятаке.

Против «Вольфсбурга» забил, ногой-клюшкой скорректировав наброс Киммиха.

Против «Гладбаха» подправил мяч на пятаке так, что тот выскочил на дальнюю штангу под замыкание Мане. Маленький офсайд помешал.

Киммих – скелет «Баварии». Нагельсманн говорит, что он стал лучше, чем в прошлом сезоне

Уже подсвечивали фантастическую игру Киммиха против «Интера» – но это еженедельная норма.

Киммих – лидер «Баварии» по общему числу пасов. Первый по продвигающим пасам, пасам в финальную треть, пасам в штрафную, пасам под удар. Это машина продвижения и созидания. Каркас позиционной структуры «Баварии».

Проблема для соперников в том, что его практически невозможно нейтрализовать. Он пасует под прессингом с точностью почти 92% и входит в топ-5 опорников по продвижению под давлением (то есть даже с сопротивлением не просто пасует точно – он пасует вперед). Топовый персональщик едва ли закроет Киммиха.

Нагельманн считает, что Киммих даже прогрессирует: «В прошлом сезоне, на мой взгляд, он иногда был слишком глубоко. Сейчас больше обостряет, не только продвигает».

Разумеется, уникальные качества Киммиха накладываются на общую мощь «Баварии». Слишком уверенно разыгрывают мяч от ворот, чтобы соперник мог стабильно делать высокие возвраты и играть с позиции силы – идея лишить мяча Киммиха, лишив мяча «Баварию», звучит утопично.

А в позиционной атаке, когда «Бавария» уже закрывает соперника на чужой половине, постоянно выбрасываться на Киммиха тоже опасно из-за перегрузов атакующей линии (туда поднимаются Дэвис, Сане/Мусиала, Мюллер, Коман/Гнабри). Так что компромисс «Закрываем адресатов и надеемся, что Киммих все-таки не вскроет одним пасом» для средних команд звучит реалистично, хоть и часто безысходно.

Не только против средних – «Интер» тоже вскрыли одной передачей. Отметим открывание Сане за спины и спуск Мане между линиями – у Киммиха даже был выбор между продвигающим и обостряющим пасами. Выбрал более атакующий вариант.

На старте сезона все восхищаются быстрыми атаками «Баварии». Они были хорошими с Левандовским, но с ультраскоростным квартетом нападения выглядят еще опаснее. Киммих ведь и здесь работает! Обычно именно он дает пас, пускающий «Баварию» в прорыв.

То же самое – в переходных фазах. Здесь Киммих увидел, как партнеры перегрузили зону правого центрального защитника «Айнтрахта» 2-в-1. Идет заброс с легкой реализацией большинства.

Еще и после матча припечатал: «Мы знали, что Костич и Кнауфф оставляют пространство в защите. Когда «Айнтрахт» терял мяч, впереди было много свободы. Мне и атакующей четверке было весело».

Говоря о Киммихе, надо отдельно похвалить Марселя Забитцера. Нагельсманн определял его главными задачами четкое владение мячом и возвраты. По возвратам Забитцер лидирует в «Баварии», а его мобильность и черновая работа помогают при контрпрессинге и выходе из обороны.

Забитцер не делает ничего выдающегося, он кажется самым невзрачным в «Баварии». Важнее, что хорошо справляется с требованиями. Стартовый отрезок сезона-2022/23 кажется лучше всего прошлого сезона Забитцера в новом клубе.

Почему тогда 3-е место и 3 ничьих в 6 турах Бундеслиги? Адаптация Мане в прессинге, взлом автобусов – и один идеологический вопрос

Проблемы есть – пара игровых и одна идеологическая.

1. Интеграция Мане в прессинг-систему проходит с грозными педагогическими советами Мюллера. Против «Айнтрахта» крики Томаса иногда попадали в ТВ-эфир. Трудолюбие Мане – неоспоримый факт, но нужно адаптироваться умом, не только телом.

Пока больше всего Мюллер орет из-за тайминга перехода Мане от вратаря к центральным защитникам соперника – и наоборот.

2. Адаптация под игру без чистого нападающего – сложный процесс. Кажется, что «Бавария» справляется хорошо, создает много угрозы, и только реализация подводит, но не критично (12 голов в Бундеслиге с игры при 13,4 xG).

Перед игрой со «Штутгартом» Нагельсманн фактически признал, что Мане не покупался как замена Левандовскому на роль форварда, пусть и другого типа: «Рынок истощен. Не было центрфорварда, который качественно бы усилил нас. Если бы мы нашли топ-нападающего за приемлемую сумму, мы бы, вероятно, приобрели бы такого игрока».

Мане как новый (хоть и своеобразный) наконечник блистает в быстрых атаках «Баварии». Против «Бохума», «Айнтрахта», «Лейпцига» в Суперкубке – топ-уровень. Против очень компактной позиционной защиты вроде «Гладбаха» и «Униона» возникали проблемы. Мане и в этих матчах приносил пользу перегрузами околофланговых зон, но с трудом искал моменты в штрафной. С «Гладбахом» набил 0,99 xG за два удара в упор, но было это в редкой быстрой атаке.

«Бавария» значительно сокращает число навесов – пока 6-е место в Бундеслиге. До этого были пять сезонов с лидерством и 3-я позиция в первый год Нагельсманна. Сане подмечал: «Играть навесами в центр уже почти бесполезно. Это мотивирует помогать друг другу в комбинациях. Команда открыта для перемен».

Радует желание Юлиана максимизировать потенциал комбинационного футбола. Но на этом пути не избежать трудностей против команд, умеющих парковать автобус. С «Гладбахом» (1:1) подвела реализация – наиграли на 4 ожидаемых гола, с «Унионом» (1:1) было реально сложно, но это лучшая позиционная защита Бундеслиги.

3. Против «Штутгарта» было кое-что еще – вопросы к Нагельсманну из-за его избирательной аккуратности по ходу матчей.

Тут слово Мюллеру, который был очень недоволен ничьей со «Штутгартом» (2:2): «Впервые в сезоне злюсь. Если мы хотим выигрывать каждую игру, а именно это наша цель, мы должны идти до конца. Не имеет значения, будет ли у нас важная игра в середине недели (имеет в виду игру с «Барселоной» в ЛЧ – Sports.ru). Мы обязаны выкладываться до конца».

Возможно, Мюллер недоволен и ротацией (после «Интера» и перед «Барсой» на матч Бундеслиги вышли 17-летний Матис Тель и новичок Мазрауи), и общим настроем команды при 2:1 – победу упустили на 92-й минуте.

В общем-то идеологический вопрос: «Бавария» при Нагельсманне не всегда бывает убийцей, которая при 2:1 хочет разгрома, а не спокойного удержания победы. Юлиан явно далек от прагматизма постоянной защиты 1:0, но иногда соглашается на менее интенсивный и агрессивный футбол (особенно в концовках игр).

Еще в прошлом сезоне Нагельсманн перенес в «Баварию» классическую для его «Лейпцига» фишку с заменами на 60-х минутах. Перед матчами в ЛЧ так регулярно снимали Левандовского, выпуская Эрика-Максима Шупо-Мотинга. Немецкие издания (например, Bild) писали, что это не очень нравится лидерам «Баварии», но публичных обвинений не было.

Важно: тема очень спорная, ведь разгромы (7:0 против «Бохума», 6:1 против «Айнтрахта») никуда не деваются, да и вспоминают про проблему только после натужных побед или неожиданной потери очков.

Преувеличения об аккуратности Нагельсманна кое-как объясняют гигантское число хейтеров Нагельсманна среди болельщиков «Баварии». Но с точки зрения качества игры это все еще одна из сильнейших команд мира.

Фото: Gettyimages.ru/ Alexander Hassenstein; ; globallookpress.com/IMAGO/Michael TaegerREUTERS/Thilo Schmuelgen, Andreas Gebert, Lukas Barth