19 комментариев

Андрей Васильев – из Севильи.

«Реал» выиграл первый за девять лет Кубок Испании, финал с «Осасуной» вышел более тяжелым, чем можно было ждать. Для мадридского клуба это 100-й трофей в истории.

Детали матча уже прекрасно разобраны, теперь – обо всем вокруг.

Король был в двух местах за день, фаны «Реала» радовались голу «Барсе» (месячной давности), а «Осасуны» – подпевали Шакире

Из Севильи ушли праздники, о которых мы рассказывали после разгрома «Юнайтед», остались только жара, близкая к аномальной для этого времени года – и самое громкое событие.

Что может быть звонче ивента, куда точно приедет король?

У испанского монарха Филипа VI был насыщенный день: еще днем он в Лондоне видел коронацию английского коллеги Карла III, а к десяти вечера уже приехал в Севилью на финал Кубка Испании. Точнее как раз Кубка Короля – поэтому без него никак.

Это вообще очень красивая традиция: все основные кубковые турниры по игровым видам спорта для мужчин в Испании – это Кубки короля, а женские соревнования – Кубки королевы. Но лично королевская семья бывает, конечно, далеко не на каждом финале.

В футбольный финал-2023 вышел еще и королевский клуб – и это редкость . «Реал» не доходил до этой стадии девять лет, с того легендарного матча против «Барсы», когда Гарет Бэйл уничтожал Марка Бартру.

Победа над «Барселоной» – и сейчас чуть ли не главное наслаждение сезона для фанатов «Реала». До матча оставалось еще пять часов, а в мадридской парковой фан-зоне неподалеку от стадиона уже было несколько тысяч. Когда на экране запустили хайлайты ответного полуфинала против «Барсы», который «Реал» выиграл 4:1 с хет-триком Карима Бензема, народ смотрел и реагировал так же, как если бы это был прямой эфир.

При +37 на пике солнца компании по очереди отходили прятаться на небольшие теневые участки, но некоторым для прогрева погоды не хватало: на нуле стеснения перед входом в фан-зону и прямо на глазах у полиции ребята доливали виски в бутылки с кока-колой.

Специально для болельщиков пустили дополнительные поезда примерно на 5000 человек, потому что крупнейший испанский перевозчик Renfe – партнер испанской федерации.

57-тысячный стадион почти целиком заполнили фанаты «Реала» и «Осасуны». Попасть туда нейтральным – очень дорого, да и мало кому нужно.

Трибуны строго разделились на красную и белую части.

Но в центре Севильи целые сутки видно было в основном людей в ярком.

Лучшее место в городе для таких случаев – Площадь Испании.

Там по кругу небольшие зоны, посвященные каждой испанской провинции. Вот памплонцы нашли свою.

А это мадридцы расположились в столичной.

Фан-зона «Осасуны» – отдельно, на полчасика пешком подальше от стадиона, но ближе к центру города.

Рядом с самым высоким зданием города – 180-метровой Торре Севилья.

Обычно в этом парке у реки, по которой в любой день недели и года проносятся гребцы, устраивают музыкальные фестивали, всем живущим на набережной прекрасно слышно. Тут – тоже колонки на полную мощь.

По всей Испании сейчас в большом тренде та самая песня Шакиры, она правда ушла в народ: ей подпевают и на городских праздниках, и в развлекательных поездках на корабликах, и в фан-зоне «Осасуны» тоже отлично знают, когда именно вступить с легчайшим «Ту-у-у-у-у» в припеве.

Для стадиона финалы Кубка Испании – спасение. Идемте на экскурсию в заброшенный район

Четвертый финал Кубка Испании подряд провели на стадионе «Ла Картуха» – это третья по всем параметрам арена даже в Севилье. «Бенито Вильямарин» четко ассоциируется с «Бетисом», «Рамон Санчес Писхуан» знают, потому что там всех выносит в Лиге Европы «Севилья», их узнают с первых кадров даже в трансляции.

Но «Картуха» в топе по вместимости во всей Испании: больше ее 57 600 мест только «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу», «Ванда Метрополитано», как раз соседний «Бенито Вильямарин» и олимпийский стадион Барселоны.

С древней каталонской ареной у «Картухи» общая проблема: непонятно, как использовать. В деталях об этом еще во время Евро-2020 рассказывал Вадим Кораблев, он тогда удивлялся запущенности стадиона и в целом его нелепой судьбе. Сейчас в разгаре план спасения: в 2020-м правительство Андалусии договорилось с Федерацией футбола Испании на четыре кубковых финала, потом сделку продлили еще на два матча – итого еще минимум два года испанский король будет приезжать весной именно сюда. В обмен обещали 15 млн евро инвестиций.

С «Картухой» сложно все – даже описание владельцев растягивается на целый абзац. 40% у правительства Андалусии, четверть – у правительства Испании, 19% отошли городским властям, еще 13% – местному аналогу совета депутатов, а оставшееся зачем-то раскидали по клубам, «Бетису» и «Севилье» досталось по 3%.

Найти бы в Севилье третью достойную команду, чтобы могла ставить высшей целью сбор полного олимпийского стадиона – она даже существует, но пока еще слишком мала.

Кстати, знаете, почему «Картуху» называют олимпийским стадионом? Олимпиады-то в Севилье никогда не было . И даже футбольный турнир барселонских Игр-1992 эту часть страны не цеплял, хватило помощи от Сарагосы и Валенсии, они гораздо ближе.

Просто Севилья очень хотела Олимпиаду – в 2004-м или 2008-м, но так и не получила. «Картуху» строили в конце 90-х к чемпионату мира по легкой атлетике-99, он выглядел классной предолимпийской репетицией. В итоге столица Андалусии оба раза не дошла даже до финального голосования.

Хотя ивент мирового масштаба тогда в Севилье выглядел бы логично. Городское самоопределение сильно поменялось в 1992-м: параллельно с тем, как Барселона обновлялась под Олимпиаду (за что многие жители благодарны и сейчас), севильцы готовились к Экспо .

Мировую выставку тоже провели в 1992-м. Правда, сейчас многое из построенного тогда для города мертвый груз. Сразу за тем самым небоскребом, если идти по набережной, зона Экспо: многие павильоны заброшены целиком, некоторые используют лишь частично.

Например, это павильон будущего – в нем кое-какая жизнь есть и сейчас, хотя вокруг вот такие улицы разбитых фонарей.

Эту ракету видно очень издалека, локатор когда-то мог принимать сигналы, а рядом собирались проводить исследования – теперь все законсервировано за заборами.

Павильон Венгрии – отдельный вид искусства. Вблизи и вживую поражает модерном. Он много раз переходил из рук в руки, от владельца к владельцу – в итоге все двери заколочены, чтобы точно не пролезть внутрь.

Надо признаться: это и пугает, и завораживает одновременно.

«Ла Картуха» к Экспо не относится, ее скорее построили под влиянием подобных масштабных идей. Но они близки и географически (вот этот шар в центре кадра – главный символ выставки), и по смыслу.

Например, в феврале на стадионе организовывали мотосалон, в марте проводили музыкальный фестиваль и турнир по бейсболу, следом – выставку огромных динозавров, а скоро там масштабная ярмарка-аутлет, обещают по выгодным ценам все от Calvin Klein до Карла Лагерфельда.

В отсутствие событий стадион напоминает о своем существовании такими шутками про Россию: «А теперь скажите, что это вам холодно».

Благодаря финалам Кубка Испании смысла существования у «Ла Картухи» чуть больше. Ближайшая надежда – ЧМ-2030, в совместной заявке фигурирует как раз она.

Фото: globallookpress.com/Pool/Keystone Press Agency, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency; twitter.com/tsf_podcast; East News/JAVIER SORIANO / AFP, ANDER GILLENEA / AFP, CRISTINA QUICLER / AFP, Europa Press via AP; Gettyimages.ru/Fran Santiago; Андрей Васильев