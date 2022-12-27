19 комментариев

Шапито-Шоу
Блог

Заброшенный район, никому не нужный стадион – здесь «Реал» взял свой 100-й трофей

Реал Мадрид Реал Мадрид
Кубок Испании Кубок Испании
Ла Картуха Ла Картуха
Осасуна Осасуна
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Андрей Васильев – из Севильи.

«Реал» выиграл первый за девять лет Кубок Испании, финал с «Осасуной» вышел более тяжелым, чем можно было ждать. Для мадридского клуба это 100-й трофей в истории.

Детали матча уже прекрасно разобраны, теперь – обо всем вокруг.

Король был в двух местах за день, фаны «Реала» радовались голу «Барсе» (месячной давности), а «Осасуны» – подпевали Шакире

Из Севильи ушли праздники, о которых мы рассказывали после разгрома «Юнайтед», остались только жара, близкая к аномальной для этого времени года – и самое громкое событие.

Что может быть звонче ивента, куда точно приедет король?

У испанского монарха Филипа VI был насыщенный день: еще днем он в Лондоне видел коронацию английского коллеги Карла III, а к десяти вечера уже приехал в Севилью на финал Кубка Испании. Точнее как раз Кубка Короля – поэтому без него никак.

Это вообще очень красивая традиция: все основные кубковые турниры по игровым видам спорта для мужчин в Испании – это Кубки короля, а женские соревнования – Кубки королевы. Но лично королевская семья бывает, конечно, далеко не на каждом финале.

В футбольный финал-2023 вышел еще и королевский клуб – и это редкость. «Реал» не доходил до этой стадии девять лет, с того легендарного матча против «Барсы», когда Гарет Бэйл уничтожал Марка Бартру.

Победа над «Барселоной» – и сейчас чуть ли не главное наслаждение сезона для фанатов «Реала». До матча оставалось еще пять часов, а в мадридской парковой фан-зоне неподалеку от стадиона уже было несколько тысяч. Когда на экране запустили хайлайты ответного полуфинала против «Барсы», который «Реал» выиграл 4:1 с хет-триком Карима Бензема, народ смотрел и реагировал так же, как если бы это был прямой эфир.

При +37 на пике солнца компании по очереди отходили прятаться на небольшие теневые участки, но некоторым для прогрева погоды не хватало: на нуле стеснения перед входом в фан-зону и прямо на глазах у полиции ребята доливали виски в бутылки с кока-колой.

Специально для болельщиков пустили дополнительные поезда примерно на 5000 человек, потому что крупнейший испанский перевозчик Renfe – партнер испанской федерации.

57-тысячный стадион почти целиком заполнили фанаты «Реала» и «Осасуны». Попасть туда нейтральным – очень дорого, да и мало кому нужно.

Трибуны строго разделились на красную и белую части.

Но в центре Севильи целые сутки видно было в основном людей в ярком.

Лучшее место в городе для таких случаев – Площадь Испании.

Там по кругу небольшие зоны, посвященные каждой испанской провинции. Вот памплонцы нашли свою.

А это мадридцы расположились в столичной.

Фан-зона «Осасуны» – отдельно, на полчасика пешком подальше от стадиона, но ближе к центру города.

Рядом с самым высоким зданием города – 180-метровой Торре Севилья.

Обычно в этом парке у реки, по которой в любой день недели и года проносятся гребцы, устраивают музыкальные фестивали, всем живущим на набережной прекрасно слышно. Тут – тоже колонки на полную мощь.

По всей Испании сейчас в большом тренде та самая песня Шакиры, она правда ушла в народ: ей подпевают и на городских праздниках, и в развлекательных поездках на корабликах, и в фан-зоне «Осасуны» тоже отлично знают, когда именно вступить с легчайшим «Ту-у-у-у-у» в припеве.

Для стадиона финалы Кубка Испании – спасение. Идемте на экскурсию в заброшенный район

Четвертый финал Кубка Испании подряд провели на стадионе «Ла Картуха» – это третья по всем параметрам арена даже в Севилье. «Бенито Вильямарин» четко ассоциируется с «Бетисом», «Рамон Санчес Писхуан» знают, потому что там всех выносит в Лиге Европы «Севилья», их узнают с первых кадров даже в трансляции.

Но «Картуха» в топе по вместимости во всей Испании: больше ее 57 600 мест только «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу», «Ванда Метрополитано», как раз соседний «Бенито Вильямарин» и олимпийский стадион Барселоны.

С древней каталонской ареной у «Картухи» общая проблема: непонятно, как использовать. В деталях об этом еще во время Евро-2020 рассказывал Вадим Кораблев, он тогда удивлялся запущенности стадиона и в целом его нелепой судьбе. Сейчас в разгаре план спасения: в 2020-м правительство Андалусии договорилось с Федерацией футбола Испании на четыре кубковых финала, потом сделку продлили еще на два матча – итого еще минимум два года испанский король будет приезжать весной именно сюда. В обмен обещали 15 млн евро инвестиций.

С «Картухой» сложно все – даже описание владельцев растягивается на целый абзац. 40% у правительства Андалусии, четверть – у правительства Испании, 19% отошли городским властям, еще 13% – местному аналогу совета депутатов, а оставшееся зачем-то раскидали по клубам, «Бетису» и «Севилье» досталось по 3%.

Найти бы в Севилье третью достойную команду, чтобы могла ставить высшей целью сбор полного олимпийского стадиона – она даже существует, но пока еще слишком мала.

Кстати, знаете, почему «Картуху» называют олимпийским стадионом? Олимпиады-то в Севилье никогда не было. И даже футбольный турнир барселонских Игр-1992 эту часть страны не цеплял, хватило помощи от Сарагосы и Валенсии, они гораздо ближе.

Просто Севилья очень хотела Олимпиаду – в 2004-м или 2008-м, но так и не получила. «Картуху» строили в конце 90-х к чемпионату мира по легкой атлетике-99, он выглядел классной предолимпийской репетицией. В итоге столица Андалусии оба раза не дошла даже до финального голосования.

Хотя ивент мирового масштаба тогда в Севилье выглядел бы логично. Городское самоопределение сильно поменялось в 1992-м: параллельно с тем, как Барселона обновлялась под Олимпиаду (за что многие жители благодарны и сейчас), севильцы готовились к Экспо.

Мировую выставку тоже провели в 1992-м. Правда, сейчас многое из построенного тогда для города мертвый груз. Сразу за тем самым небоскребом, если идти по набережной, зона Экспо: многие павильоны заброшены целиком, некоторые используют лишь частично.

Например, это павильон будущего – в нем кое-какая жизнь есть и сейчас, хотя вокруг вот такие улицы разбитых фонарей.

Эту ракету видно очень издалека, локатор когда-то мог принимать сигналы, а рядом собирались проводить исследования – теперь все законсервировано за заборами.

Павильон Венгрии – отдельный вид искусства. Вблизи и вживую поражает модерном. Он много раз переходил из рук в руки, от владельца к владельцу – в итоге все двери заколочены, чтобы точно не пролезть внутрь.

Надо признаться: это и пугает, и завораживает одновременно.

«Ла Картуха» к Экспо не относится, ее скорее построили под влиянием подобных масштабных идей. Но они близки и географически (вот этот шар в центре кадра – главный символ выставки), и по смыслу.

Например, в феврале на стадионе организовывали мотосалон, в марте проводили музыкальный фестиваль и турнир по бейсболу, следом – выставку огромных динозавров, а скоро там масштабная ярмарка-аутлет, обещают по выгодным ценам все от Calvin Klein до Карла Лагерфельда.

В отсутствие событий стадион напоминает о своем существовании такими шутками про Россию: «А теперь скажите, что это вам холодно»

  Благодаря финалам Кубка Испании смысла существования у «Ла Картухи» чуть больше. Ближайшая надежда – ЧМ-2030, в совместной заявке фигурирует как раз она.

🏆 Первый Кубок «Реала» с 2014-го! «Осасуну» не спасла суперпушка Торро – но было достойно

Еще я видел позор «МЮ» в Севилье. И лучше понял, где берется севильская магия еврокубков

Фото: globallookpress.com/Pool/Keystone Press Agency, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency; twitter.com/tsf_podcast; East News/JAVIER SORIANO / AFP, ANDER GILLENEA / AFP, CRISTINA QUICLER / AFP, Europa Press via AP; Gettyimages.ru/Fran Santiago; Андрей Васильев

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПозднийРассвет
Я начал смотреть футбол в далеком уже 2001 году. Видел команды топ тренеров таких как Капелло, Ван Галл, Фергюсон, дель Боске... Все эти имена в наши дни стали просто историей. И только папа Карло топ сейчас и тогда. Живее всех живых. Просто феномен а не тренер.
+78
-6
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gerudes
Ответ ПозднийРассвет
Я начал смотреть футбол в далеком уже 2001 году. Видел команды топ тренеров таких как Капелло, Ван Галл, Фергюсон, дель Боске... Все эти имена в наши дни стали просто историей. И только папа Карло топ сейчас и тогда. Живее всех живых. Просто феномен а не тренер.
Ну Фергюссон и Капелло и начали пораньше, всё же)
+37
-1
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Годнота, спасибо! Сливочных с победой, папа Карло умеет приносить кубки
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Поздравления Реалу! Кубок Испании в руках королевского клуба! Карло Анчелотти супер! Спасибо!!!👏👏👏
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Шар - как Музей Мирового океана в Калининграде 👍
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федор Демидович
Ответ ПозднийРассвет
Я начал смотреть футбол в далеком уже 2001 году. Видел команды топ тренеров таких как Капелло, Ван Галл, Фергюсон, дель Боске... Все эти имена в наши дни стали просто историей. И только папа Карло топ сейчас и тогда. Живее всех живых. Просто феномен а не тренер.
Ван Гал буквально только что неплохо выступал на ЧМ
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kikilboka
В отличие от РПЛ на этом стадионе хотя бы раз в год аншлаг, так что не всё так плохо
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Заев
Это ещё про Москву и Сочи говорят этакое... Помню, писал работу "Заявка на ЛОИ-2012" учась в ГУУ, отметил, что "Неизвестно, как бы сложилось в экономическом плане для России, если бы Москва приняла бы эти игры, но однозначно считается, что Олимпийские Игры остро ударили по бюджетам почти всем городам-организаторам (в частности Греции и, в том числе, Афинам игры 2004 года стоили крупнейшего дефолта в истории страны и Европейского Союза). Только игры в Лос-Анджелесе (1984) и Атланте (1996) (все - США) окупились с большой прибылью благодаря продуманной организации мероприятий, сувенирной продукции, туристам из стран остального мира, практически отсутствием реконструкции объектов, на которых проходили соревнования и популяризации некоторых видов спорта, таких как футбол, гандбол, волейбол. И это, несмотря на политические потрясения, произошедшие в период проведения игр." А тут севильцы "постарались", тс, с "Картухой" (без войны)... Хотя, может, у Стамбула всё более-менее с их "Олимпийским стадионом имени Ататюрка" - постоянно на нём кто-то играет (помимо сборной Турции), если ещё что-то на нём не проводят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guncha Durdyyewa
Ronaldo
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Хороший получился финал, яркий, интересный, с интригой, с моментами и отличной атмосферой на стадионе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бене Гессерит
Ответ jonnysilverhand01
Если Мадрид возьмёшь второго ушастого подряд, то они явно прошли ещё раз ЛЧ
Гениальное заключение
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
№7
Ответ ПозднийРассвет
Я начал смотреть футбол в далеком уже 2001 году. Видел команды топ тренеров таких как Капелло, Ван Галл, Фергюсон, дель Боске... Все эти имена в наши дни стали просто историей. И только папа Карло топ сейчас и тогда. Живее всех живых. Просто феномен а не тренер.
Он тренировать начал на высоком уровне ещё до 40 лет , поэтому такое ощущение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Казадаев
Ответ ПозднийРассвет
Я начал смотреть футбол в далеком уже 2001 году. Видел команды топ тренеров таких как Капелло, Ван Галл, Фергюсон, дель Боске... Все эти имена в наши дни стали просто историей. И только папа Карло топ сейчас и тогда. Живее всех живых. Просто феномен а не тренер.
ВЕЛИКИЙ РЕАЛ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Лютенков
Ответ ПозднийРассвет
Я начал смотреть футбол в далеком уже 2001 году. Видел команды топ тренеров таких как Капелло, Ван Галл, Фергюсон, дель Боске... Все эти имена в наши дни стали просто историей. И только папа Карло топ сейчас и тогда. Живее всех живых. Просто феномен а не тренер.
Так Моуриньо с Порту брал ЛЧ в 2004.И сейчас ещё очень даже бодрячком)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Заев
Ответ Злобный Конь
Шар - как Музей Мирового океана в Калининграде 👍
Музей годен, а шаров много
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий