7 комментариев

Репортаж Андрея Васильева.

Хоакин сыграл прощальный матч.

На поле он выглядел счастливым, делал шоу.

Но как только ушел – слезы.

Вечер очень светлый, но очень тяжелый.

***

Ради Хоакина на пару дней «Бетис» продлил себе сезон.

В воскресенье сыграли ничего не значащий для таблицы последний тур Ла Лиги против «Валенсии» – символично, второй по важности команды в карьере вингера-легенды. Уже тогда Хоакин плакал.

Теперь собрались большой компанией, чтобы насовсем проводить ветерана.

В 41 год Хоакин провел 22 игры за сезон Ла Лиги (опять символично: в старте был против «Кадиса» – команды из города, где родился, и как раз против «Валенсии») и выходил в основе на все семь важных матчей Лиги Европы. Появлением с «Валенсией» он сравнялся с рекордом чемпионатов Испании: 622 матча, ровно как и у Андони Субисареты.

Теперь – все. Они так и останутся вровень.

Чтоб по-настоящему поверить, нужно еще много раз повторить: Хоакин закончил.

Хоакин ушел.

Хоакин больше не будет играть за «Бетис».

Он и до этого много раз собирался, но что-то останавливало. То просто желание играть еще, то победа в севильском финале Кубка Короля.

Но теперь – Хоакин прекратил карьеру.

Хоакин поставил точку.

Хоакин никогда больше не наденет эту футболку на официальный матч.

***

На вашу вечеринку когда-нибудь приходили 59 тысяч человек? Только Хоакин и мог перехватить в Севилье повестку у королей Лиги Европы.

На том же месте, где были «Кампеонес» со вмонтированной семеркой, теперь – Хоакинг.

Чтобы на старте было красиво, при входе на стадион зеленые футболки с «Хоакингом» раздавали даже тем, кто проходил мимо, потому что был в своей.

Получилось и правда красиво, очень зелено, когда «Бенито Вильямарин» встречал капитана в составе последний раз.

Легенда №17!

Стадион полный, хотя билеты стоили минимум 20 евро. Само собой, по такому поводу никому не жалко.

Хоакин отвлекался, чтобы похлопать и поклониться трибунам, каждые пару минут во время разминки. Хотя и растяжку между этим делал повнимательнее партнеров из актуального состава – годы!

При представлении с акцентом реагировали, например, на Эктора Бельерина. Он провел в аренде в «Бетисе» всего сезон, но как ярко!

В восторге и от Серхио Рамоса – воспитанника «Севильи».

И от Хесуса Наваса – актуальной легенды «Севильи» примерно того же уровня, что и Хоакин (только на четыре года младше).

Главное, чтобы у него потом не было проблем со своими фанатами из-за появления в зеленом.

Среди фанатов «Севильи», кстати, точно есть и те, кто ценит Хоакина – именно как городскую футбольную легенду.

Не зря он Хоакинг!

Тут тренер «Вильярреала» Кике Сетьен, заслуживший работой в «Бетисе» приглашение в «Барселону», вице-президент «Реала» Эмилио Бутрагеньо, но главное – звезды из команды легенд, которая играла против «Бетиса» с Хоакином.

Рауль в прекрасной форме.

Икер Касильяс минимум полтайма тащил так, как будто это боевой матч с задачей выиграть и сыграть на ноль.

Его пробили, только когда главный форвард «Бетиса» Борха Иглесиас выкатил Хоакину на пустые.

Герой дня сделал дубль за 40-минутный первый тайм.

На поле хоть и с улыбками, но даже боролись. Вы когда-нибудь видели такой жизнерадостный подкат Рамоса?

Пепе Рейна, Рууд ван Нистелрой, Гути, Денилсон, судья Итурральде Гонсалес – россыпь.

***

«Папа научил меня любить. Хоакин – научил обожать», – плакат у мамы с девочкой на руках.

Народная любовь выглядит вот так.

Поклонение.

Первые, кого Хоакин встретил на выходе с поля – жена и две дочери. Тут же уткнулся в них.

Его по-настоящему накрыло.

Только крепкие-крепкие объятия спасают.

Потому что очень больно.

Хоакина заменили после часа игры. Когда матч закончился, он вернулся на поле.

И сделал два круга почета: сначала сам, потом сидя на плечах.

А следом взял микрофон.

Не сразу смог выговорить что-нибудь связное, потому что все заглушали слезы.

Хоакин справился и поблагодарил вообще всех, вплоть до сотрудников стадиона, которые все эти годы продавали билеты на матчи его «Бетиса» в кассах.

Ему прямо на поле подарили мулету – это та самая красная тряпка, а точнее просто яркая ткань, которой тореадор во время корриды играет с быком.

Хоакин не раз говорил, что мечтал быть матадором, а после футбольной карьеры, возможно, даже и станет.

Все равно невозможно поверить, что Хоакин закончил.

Он ведь был в футболе всегда. Как это – без него?

***

Златан шутил, что когда он решил завершить карьеру, пошел дождь. Как только Хоакин ушел с поля, ливень начался и в Севилье.

А ведь тут, на самом юге Испании, дожди – такая редкость. Весна до середины мая была рекордно засушливой, в городе всерьез обсуждали трудности выживания, боялись отключений воды в домах.

Будем считать, что Хоакин так выручил весь родной город, всю родную Андалусию.

На прощание.