Песенка «Умалат» и должна была прилипнуть, а «Систему ниппель» снял автор «Сеалекса»! Все о главной рекламе ЧМ-2022

Тоже герои турнира.

Чемпионат мира закончился неделю назад, а до сих пор в наших головах плотно не только футбольные моменты, но и то, что мы видели гораздо чаще любого игрока.

Реклама сыра «Умалат» с дико прилипчивой песенкой и герой пивного ролика про систему ниппель, который целый месяц подмигивал нам до, после и в перерыве каждого матча ЧМ.

Sports.ru узнал, как эти хиты создавались.

«Умалат» и хотел необычной рекламы. Помогла музыка и образы великого Нико Пиросмани

У короткого сырного ролика есть вполне конкретный сюжет: молодой художник сидит у себя в мастерской перед пустым холстом, ощущает творческий кризис, потому что никак не может начать картину, а потом благодаря «Умалату» переносится в мир грузинского искусства. Это как раз соотносится со слоганом кампании – «Вдохновение Кавказа».

Это стиль великого грузинского художника Нико Пиросмани , уроженца простой крестьянской семьи середины XIX века, который стал известен в Российской империи в ее последние годы.

В документальном фильме «Русские грузины» Леонид Парфенов называет Пиросмани главной звездой примитивизма и рассказывает, что о нем широко узнали весной 1913-го, когда активисты скандальных арт-групп того времени включили в московскую выставку четыре картины Николоза.

Работы самоучки оценили и заметили, потому что в знаменитой коллекции у Сергея Щукина уже были картины французского родоначальника примитивизма – уровень Пиросмани сразу соответствовал шедеврам, хотя художник даже не знал об их существовании и просто рисовал вывески для питейных заведений в Тифлисе.

По легенде именно история неразделенной любви Нико Пиросмани – в основе сюжета песни «Миллион алых роз». Есть версия, что это как раз он засыпал лепестками всю мостовую ради актрисы Маргариты де Севр. Художник прославился, но так и остался нищим: часто жил в подвалах и умер в Тифлисе от голода и болезней. Улица, где он провел последние дни, теперь – улица Пиросмани. А где похоронен Нико, до сих пор неизвестно и вряд ли когда-то будет – вероятнее всего, в одной из братских могил для бедняков.

В компании вдохновились работами грузинского художника, когда обновляли упаковку сыров «Умалат», рассказывает Sports.ru Оксана Фролова, директор по маркетингу холдинга Unagrande, которой принадлежит бренд.

Затем появилась и идея ролика для телерекламы.

«Решение начать размещать ролик именно с чемпионата мира, знакового спортивного события, объединяющего людей, очень органично вписалось в наши планы, – говорит она. – И тот факт, что трансляции ЧМ-2022 впервые полностью были на одном канале, для нас тоже скорее стал плюсом».

Но главное – как придумали и создавали тот самый ролик, благодаря которому мы на Sports.ru вообще говорим про «Умалат» (и наверняка напеваем ту самую песенку).

«При создании ролика мы стремились, чтобы он отличался от привычной и часто раздражающей рекламы , был кинематографичным и таким же эстетичным, как новая упаковка, – объясняет Фролова. – И чтобы при этом аудитория запомнила не только саму рекламу, но в первую очередь наш бренд. Помогло как раз яркое звуковое сопровождение, которое предложили наши давние партнеры – команда агентства Art Union. В перерывах зрители часто отвлекаются от экранов, а нам хотелось обратить на себя их внимание. Если нашим роликом получилось поднять болельщикам настроение и даже сподвигнуть петь – это точно хороший старт . Музыка же, как и вкусная еда, помогают нам становиться чуточку счастливее».

Ролик про систему ниппель – от создателя легендарных реклам «Сеалекса». Актера из «Морских дьяволов» узнавали буквально все

Еще один незабываемый персонаж – мужчина из пивной рекламы, который объясняет принцип системы ниппель и восторгается ею.

Смысл в том, что пиво продается как безалкогольное, а потом с помощью специальной крышки доходит до нужной кондиции уже дома. Производитель использует такую хитрость в том числе для того, чтобы продавать пиво выгоднее для себя и дешевле для потребителя – за счет того, что исходный безалкогольный напиток не облагается акцизами.

Главный герой этого ролика – актер Владимир Ярош, солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Еще вы могли видеть его в сериале «Морские дьяволы» – как капитана Сергея Мыцыка с позывным «Физик» (если знаете такого героя и знакомы с сюжетом, ниже вас ждет приятный спойлер).

Ролик про систему ниппель – сейчас точно самый запомнившийся, но вообще Ярош появляется в рекламе «Афанасия» несколько лет подряд, в том числе он рекламировал молоко тверского бренда и разные виды пива.

Владимир стал лицом компании благодаря сотрудничеству и дружбе с основателем рекламного агентства Monster Production Олегом Касьминым, а тот первый из многих роликов для «Афанасия» снял еще в 1995-м – первое время их героем был актер Сергей Паршин (кроссовер с ним тоже еще впереди).

«В кадре зрелый мужчина, понимающий жизнь, любящий спорт, женщин, юмор, – так сам Ярош описывает свой образ для этой рекламы в разговоре со Sports.ru. – Некоторые детали, в том числе подмигивание, родились прямо на площадке. На съемках у нас всегда очень легкая атмосфера. Олег как режиссер всегда четко знает, чего хочет добиться, но позволяет в хорошем смысле дурачиться и импровизировать . В целом мне часто говорят, что я располагаю к себе – думаю, за счет поведения и внешности. Вероятно, это тоже сыграло роль, когда меня выбирали героем для такой рекламы.

Подмигивание – это тоже из разряда «дурачиться», мы же в жизни так делаем только в кругу самых близких, так что и в рекламе таким образом сокращается дистанция со зрителем. Мы в кадре попробовали – получилось ярко и уместно, хорошая точка. Честно говоря, на словах вряд ли смогу научить так подмигивать, но главное тут – пробовать и не бояться быть смешным. Все как в спорте – требует тренировки . Соответствующие гифки в помощь!»

Хит для ЧМ-2022 снимали в сентябре, тогда еще Касьмин и Ярош только предполагали, что ролик задействуют именно во время чемпионата мира.

«Я очень люблю футбол, но из-за работы, к сожалению, матчи чемпионата мира почти не смотрел, – продолжает Ярош в интервью Sports.ru. – Следил за событиями в основном по обзорам и в вашем приложении. По ходу турнира мне аномально часто писали и говорили при встрече, что видели в рекламе – и просто знакомые, и коллеги в театре, и сотрудники вплоть до монтировщиков. Даже в такси пару раз узнавали и уточняли, я ли это в рекламе. И потом: «А пиво-то вкусное»? Это обязательный вопрос. Приятно отвечать утвердительно».

Даже если вы раньше не слышали про Олега Касьмина, продюсера и режиссера этого ролика, точно знаете его работы. Это же агентство делало ту самую рекламу «Сеалекса», благодаря которой среди футбольных болельщиков по всей стране знаменитостью стал актер Сергей Паршин . В 2014-м Роман Мун делал с ним интервью о жизни, театре и футболе – перечитайте, нестареющая классика

Между теми роликами и рекламой «Афанасия» точно есть кое-что общее – цепляющий «народный герой», позволяющий даже не сократить, а вообще устранить дистанцию с аудиторией. С этим согласен и Владимир Ярош: он отмечает, что Олег Касьмин хорошо чувствует, для кого делает конкретный рекламный ролик, и поэтому находит такие запоминающиеся образы.

«Раньше некоторые актеры могли относиться к рекламе как к чему-то недостойному, а сейчас понимают, что это часть профессии, – говорит Ярош для Sports.ru. – Реклама помогает развивать карьеру, добавляет узнаваемости. А я, например, благодаря рекламе получил роль в «Морских дьяволах». Снимался в ролике как раз у Олега Касьмина, там меня заметили, позвали на кастинг, прошел его и на четыре года попал в сериал. Приоткрою тайну: сейчас снимаюсь в продолжении. Моего героя несколько лет назад убили, но теперь «оживили», так что я снова там появлюсь».

***

А что у вас больше ассоциируется с ЧМ-2022: победа Месси или «Умалат» с системой ниппель?

Фото: commons.wikimedia.org