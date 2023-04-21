21 комментарий

Репортаж Андрея Васильева.

Мы с новой силой говорили про магические силы или даже чары «Севильи» в плей-офф. Перед ответным матчем с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы вспоминали, например, что это распространяется не только на ЛЕ: пять лет назад «МЮ» Жозе Моуринью вышибали и из Лиги чемпионов.

Хотя в Лиге Европы все же происходит главное: самое яркое и неожиданное.

Вот теперь 13-я команда Ла Лиги, два раза за сезон уволившая тренера, разгромила «Юнайтед» и прошла в полуфинал, хотя после получаса первого матча казалось, что теперь-то никакие суперспособности уже не помогут.

В Севилье сейчас лучшее время года. Вероятно, ежегодная ярмарка – Ферия – помогает и команде

«Манчестер Юнайтед» приехал в Севилью второй раз за месяц и захватил тут лучший период года. Во-первых, комфортная погода: каждый день 25-30 градусов, атмосфера летняя, но еще не убийственная жарища юга Испании.

В-главных, это месяц двух важнейших праздников . Игра с «Бетисом» выпала на подготовку к Страстной неделе – для максимально традиционалистской Андалусии это главный отрезок года.

Сейчас Семана Санта, как называют местные, выпала на начало апреля (католическая пасха была на неделю раньше православной). Это время, когда братство в каждой церкви готовит к проносу свои фигуры Иисуса и Девы Марии, а потом по строгому расписанию несколько часов огромной процессией шествует большим кругом от своей церкви и обратно через центральные улицы и главный севильский Кафедральный собор XV века.

По большей части каждое шествие состоит из людей в таких одеждах.

Да, очень похоже на Ку-Клукс-Клан.

Только тсссс, севильцы на это сравнение обижаются. И рассказывают, что остроконечные колпаки – капироты, символизирующие покаяние грешников и при этом анонимность, появились намного раньше. В таких вели на казнь еще при инквизиции, потом у одеяний появился новый смысл.

Сейчас Семана Санта – не только религиозный, но и просто народный праздник. В Андалусии традиция мощнее, чем в других регионах Испании, сюда съезжаются отовсюду. Например, всю ночь с четверга на пятницу (которую исторически делают выходным) ради процессий не спят и перемещаются по городу тысячи людей – чтобы посмотреть вблизи и проникнуться.

Матч с «Севильей», тоже ответный, сыграли буквально за два дня до Ферии – грандиозной севильской ярмарки , одной из самых масштабных в Испании.

Официально она откроется в ночь с воскресенья на понедельник, но уже в субботу город заживет атмосферой большого карнавала. Однажды четвертьфинал Лиги Европы выпал прямо на неделю Ферии, вспоминает в разговоре со Sports.ru историк спорта Марк Амблер, проживший до 27 лет в Лондоне и 12 лет назад переехавший в Севилью.

Это апрель 2016-го, тогда «Севилья» шла к своему третьему подряд трофею и обыгрывала «Атлетик» из Бильбао (столкновение традиций!) по пенальти, а на трибунах было полно народу в костюмах и платьях для фламенко.

Только что у Марка вышел большой материал в журнале Glory – о том, насколько особенные для «Севильи» матчи в этот период.

Если вы тоже искали объяснение, почему в еврокубковом плей-офф севильцы всегда настолько хороши – пожалуйста. Может и не главный, но точно элемент этой магии .

Дом Амблера неподалеку от «Рамон Санчес Писхуан» – почти все время, что живет в Севилье, он ходит на футбол по абонементу. Сидит на втором ярусе центральной трибуны, прямо под буквой C в большой надписи Sevilla FC на креслах. Чуть левее – гостевой сектор, на этот раз еле слышный.

Фаны «МЮ» выживали на севильском солнце. И увидели то, что Тен Хаг шесть раз назвал неприемлемым

В Севилье второй приезд «МЮ» ощущается гораздо четче. Наверняка не только из-за стадии Лиги Европы, а еще и после результата первого матча. В игре с «Бетисом» на «Олд Траффорд» англичане тоже забили четыре мяча, только в четвертьфинале – два из них в концовке в свои.

Легко сравнить по одному и тому же бару через дорогу от набережной: тогда – кучка, теперь – толпа. Тогда – два-три флага, сейчас – десяток. Ими разумно обвесили все так, чтобы создать тень. На солнце выживать в Севилье трудно уже сейчас.

Фанаты «МЮ» разогревались в двух шагах от Пласа де Торос – арены для корриды. Да, в Севилье такое развлечение все еще есть, опять же признаки традиционализма. Вряд ли хоть какой-то политик рискнет ее запрещать, на юге не поймут.

Во многих других испанских провинциях от корриды как неуместно жестокого и вообще странного по своей природе развлечения уже отказались, а тут в честь Ферии коррида теперь – каждый день .

На поле разъяренными этим вечером казались только защитники и вратарь «Юнайтед». Давид де Хеа и Харри Магуайр напридумывали себе проблем, которыми «Севилья» воспользовалась и без всяких чудес.

Это было настолько больно для «МЮ», что понурый Эрик тен Хаг после матча минимум шесть раз повторил слово «неприемлемо», когда говорил о том, что показала его команда. Как мало желания, как мало внимания и как много невынужденных ошибок.

«Севилья» заслужила ребухито. Знаете, что это?

Точка сбора фанатов «Севильи» перед матчами – улица Антонио Пуэрты. Ее переименовали в память о воспитаннике клуба в 2012-м, через пять лет после того страшного дня. Здесь вообще куча улиц, названных просто именами – идеально лаконичное.

Это улочка в районе Нервион, где находится и стадион «Севильи». Здесь же родился и вырос Пуэрта, тут же на «Рамон Санчес Писхуан» ему стало плохо во время матча. По улице Антонио Пуэрты идут к стадиону, от нее остается только перейти дорогу.

В толпе не протолкнуться: бедные местные, кто оставил здесь машины и мотоциклы. Система у всех фанатов одна: посреди дороги на земле стоят пакеты с напитками, причем там не только Крузкампо (на стадионе пиво под запретом), кто-то предпочитает и просто лимонад, лишь бы попрохладнее.

В барах рядом уже продают ребухито – смысл так же прекрасен, как и название. Это коктейль, особенно популярный именно в дни Ферии , там крепкий белый херес смешан с севен-апом или спрайтом. Пьется настолько мягко, что знающие севильцы предостерегают: голову может снести в любой момент – и минус целый вечер.

После того, как именно «Севилья» снесла из Лиги Европы «Ман Юнайтед» – всем ребутихо!

Фото: Gettyimages.ru/Marcelo del Pozo, David Ramos, Gonzalo Arroyo Moreno; AFP/David Carbajo, Wikipedia.org