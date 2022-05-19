«Боруссия» потеряла Холанда, но не ослабнет. Новые трансферы – просто топ

Артем Денисов успокаивает.

«Боруссия» с радостью закончила сезон-2021/22: команда не навязала серьезной борьбы «Баварии» в Бундеслиге (2-е место), быстро вылетела из еврокубков и национального Кубка, а большая часть упоминаний в новостях связана с трансферной сагой Эрлинга Холанда.

Клуб уже с зимы планировал мощное обновление состава и еще до лета провернул три сделки: «Дортмунд» усилят форвард Карим Адейеми и два центральных защитника – Никлас Зюле и Нико Шлоттербек.

И это правда очень качественные подписания. Давайте разберемся подробнее.

Адейеми выкинули из академии «Баварии» за сложный характер. Его подобрал и вырастил маленький баварский клуб

У Адейеми вырисовывается драматичный карьерный путь, хотя ему всего 20 лет.

• В 8 он прошел отбор в школу «Баварии» – мечта любого мальчишки из Мюнхена. Но уже в 10 Карима отчислили из академии за ужасное поведение. Он не любит об этом рассказывать – вот пример из интервью для Kicker: «Ох, это было давно, прошло почти 10 лет. Не помню, что конкретно произошло. «Бавария» просто решила избавиться от меня».

• Причина отчисления Адейеми все-таки вскрылась – ее озвучил президент «Унтерхакинга» Манфред Швабль. Именно «Унтерхакинг» подобрал Карима после случившегося – клуб базируется в одноименном городе неподалеку от Мюнхена, это тоже часть баварского региона. В последние годы маячит между третьей и четвертой лигами немецкой футбольной системы.

Вот история Адейеми от Швабля в интервью TZ: «В «Баварии» его считали трудным и слегка неуравновешенным. После знакомства с Каримом я посчитал, что он сможет раскрыться при правильном подходе. Что я имею в виду? Нужно обучать юных футболистов на поле, а не у тактической доски. Нужно следить за оценками 13-летнего ребенка в школе, быть на связи с учителями. Это не надзор, а забота. Если мальчик не берется за ум, следует запрет на тренировки, пока он не улучшит результаты в школе».

Адейеми не потерялся и спокойно развивался в «Унтерхакинге».

• Трансфер 16-летнего Адейеми в «Зальцбург» – пример здоровой футбольной экосистемы: маленький клуб получил больше трех миллионов евро, которые мгновенно инвестировал в обновление инфраструктуры, а австрийская команда приобрела одного из самых талантливых футболистов поколения. Уже играя за «Лиферинг», фарм «Зальцбурга», Адейеми наградили золотой медалью Фритца Вальтера – приз лучшему игроку Германии до 17 лет. Это очень престижно: в разные годы медаль присуждалась Марио Гетце, Тимо Вернеру и Леону Горетцке.

• Переход в «Дортмунд» – тоже обдуманный шаг. Ни «Лейпциг», другой клуб вселенной «РБ», ни «Бавария» – вроде бы родная команда аккуратно интересовалась, да и сам Адейеми не хлопал дверьми («Никогда не говорил, что из-за случая в детстве мне больше не нравится «Бавария»). Еще в 2019-м Карим признавался, что в Бундеслиге он болеет за «Боруссию», а в 2021-м, когда получил первый вызов в сборную Германии, в ответ на вопрос о партнере, с которым мечтал бы сыграть, назвал Марка Ройса.

Как играет Адейеми? Очень быстрый и очень умный форвард

«У Карима невероятная скорость, хладнокровие хищника и абсолютная жажда голов», – это характеристика от Манфреда Швабля, который фиксировал становление Адейеми. На взрослом уровне качества тоже заметны.

Ускорение – пока самый опасный инструмент. Адейеми называл скорость главной силой и хвастался, что пробегает 30 метров за 3,6 секунды, тогда как Усэйн Болт в рекордном забеге на 100 метров пролетел первые 30 метров за 3,78. Симптоматично, что все любимые футболисты Карима – Мбаппе, Обамеянг, Дэвис, Санчо, Холанд – выделяются космическими рывками.

Когда первым делом хвалят скорость, сразу можно налететь на грубое клеймо тупого бегунка. Адейеми умно пользуется физическими данными: на свободном пространстве ловит тайминг для открывания за спину на грани офсайда, а в нагруженной штрафной с моментальным ускорением выигрывает позицию на дальней или ближней штанге. Футболист, который умеет быстро бегать и всегда знает, куда и когда нужно ускоряться, обречен на успех в Бундеслиге.

Другие важные качества:

1. Те самые хладнокровие и жажда голов. Их сложно сублимировать в статистике, но все сразу понятно при просмотре игр «Зальцбурга». Адейеми не пижонит при 3:0 в пользу «РБ» против австрийских команд, старается выжать максимум из момента, бьет так, как требует позиция, без лишних попыток прорваться в хайлайты.

2. Выработанное чувство позиции для удара. Это и интеллектуальная характеристика форварда (анализирует, когда лучше стрелять), и техническая (в случае с Каримом – отличная обработка мяча, первым касанием он часто оптимально улучшает точку для удара).

3. Продвинутые навыки единоборств. 177-сантиметровый и 68-килограммовый форвард вряд ли внушает страх, но Адейеми действует продуктивно и смело. Может в стыке уверенно двинуть большого защитника благодаря корпусу и координации, опасно вылетает в ситуативный прессинг и ловит моменты для отбора с последующими заработанными фолами (больше всех на групповом этапе ЛЧ в финальной трети поля), резкость и физическая неуступчивость помогают в штрафной – «Севилья» настрадалась в Лиге чемпионов, когда Адейеми заработал три (три!) пенальти за тайм.

Важно понимать: Адейеми – именно форвард, хотя немецкие медиа в прогнозах состава «Боруссии» на сезон-2022/23 иногда рисуют его вингером. Это странный тренд – да, Карим любит смещаться к флангам, но стартовать удобнее из центра, где больше вариантов открывания – и в недодачу, и к бровке, и за спины ЦЗ. Система «Зальцбурга» (4-4-2 ромб) очень подходила Кариму – нет фланговых нападающих, зона всегда доступна для смещения. Один из любимых вариантов – смещение на левый фланг и подача в штрафную на подключающегося правого защитника Расмуса Кристенсена.

Теоретически такое возможно и в «Дортмунде» – тренер Марко Розе любит схему 4-4-2 ромб, и в составе тоже есть правый защитник, опасный на втором этаже, – Тома Менье.

Наверняка Адейеми готов к экспериментам. Пускай стабильно играл только в одной формации, но встраивался с абсолютно разными напарниками по нападению – и с прямолинейным Джуниором Адаму, и с элегантным Беньямином Шешко, который при росте 194 см вообще не деревянный столб, а очень даже техничный форвард, и с Ноа Окафором, тоже любящим оттяжки на фланги.

Итого: молодой, скоростной, умный форвард, стилистически подходящий Бундеслиге.

Зюле променял «Баварию» на «Дортмунд». Он хотел слишком много денег, а «Боруссия» покорила подходом

О переходе Никласа Зюле в «Боруссию» на правах свободного агента все узнали еще в начале февраля.

Защитник натужно договаривался о повышении зарплаты с 8 миллионов евро до 16 – попытка ожидаемо провалилась. По данным немецкого издания Sport1, в «Дортмунде» сошлись на 10. Фанаты вроде бы нормально прощались: после чемпионского матча именно против «Боруссии» Никлас залез к трибуне и по немецкой традиции поговорил с болельщиками через мегафон. При этом за сезон (да и вообще за весь отрезок игры в «Баварии») Зюле достаточно критиковали.

Лишний вес – один из самых популярных поводов. После Рождества Зюле вернулся со 104 кг, хотя его разрешенный максимум – меньше 100. До этого его пару раз ловили на схожей проблеме. И это в клубе с топовым фитнес-тренером, под контролем которого раскачался Леон Горетцка, а команда после паузы из-за пандемии все равно сохранила прекрасную физическую форму и разнесла всех в Лиге чемпионов.

И вроде бы накопил 13 трофеев, и вроде бы тренер хороший (Юлиан Нагельсманн отлично ладил с Зюле еще в «Хоффенхайме»), но Зюле так и не стал главным ЦЗ «Баварии». Он не был лучшим по продвижению мяча через пасы и проходы, не был лучшим в разрушении, но и не привозил больше других.

Переезд в «Дортмунд» – симпатичный выбор. Зюле говорил, что главная причина – заинтересованность «Боруссии»: «Я почувствовал, что люди в руководстве очень хотят работать со мной. Мгновенно появилось ощущение, что я нужен «Боруссии» как футболист и как человек. Я был искренне впечатлен, как они старались подписать меня».

Что ждут от Зюле? Надежности при стандартах у своих ворот, которой сильно не хватает уже два сезона (в этом получше, в прошлом больше «Дортмунда» в Бундеслиге пропустили только три команды), и качества в переходных фазах, когда одна команда забирает мяч у другой (смелое высокое давление при потере в атаке, агрессивный возврат мяча и быстрое продвижение пасом или проходом).

И главное – он должен задавать темп. Это недооцененное умение Зюле: при необходимости может органично пасоваться в первой линии атаки из трех ЦЗ, будучи самым центральным, и даже не думать о продвижении, давая всем передышку. В следующем отрезке владения увидит коридор в центре и полезет с таранным дриблингом на троих, моментально превращая игру в стереотипный матч Бундеслиги с десятком атак за минуту.

Нико Шлоттербек может стать элитным ЦЗ. Нужно пройти проверку в более атакующей системе

«Боруссия» нуждалась в футболисте, который может показать мускулы. Кто в текущем составе способен на это? Холанд ушел, у вратаря Кобеля руки опускаются после фокусов защитников, Джан чересчур много истерит. Может быть, Беллингем.

Теперь у «Боруссии» буквально есть игрок, который показывает мускулы.

Вероятно, подсмотрел празднование голов у Патрика Шика из «Байера», но это тот случай, когда ремейк превзошел оригинал.

Сезон-2021/22 – прорыв для Шлоттербека. Он играл в специфическом «Фрайбурге» Кристиана Штрайха: контратакующий футбол, резкий ситуативный прессинг с пугающими разрывами между линий (работало!), при владении два главных двигателя мяча – вратарь Марк Флеккен с очень точными передачами через полполя и Нико Шлоттербек, любящий стартовать с позиции ЦЗ, продвигаться выше и своевременно отдавать обостряющий вертикальный пас.

Именно Шлоттербек гарантировал надежность при том самом прессинге. «Фрайбург» улетал в давление и прижимал соперника, чтобы тот играл длинной передачей. Нико гасил забросы: третье место по абсолютному числу выигранных верховых дуэлей (129) и пятое место по проценту побед в единоборствах (74,1%). Его атлетизм с правильным анализом эпизодов помогал и в автобусных отрезках, когда «Фрайбург» вжимался в штрафную, и у чужих ворот (четыре гола).

С Зюле и Шлоттербеком «Боруссия» забетонирует второй этаж.

Доминирование в воздухе, отборы + перехваты, устойчивость под прессингом, продвижение через пасы и проходы – 22-летний немец убедил, что умеет все на хорошем уровне (и на элитном в контексте единоборств).

При этом важно понимать: Шлоттербек блистал в структуре, которая редко бывает у топ-клубов. В «Унионе» он тоже был прекрасен, но берлинцы играют в еще более вертикальный футбол без стабильных отрезков владения. «Дортмунд» – важное карьерное испытание: Шлоттербек будет чаще действовать в высокой линии защиты и привыкать к игре первым номером. Если все получится, его захочет почти любой топ-клуб мира.

Кстати, в истории трансфера Шлоттербека засветилась и «Бавария». По данным агрегатора новостей о клубе FCBinside, «Бавария» пыталась переманить Нико на финальной стадии переговоров с «Дортмундом», но защитник отказался из-за еще неформальной договоренности с «Боруссией».

Нужно быть готовым, что «Бавария» вернется к кандидатуре, если Шлоттербек покажет качество в более атакующей системе, чем «Фрайбург» и «Унион».

Так как будет выглядеть «Боруссия»?

«Дортмунд» точно не остановится на трех новичках. К клубу прилипает гигантское число слухов – давайте прикинем теоретический состав с игроками, по которым есть достаточный конструктив в плане переговоров.

Учитываем три потенциальных трансфера.

В обоих вариантах Адейеми и Ройс спокойно могут смещаться на фланги, а Беллингем подниматься выше.

• Давид Раум – левый латераль «Хоффенхайма», который в каждом матче штурмует штрафную навесами (3+11 по гол+пас в Бундеслиге-2021/22). Выдвижения Шлоттербека и Зюле с его стандартами будут еще опаснее. Спортивный директор «Хоффе» Александр Розен уже объявил, что продажа Раума возможна – слишком много внимания к игроку, клубу без еврокубков будет сложно его сохранить.

Рауму, как и Шлоттербеку, гораздо приятнее структура с тремя центральными защитниками.

• Ксавер Шлагер – волнорез из «Вольфсбурга», знакомый Марко Розе по «Зальцбургу». Шлагер – очень ценный лот для рынка Бундеслиги: бесконечно работоспособный, по-хорошему агрессивный, умеющий где-то разрушить, где-то скреативить (и не перепутать, когда следует сделать одно, а когда другое).

Да, это не классическая шестерка, но он дополнит центр «Дортмунда». Махмуд Дауд будет думать о продвижении через любимые забросы, Беллингем чуть меньше разрываться между защитой и атакой, а Шлагер их всегда подстрахует – в «Вольфсбурге» он именно так действует в связке с художником Макси Арнольдом.

• Себастьян Аллер – форвард «Аякса», забивший 11 мячей в ЛЧ-2021/22 (два – в ворота «Дортмунда»). Это столб, который при доминировании в воздухе остается техничным в ногах и творческим в подыгрыше. Любители Бундеслиги точно помнят прекрасную связку Аллера и Йовича в «Айнтрахте». «Боруссия» получит физически одаренного завершителя, который еще и отлично играет на команду.

Очевидно, что игрок такого профиля точно появится. Другой кандидат – 19-летний форвард «Реймса» Юго Экитик. Он уже травмируется и ловит красные, но при росте 189 см играет пятками лучше всех в мире, изящно выкатывает под удары, проходит соперников на элегантном дриблинге. Вариант рискованнее Аллера, но потенциал бесконечен. В духе «Боруссии».

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Закупки «Дортмунда» не означают, что уж в следующем сезоне команда точно собьет «Баварию» с первого места. Да и в самом факте обновления нет ничего удивительного. Обновления «Боруссии» – одна из самых стабильных вещей в мировом футболе.

Главное: новая трансферная кампания может быть очень успешной. Есть и уже готовые интригующие сделки, и осмысленность в поисках новых усилений (например, целенаправленный поиск большого и техничного форварда с качественным подыгрышем).

Будет увлекательно. Не пропустите.

Фото: globallookpress.com/Burghard Schreyer, Revierfoto