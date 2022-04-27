Звезда «Вильярреала» не смотрит футбол. Вообще. Ноль матчей в год

Этьен Капу нормально знает только Бускетса и Азара.

Этьен Капу – один из лидеров колючего «Вильярреала». 33-летний опорник входит в топ-5 команды по игровым минутам и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов, выделяется уверенными победами в верховых единоборствах и почти не дает себя обводить.

Неуступчивый, исключительно командный игрок – без таких по-хорошему агрессивных спортсменов не бывает розовых спортивных сказок.

И все-таки главная особенность Капу – не в его игровых навыках. Этьен не смотрит футбол. Вообще.

Капу любит футбол, но не хочет, чтобы из него состояла вся жизнь. Он с удовольствием смотрит НБА

«В детстве я не болел ни за одну футбольную команду. Не смотрел и не смотрю футбол, ни одной игры в год. Я не знаю, кто играет против меня, пока мои тренеры не расскажут мне о сопернике и не покажут видеонарезки. Думаю, этого достаточно.

Если начну смотреть матчи по телевизору, вся моя жизнь будет состоять из футбола. Я не хочу этого. Хочу после своих игр возвращаться домой и весело проводить время с семьей. Очень люблю смотреть мультфильмы с детьми. Я хочу посвящать свободное время людям, о которых я забочусь и которые заботятся обо мне. Надо помнить: ты потеряешь свою значимость в игре, как только закончишь карьеру», – так Этьен объяснял ультимативное решение.

При этом Капу не так радикален, как легендарный Бенуа Ассу-Экотто, который видел в индустрии развлечений лицемерие и вообще не очень котировал футбол. Этьен любит футбол, но не хочет, чтобы игра окутывала всю его жизнь. Своя фанатская страсть у него тоже есть – обожает НБА и «Чикаго»:

«Я максимально внимательно слежу за каждым плей-офф и стараюсь посещать хотя бы по матчу за сезон.

Рад, что в этом году «Буллс» вернулись и показывают класс. Персонально болею за Леброна. Я сам играл в баскетбол до 13 лет, даже был выбор между профессиональным футболом или баскетболом. Выбрал футбол из-за одного аргумента – папа сказал: «Эй, у нас футбольная семья».

Капу любопытно рассказывает, как влияет отказ от футбола вне поля: «Ощущение, будто я всегда чуть более свободный. Могу с легкостью отключить голову после матча или тренировки. Футбол в доме включают на фоне, сын порой заставляет включить телевизор. Честно – это скучно.

Есть много игроков, которых я не знаю. Мои товарищи по разным командам всегда веселились: «Что значит, что ты не знаешь этого игрока?»

Капу в интервью The Athletic назвал лишь двух футболистов из других команд, которых хорошо знает.

1. Серджи Бускетс: «Он играет на той же позиции, что и я. Других не знаю».

2. Эден Азар: «Он был неудержим в «Челси». Ходил по воде. Очень умен. Я играл на максимуме, но он меня обводил. Был рад, что он не выступил за «Челси» в Суперкубке УЕФА». Пометка: Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» был разыгран летом 2021-го. Азар играет за «Реал» с лета 2019-го.

Еще один гениальный факт – про Унаи Эмери. Капу даже не знал, что Эмери работал в Англии, когда футболист был в «Уотфорде». Француз играл против «Арсенала», да и жил в Лондоне (Уотфорд располагается в 24 километрах от столицы), но узнал о существовании тренера только при подписании контракта с «Вильярреалом».

Как Капу выбирает новые клубы?

Каждый раз – отдельная история.

• «Тулуза» – из-за погоды: «Когда я играл за юношеские команды «Анжера», мне предлагали перейти в «Лилль», «Бордо» и «Осер». Я выбрал «Тулузу» по трем причинам: мне понравилась инфраструктура клубной базы, впечатлило гостеприимство и отношение, а главное – тут очень хорошая погода».

17-летний Этьен выбрал «Тулузу», поднялся из молодежки и провел пять полных сезонов.

• «Тоттенхэм» – рост зарплаты: «Я думал, что в Англии тот же футбол, что и во Франции. Оказалось, тут нужно мощнее вкалывать, особенно на тренировках. Учился у лучших футболистов «Тоттенхэма». Сильно мешали травмы и тренеры, которые не ставили меня в состав».

Капу нравилось в «Тоттенхэме» из-за нового круга друзей. Обычно он проводил время с Кайлом Уокером, Дэнни Роузом и Аароном Ленноном, с которыми быстро учил язык и узнавал детали английской жизни.

Он терпимо относился к малому игровому времени, но при Тиме Шервуде даже не дотягивал до статуса игрока ротации.

• «Уотфорд» – лишь бы остаться в Англии: «Команда дала мне шанс остаться в Англии, хотя я плохо зарекомендовал себя в «Тоттенхэме». Бывали сумасшедшие времена, Чемпионшип, еще и постоянная текучка тренеров, но зато у меня были хорошие отношения с управляющими. В «Уотфорде» я ощущал свободу и мог наслаждаться футболом. Это бесценно».

После пяти сезонов в АПЛ клуб вернулся во второй дивизион, там Капу отыграл полсезона.

• «Вильярреал» – случайность из-за травмы опорника: «Игрок «Вильярреала» Висенте Иборра травмировался в середине декабря 2020-го и вылетел на 8 месяцев. Прямо перед открытием зимнего трансферного окна агент рассказал об этом, добавив, что «Вильярреал» хочет меня на замену.

Мне понравилась идея. Я знал, что «Вильярреал» выступает стабильно хорошо, они вроде бы недалеко от топов Ла Лиги. Не знал, где находится город, из состава узнал только Франсиса Коклена, играл против него в АПЛ. Жена сильно удивилась, потому что дети только пошли в английскую среднюю школу, но все-таки поддержала меня».

Дальше была победа в Лиге Европы (в финале Капу признали лучшим игроком матча) и красивый путь к полуфиналу ЛЧ.

Может, будет повод пересмотреть матчи с «Ливерпулем».

Цитаты Капу собраны из материалов The Athletic, The Guardian и La Depeche .

Фото: globallookpress.com/Ivan Terron, JAVIER ROJAS; Gettyimages.ru/Steve Bardens; REUTERS/Kai Pfaffenbach