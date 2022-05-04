Аргонавтика
Блог

В 20 лет он работал на заводе, а теперь забил в полуфинале ЛЧ

Садьо Мане Садьо Мане
Булайе Диа Булайе Диа
Реймс Реймс
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Вильярреал Вильярреал
Футбол Футбол

Мы не увидим «Вильярреал» в финале Лиги чемпионов, но точно не забудем их сказочный путь. В этой истории много локальных героев. Один из них – форвард Булайе Диа, в 20 лет работавший на заводе по переработке пластика, а в 25 забивающий в полуфинале Лиги чемпионов. 

Диа не смог пробиться в академии из-за сломанной машины и странного теста на запястье. Мог играть в Уэльсе, но выбрал работу на заводе

Путь Булайе Диа в профессиональный футбол – красивое доказательство, что банальная формула «никогда не сдавайся» все-таки работает.

• В 12 лет Диа с отцом направился на базу «Сент-Этьена», но просто не доехал: «Меня пригласили на двухдневный просмотр, и я сильно обрадовался. Встали с отцом в 9:00 утра, отправились в путь на «Рено», хотели добраться как можно быстрее и даже выбрали маршрут с платной дорогой. Но на пункте взимания машина просто сломалась. Сначала пытались починить, но поняли, что нужна помощь. Заказали такси и вернулись домой». 

Диа объяснял, что с машиной провозились слишком долго, да и рассчитывали, что клуб войдет в ситуацию, но «Сент-Этьен» отказался от нового просмотра. Булайе не расстроился: «В 12 лет это не кажется трагедией. Может, погрустил два дня – и забыл».

• В 13 Диа сделал вторую попытку – направился в академию «Лиона». Там его загасили по удивительной причине: «Мне сделали тест на запястье, чтобы спрогнозировать будущий рост. Результат оказался плохим – сказали, что я не сильно вырасту и не буду соответствовать профилю форварда, который им интересен». 

Сейчас рост Диа – 180 сантиметров. Не таргетмен, но с хорошим прыжком и выбором позиции. Умеет забивать и головой. 

• После провалов Булайе отложил мечту о профессиональном футболе. Он сосредоточился на помощи семье – получил лицензию электрика, работал на заводе и на фабрике по переработке пластика. 

Диа уважал физический труд: «С профессией электрика меня познакомил брат. Это вполне увлекательная работа, трудности бывали только зимой, когда приходилось зарабатывать мелкими подработками. Например, работал грузчиком по ночам».

Он совмещал тяжелую работу с игрой в седьмом французском дивизионе – за команду, собранную из ребят с завода. Вдруг появилась авантюра – друг Диа, с которым они вместе играли на уличных коробках, позвал его в Уэльс: «Это был «Эйрбас», клуб высшего дивизиона Уэльса (в сезоне-2016/17 «Эйрбас» действительно играл в валлийской топ-лиге, но вылетел с последнего места – Sports.ru). Я прилетел, успешно прошел просмотр, но все-таки вернулся во Францию. Было тяжело бросить семью. В моих планах было продраться через французскую систему лиг, использовать дивизионы как трамплин, чтобы подняться на профессиональный уровень». 

• Удивительно, но так и получилось. В 21 год появился вариант с «Юра Суд» – это любительский уровень, но уже четвертая лига. Там за сезон-2017/18 он наколотил 15 голов в 21 матче, и его забрал «Реймс» – в Лигу 1!

Диа долго привыкал к тактике и постоянным тренировкам, а еще сильно смущался из-за комплиментов от Мане

Булайе не потерялся на профессиональном уровне. Начав с резерва «Реймса», он постепенно освоился в первой команде. В сезоне-2018/19 забил 3 мяча в 18 играх, в 2019/20 – 7 мячей в 24 играх, в 2020/21 – 14 в 36. И ведь регулярно сверкал против сильных команд: «ПСЖ», «Марселя», «Ренна». 

Хотя трудности были: «Сначала был немного шокирован тем, сколько нужно наверстать в сравнении с теми, кто прошел через центры развития молодежи. Я просто упорно заполнял пробелы, быстро схватывал новое по техническим навыкам. 

Самое сложное – тренироваться каждый день. Необязательно с командой, но каждый день нужно улучшать свое тело. Еще сложно адаптироваться к тактике. Я проверил на себе: наверстать упущенное в физике точно легче, чем упущенное в тактике». 

Летом 2021-го «Реймс», живущий на трансферы главных молодых звезд, продал Диа в «Вильярреал». Клуб выручил за форварда 12 миллионов евро – второе место в списке самых прибыльных сделок. 

Диа начал ярко – с ассиста в Суперкубке УЕФА против «Челси». Но первый сезон в клубе проводит невзрачно: 5+4 за 22 матча в Ла Лиге. Мешают травмы и тяжелая адаптация к новой лиге. 

Зато Булайе приносит пользу в сборной. Ладно Кубок Африки – там без голов, но с пользой в оборонительной структуре. Зато в стыках в отборе на ЧМ-2022 Диа забил важнейший гол против Египта – единственный для Сенегала за 210 минут душной борьбы. В серии пенальти форварда на поле уже не было, но команда еще раз победила Египет, забрав и Кубок Африки, и путевку на главный турнир сборных. 

Один из поклонников таланта Диа – лидер сборной Сенегала Садьо Мане. Он узнал о Булайе по ходу сезона-2020/21, когда нападающий начал стабильно забивать за «Реймс»: «Вряд ли он надолго задержится во Франции. Я впечатлен», – хвалил Садьо. 

«Это льстит и даже трогает мое сердце. Трудно поверить, что обо мне говорят такие футболисты», – отвечал Диа на вопросы о том, как ему комплименты партнера. 

В финале Лиги чемпионов будет именно Мане, а не Диа.  

Но все равно ведь красиво.

Эмери – все равно герой! А таким бывшего тренера «Спартака» вы наверняка не знали

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso, David Ramos; East News/CHRISTOPHE SAIDI/SIPA; globallookpress.com/Ricardo Larreina via imago-images.de

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные