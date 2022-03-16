Азар творил магию в «Лилле». Но уже тогда ленился, ел бургеры и выпивал (сделал первый хет-трик после вечеринки)

Ответный матч «Челси» против «Лилля» в ЛЧ – повод вспомнить, как начинался путь Эдена Азара. Взрослая карьера бельгийца стартовала на севере Франции, там Азар выиграл чемпионат и Кубок, дважды становился лучшим молодым футболистом Лиги 1, еще дважды – лучшим игроком. В «Лилле» зажглась звезда, которая еще долго сверкала в «Челси».

История Азара в «Лилле» интересна еще и тем, что хорошо объясняет проблемы бельгийца в «Реале»: уже в начале карьеры Эден невнимательно следил за формой, нарушал режим, влипал в неприятные истории, иногда переедал, иногда чересчур выпивал.

И даже так оставался бриллиантом поколения.

Азар набивал мяч 500 раз, пока его сверстники – 10. Еще в юности знал, что обладает уникальным талантом

16-летний Азар так невзрачно выглядел на тренировке молодежки «Лилля», что глава академии, Жан-Мишель Вандамм, вызвал на разговор маму Эдена. Как в школе.

Футболист тоже пришел на встречу. Вандамм припомнил все случаи недоработок Азара на тренировках и его стычки с другими игроками на поле.

– Эден, это все правда? – спросила мама.

– Ну да, это правда, – бельгиец не пытался увиливать.

Вандамм рассказывал эту историю для журнала Nord Eclair, уже когда Азар стал игроком экстра-класса: «Это обезоруживало, но мне нравилась его честность».

Азар никогда тщательно не скрывал недостаток энтузиазма. Иногда он просто не хотел вкалывать. Понимал, что на тренировках три-четыре обводки с ударами по ногам никакой пользы не принесут.

В чем секрет его развития? Многие припоминают гены. Мама и папа – профессиональные футболисты, которые после завершения карьеры (мама, кстати, ушла из спорта из-за беременности Эденом) стали учителями физкультуры. В трех километрах от дома – местечковый клуб «Роял Стад Бренуа» с достойной базой.

Но наследственностью нельзя объяснять гениальность спортсмена, никто априори не рождается топ-футболистом. Рок можно оставить для древнегреческой трагедии, в реальности без стараний даже самый незаурядный талант на длинной дистанции не сделает разницу без достойной подготовки.

Вероятно, Эден развивался инстинктивно, руководствуясь обычной страстью – нравится играть в футбол, разве недостаточно? Его фантастического прогресса в первые годы хватило, чтобы впоследствии творить и удивлять даже на топ-уровне, где он иногда позволял себе лишнее (об этом чуть позже).

«Эден одарен, он все умел, – говорит его второй тренер Хосе Отом. – Мне нечему было его учить. Я не должен так говорить, но это правда. Просто давал ему мяч. Он набивал его 500 раз, тогда как одногруппники еле переваливали за десятку».

При этом Азар не издевался над слабыми сверстниками (подтверждал тот же Отом) и оставался честным не только в кабинете главы академии «Лилля». Однажды 10-летние ребята из «Бренуа» отправились в соседнюю деревню на юношеский турнир. В одной из игр Азар в классическом стиле накрутил команду, навесил с лицевой, и партнер успешно замкнул подачу. Пока все радовались, Эден прибежал к судье и объяснил, что крученый мяч вышел из игры во время его кросса. Гол отменили.

Мы все чуть ностальгируем по временам, когда в футболе было максимум футбола – с финтами и уличной безалаберностью. Азар тоже любил именно такую игру. «Футбол был для Эдена развлечением, источником удовольствия, возможностью расслабиться, – рассказывал Бадис Леббихи, близкий друг бельгийца, они вместе дебютировали за «Лилль». – Я никогда не видел его чересчур напряженным, депрессивным. При этом чувствовалось, что он всем хотел показать, что играет лучше остальных. Сам он в этом был убежден. Я не считаю, что это высокомерие. Скорее, полезная самоуверенность».

Азар был лучшим дриблером Лиги 1 и машиной по сбору фолов. Из забытого – клал со штрафных

«Эден технически одарен и очень быстр. В будущем он станет главной звездой мирового футбола. Я бы пригласил его в «Реал» с закрытыми глазами», – говорил в 2010-м Зинедин Зидан, наслаждаясь игрой Азара в «Лилле». Зидан, кстати, был кумиром Азара в детстве.

Те, кто говорит, что современная Лига 1 – бессмысленная мясорубка и ад для техничных футболистов, вряд ли видели французский чемпионат в середине 2000-х-начале 2010-х. Тогда игроки шли в обыгрыш, боясь не потери мяча, а встречи с очередным дуболомом, после которой вернешься на поле только через пару месяцев.

Эден Азар усмирял буйных быков. Он сочетал в себе легкость движений, с которой уходил от соперников на ускорениях, и бронебойный корпус, очень полезный на ограниченных пространствах, когда защитники-исполины окружали миниатюрного бельгийца на фланге. Эден под лютым прессингом будто бы восстанавливал выносливость, чтобы разобраться не спринтом, а элегантными слаломными обводками. Конечно, иногда Азара останавливали – но чаще всего банальным нарушением: принятием на бедро, коленом в колено, жестким массажем голеностопа. Но Эден избегал повреждений – так закалялась сталь.

В последних сезонах за «Лилль» (2010/11 и 2011/12), когда Азар уже был лидером команды, он занимал первые места в Лиге 1 по успешным обводкам и заработанным фолам. По этим показателем он уничтожал всех и в АПЛ.

Азар хорошо разыгрывал мяч. Скорее даже так: когда бельгиец устремлялся в дриблинг, он ловко чувствовал момент, когда нужно обыграться с партнером, чтобы сохранить владение. Ушел от двоих на фланге, покатил условному Пайету в опорную, тот аккуратной подсечкой накинул в штрафную в ответ. А дальше можно завершать – Эден сохранял вариативность, бил обводящими, прошивал в ближний, вырезал внешней. Он никогда не был гением реализации, но и не казался транжирой.

Есть две детали в игровом портрете Азара, которые после «Лилля» как-то потускнели. Во-первых, исполнение прямых штрафных. В сезоне-2011/12 Эден положил с них три гола. В «Челси» он никогда не претендовал на статус мастера стандартов. Возможно, это связано с составом англичан – там были Виллиан и Фабрегас, которые не любили делиться и сами делали все красиво.

Во-вторых, Азар гораздо чаще навешивал в штрафную. Тут тоже вероятна корреляция с клубами. В «Лилле» много забивал классический столб Мусса Соу, в «Челси» таргетмена не было. И важно помнить, что Эден мощно прокачал цифры по дриблингу. В созидательном плане стал чуть менее вариативным, зато тот навык, который уже был на топ-уровне (обводки), дошел до статуса «А есть ли в мире дриблеры лучше?»

Главная удача Эдена в «Лилле» – тренеры. Клод Пюэль и Руди Гарсия прекрасно умеют подводить молодежь ко взрослому футболу. Оба хвалили Азара, помогали с прогрессом – и оба иногда критиковали. Гарсия, например, сажал Азара на лавку, и такой банальный метод его мотивировал.

А Пюэль, при котором Азар дебютировал, раскрывал важную проблему: «Я не мог заставить его работать без мяча. Ему не хватало оборонительного объема, были проблемы с дисциплиной. При этом уже в 17 лет Эден творил невероятные вещи, мог устранять 4-5 соперников подряд».

Недоработки, пьянки, бургеры, пощечины на тренировках – это тоже Азар в «Лилле»

Азар на тренировках – это вечная проблема. Он не стеснялся экономить силы и в молодежной команде, и на первых порах во взрослом «Лилле», и уже в статусе одного из лучших футболистов Лиги 1.

Самый известный скандал времен «Лилля» связан со сборной, а не с клубом. Тренер Жорж Лекенс, работавший с Бельгией в 2010-2012 годах, переучивал Азара.

Не очень удачно. Лекенс критиковал бельгийца за опоздание на тренировки и слабую подготовительную работу к играм. В матче против Турции (1:1, отбор на Евро-2012) тренер убрал Азара на 60-й минуте, а тот ушел в раздевалку, позвонил отцу, и они вместе направились есть бургеры на парковке стадиона. Прямо там, где и проходила игра. Лекенс отстранил Азара на два матча и еще раз прошелся по характеру бельгийца.

Эден позднее извинялся, вскоре стал лидером сборной, так что этот эпизод карьеры уже покрылся пылью. О нем мало вспоминали даже после проблем с диетой в «Реале» и рекламной акцией с «Макдональдс».

Другая проблемная сторона молодого Азара – отношения в коллективе. Есть как минимум два случая, когда на тренировках «Лилля» доходило до рукоприкладства. Первую пощечину Азар получил в 16 лет. Оба раза от защитников – Николя Плестана и Франка Бериа.

Другой защитник Грегори Тафоро объяснял, из-за чего возникали конфликты – Азар вел себя чересчур высокомерно: пропускал требования штаба, нарочито играл без щитков. «Вел себя, как ветеран», – вот формулировка защитника.

На самом деле любопытно, что Азара недолюбливали именно защитники. В сборной был похожий случай, правый защитник Гил Свертс рассказывал историю: «Азару было 17 лет, когда он впервые приехал на сборы. По позиции я играл против него. На разминке он казался ленивым и небрежным, любил посмеяться, пропускал упражнения. Я думал, что спрячу его в карман.

Я был не прав – понял это после его первого спринта с мячом. Он был неудержим».

Вероятно, некоторых игроков бесила несобранность Азара на контрасте с его феноменальными навыками.

При этом Азар 100% не был изгоем. Вряд ли казался ментальным лидером, но точно весельчаком и компанейским парнем, который не держал дистанцию из-за надуманного особого статуса.

Капитан того «Лилля» Рио Мавуба осторожно упоминал, что команда любила хорошо отдохнуть. Как-то раз дошло до очень насыщенной ночи. Это было накануне 38-го тура Лиги 1-2021/22.

«Мы уже гарантировали третье место и знали, что игра против «Нанси» – последняя для Эдена в «Лилле», – рассказывал Мавуба. – Устроили ему праздник к отъезду. Командный сбор был намечен на 10:00 утра, Марко Баша (защитник «Лилля» – Sports.ru) пришел в холл отеля чуть раньше и увидел никакущего Азара.

– Черт возьми, где ты был? – спросил Баша.

– Да было уже поздно возвращаться в номер, – ответил Эден.

Он все еще был в стельку. Вечером уже матч. Не прошло и 30 минут, как Эден забил три мяча. Парень так и не поспал после вечеринки, при этом сделал хет-трик за 30 минут. Я тогда сказал Марко: «Вот почему он особенный».

Так уж вышло, что хет-трик похмельного Азара против «Нанси» – первый в его профессиональной карьере.

Футболисты «Лилля» символично отпраздновали первый гол бельгийца – изобразили синхронное закидывание рюмок. Очевидно, что Баша был одним из немногих, кто пропустил вечеринку.

Из «Лилля» Азар уходил признанным мастером. Все привыкли – нет великолепной дисциплины, бывают конфликты, проскакивает инфантилизм.

Но он ведь прекрасно играет в футбол.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com