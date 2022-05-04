В 20 лет он работал на заводе, а теперь забил в полуфинале ЛЧ

Мы не увидим «Вильярреал» в финале Лиги чемпионов, но точно не забудем их сказочный путь. В этой истории много локальных героев. Один из них – форвард Булайе Диа, в 20 лет работавший на заводе по переработке пластика, а в 25 забивающий в полуфинале Лиги чемпионов.

Диа не смог пробиться в академии из-за сломанной машины и странного теста на запястье. Мог играть в Уэльсе, но выбрал работу на заводе

Путь Булайе Диа в профессиональный футбол – красивое доказательство, что банальная формула «никогда не сдавайся» все-таки работает.

• В 12 лет Диа с отцом направился на базу «Сент-Этьена», но просто не доехал: «Меня пригласили на двухдневный просмотр, и я сильно обрадовался. Встали с отцом в 9:00 утра, отправились в путь на «Рено», хотели добраться как можно быстрее и даже выбрали маршрут с платной дорогой. Но на пункте взимания машина просто сломалась. Сначала пытались починить, но поняли, что нужна помощь. Заказали такси и вернулись домой».

Диа объяснял, что с машиной провозились слишком долго, да и рассчитывали, что клуб войдет в ситуацию, но «Сент-Этьен» отказался от нового просмотра. Булайе не расстроился: «В 12 лет это не кажется трагедией. Может, погрустил два дня – и забыл».

• В 13 Диа сделал вторую попытку – направился в академию «Лиона». Там его загасили по удивительной причине: «Мне сделали тест на запястье, чтобы спрогнозировать будущий рост. Результат оказался плохим – сказали, что я не сильно вырасту и не буду соответствовать профилю форварда, который им интересен».

Сейчас рост Диа – 180 сантиметров. Не таргетмен, но с хорошим прыжком и выбором позиции. Умеет забивать и головой.

• После провалов Булайе отложил мечту о профессиональном футболе. Он сосредоточился на помощи семье – получил лицензию электрика, работал на заводе и на фабрике по переработке пластика.

Диа уважал физический труд: «С профессией электрика меня познакомил брат. Это вполне увлекательная работа, трудности бывали только зимой, когда приходилось зарабатывать мелкими подработками. Например, работал грузчиком по ночам».

Он совмещал тяжелую работу с игрой в седьмом французском дивизионе – за команду, собранную из ребят с завода. Вдруг появилась авантюра – друг Диа, с которым они вместе играли на уличных коробках, позвал его в Уэльс: «Это был «Эйрбас», клуб высшего дивизиона Уэльса (в сезоне-2016/17 «Эйрбас» действительно играл в валлийской топ-лиге, но вылетел с последнего места – Sports.ru). Я прилетел, успешно прошел просмотр, но все-таки вернулся во Францию. Было тяжело бросить семью. В моих планах было продраться через французскую систему лиг, использовать дивизионы как трамплин, чтобы подняться на профессиональный уровень».

• Удивительно, но так и получилось. В 21 год появился вариант с «Юра Суд» – это любительский уровень, но уже четвертая лига. Там за сезон-2017/18 он наколотил 15 голов в 21 матче, и его забрал «Реймс» – в Лигу 1!

Диа долго привыкал к тактике и постоянным тренировкам, а еще сильно смущался из-за комплиментов от Мане

Булайе не потерялся на профессиональном уровне. Начав с резерва «Реймса», он постепенно освоился в первой команде. В сезоне-2018/19 забил 3 мяча в 18 играх, в 2019/20 – 7 мячей в 24 играх, в 2020/21 – 14 в 36. И ведь регулярно сверкал против сильных команд: «ПСЖ», «Марселя», «Ренна».

Хотя трудности были: «Сначала был немного шокирован тем, сколько нужно наверстать в сравнении с теми, кто прошел через центры развития молодежи. Я просто упорно заполнял пробелы, быстро схватывал новое по техническим навыкам.

Самое сложное – тренироваться каждый день. Необязательно с командой, но каждый день нужно улучшать свое тело. Еще сложно адаптироваться к тактике. Я проверил на себе: наверстать упущенное в физике точно легче, чем упущенное в тактике».

Летом 2021-го «Реймс», живущий на трансферы главных молодых звезд, продал Диа в «Вильярреал». Клуб выручил за форварда 12 миллионов евро – второе место в списке самых прибыльных сделок.

Диа начал ярко – с ассиста в Суперкубке УЕФА против «Челси». Но первый сезон в клубе проводит невзрачно: 5+4 за 22 матча в Ла Лиге. Мешают травмы и тяжелая адаптация к новой лиге.

Зато Булайе приносит пользу в сборной. Ладно Кубок Африки – там без голов, но с пользой в оборонительной структуре. Зато в стыках в отборе на ЧМ-2022 Диа забил важнейший гол против Египта – единственный для Сенегала за 210 минут душной борьбы. В серии пенальти форварда на поле уже не было, но команда еще раз победила Египет, забрав и Кубок Африки, и путевку на главный турнир сборных.

Один из поклонников таланта Диа – лидер сборной Сенегала Садьо Мане. Он узнал о Булайе по ходу сезона-2020/21, когда нападающий начал стабильно забивать за «Реймс»: «Вряд ли он надолго задержится во Франции. Я впечатлен», – хвалил Садьо.

«Это льстит и даже трогает мое сердце. Трудно поверить, что обо мне говорят такие футболисты», – отвечал Диа на вопросы о том, как ему комплименты партнера.

В финале Лиги чемпионов будет именно Мане, а не Диа.

Но все равно ведь красиво.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso, David Ramos; East News/CHRISTOPHE SAIDI/SIPA; globallookpress.com/Ricardo Larreina via imago-images.de