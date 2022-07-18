Левандовски и Обамеянг редко играли друг на друга в «Дортмунде». Но с 2014-го сильно изменились

Роберт Левандовски выходит из зоны комфорта: он переезжает в незнакомый чемпионат и будет встраиваться в команду, где почти нет знакомых лиц.

Единственный старый приятель – Пьер-Эмерик Обамеянг. Вместе с габонцем поляк провел свой последний сезон в «Дортмунде».

С тех пор многое изменилось.

Тот самый сезон: Левандовски мечтал о «Баварии», Обамеянг был реактивным нестабильным вингером

Перед сезоном-2013/14 казалось, что «Боруссия» превратилась во второй немецкий конвейер-доминатор: в Бундеслиге команда Юргена Клоппа забрала два титула подряд (2010/11 и 2011/12), а в Лиге чемпионов-2012/13 дошла до финала, где проиграла «Баварии».

И хотя из команды ушел золотой мальчик Марио Гетце, а Роберт Левандовски публично плевался на руководство «Дортмунда», которое не отпускало его в «Мюнхен», все равно ощущалось, что у «Боруссии» все хорошо. Боссы доверяли Клоппу, Клопп выжимал максимум из состава, команда красиво и эффективно играла, наслаждаясь перфомансами «Желтой стены».

Сезон-2013/14 – первый без игрового или результативного шага вперед при Клоппе. «Дортмунд» финишировал вторым в чемпионате, проиграл «Баварии» аж 19 очков, уступил гегемону в финале Кубка Германии 0:2 в экстра-таймах и вылетел из Лиги чемпионов от «Реала» в четвертьфинале.

Единственный трофей – Суперкубок Германии-2013, стартовый матч сезона, первая игра Клоппа против Гвардиолы. «Дортмунд» победил 4:2, Левандовски отыграл полный матч без голов, Обамеянг дебютировал, выйдя на замену.

24-летний габонец даже не был главным новичком команды, хотя пришел из «Сент-Этьена» вторым бомбардиром Лиги 1-2012/13 (19 мячей), пропустив лишь Златана Ибрагимовича. На Пьера-Эмерика потратили 13 млн евро, на Генриха Мхитаряна, который атакующей вариативностью претендовал на замену Гетце, – вдвое больше, 27,5 млн.

Обамеянг играл на позиции, которую едва ли помнит – правый вингер в 4-2-3-1. Он боролся за место в основе с Кубой Блашчиковским (иногда формация менялась на 4-3-3, Обамеянг сохранял позицию, поляк начинал восьмеркой в центре поля).

Пьер стартовал как на американских горках: в Бундеслиге дебютировал хет-триком против «Аугсбурга» (4:0), потом два матча начинал на скамейке, потом сделал 2+1 с «Гамбургом» (6:1), потом не забивал 7 матчей.

В итоге этот сезон стал для Обамеянга худшим в «Дортмунде» по голам в Бундеслиге – всего 13. Вторая половина – абсолютный бомбардирский провал, ни одного мяча в 18 матчах во всех турнирах. На последние 4 тура в Бундеслиге габонец справедливо улетел в запас.

При этом фанаты полюбили новичка. Его ускорения смотрелись потрясающе даже на фоне традиционно быстрой Бундеслиги, и спринты заканчивались оригинальными решениями. Ну и фирменная улыбка – аксессуар ярче любых шмоток Пьера.

К Левандовскому относились сложнее: хотел уйти, но приносил максимум пользы и впервые стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив меньше, чем в двух предыдущих сезонах (20 против 22 и 24). Поляк еще и тащил команду в ЛЧ (6+2 в 9 играх).

Забавно, что Левандовски ассистировал Обамеянгу любезнее, чем Обамеянг – Левандовскому: 4 против 1. Они слабовато работали друг на друга, гораздо чаще подносчиками для них обоих были Ройс (13 голевых передач в Бундеслиге) и Мхитарян (9).

Несмотря на зарубы с председателем совета директоров Хансом-Йоакимом Ватцке, Левандовски заваливал Клоппа комплиментами и не прятался за статусом главного бомбардира, старательно инициируя знаменитый дортмундский прессинг. Хотя на старте сезона позволял странные высказывания: «Я не могу избавить свое подсознание от ругани с боссами. Придет время, когда я вдруг окажусь в плохом настроении перед игрой».

«Кто из покинувших нас игроков стал счастливее вне «Дортмунда»? Кагава? Шахин? Лукас Барриос? Никто», – фехтовал Ватцке после финального решения Левандовского не продлевать контракт с «Боруссией» на улучшенных условиях.

Роберт перешел в «Баварию» летом 2014-го свободным агентом – и дал ответ на вопрос Ватцке.

«У Аубы нет слабостей, кроме чувства стиля». После ухода Левандовского Обамеянг превратился в форварда

Следующий сезон «Боруссии» – бесконечный кошмар. После 19-го тура Бундеслиги-2014/15 «Дортмунд» шел на последнем месте. Да, внизу таблица выглядела максимально плотно, но стоять на вылет после первого круга чемпионата через полтора года после финала ЛЧ – звучит безысходно.

Впрочем, команда достойно прошла сложнейший этап. «Дортмунд» начал побеждать во второй половине сезона и закончил седьмым, руководство и фанаты поддерживали Клоппа, а тот подыскал Обамеянгу идеальное место – в центре нападения.

Даже в ужасный год Обамеянг наколотил 16 мячей, с назначением Томаса Тухеля прокачался еще сильнее (25 голов в 2015/16 и 31 в 2016/17), в «Арсенал» переехал тоже в бешеной форме (13 голов за 16 игр сезона-2017/18).

Обамеянг на пике – уникальный форвард. Всегда хватало реактивных бегунков, которые носятся по флангу, гигантскими объемами обводок и прострелов кое-как создают угрозу и вполне комфортно существуют в профессиональном футболе (часто даже в хороших клубах).

Пьера невозможно обезличить и закинуть в эту категорию. Едва ли есть еще один спринтер, который так блистал в роли завершителя. То, что другие делали на бровках в изоляции, Пьер вытворял против центральных защитников. Он идеально ловил моменты для забегов за спины, обладал отличным приемом, поставленным ударом со средней дистанции. И сверкал фантастическими физическими данными. Даже на фоне быстрейших вингеров Обамеянг казался Болтом.

Такая характеристика накладывается на удобный шаблон о Бундеслиге как о чемпионате с абсурдно высокими линиями защиты. Конечно, против атакующих команд спринты Обамеянга обладали эксклюзивной ценностью, но габонец не терялся и в других сценариях.

Почти половину голов в «Дортмунде» Обамеянг забил после прострелов либо в центр штрафной, откуда расстреливал вратаря, либо на дальнюю штангу, где вносил мяч в ворота. Резкость в поиске пространства, хорошая координация и ловкие решения при выходе на ударную позицию сделали Обамеянга очень опасным форвардом против автобусов.

«У Аубы нет слабостей, кроме его чувства стиля, – подкалывал Юрген Клопп, когда уже тренировал «Ливерпуль» и говорил о сопернике из «Арсенала». – В «Сент-Этьене» он чаще играл вингером, я тоже видел его на краю атаки.

Когда Левандовски ушел от нас, понадобилась новая девятка. Пьер оказался хорошим центральным нападающим, хотя понял я это не сразу, только со временем. Его завершение и скорость делают его уникальным футболистом.

Мы больше не общаемся, но я слежу за карьерой Аубы и счастлив, что все получилось».

Левандовски стал элитным игроком штрафной. Его созидательный вклад менялся, но всегда был далек от его же уровня в «Дортмунде»

Левандовски выиграл первый приз лучшему бомбардиру Бундеслиги в последний сезон в «Дортмунде», а затем в девяти сезонах за «Баварию» забрал приз еще семь раз.

Пожалуй, самая любопытная метаморфоза Роберта в «Баварии» – его утверждение в роли девятки. Входивший в штаб Клоппа Оливер Бартлетт относил поляка по набору качеств к десяткам. Переход в «Баварию» Гвардиолы казался еще одним шагом к превращению в универсального атакующего игрока.

Но нет. Общая вовлеченность (число всех пасов) и созидательный вклад (ассисты) снизились в Мюнхене. Левандовски оставался сильным игроком подыгрыша, впахивал без мяча, но все понимали – это игрок штрафной.

За последние 5 сезонов в «Баварии» Левандовски набил 127 xG при 134 голах без учета пенальти – в современном футболе нет игрока, который бы так стабильно и продуктивно получал моменты. Результат идеальной работы одного из лучших игроков в мире по поиску пространства в штрафной и мощнейшего атакующего базиса «Баварии».

При этом нельзя говорить, что с каждым годом Роберт сокращает потенциал созидателя и закрывается в коробке, из которой штампует голы. Сезоны напоминают параболу: при Коваче Левандовски охотно уходил из штрафной и помогал команде, которая впервые за долгие сезоны беспомощно стучалась в автобусы. При Флике смещения Роберта носили эпизодический, но максимально прикладной характер. Если ушел вглубь, значит, точно попробует обострить. При Нагельсманне – что удивительно – вовлеченность опять снизилась, хотя на старте сотрудничества Роберт активно сваливался на левый фланг. Но без выхлопов.

Кажется, Обамеянг и Левандовски приятельствуют. Есть шанс на полноценную связку?

«Я отправил ему сообщение: эй, помедленнее», – рассказывал Обамеянг в интервью сайту Бундеслиги о гонке бомбардиров против Левандовского. Это было осенью 2016-го, в том сезоне Пьер в первый и единственный раз обогнал Роберта: 31 против 30.

Левандовски поздравил Обамеянга отдельным твитом и даже говорил о его ценности для чемпионата Германии на фоне слухов о возможном трансфере габонца: «Такие игроки делают Бундеслигу сильнее. Он ярок и эффективен». И с уважением проводил соперника в «Арсенал»: «Удачи! Было приятно соревноваться с тобой. Здоровое соперничество делает нас лучше».

Правда, в 2020 году Роберт не включил Пьера в топ-5 любимых нападающих, назвав Бензема, Вернера, Суареса, Агуэро и Мбаппе.

Теперь Левандовски и Обамеянг снова встретятся в «Барсе». Обоим по 33 года (Пьер старше на два месяца), первый стал сильнейшей девяткой, второй запомнится одним из ярчайших футболистов эпохи – вряд ли к статусу «быстрый форвард» подойдет кто-то лучше Обамеянга.

В теории даже можем увидеть старую связку. Есть смелая гипотеза, что Обамеянг окажется левым нападающим в схеме 3-4-3. На этой позиции он выдал сильнейший отрезок в «Арсенале». В такой формации можно отрабатывать в обороне чуть меньше, чем при 4-3-3, а скоростные качества Пьера и его смещения в центр будут актуальны при владении. Левандовски, разумеется, будет на острие.

Позиционно оживить флэшбеки из «Дортмунда» невозможно. Сейчас Обамеянг точно не будет играть справа – за позицию поборются Дембеле и Рафинья (или будут играть там вместе). Совсем фифашный вариант – Левандовски и Обамеянг как пара центральных нападающих – не кажется реалистичным на дистанции, но в конкретных играх оценим почти точно.

Вместе Обамеянг и Левандовски могут добавить позиционному футболу Хави дортмундского драйва времен Юргена Клоппа.

Фото: Gettyimages.ru/Sascha Steinbach/Bongarts, Stuart Franklin/Bongarts, Lars Baron/Bongarts, Attila Kisbenedek – Pool, Sascha Steinbach/Bongarts