Плей-офф КХЛ перенесли из-за Путина. Игроки пойдут на митинг

Пострадают болельщики и Елка.

Что случилось?

КХЛ приняла решение о переносе матчей СКА и ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина. Даты всех игр сдвинуты на один день вперед: первый матч серии армейцев пройдет не 3-го, а 4 марта, второй – 5-го, а не 4-го. И так далее.

Первыми о факте переноса сообщили московские армейцы. В питерском клубе данные сведения не подтверждали но и не опровергали, ссылаясь на отсутствие официальной информации от лиги. При этом изначально разговор вообще шел о сдвиге матчей вообще всех пар – и на Западе, и на Востоке.

Наконец, 1 марта КХЛ официально объявила о переносе обеих серий. По словам сотрудников СКА, для них это «тоже жесть».

Формулировка на официальном сайте ЦСКА напоминает, что происходит это не просто так, а «в рамках подготовки к проведению второго этапа чемпионата КХЛ». Ну, подготовка – это святое, у нас весь хоккей так устроен, что мы все время к чему-нибудь готовимся.

А при чем здесь Владимир Путин?

Как вы знаете, Владимир Путин – кандидат в президенты России, выборы которого пройдут 18 марта. Избирательный штаб кандидата Путина запланировал на 3 марта проведение митинга-концерта в его поддержку в «Лужниках». Очень возможно, что в нем примет участие и сам действующий президент.

Ожидается, что там соберутся несколько тысяч человек, среди которых в качестве гостей появятся и игроки сборной России по хоккею, выигравшие золотые медали Пхенчхана-2018. Перед отъездом в Корею олимпийцы уже встречались с Путиным – капитан команды Павел Дацюк тогда подарил ему свитер сборной и назвал «капитаном России». На вчерашнем вручении государственных наград героям Олимпиады тот же комплимент президенту сделал Илья Ковальчук и заодно пригласил его сыграть в хоккей.

Возможное участие игроков в предвыборном митинге Путина выглядит естественным – некоторые из них уже заявили о его поддержке, вступив в общественное движение PutinTeam, созданное Александром Овечкиным. На сайте этой организации можно найти заметку о победе хоккеистов на Олимпиаде, в которой особый акцент сделан на пении игроками гимна России при поднятии олимпийского флага. На митинге при желании они могут это повторить уже с российским флагом.

Большинство игроков в олимпийской команде представляли СКА и ЦСКА (23 человека из 25), а потому перенос выглядит логичным – чтобы избежать наложения митинга и стартовых матчей плей-офф КХЛ с участием задействованных в митинге хоккеистов.

Ну перенесут. А в чем сложность?

Перенос на один день – это, конечно, не на неделю. Но когда известно о нем становится в последний момент, ситуация превращается в форс-мажор. Главный удар наносится по болельщикам. Многие из них заранее планируют свои выходные, а некоторые и вовсе приезжают из других городов.

В особенно щекотливой ситуации оказался СКА, уже успевший распродать билеты на первую игру серии, которая изначально была запланирована на день митинга. Но главная проблема в другом – сдвиг привел к нарушению графика мероприятий в питерском Ледовом дворце, где 5 марта должен был состояться концерт известной певицы Елки, на который также вовсю продаются билеты.

Альтернатив у клуба было две – каким-то образом договариваться с исполнительницей, либо проводить второй матч в реконструированном к ЧМ-2016 «Юбилейном». По последним данным, матч все-таки состоится в Ледовом, а концерты Елки и Ирины Аллегровой (должен был пройти 10 марта) будут перенесены. Проданные заранее билеты будут действительными и на новые даты. Вот только тем болельщикам, которые собирались на матч в воскресенье, а не в понедельник, от этого не легче.

Существовал, правда, еще один вариант – перенести митинг на другой день из-за хоккея. Но такое если где-нибудь и возможно, то только в Канаде или Финляндии.

КХЛ уже что-то меняла в своей истории?

Свой собственный регламент лига привыкла править легко и непринужденно, но недавно все же пришла к мысли, что это не очень правильно. Именно поэтому в новом проекте Стратегии лиги до 2023 года появился пункт следующего содержания: «Исключить внесение изменений в регламент по ходу сезона, увеличить срок действия регламента до четырех лет и минимизировать количество правок в межсезонье на протяжении этого срока».

К этой формулировке лига КХЛ пришла очень тернистым путем. Правила игры по ходу чемпионата менялись не раз – переносился дедлайн переходов, изменялся легионерский статус отдельных игроков (по итогам «белорусской войны» с Минспорта), прямо на ходу вводились новые правила вроде овертаймов 3 на 3.

На этом фоне перенос нескольких матчей плей-офф на один день – событие как будто не очень значительное, особенно на фоне слухов о грядущей отмене потолка зарплат. Да и Владимир Путин для КХЛ человек, как известно, не чужой.

Просто вся эта ситуация еще раз четко подчеркивает нынешний статус лиги. Если сам Путин когда-то мечтал о превращении КХЛ в «полноценную европейскую хоккейную лигу без всякого нашего политико-административного регулирования», то теперь все маски сброшены. В спортивном плане лига превратилась в этап бесконечной подготовки сборной к очередному турниру, а в субъектном – в еще одну игрушку власти.

Использована цитата Владимира Путина из интервью РИА «Новости».

Фото: REUTERS/Grigory Dukor; РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Евгения Новоженина, Алексей Дружинин