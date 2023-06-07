7 комментариев

Шапито-Шоу
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Мы плакали вместе с Хоакином. Невозможно поверить, что он закончил

Бенито Вильямарин Бенито Вильямарин
Бетис Бетис
Хоакин Санчес Хоакин Санчес
Футбол Футбол

Репортаж Андрея Васильева.

Хоакин сыграл прощальный матч.

На поле он выглядел счастливым, делал шоу.

Но как только ушел – слезы.

Вечер очень светлый, но очень тяжелый.

***

Ради Хоакина на пару дней «Бетис» продлил себе сезон.

В воскресенье сыграли ничего не значащий для таблицы последний тур Ла Лиги против «Валенсии» – символично, второй по важности команды в карьере вингера-легенды. Уже тогда Хоакин плакал.

Теперь собрались большой компанией, чтобы насовсем проводить ветерана.

В 41 год Хоакин провел 22 игры за сезон Ла Лиги (опять символично: в старте был против «Кадиса» – команды из города, где родился, и как раз против «Валенсии») и выходил в основе на все семь важных матчей Лиги Европы. Появлением с «Валенсией» он сравнялся с рекордом чемпионатов Испании: 622 матча, ровно как и у Андони Субисареты.

Теперь – все. Они так и останутся вровень.

Чтоб по-настоящему поверить, нужно еще много раз повторить: Хоакин закончил.

Хоакин ушел.

Хоакин больше не будет играть за «Бетис».

Он и до этого много раз собирался, но что-то останавливало. То просто желание играть еще, то победа в севильском финале Кубка Короля.

Но теперь – Хоакин прекратил карьеру.

Хоакин поставил точку.

Хоакин никогда больше не наденет эту футболку на официальный матч.

***

На вашу вечеринку когда-нибудь приходили 59 тысяч человек? Только Хоакин и мог перехватить в Севилье повестку у королей Лиги Европы.

На том же месте, где были «Кампеонес» со вмонтированной семеркой, теперь – Хоакинг.

Чтобы на старте было красиво, при входе на стадион зеленые футболки с «Хоакингом» раздавали даже тем, кто проходил мимо, потому что был в своей.

Получилось и правда красиво, очень зелено, когда «Бенито Вильямарин» встречал капитана в составе последний раз.

Легенда №17!

Стадион полный, хотя билеты стоили минимум 20 евро. Само собой, по такому поводу никому не жалко.

Хоакин отвлекался, чтобы похлопать и поклониться трибунам, каждые пару минут во время разминки. Хотя и растяжку между этим делал повнимательнее партнеров из актуального состава – годы!

При представлении с акцентом реагировали, например, на Эктора Бельерина. Он провел в аренде в «Бетисе» всего сезон, но как ярко!

В восторге и от Серхио Рамоса – воспитанника «Севильи».

И от Хесуса Наваса – актуальной легенды «Севильи» примерно того же уровня, что и Хоакин (только на четыре года младше).

Главное, чтобы у него потом не было проблем со своими фанатами из-за появления в зеленом.

Среди фанатов «Севильи», кстати, точно есть и те, кто ценит Хоакина – именно как городскую футбольную легенду.

Не зря он Хоакинг!

Тут тренер «Вильярреала» Кике Сетьен, заслуживший работой в «Бетисе» приглашение в «Барселону», вице-президент «Реала» Эмилио Бутрагеньо, но главное – звезды из команды легенд, которая играла против «Бетиса» с Хоакином.

Рауль в прекрасной форме.

Икер Касильяс минимум полтайма тащил так, как будто это боевой матч с задачей выиграть и сыграть на ноль.

Его пробили, только когда главный форвард «Бетиса» Борха Иглесиас выкатил Хоакину на пустые.

Герой дня сделал дубль за 40-минутный первый тайм.

На поле хоть и с улыбками, но даже боролись. Вы когда-нибудь видели такой жизнерадостный подкат Рамоса?

Пепе Рейна, Рууд ван Нистелрой, Гути, Денилсон, судья Итурральде Гонсалес – россыпь.

*** 

«Папа научил меня любить. Хоакин – научил обожать», – плакат у мамы с девочкой на руках.

Народная любовь выглядит вот так.

Поклонение.

Первые, кого Хоакин встретил на выходе с поля – жена и две дочери. Тут же уткнулся в них.

Его по-настоящему накрыло.

Только крепкие-крепкие объятия спасают.

Потому что очень больно.

Хоакина заменили после часа игры. Когда матч закончился, он вернулся на поле.

И сделал два круга почета: сначала сам, потом сидя на плечах.

А следом взял микрофон.

Не сразу смог выговорить что-нибудь связное, потому что все заглушали слезы.

Хоакин справился и поблагодарил вообще всех, вплоть до сотрудников стадиона, которые все эти годы продавали билеты на матчи его «Бетиса» в кассах.

Ему прямо на поле подарили мулету – это та самая красная тряпка, а точнее просто яркая ткань, которой тореадор во время корриды играет с быком.

Хоакин не раз говорил, что мечтал быть матадором, а после футбольной карьеры, возможно, даже и станет.

Все равно невозможно поверить, что Хоакин закончил.

Он ведь был в футболе всегда. Как это – без него?

***

Златан шутил, что когда он решил завершить карьеру, пошел дождь. Как только Хоакин ушел с поля, ливень начался и в Севилье.

А ведь тут, на самом юге Испании, дожди – такая редкость. Весна до середины мая была рекордно засушливой, в городе всерьез обсуждали трудности выживания, боялись отключений воды в домах.

Будем считать, что Хоакин так выручил весь родной город, всю родную Андалусию.

На прощание.

Карьера Хоакина – сборник удивительных историй. Вот только лучшие

7 комментариев

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Илья Савчук
Когда вешают бутсы на гвоздь легенды клубов подобного уровня, всегда тяжело смотреть эти церемонии вне зависимости от клубных предпочтений.
+7
0
+7
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EAstman
Хоакин игрок с моего юношества, мне 36 лет
+6
0
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TaR
Наткнулся на видео как Хоакина меняют в матче с Вильяреалом и подумал что как-то слабо ТАКУЮ легенду провожают. Да, и соперники и партнеры пожали руку и обняли, да - стадион в овациях. Но не было коридора почета и тд. В общем хило смотрелось, даже как-то обидно стало.

А тут оказывается прощальный матч сразу же со всем почетом и уважением! Круто, Хоакин заслужил на 100%!
+5
-1
+4
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Андрей Завадский
Ответ Илья Савчук
Когда вешают бутсы на гвоздь легенды клубов подобного уровня, всегда тяжело смотреть эти церемонии вне зависимости от клубных предпочтений.
Реально самый недооценённый игрок в сборной Испании
+2
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Мельников Михаил
Хорошие проводы!
0
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Как сейчас помню тот незасчитанный гол Морьентеса после подачи Хоакина, когда мяч якобы ушёл, когда до лицевой оставалось больше полуметра, а боковой судья прям сзади... От ЧМЯКа до сих пор бомбеж из-за судейства, хоть победила команда, за которую не стыдно, а не сраная Корея.

Отлично помню его в Валенсии(а в менеджере 07 года фланги Валенсии Висенте-Хоакин были самыми монструозными и безжалостными, когда играешь против. Не МЮ или Барсу боялся больше, а вот этих парней, потому что и сами с 40 метров забивали, и обводили, и навешивали так, что даже я бы головой забил против Рамоса 😁).

Такое было наслаждение, когда он брал кубки... Последний(не крайний) - особенно. Прям снежинка в глаз попала, но не более, чем сейчас.
Футбол - это не только про трофеи и стату, это ещё и любовь. Любовь к родному городу.

Надеюсь, обучится и найдет себя в менеджменте или тренерстве. Или нет, может отдыхать от футбола далее. Все равно для меня он останется одним из любимых футболистов. За честность в его любви, прежде всего.
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