Аргонавтика
Блог

Звезда «Вильярреала» не смотрит футбол. Вообще. Ноль матчей в год

Ла Лига Ла Лига
Тулуза Тулуза
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Уотфорд Уотфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вильярреал Вильярреал
Унаи Эмери Унаи Эмери
Этьен Капу Этьен Капу
Футбол Футбол

Этьен Капу нормально знает только Бускетса и Азара.

Этьен Капу – один из лидеров колючего «Вильярреала». 33-летний опорник входит в топ-5 команды по игровым минутам и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов, выделяется уверенными победами в верховых единоборствах и почти не дает себя обводить. 

Неуступчивый, исключительно командный игрок – без таких по-хорошему агрессивных спортсменов не бывает розовых спортивных сказок. 

И все-таки главная особенность Капу – не в его игровых навыках. Этьен не смотрит футбол. Вообще.

Капу любит футбол, но не хочет, чтобы из него состояла вся жизнь. Он с удовольствием смотрит НБА

«В детстве я не болел ни за одну футбольную команду. Не смотрел и не смотрю футбол, ни одной игры в год. Я не знаю, кто играет против меня, пока мои тренеры не расскажут мне о сопернике и не покажут видеонарезки. Думаю, этого достаточно. 

Если начну смотреть матчи по телевизору, вся моя жизнь будет состоять из футбола. Я не хочу этого. Хочу после своих игр возвращаться домой и весело проводить время с семьей. Очень люблю смотреть мультфильмы с детьми. Я хочу посвящать свободное время людям, о которых я забочусь и которые заботятся обо мне. Надо помнить: ты потеряешь свою значимость в игре, как только закончишь карьеру», – так Этьен объяснял ультимативное решение. 

При этом Капу не так радикален, как легендарный Бенуа Ассу-Экотто, который видел в индустрии развлечений лицемерие и вообще не очень котировал футбол. Этьен любит футбол, но не хочет, чтобы игра окутывала всю его жизнь. Своя фанатская страсть у него тоже есть – обожает НБА и «Чикаго»:

«Я максимально внимательно слежу за каждым плей-офф и стараюсь посещать хотя бы по матчу за сезон. 

Рад, что в этом году «Буллс» вернулись и показывают класс. Персонально болею за Леброна. Я сам играл в баскетбол до 13 лет, даже был выбор между профессиональным футболом или баскетболом. Выбрал футбол из-за одного аргумента – папа сказал: «Эй, у нас футбольная семья».

Капу любопытно рассказывает, как влияет отказ от футбола вне поля: «Ощущение, будто я всегда чуть более свободный. Могу с легкостью отключить голову после матча или тренировки. Футбол в доме включают на фоне, сын порой заставляет включить телевизор. Честно – это скучно. 

Есть много игроков, которых я не знаю. Мои товарищи по разным командам всегда веселились: «Что значит, что ты не знаешь этого игрока?»

Капу в интервью The Athletic назвал лишь двух футболистов из других команд, которых хорошо знает. 

1. Серджи Бускетс: «Он играет на той же позиции, что и я. Других не знаю».

2. Эден Азар: «Он был неудержим в «Челси». Ходил по воде. Очень умен. Я играл на максимуме, но он меня обводил. Был рад, что он не выступил за «Челси» в Суперкубке УЕФА». Пометка: Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» был разыгран летом 2021-го. Азар играет за «Реал» с лета 2019-го. 

Еще один гениальный факт – про Унаи Эмери. Капу даже не знал, что Эмери работал в Англии, когда футболист был в «Уотфорде». Француз играл против «Арсенала», да и жил в Лондоне (Уотфорд располагается в 24 километрах от столицы), но узнал о существовании тренера только при подписании контракта с «Вильярреалом».

Как Капу выбирает новые клубы?

Каждый раз – отдельная история.

• «Тулуза» – из-за погоды: «Когда я играл за юношеские команды «Анжера», мне предлагали перейти в «Лилль», «Бордо» и «Осер». Я выбрал «Тулузу» по трем причинам: мне понравилась инфраструктура клубной базы, впечатлило гостеприимство и отношение, а главное – тут очень хорошая погода».

17-летний Этьен выбрал «Тулузу», поднялся из молодежки и провел пять полных сезонов. 

• «Тоттенхэм» – рост зарплаты: «Я думал, что в Англии тот же футбол, что и во Франции. Оказалось, тут нужно мощнее вкалывать, особенно на тренировках. Учился у лучших футболистов «Тоттенхэма». Сильно мешали травмы и тренеры, которые не ставили меня в состав». 

Капу нравилось в «Тоттенхэме» из-за нового круга друзей. Обычно он проводил время с Кайлом Уокером, Дэнни Роузом и Аароном Ленноном, с которыми быстро учил язык и узнавал детали английской жизни. 

Он терпимо относился к малому игровому времени, но при Тиме Шервуде даже не дотягивал до статуса игрока ротации.

• «Уотфорд» – лишь бы остаться в Англии: «Команда дала мне шанс остаться в Англии, хотя я плохо зарекомендовал себя в «Тоттенхэме». Бывали сумасшедшие времена, Чемпионшип, еще и постоянная текучка тренеров, но зато у меня были хорошие отношения с управляющими. В «Уотфорде» я ощущал свободу и мог наслаждаться футболом. Это бесценно». 

После пяти сезонов в АПЛ клуб вернулся во второй дивизион, там Капу отыграл полсезона. 

• «Вильярреал» – случайность из-за травмы опорника: «Игрок «Вильярреала» Висенте Иборра травмировался в середине декабря 2020-го и вылетел на 8 месяцев. Прямо перед открытием зимнего трансферного окна агент рассказал об этом, добавив, что «Вильярреал» хочет меня на замену. 

Мне понравилась идея. Я знал, что «Вильярреал» выступает стабильно хорошо, они вроде бы недалеко от топов Ла Лиги. Не знал, где находится город, из состава узнал только Франсиса Коклена, играл против него в АПЛ. Жена сильно удивилась, потому что дети только пошли в английскую среднюю школу, но все-таки поддержала меня».

Дальше была победа в Лиге Европы (в финале Капу признали лучшим игроком матча) и красивый путь к полуфиналу ЛЧ. 

Может, будет повод пересмотреть матчи с «Ливерпулем».

Цитаты Капу собраны из материалов The Athletic, The Guardian и La Depeche.

У «Вильярреала» – 8 воспитанников в ЛЧ. Откуда такая эффективная академия?

Чемпионства «Реала» и великая победа «МЮ» в 1999. Тест про культовые моменты ЛЧ

Почему в Испании так много «Реалов»? И чем отличается «Вильярреал»?

Фото: globallookpress.com/Ivan Terron, JAVIER ROJAS; Gettyimages.ru/Steve Bardens; REUTERS/Kai Pfaffenbach

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные