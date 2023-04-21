21 комментарий

Шапито-Шоу
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Я видел позор «МЮ» в Севилье. И лучше понял, где берется севильская магия еврокубков

Севилья Севилья
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Антонио Пуэрта
Рамон Санчес Писхуан Рамон Санчес Писхуан
Футбол Футбол

Репортаж Андрея Васильева.

Мы с новой силой говорили про магические силы или даже чары «Севильи» в плей-офф. Перед ответным матчем с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы вспоминали, например, что это распространяется не только на ЛЕ: пять лет назад «МЮ» Жозе Моуринью вышибали и из Лиги чемпионов.

Хотя в Лиге Европы все же происходит главное: самое яркое и неожиданное.

Вот теперь 13-я команда Ла Лиги, два раза за сезон уволившая тренера, разгромила «Юнайтед» и прошла в полуфинал, хотя после получаса первого матча казалось, что теперь-то никакие суперспособности уже не помогут.

В Севилье сейчас лучшее время года. Вероятно, ежегодная ярмарка – Ферия – помогает и команде

«Манчестер Юнайтед» приехал в Севилью второй раз за месяц и захватил тут лучший период года. Во-первых, комфортная погода: каждый день 25-30 градусов, атмосфера летняя, но еще не убийственная жарища юга Испании.

В-главных, это месяц двух важнейших праздников. Игра с «Бетисом» выпала на подготовку к Страстной неделе – для максимально традиционалистской Андалусии это главный отрезок года.

Сейчас Семана Санта, как называют местные, выпала на начало апреля (католическая пасха была на неделю раньше православной). Это время, когда братство в каждой церкви готовит к проносу свои фигуры Иисуса и Девы Марии, а потом по строгому расписанию несколько часов огромной процессией шествует большим кругом от своей церкви и обратно через центральные улицы и главный севильский Кафедральный собор XV века.

По большей части каждое шествие состоит из людей в таких одеждах.

Да, очень похоже на Ку-Клукс-Клан.

Только тсссс, севильцы на это сравнение обижаются. И рассказывают, что остроконечные колпаки – капироты, символизирующие покаяние грешников и при этом анонимность, появились намного раньше. В таких вели на казнь еще при инквизиции, потом у одеяний появился новый смысл.

Сейчас Семана Санта – не только религиозный, но и просто народный праздник. В Андалусии традиция мощнее, чем в других регионах Испании, сюда съезжаются отовсюду. Например, всю ночь с четверга на пятницу (которую исторически делают выходным) ради процессий не спят и перемещаются по городу тысячи людей – чтобы посмотреть вблизи и проникнуться.

Матч с «Севильей», тоже ответный, сыграли буквально за два дня до Ферии – грандиозной севильской ярмарки, одной из самых масштабных в Испании.

Официально она откроется в ночь с воскресенья на понедельник, но уже в субботу город заживет атмосферой большого карнавала. Однажды четвертьфинал Лиги Европы выпал прямо на неделю Ферии, вспоминает в разговоре со Sports.ru историк спорта Марк Амблер, проживший до 27 лет в Лондоне и 12 лет назад переехавший в Севилью.

Это апрель 2016-го, тогда «Севилья» шла к своему третьему подряд трофею и обыгрывала «Атлетик» из Бильбао (столкновение традиций!) по пенальти, а на трибунах было полно народу в костюмах и платьях для фламенко.

Только что у Марка вышел большой материал в журнале Glory – о том, насколько особенные для «Севильи» матчи в этот период.

Если вы тоже искали объяснение, почему в еврокубковом плей-офф севильцы всегда настолько хороши – пожалуйста. Может и не главный, но точно элемент этой магии.

Дом Амблера неподалеку от «Рамон Санчес Писхуан» – почти все время, что живет в Севилье, он ходит на футбол по абонементу. Сидит на втором ярусе центральной трибуны, прямо под буквой C в большой надписи Sevilla FC на креслах. Чуть левее – гостевой сектор, на этот раз еле слышный. 

Фаны «МЮ» выживали на севильском солнце. И увидели то, что Тен Хаг шесть раз назвал неприемлемым

В Севилье второй приезд «МЮ» ощущается гораздо четче. Наверняка не только из-за стадии Лиги Европы, а еще и после результата первого матча. В игре с «Бетисом» на «Олд Траффорд» англичане тоже забили четыре мяча, только в четвертьфинале – два из них в концовке в свои.

Легко сравнить по одному и тому же бару через дорогу от набережной: тогда – кучка, теперь – толпа. Тогда – два-три флага, сейчас – десяток. Ими разумно обвесили все так, чтобы создать тень. На солнце выживать в Севилье трудно уже сейчас.

Фанаты «МЮ» разогревались в двух шагах от Пласа де Торос – арены для корриды. Да, в Севилье такое развлечение все еще есть, опять же признаки традиционализма. Вряд ли хоть какой-то политик рискнет ее запрещать, на юге не поймут.

Во многих других испанских провинциях от корриды как неуместно жестокого и вообще странного по своей природе развлечения уже отказались, а тут в честь Ферии коррида теперь – каждый день.

На поле разъяренными этим вечером казались только защитники и вратарь «Юнайтед». Давид де Хеа и Харри Магуайр напридумывали себе проблем, которыми «Севилья» воспользовалась и без всяких чудес.

Это было настолько больно для «МЮ», что понурый Эрик тен Хаг после матча минимум шесть раз повторил слово «неприемлемо», когда говорил о том, что показала его команда. Как мало желания, как мало внимания и как много невынужденных ошибок.

«Севилья» заслужила ребухито. Знаете, что это?

Точка сбора фанатов «Севильи» перед матчами – улица Антонио Пуэрты. Ее переименовали в память о воспитаннике клуба в 2012-м, через пять лет после того страшного дня. Здесь вообще куча улиц, названных просто именами – идеально лаконичное.

Это улочка в районе Нервион, где находится и стадион «Севильи». Здесь же родился и вырос Пуэрта, тут же на «Рамон Санчес Писхуан» ему стало плохо во время матча. По улице Антонио Пуэрты идут к стадиону, от нее остается только перейти дорогу.

В толпе не протолкнуться: бедные местные, кто оставил здесь машины и мотоциклы. Система у всех фанатов одна: посреди дороги на земле стоят пакеты с напитками, причем там не только Крузкампо (на стадионе пиво под запретом), кто-то предпочитает и просто лимонад, лишь бы попрохладнее.

В барах рядом уже продают ребухито – смысл так же прекрасен, как и название. Это коктейль, особенно популярный именно в дни Ферии, там крепкий белый херес смешан с севен-апом или спрайтом. Пьется настолько мягко, что знающие севильцы предостерегают: голову может снести в любой момент – и минус целый вечер.

После того, как именно «Севилья» снесла из Лиги Европы «Ман Юнайтед» – всем ребутихо!

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Фото: Gettyimages.ru/Marcelo del Pozo, David Ramos, Gonzalo Arroyo Moreno; AFP/David Carbajo, Wikipedia.org

21 комментарий

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Vikeif
Севилья в ЛЕ - это как Реал в ЛЧ.
+39
-5
+34
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nait27
сейчас бы пить ребухито на юге Испании...
+21
-1
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EmAndr_BLR
Сегодня была просто замечательная атмосфера на стадионе. Давно так не наслаждался картинкой трибун и интершумом. Все в белом, поют громко. Центральные трибуны подтягивают. Вместе прыгают. Эмоциями от игры заряжают. Вот тут трибуны реально сыграли ключевую роль в матче. В ковидные времена Севилья бы не смогла быть такой заряженной, как сегодня благодаря трибунам.
И гимн у Севильи классный.
+19
-2
+17
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Stt
Ответ nait27
сейчас бы пить ребухито на юге Испании...
Подкрась самогон вареньем))
+10
-2
+8
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бек саидов
Рапиаренная апл получила своё.
+11
-4
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alireal
Ответ Stt
Подкрась самогон вареньем))
Суть то в юге Испании, а не в бормотухе
+5
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Иван Пименов
АПЛ как всегда демонстрирует свое превосходство, ага.
+8
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Самый быстрый индиан
Я видел такое, во что вы, люди, просто не поверите. Штурмовые корабли андалусцев из Непобедимой Армады в огне на рейде Манчестера. Я смотрел, как слёзы Харри мерцают во тьме близ врат де Хеа. Все эти мгновения исчезнут во времени, как бокалы ребухито в прорезях капирот ведомых на казнь инквизиции грешников. Пора умирать.
+4
-1
+3
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fellx
На ветках МЮ люди писали, что Севилья отскочила, глумились над словами Ракитича, плюсовали друг другаи ставили минусы адекватным мнениям. Ну что ж, очередной разгром для вас. Привыкайте повторятт мантру "команда ещё строится". Ближайшие 3-4 года, пока придёт топ тренер только и будете делать, что оправдаваться
+10
-7
+3
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Camry163
А ведь мог бы быть полуфинал МЮ-Ювентус ((
+2
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alireal
Ответ бек саидов
Не не , Севилья другая , в Севильи не играет 12 игрок.
В Реале тоже. Проверься у врача это явные галлюцинации
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FootyfanaticRM
Короче Севилья снова чемп💪
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Born is the King
Учитывая что Боули уничтожил Челси ожидаю дичайший спад АПЛ до уровня которая АПЛ была до Абрамовича
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Teodrakis
Ребухито хотю
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Рашпель793
Недавно в телеге видос забавный был, как чернокожие в Европе реагируют на шествия этих ребят в белых колпаках ))
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Михаил Кобяков
Ответ Vikeif
Севилья в ЛЕ - это как Реал в ЛЧ.
При Эмери х5 была бы вероятность)
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JohnnyMadsen
Ответ бек саидов
Не не , Севилья другая , в Севильи не играет 12 игрок.
Точно, у Севильи еще нет столько нытиков обиженок в комментах
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Serega Izhutkin
Ответ nait27
сейчас бы пить ребухито на юге Испании...
и закусывать хамоном
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