Как меняется посещаемость Евролиги без российских клубов

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о посещаемости на баскетбольных матчах. Не забывайте, что автора можно поблагодарить – плюсом и добрым словом.

Закончился очередной регулярный сезон Евролиги, а значит, пора подвести итоги его посещаемости.

1. Средняя посещаемость выросла и перевалила за десятку

Средняя посещаемость регулярки-23/24 составила 10,434 зрителя. В предыдущие годы она не превышала 9 тысяч, но тренд был положительным, если не брать в расчет ковидные годы.

2. С чем связан такой рост?

Оба сербских клуба под завязку забивали «Белград Арену» на своих домашних матчах. «Партизан» пробивал солдаут за солдаутом, а «Црвена Звезда» окончательно переехала из маленького «Пионир Холла».

«Белград Арена» во время матча «Партизана»

«Панатинаикос» за счет хороших результатов смог вернуть болельщиков на свою огромную «ОАКА Арену».

АСВЕЛ и «Виртус» по ходу сезона обзавелись новыми современными и более вместительными площадками. Французы заселились в двенадцатитысячную «LDLC Арену» на окраине Лиона, а итальянцы – в десятитысячную «Виртус Арену».

3. Отрицательная динамика турецких клубов

Самое большое падение посещаемости по сравнению с прошлогодней регуляркой у двух турецких клубов. Ни «Эфес», ни «Фенер» не блещут результатами, что сказывается на количестве требовательных стамбульских болельщиков на трибунах.

4. Кажется, Евролига близка к своему потолку

Непонятно, за счет чего Евролига сможет сделать еще один качественный скачок в посещаемости в следующих сезонах. Для этого точно понадобится улучшать не самую лучшую заполняемость испанских арен, и, возможно, вместо «Монако» давать шанс другим клубам с аренами повместительнее, например, «Парижу» .

5. Отказ от российских клубов Евролиге во благо

Вряд ли бы хоть один российский клуб смог пробить отметку в десять тысяч зрителей в среднем за матч. Соответственно, ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань» тянули бы среднюю посещаемость Евролиги вниз.

Вы спросите, а какова посещаемость российских клубов? Узнаем в следующий раз в обзоре Единой Лиги ВТБ. Больше деталей в телеграм-канале «Европейского салата».

Фото: facebook.com/bcpartizan ; facebook.com/paobcgr