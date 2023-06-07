7 комментариев

Мы плакали вместе с Хоакином. Невозможно поверить, что он закончил
Репортаж Андрея Васильева.
Хоакин сыграл прощальный матч.
На поле он выглядел счастливым, делал шоу.
Но как только ушел – слезы.
Вечер очень светлый, но очень тяжелый.
***
Ради Хоакина на пару дней «Бетис» продлил себе сезон.
В воскресенье сыграли ничего не значащий для таблицы последний тур Ла Лиги против «Валенсии» – символично, второй по важности команды в карьере вингера-легенды. Уже тогда Хоакин плакал.
Теперь собрались большой компанией, чтобы насовсем проводить ветерана.
В 41 год Хоакин провел 22 игры за сезон Ла Лиги (опять символично: в старте был против «Кадиса» – команды из города, где родился, и как раз против «Валенсии») и выходил в основе на все семь важных матчей Лиги Европы. Появлением с «Валенсией» он сравнялся с рекордом чемпионатов Испании: 622 матча, ровно как и у Андони Субисареты.
Теперь – все. Они так и останутся вровень.
Чтоб по-настоящему поверить, нужно еще много раз повторить: Хоакин закончил.
Хоакин ушел.
Хоакин больше не будет играть за «Бетис».
Он и до этого много раз собирался, но что-то останавливало. То просто желание играть еще, то победа в севильском финале Кубка Короля.
Но теперь – Хоакин прекратил карьеру.
Хоакин поставил точку.
Хоакин никогда больше не наденет эту футболку на официальный матч.
***
На вашу вечеринку когда-нибудь приходили 59 тысяч человек? Только Хоакин и мог перехватить в Севилье повестку у королей Лиги Европы.
На том же месте, где были «Кампеонес» со вмонтированной семеркой, теперь – Хоакинг.
Чтобы на старте было красиво, при входе на стадион зеленые футболки с «Хоакингом» раздавали даже тем, кто проходил мимо, потому что был в своей.
Получилось и правда красиво, очень зелено, когда «Бенито Вильямарин» встречал капитана в составе последний раз.
Легенда №17!
Стадион полный, хотя билеты стоили минимум 20 евро. Само собой, по такому поводу никому не жалко.
Хоакин отвлекался, чтобы похлопать и поклониться трибунам, каждые пару минут во время разминки. Хотя и растяжку между этим делал повнимательнее партнеров из актуального состава – годы!
При представлении с акцентом реагировали, например, на Эктора Бельерина. Он провел в аренде в «Бетисе» всего сезон, но как ярко!
В восторге и от Серхио Рамоса – воспитанника «Севильи».
И от Хесуса Наваса – актуальной легенды «Севильи» примерно того же уровня, что и Хоакин (только на четыре года младше).
Главное, чтобы у него потом не было проблем со своими фанатами из-за появления в зеленом.
Среди фанатов «Севильи», кстати, точно есть и те, кто ценит Хоакина – именно как городскую футбольную легенду.
Не зря он Хоакинг!
Тут тренер «Вильярреала» Кике Сетьен, заслуживший работой в «Бетисе» приглашение в «Барселону», вице-президент «Реала» Эмилио Бутрагеньо, но главное – звезды из команды легенд, которая играла против «Бетиса» с Хоакином.
Рауль в прекрасной форме.
Икер Касильяс минимум полтайма тащил так, как будто это боевой матч с задачей выиграть и сыграть на ноль.
Его пробили, только когда главный форвард «Бетиса» Борха Иглесиас выкатил Хоакину на пустые.
Герой дня сделал дубль за 40-минутный первый тайм.
На поле хоть и с улыбками, но даже боролись. Вы когда-нибудь видели такой жизнерадостный подкат Рамоса?
Пепе Рейна, Рууд ван Нистелрой, Гути, Денилсон, судья Итурральде Гонсалес – россыпь.
***
«Папа научил меня любить. Хоакин – научил обожать», – плакат у мамы с девочкой на руках.
Народная любовь выглядит вот так.
Поклонение.
Первые, кого Хоакин встретил на выходе с поля – жена и две дочери. Тут же уткнулся в них.
Его по-настоящему накрыло.
Только крепкие-крепкие объятия спасают.
Потому что очень больно.
Хоакина заменили после часа игры. Когда матч закончился, он вернулся на поле.
И сделал два круга почета: сначала сам, потом сидя на плечах.
А следом взял микрофон.
Не сразу смог выговорить что-нибудь связное, потому что все заглушали слезы.
Хоакин справился и поблагодарил вообще всех, вплоть до сотрудников стадиона, которые все эти годы продавали билеты на матчи его «Бетиса» в кассах.
Ему прямо на поле подарили мулету – это та самая красная тряпка, а точнее просто яркая ткань, которой тореадор во время корриды играет с быком.
Хоакин не раз говорил, что мечтал быть матадором, а после футбольной карьеры, возможно, даже и станет.
Все равно невозможно поверить, что Хоакин закончил.
Он ведь был в футболе всегда. Как это – без него?
***
Златан шутил, что когда он решил завершить карьеру, пошел дождь. Как только Хоакин ушел с поля, ливень начался и в Севилье.
А ведь тут, на самом юге Испании, дожди – такая редкость. Весна до середины мая была рекордно засушливой, в городе всерьез обсуждали трудности выживания, боялись отключений воды в домах.
Будем считать, что Хоакин так выручил весь родной город, всю родную Андалусию.
На прощание.
А тут оказывается прощальный матч сразу же со всем почетом и уважением! Круто, Хоакин заслужил на 100%!
Отлично помню его в Валенсии(а в менеджере 07 года фланги Валенсии Висенте-Хоакин были самыми монструозными и безжалостными, когда играешь против. Не МЮ или Барсу боялся больше, а вот этих парней, потому что и сами с 40 метров забивали, и обводили, и навешивали так, что даже я бы головой забил против Рамоса 😁).
Такое было наслаждение, когда он брал кубки... Последний(не крайний) - особенно. Прям снежинка в глаз попала, но не более, чем сейчас.
Футбол - это не только про трофеи и стату, это ещё и любовь. Любовь к родному городу.
Надеюсь, обучится и найдет себя в менеджменте или тренерстве. Или нет, может отдыхать от футбола далее. Все равно для меня он останется одним из любимых футболистов. За честность в его любви, прежде всего.