Я был на НБА в Эмиратах – странно, но классно. Мало Янниса, много «Яннисов», зрителям объясняли правила баскетбола

Перефразирую классика: на прошлой неделе я планировал лететь из Москвы в ОАЭ напрямую, но вместо Шереметьево исполнил Аликанте-Пальма-Белград перед ночным Абу-Даби.

Все ради двух матчей НБА.

Что окружало матчи: охлажденная площадь, внезапно скромный матчдэй, Крис Бош в коридоре

В городе, пока не доедешь до арены, никаких баскетбольных признаков (кроме отдельного развлекательного парка, о нем ниже – там супер). Зато прямо у дороги такой футуристичный «Манчестер Сити».

Это штаб-квартира строительного гиганта Aldar, они с «Сити» партнеры с января. А со среды – и с НБА тоже.

Билеты на матчи «Милуоки» с «Атлантой» мы брали сразу, как они появились в продаже – в начале июня. Небаскетбольная страна, большая «Этихад Арена» – но все равно купить было непросто, взять по четыре рядом двумя заказами на всю нашу компанию не получилось. Правда, оба раза на месте мы без проблем все порешали.

Вот такой обзор на «Милуоки» с «Атлантой» стоил 240 дирхам – сейчас это примерно 4000 рублей. Третий с конца ряд второго яруса.

Оба матча собрали по 11 500 зрителей – трибуны в пике были заполнены плотно, хотя в любой момент немало народу оставалось в фойе, чтобы выцепить что-нибудь съедобное.

Находиться на улице в Абу-Даби трудно даже ночью, при солнечном свете хотя бы десять минут подряд выдерживают немногие. Оба матча начинались в восемь вечера, арена открывалась в 18:30 – как раз сразу после шести резко темнеет.

Небольшую площадь, где расположены все основные входы, очереди к ним и большие буквы Abu Dhabi Games с первого фото, заботливо охлаждают. Не до конца ясно, откуда идет прохладный воздух, но занять место, чтобы зайти среди первых, оказалось комфортно.

Правда, на самой арене не так уж много развлечений, главный способ провести время – снова очереди, только уже за едой или к небольшому прилавку магазина НБА.

С организацией очередей к еде все четко: строгие коридоры, к отдельным точкам с алкоголем (да-да, он был) допускали только после проверки паспорта на 21+. Чтобы на это не отвлекался кассир, в начале очереди клеили бумажный браслет.

Перекусить в какой-то момент стало проблемой: в большом перерыве у нашего сектора болельщики скандалили, потому что оплачивали заказ, а только потом выяснялось, что такая еда уже закончилась.

Людям развлекаться это не мешало, многим было достаточно самих себя и близких. Например, этой компании из Яннисов. Да, это целая семья из восьми человек в одинаковых майках Грик-Фрика.

Вообще среди болельщиков, конечно, людей-Яннисов – точно больше половины из всех экипированных. Остальных героев одинаково мало и примерно поровну, даже Трэя Янга.

А компании, где Яннис и Янг выпивают вместе – отдельная забава.

Наверняка нет никаких проблем с очередями и выпивкой у тех, кто обладает доступом в лаунж, устроенный прямо в фойе арены.

Примерно за час до первого матча туда прошел Крис Бош – по тому же коридору, прямо нам навстречу, когда мы шли изучать фан-шоп. Кажется, больше его никто не узнал.

Что впечатлило: много легенд (даже Шак!), выездной парк развлечений с полным погружением

Первый матч был условно домашним для «Атланты», второй по своим правилам организовывал «Милуоки»: разница в элементах шоу до матча и в паузах. Хотя маскотов двое, девушек-ведущих тоже – и между ними приятная химия.

На флагах и плакатах рядом с ареной по три звезды от команды. У «Милуоки» очевидные Адетокумбо, Крис Миддлтон и Дрю Холидэй, а лица «Атланты» кроме Янга – Богдан Богданович с Клинтом Капелой. Очевидно, Деджонте Мюррея, обменянного летом, внедрить просто не успели. Джона Коллинза, судя по всему, не стали из-за риска обмена.

Суперзвезды прошлого разной давности – Бош, Винс Картер, Грант Хилл, Доминик Уилкинс, Айзейя Томас и особенно Шакил О’Нил – были для аудитории чуть ли не важнее Янниса и уж точно интереснее всех игроков «Атланты» – Трэй Янг, возможно, сравнялся только после перфоманса во второй игре.

Легенды, которых НБА привезла на неделю в Абу-Даби, не только выходили на паркет толпой (Шака представляли последним уже под дикие вопли) и крали все внимание у зрителей нижнего яруса при появлении в чаше, но еще с каждым можно было пообщаться в NBA District.

НБА устроила парк развлечений примерно в получасе езды от арены – он открылся за день до первой игры и работал до воскресенья, туда можно было попасть на следующий день после второго матча.

Билет отдельный – 55 дирхам (около 900 рублей), доступ на целый день с возможностью выходить и возвращаться.

Внутри – несколько залов с зонами от разных спонсоров и самой НБА. Кроме чисто спонсорских активаций с шансами выиграть кроссовки (трудно и рандом) или бутылочку с рюкзаком от Gatorade (попроще, нужно попасть мини-мячиком в мини-кольцо) самые востребованные:

• фото с кубком Лэрри О’Брайена

• пара площадок на одно кольцо, где проводили мастер-классы, а между ними играть могли все

• имитация именных мест в раздевалках: Эмбиид, Карри, Тейтум, Дончич и другие

• а главное – Ice Bucket: скилл-аттракцион, где нужно было за 60 секунд забить из-под кольца, штрафной, под 45 и дальний, получить бонусные полминуты и за оставшееся время набирать в два раза больше очков за каждое попадание.

В живой очереди мы провели около часа: по очереди оставляли в ней кого-то одного и ходили изучать другие локации, а ближе к своему выходу изучали, как бросают другие.

Доска лучших к середине дня уже выглядела так, что на лидерство рассчитывать было нереально, так что осталось только порадоваться быстрому первому кругу и трешке с первой попытки – на втором я завис с точкой «под 45» и не дошел до промежуточного топ-10.

На аркадный зал мы оставили, кажется, слишком мало времени. Там можно было снова побросать самим на стендах, как иногда встречаются в торговых центрах.

И зарубиться в онлайне. Или в суперлегендарные автоматы NBA Jam, история которых у нас выходила совсем недавно.

Или в новенькую NBA2K: там в конце второго овертайма мой Дрю Холидэй получал за 0,5 до конца, бросал трехочковый с сиреной, чтобы сравнять, попал – но чуууть-чуть не успел выпустить до сирены.

Дистрикт в целом – классный иммерсивный формат.

Показалось, что тех же площадок для броскового конкурса не помешало бы две-три, чтобы не скапливалась такая очередь, а ключевые элементы программы, как Q&A-сессии с легендами, можно было четче анонсировать (возможно, точное время специально прятали в неочевидное описание события на Тикетмастере, чтобы народ приходил равномернее), а точка с атрибутикой заслуживала быть шире в ассортименте, но как дополнительный шанс погрузиться и проникнуться НБА – супер.

***

Ассоциация только начинает по-настоящему осваивать Ближний Восток: сейчас впервые довезли туда выставочный матч, а за несколько недель до того открыли в молле неподалеку от арены постоянный официальный магазин.

Мы приехали туда примерно за два с половиной часа до игры, наткнулись на большую очередь ко входу – оказалось, там автограф-сессия Айзеи Томаса (возможно, мы и пропустили, но на анонс тоже нигде не натыкались).

Как только фан-встреча завершилась, внутрь пустили всех.

Морально мы были готовы оставить в НБА-сторе приличную сумму, а вышли в итоге вообще без покупок: громко было бы назвать его разочарованием, я заходил туда с желанием приобрести что-нибудь из мерча «Филадельфии» к старту сезона, а обнаружил только домашнюю реплику Эмбиида и кепку с ретро-логотипом.

Некоторым клубам досталось больше (игравшим здесь «Милуоки» с «Атлантой», финалистам «ГСВ» и «Бостону», всегда популярному «Чикаго» – в том числе олдскульные формы Джордана-Пиппена), по некоторым не было вообще ничего – как для аутсайдеров типа «Орландо» или «Оклахомы» с первыми номерами драфта.

Зато внутри – мини-зона для игры на одно кольцо, а в фойе – временная и уменьшенная версия дистрикта с одной новой фишкой: ростомер по Яннису, Янгу и другим лидерам «Милуоки» с «Атлантой».

Подходишь к пластиковому Трэю и понимаешь, что игроки НБА тоже бывают обычными людьми, в нем всего 185 см.

Перед стартом объясняли правила, людям нужен был только Яннис – его звали на площадку всей ареной

Давайте обратно на арену за атмосферой самих матчей.

Многое ясно всего по одной детали из предыгровой программы: где-то между представлением клубных ведущих и объявлением стартовых пятерок на экране показывают и озвучивают правила игры.

Ноль презрения к тем, кто не очень разбирается – полезная вещь. Наверняка НБА хорошо знает, что для большого процента аудитории таких вынесенных матчей, особенно в новых местах, это чуть ли не первый поход на баскетбол.

По тому, как трибуны реагируют на игру, тоже легко понять: многие из 12 тысяч пришли просто на афишу и не до конца понимают, на что стоит обращать внимание. Любое движение Янниса – восторг, даже шикарные по исполнению проходы Пэта Коннотона или сложнейшие трешки Деандре Хантера – ноль эмоций.

Грик-Фрик вышел в старте на первый матч и отыграл приличные минуты в первой половине, но чисто по игре его заслонили Янг и Мюррей – «Атланта» вообще играла в предсезонке впервые, поэтому бывший скорер «Сан-Антонио» как раз в Абу-Даби дебютировал. На представлении его встречали даже погромче, чем Янга.

За счет них двоих и более основной ротации «Хоукс» уверенно забрали первый матч, а во втором вообще все шоу сделал Трэй. Ни Яннис, ни Деджонте не сыграли, оба просидели весь вечер на скамейке, зато Янг развлекался максимально.

За 19 минут в первой половине он накинул 31 очко, забил 7 из 9 трехочковых, пару раз исполнил айс-Трэя сразу после попаданий и перед самым перерывом накрутил Бобби Портиса так, что легко прокинул ему между ног – не забил после этого только потому, что большой «Милуоки» от злости сразу сфолил.

К концу первой половины горсть разбирающихся фанатов зарядила лидеру «Атланты» чант «MVP-MVP», сам Трэй после большого перерыва уже не вышел, и концовка второго матча осталась самым скучным отрезком за два дня. Полсостава «Атланты» из концовки сразу же отчислили.

За пару минут до финиша, когда «Милуоки» уже горел примерно «-20», трибуны включились так, как ни разу до этого не удалось запустить скандирование «Ди-фенс». Все подхватили заряд We want Giannis.

Яннис услышал, его крупно показали на экране – и когда камера не уходила слишком уж долго, грек вдруг вскочил. Могло показаться, что на паркет, но на самом деле, похоже, просто пошутил так над оператором и публикой.

Народ таким же способом попробовал вызвать и Янга – тоже не вышло.

***

Первый ряд с самыми дорогими местами в Абу-Даби выглядел так же, как фэшн-авеню Дубай-молла с самыми дорогими магазинами: преобладающие белые одежды в пол.

После игр на паркете хозяевами тоже были в основном они. Но благодаря тому, что шейхи в целом не жалеют денег на продвижение ОАЭ через спорт и в том числе завлекают сюда события уровня НБА, вероятно, именно здесь теперь самые доступные топ-игроки.

Судя по всему, проникнуть в январе в Париж на вынесенную игру регулярки «Чикаго» – «Детройт» будет намного сложнее, чем в безвизовые Эмираты через год, если НБА решит повторить.

Фото: Андрей Васильев; Gettyimages.ru/Francois Nel/; REUTERS/Christopher Pike; mancity.com