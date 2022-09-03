«Унион» первым остановил атаку «Баварии» без Левандовского. Идеальной дисциплиной

Атакующая машина «Баварии» впервые влетела в стену – аж в седьмом официальном матче сезона-2022/23. 1:1 против «Униона».

Да, помним, что потеря очков уже была (1:1 с «Гладбахом»), но проблема просвечивалась только в реализации, а не в созидательной мощи. «Бавария» тогда набила 3,6 xG, Зоммер сделал рекордные для Бундеслиги 19 сэйвов. А вот с «Унионом» разные статистические порталы оценивают общую угрозу ударов «Баварии» от 1,2 до 1,4 xG. Opta разглядела лишь один явный голевой момент.

Так что это не отскок – и хороший повод похвалить «Унион».

Концепт команды Урса Фишера понятен. Одну половину состава можно лаконично резюмировать в блок «цепкие», другую половину – в группу «мобильные», а характеристика «цепкий» для них под вторым приоритетом.

Дисциплина, спортивная агрессия, гигантский объем работы без мяча – это ярлыки, но они честно отображают стиль «Униона»:

• Абсолютно компактная позиционная защита в 5-4-1 или 5-3-2. Команда органично чувствует себя без мяча. Не теряется в длительных отрезках беготни против стерильного переката мяча. Ответственно реагирует на открывания соперников за спину и в недодачу.

• Могут всеми полевыми зайти на чужую половину в прессинг под розыгрыш соперника от ворот, а уже через 10-15 секунд стоять в низко-среднем блоке за линией мяча;

• За один матч организуют три стыка, в которые влетают только свои игроки. «Бавария» просто смотрела.

• Главный атакующий инструмент – постоянные длинные забросы, которые раньше принимал Тайво Авонийи (рекордная продажа в истории – 20,5 млн евро в «Ноттингем»), а теперь хватает Жордан Сьебатшо (лучший бомбардир швейцарской Суперлиги из «Янг Бойз»). Раньше еще блистал Макс Крузе, который иногда организовывал подобие позиционных атак.

• Полузащитник Мортен Торсбю без мяча раз 30 за игру поддавил Забитцера/Де Лигта/Дэвиса, лишь бы «Бавария» именно по его зоне не продвинулась к опорной. Кажется, он в этих мелких спринтах к сопернику ни разу не вернул мяч. Но все равно выдвигался, потому что таков «Унион». Так делают все. И ведь Торсбю – новичок «Униона», лишь второй матч в основе. Против «Баварии» отлично справился с гибридной ролью правого центрального полузащитника в 5-3-2/правого полузащитника в 5-4-1.

Кстати, Торсбю подсвечивает еще одну особенность «Униона». Клуб каждый год собирает большое количество новичков (многие – свободные агенты), и часть из них буквально с первого матча идеально вписываются в структуру, а другая даже не доходит до ротации. Например, левый защитник Тимотеуш Пухач куплен за 2,5 млн евро еще год назад, но у него до сих пор 0 минут в Бундеслиге.

Структурно «Унион» – очень неудобный соперник под новую «Баварию», разрывающую всех бесконечной взаимозаменяемостью в атаке с отсутствием очевидного наконечника. Даже Мане, обычно играющий ближе всех к чужим воротам, слишком много передвигается по чужой половине поля, чтобы вписаться в рамки девятки.

«Бавария» столкнулась с классическим «Унионом»: спокойная защита (33% владения) и уверенная адаптация к чудесам подвижного нападения. Левый латераль Юлиан Рюэрсон справился с дриблингом Комана (четыре отбора лишь при двух обыгрышах), а центральная ось гасила розыгрыши Мусиалы, Сане и Мане. Если вдруг «Бавария» ускоряла ритм, «Унион» спокойно сбивал его мелкими фолами. Даже Мюллер, вышедший на замену на 62-й минуте, утонул в берлинском болоте.

Любопытно, что «Бавария» так и не перешла на навесы – лишь 12 кроссов с игры. 5 сезонов подряд команда лидировала в Бундеслиге по подачам в штрафую, но в первый сезон с Нагельсманном спустилась на третье место. Без Левандовского показатель наверняка просядет сильнее. Конкретно против «Униона» попытки зайти в штрафную низом не очень оправдались: лишь два опасных момента за матч, и второй – удар Мане головой после подачи с правого фланга.

Тут особенно актуальна статистика в матчах против «Униона» с Левандовским: 5 матчей, 4 победы, 1 ничья и 7 голов Роберта (3 с пенальти).

Но в долгосрочной перспективе план Нагельсманна может сработать. «Бавария» реально уничтожала всех до «Униона». А на таких соперниках нужно тренировать взлом сильных оборонительных структур.

Этот урок завалили. Нужно учиться дальше.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Michael Taeger, Andreas Gora/dpa