Агаларов забил 72% всех голов «Уфы». Не поверите, но это уникальные цифры для истории футбола

Точно лучший в России.

72% – доля голов Агаларова от всех мячей «Уфы» в РПЛ-2021/22: Гамид положил 18 голов, вся команда – 25.

Звучит и без контекста сильно, да? Но давайте через историческую перспективу проверим, уникален ли такой показатель.

В российском футболе статистика Агаларова точно лучшая

Сначала современность.

Здесь – футболисты с наибольшей долей мячей от общего числа голов их клубов в сезоне-2021/22. Учитываем именно главных бомбардиров каждой команды. Именно поэтому в список не попал, например, Николай Комличенко – у него 17,8% голов «Ростова» (8 из 45), но он не лучший в команде, у Дмитрия Полоза результат значительно выше.

• Агаларов улетел от остальных. Никто даже близко так не влияет голами на свою команду, как форвард «Уфы». Эрик Бикфалви из «Урала», идущий на втором месте, положил 36,4% голов. У остальных нет даже 30%.

• Дальше – бомбардиры команд середины таблицы и ее второй половины, но без клубов на вылет: Глушаков («Химки», 12-е), Полоз («Ростов», 10-е место), Калинский («Нижний Новгород», 11-е), Уткин («Ахмат», 8-е), Дрейер («Рубин», 13-е), Сарвели («Крылья», 7-е), Соболев («Спартак», 9-е).

• Меньше всего от одного снайпера зависят команды из топ-6 РПЛ, но на последней позиции вдруг оказался Евгений Марков из «Арсенала». Туляки – не худшие в лиге по голам (меньше забили «Нижний», «Уфа» и «Урал»), при этом обходятся без выраженного завершителя. Может, его и не хватает – «Тула» занимает последнее место в РПЛ.

Как Агаларов будет выглядеть в сравнении с лучшими прошлых лет?

Представлены лучшие за всю современную историю РПЛ с 2002 года.

• Агаларов и тут держит космический отрыв, но пока лидерство у Федора Смолова из «Краснодара»-2016/17: 45%, 18 мячей от общих 40. Он мог попасть в топ-10 дважды, но его 37% в сезоне-2015/16 (20 из 54) оказались на 14-й позиции.

• Границу в 40% пробили еще четыре футболиста: Веллитон из «Спартака», Дзюба из «Ростова», Алиев из «Локомотива» и Луценко из «Арсенала».

• Единственный футболист с двумя попаданиями – Александр Кержаков. Он замкнул топ-10 двумя сезонами: с «Зенитом»-2002 и «Динамо»-2009.

• Достаточно завершителей из команд-середняков: «Арсенал» Луценко – 8-м, «Ротор» Есипова – 12-м, «Зенит» Кержакова – 10-м, «Динамо» Кержакова – 8-м.

Ни разу клуб с футболистом из топ-10 по доле голов не выигрывал чемпионат. Зато есть четыре случая, когда игрок становился лучшим бомбардиром сезона: кроме Веллитона еще побеждали Смолов, Думбия и Кириченко. Их команды хотя бы обязательно заканчивали в зоне еврокубков.

В топ-10 нет ни одного случая вылета. Но на 11-й позиции находится Андрес Понсе из «Анжи»-2018/19. Он забил лишь пять раз, вся команда – 13. Итог: 38,5% доли.

Если копнуть глубже и пробурить все сезоны чемпионатов России, Агаларов все равно останется лучшим. Зато появятся два футболиста, преодолевших отметку в 50%. Оба из «Ростсельмаша»: Дмитрий Кириченко – сезон-2000, 58,3%, 14 из 24 голов; Александр Маслов – сезон-1995, 51,4%, 18 из 35 голов.

Что в топ-лигах?

Сравним статистику Агаларова с лучшими в каждой топ-лиге.

• Лидер – турецкий форвард «Хетафе» Энес Унал: 15 мячей из 31, 48%. В Ла Лиге в этом сезоне есть и другой схожий случай – у нападающего «Алавеса» Хоселу 43,3% всех голов команды (13 из 30). «Хетафе» успешно выживает в элите (15-е место), а «Алавес» близок к вылету – нужно отыграть 4 очка за 4 тура.

• Лучший в АПЛ – Теему Пукки. 10 голов не выглядят мощно, но его «Норвич» суммарно забил лишь 22. Вот и 45,5%. Команда занимает последнее 20-е место и уже точно спустится в Чемпионшип.

• В Серии А схожая картина: «Кальяри» Жоао Педро идет 18-м, это зона вылета. За апрель итальянец забил трижды, но в каждой из игр команда все равно проигрывала.

• Пример из Бундеслиги сильно отличается. Антони Модест забивает за шестую команду лиги, борющуюся за еврокубки. Первым мог быть Левандовски, но уступил совсем немного: 35,8% против 37,3% Модеста. Зато у поляка фантастические абсолютные значения: 34 мяча от общих 95.

• В Лиге 1 нет почти нет одиноких завершителей – Виссам Бен-Йеддер уверенно лидирует с 35,6%. В последних 8 играх форвард наколотил 7 мячей, все «Монако» – 19 (доля – 36,8%). Так и шли по сезону: когда у Виссама проседание с голами, клуб тоже знобило со слабой результативностью.

Все еще далеко от Агаларова. Тогда такой запрос: у какого футболиста топ-5 лиг лучшая доля в XXI веке?

Тут наконец появляются игроки с 50%+. И даже с 60%+.

• Лидер – Педру Паулета. Фантастический показатель в 64,7%: 22 мяча от общих 34. «Бордо»-2001/02 финишировал шестым, хотя по голам был на 16-м месте. Паулета стал лучшим бомбардиром, но разделил награду – столько же забил Джибриль Сиссе из «Осера».

Паулета вообще мощно колотил: 41,7% в сезоне-2000/01 (20 из 48) и 40,4% в сезоне-2002/03 (23 из 57). В рекордной кампании сам показывал те же цифры, просто остальные сильно просели по результативности.

• Второй – Филиппо Маньеро. Он тоже пробил 60%, но его «Венеция» заняла последнее место в Серии А-2001/02. Сам форвард закончил лишь пятым в гонке бомбардиров, хотя 18 мячей за худшую команду лиги (которая всего забила 30) – мощь.

• Топ-3 замыкает Рубен Кастро из «Бетиса». За последние 10 сезонов в топ-лигах только он и еще два игрока пробивали 50%+: Джермейн Дефо из «Сандерленда» (девятое место в топе) и Кристиан Стуани из «Жироны» (51,4%, 19 из 37, 12-е место). Подвиги Дефо и Стуани не помогли командам остаться в топ-дивизионе, а вот Кастро занял с «Бетисом» 10-ю позицию.

• Высоко (№4 и №6) взлетели легенды Серии А Марко Ди Вайо и Антонио Ди Натале. У Ди Вайо был еще сезон с долей 50% (19 из 38 в сезоне-2010/11). Уверенно тащили «Болонью» и «Удинезе».

• Сиссе (№5) и Гекас (№11) – уникумы из Бундеслиги. Для контекста: это два единственных форварда в истории чемпионатов Германии, пробивших 50%+. Они сверкнули вместе, в одном сезоне. Сиссе с «Фрайбургом» закончил на комфортном девятом месте, а Гекас с «Айнтрахтом» рухнул во вторую Бундеслигу.

• Жиньяк (№8) – самый продуктивный. Его «Тулуза» заняла четвертое место, никто из топа не затаскивал команду так высоко. Конечно, форвард с отрывом стал лучшим бомбардиром сезона (24 мяча), хотя сам клуб по результативности был седьмым (45).

Всего в XXI веке в топ-лигах отметку 50% пробивали 17 футболистов. 7 – в Серии А, 4 – в Англии, 2 – в Ла Лиге, 2 – в Лиге 1, 2 – в Бундеслиге.

А что в других лигах?

В топ-20 лигах Европы нет футболиста, который обогнал хотя бы Паулету. Зато подвинули Маньеро.

• На второе место ворвался Илия Несторовски. В сезоне-2015/16 он забил 25 из 39 голов хорватского «Интера» и сразу уехал в «Палермо», где три сезона подряд стабильно забивал 10+ мячей. Сейчас выступает за «Удинезе», но там результативность сильно просела.

• Анатолий Нуриев (№3) положил всего 10 голов, но весь «Минай» – 16. Отсюда такая высокая доля. После успешного отрезка (забивал за «Минай» еще во втором дивизионе) Нуриев перешел в «Колос», но не заиграл – лишь 1 гол в 13 матчах. Ушел в азербайджанский «Сумгаит».

• Георгиос Якумакис (№4) – пример, на который можно ориентироваться. Он наколотил 26 голов и стал лучшим завершителем чемпионата, но его «Венло» вылетел из Эредивизи. И ведь форвард раскрылся только в 26 лет – до этого лишь раз пробивал 10+ голов за греческий середняк «Платаниас». Летом 2021-го сменил «Венло» на «Селтик», забил 9 голов в 18 играх. Чистая девятка, по типажу близок к Агаларову.

• Любопытно, что в топ-10 сразу два представителя чемпионатов Украины и Хорватии: к Нуриеву примкнул Майкон из «Волыни»-2011/12, к Несторовскому – Иван Крстанович из «Загреба». Майкон после успешного сезона попал в «Шахтер», но не заиграл, а в 2014-м погиб в автокатастрофе в Донецке. Крстанович всю карьеру провел в хорватских клубах с отъездом на родину в Боснию и Герцеговину. 19 мячей в «Загребе» остались высшей точкой за сезон.

• Особенно выделяется Марио Жардел, забивший за «Спортинг» 42 (42!) мяча из общих 74. Тогда он выиграл «Золотую бутсу».

У Жардела был еще один схожий сезон – за «Порту»-1999/2000. Он наколотил 38 голов из общих 66, доля – 57,6%. Но это все-таки еще XX век (в комментариях ведь будет спор, к какому столетию относится 2000-й?).

Бразилец все равно уникален тем, что вносил такой вклад в чемпионские команды. Больше никто из списка не становился чемпионом.

Может, Агаларов лучший в истории?

На этот вопрос ответить сложно. Ни в истории АПЛ, ни в истории современного топ-дивизиона Испании (начало – в середине 1920-х), ни в истории итальянского чемпионата (начало – конец 1920-х), ни в истории Бундеслиги (начало – середина 1960-х) нет футболиста с лучшим показателем, чем у Агаларова. В относительно недалеком прошлом (1990-е) его нет ни в одной серьезной европейской лиге. Нет в Азии, нет в МЛС, нет в главных чемпионатах Южной Америки. Нет даже в австралийской лиге.

Но поиски привели к любопытной находке. В Серии А на стыке 1960-х и 1970-х колотил форвард, пробивающий 50%+ мячей команды четыре сезона.

Речь о Луиджи Риве.

50%, 51,4%, 53,8%, 60% – фантастика. Ещё дважды Рива был максимально близок к отметке: 48,8% в сезоне-1968/69 (20 из 41) и 46,2% в сезоне-1972/73 (12 из 26).

В Серии А той эпохи был удивительный тренд – завершители-одиночки, забивающие больше, чем вся остальная команда. Конечно, позиция чистого нападающего существовала давным-давно, но еще никогда в XX веке форвард не весил так много.

Большинство команд («Болонья» с Савольди, «Торино» с Пуличи) заканчивали в верхней половине таблицы, но лишь в двух случаях выигрывали скудетто: «Лацио»-1973/74 с Кинальей и «Кальяри»-1969/70 с Ривой. Это единственный триумф клуба в истории Серии А.

Рива почти всю карьеру (13 сезонов) провел в одном клубе. Всего он забил 156 мячей в 289 матчах Серии А – 21-е место среди топ-бомбардиров.

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Статистика сквозь года свидетельствует, что показатель Агаларова и правда удивительный. Понятно, что сама по себе метрика доли мячей футболиста от общих голов команды хороша только в том смысле, что показывает зависимость клуба от конкретного бомбардира.

72% – это не число-пропуск Агаларова в топ-клуб. Даже в российский. Это не значит, что он будет забивать 70% всех голов в следующем сезоне. Или 50%. Или хотя бы 40%. Так что давайте просто зафиксируем факт и восхитимся его исторической уникальностью.