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«Унион» первым остановил атаку «Баварии» без Левандовского. Идеальной дисциплиной

Жордан Сьебатшо Жордан Сьебатшо
Бавария Бавария
Унион Берлин Унион Берлин
Мортен Торсбю Мортен Торсбю
бундеслига Германия бундеслига Германия
Урс Фишер
Футбол Футбол

Атакующая машина «Баварии» впервые влетела в стену – аж в седьмом официальном матче сезона-2022/23. 1:1 против «Униона».

Да, помним, что потеря очков уже была (1:1 с «Гладбахом»), но проблема просвечивалась только в реализации, а не в созидательной мощи. «Бавария» тогда набила 3,6 xG, Зоммер сделал рекордные для Бундеслиги 19 сэйвов. А вот с «Унионом» разные статистические порталы оценивают общую угрозу ударов «Баварии» от 1,2 до 1,4 xG. Opta разглядела лишь один явный голевой момент.

Так что это не отскок – и хороший повод похвалить «Унион». 

Концепт команды Урса Фишера понятен. Одну половину состава можно лаконично резюмировать в блок «цепкие», другую половину – в группу «мобильные», а характеристика «цепкий» для них под вторым приоритетом.

Дисциплина, спортивная агрессия, гигантский объем работы без мяча – это ярлыки, но они честно отображают стиль «Униона»:

• Абсолютно компактная позиционная защита в 5-4-1 или 5-3-2. Команда органично чувствует себя без мяча. Не теряется в длительных отрезках беготни против стерильного переката мяча. Ответственно реагирует на открывания соперников за спину и в недодачу. 

• Могут всеми полевыми зайти на чужую половину в прессинг под розыгрыш соперника от ворот, а уже через 10-15 секунд стоять в низко-среднем блоке за линией мяча; 

• За один матч организуют три стыка, в которые влетают только свои игроки. «Бавария» просто смотрела. 

• Главный атакующий инструмент – постоянные длинные забросы, которые раньше принимал Тайво Авонийи (рекордная продажа в истории – 20,5 млн евро в «Ноттингем»), а теперь хватает Жордан Сьебатшо (лучший бомбардир швейцарской Суперлиги из «Янг Бойз»). Раньше еще блистал Макс Крузе, который иногда организовывал подобие позиционных атак. 

• Полузащитник Мортен Торсбю без мяча раз 30 за игру поддавил Забитцера/Де Лигта/Дэвиса, лишь бы «Бавария» именно по его зоне не продвинулась к опорной. Кажется, он в этих мелких спринтах к сопернику ни разу не вернул мяч. Но все равно выдвигался, потому что таков «Унион». Так делают все. И ведь Торсбю – новичок «Униона», лишь второй матч в основе. Против «Баварии» отлично справился с гибридной ролью правого центрального полузащитника в 5-3-2/правого полузащитника в 5-4-1. 

Кстати, Торсбю подсвечивает еще одну особенность «Униона». Клуб каждый год собирает большое количество новичков (многие – свободные агенты), и часть из них буквально с первого матча идеально вписываются в структуру, а другая даже не доходит до ротации. Например, левый защитник Тимотеуш Пухач куплен за 2,5 млн евро еще год назад, но у него до сих пор 0 минут в Бундеслиге.

Структурно «Унион» – очень неудобный соперник под новую «Баварию», разрывающую всех бесконечной взаимозаменяемостью в атаке с отсутствием очевидного наконечника. Даже Мане, обычно играющий ближе всех к чужим воротам, слишком много передвигается по чужой половине поля, чтобы вписаться в рамки девятки.

«Бавария» столкнулась с классическим «Унионом»: спокойная защита (33% владения) и уверенная адаптация к чудесам подвижного нападения. Левый латераль Юлиан Рюэрсон справился с дриблингом Комана (четыре отбора лишь при двух обыгрышах), а центральная ось гасила розыгрыши Мусиалы, Сане и Мане. Если вдруг «Бавария» ускоряла ритм, «Унион» спокойно сбивал его мелкими фолами. Даже Мюллер, вышедший на замену на 62-й минуте, утонул в берлинском болоте.

Любопытно, что «Бавария» так и не перешла на навесы – лишь 12 кроссов с игры. 5 сезонов подряд команда лидировала в Бундеслиге по подачам в штрафую, но в первый сезон с Нагельсманном спустилась на третье место. Без Левандовского показатель наверняка просядет сильнее. Конкретно против «Униона» попытки зайти в штрафную низом не очень оправдались: лишь два опасных момента за матч, и второй – удар Мане головой после подачи с правого фланга. 

Тут особенно актуальна статистика в матчах против «Униона» с Левандовским: 5 матчей, 4 победы, 1 ничья и 7 голов Роберта (3 с пенальти). 

Но в долгосрочной перспективе план Нагельсманна может сработать. «Бавария» реально уничтожала всех до «Униона». А на таких соперниках нужно тренировать взлом сильных оборонительных структур. 

Этот урок завалили. Нужно учиться дальше.

Унион – Бавария 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
3 сентября, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Беккер, 1:1 – 15 Киммих.
УнионРеннов, Триммель, Кнохе, Йеккель, Дуки, Рюэрсон (Гиссельманн, 80), Хедира, Торсбю (Харагути, 85), Шафер (Зегуин, 85), Беккер (Левелинг, 62), Беренс (Михель, 62).
БаварияНойер, Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Горетцка, 85), Забитцер, Киммих (Гравенберх, 62), Мане, Коман (Гнабри, 73), Сане, Мусиала (Мюллер, 62).
Предупреждения:
Киммих (26), Гравенберх (72), Хедира (87).

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Michael Taeger, Andreas Gora/dpa

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