«Взрослячок. Его фразы будут жить столетиями». Интервью Тигиева о любви к Бодрову, Беслане и занятиях с психологом

Помните Георгия Тигиева? В 2017-м парень из Владикавказа сверкнул в пост-позолоченном «Анжи» и перешел в «Спартак». Но дальше не задалось: Тига рвал «кресты», почти не играл, зато увлекся дорогими авто и алкоголем.

В 2021-м Тигиев ушел из «Спартака», а через полгода оказался в медиафутболе: сначала в «БроукБойз», а сейчас – в команде бойцов Fight Nights. Медиафутбол – не для смиренных, однако даже на фоне блогеров Тигиев выделяется: пропускает международные матчи из-за постиранного паспорта, дерется с Олегом Майами и очень-очень много наезжает на арбитров.

Кажется, все это сформировало представление о Тигиеве как о плохом парне. В интервью его без конца спрашивают о кутежах и раскручивают на провокационные высказывания о коллегах по медиафутболу.

Но сегодня у нас новый Тигиев – семейный, спокойный, рассудительный.

Тигиев впервые рассказывает о семье. А еще вспоминает встречу с Мияги и впечатления от Зидана

Тигу назвали в честь деда Георгия. В этом интервью футболист Fight Nights часто вспоминает родителей. После Тигиев признался, что это первое интервью, где он говорит о семье. Почему не рассказывал о родных раньше? «Всем интересны бабки, гулянки и тусовки».

– Кто твои родители?

– Отец мой, Тигиев Лев Георгиевич, тоже занимался футболом в Томске, играл за сборную юга Осетии. Параллельно работал на заводе. Там он получил повреждение. Ему стружка в глаз отлетела. Один глаз или плохо видит, или вообще не видит. И ему поставили хрусталик. Довольно в позднем возрасте он познакомился с моей матерью.

Отец старше матери на 21 год. Когда я узнал об этом, был в шоке. Отец не курит, не пьет. Здоровый образ жизни. Ему в этом году исполнится 75 лет. А он выглядит на 55-60 лет максимум. Он до сих пор покупает тренажеры домой: гантели, жим. Все дома стоит у нас. На бицуху делает упражнения, за весом следит. Это яркий и живой пример для меня. Хотел бы я дожить до его лет и быть похожим на него.

Еще есть Кристина – моя родная старшая сестра. Она меня любит больше всего в жизни, сильнее папы и мамы. Она меня защищает, даже если я не прав очевидно. Она всегда защищает. Кристина – мой ангел.

– Ты спрашивал у мамы про ее разницу с отцом?

– Мама в шуточной форме говорила, что он ее обманул, сказал, что на 10 лет старше. А когда узнала реальную разницу в возрасте, было уже поздно. Как-то так.

– Как я знаю, в Томске твоего папу очень ждут.

– Да, к нам в Осетию как-то прилетел журналист из Томска: «Лева, приезжай в Томск. Мы сделаем турнир». Как я не взял его и не полетел туда… Обещаю, что я это сделаю. Мне будет приятно видеть, как люди радуются отцу. Я с гордостью буду смотреть на это.

– Чем занимается мама?

– Уже 30 лет мама работает парикмахером. У нее два высших образования, но юристом не пошла работать. Мама – умный, образованный человек. Она любит общение с людьми. Очень коммуникабельная. В начале года я подстригся. Меня, кроме матери, никто не стриг. И первое, о чем задумался, когда шел стричься, не обидится ли мама. Ей все равно чуть неприятно было, что не она меня стригла. Я ей говорю: «Не обижаешься, ма?» Она сказала, что все нормально.

У меня был разговор с ней, когда я был в «Спартаке». Предлагал открыть салон, чтобы она работала на себя. Но я был глуповат и не опытен, не разобрался, не распределил деньги так, как надо было.

– А зачем и почему ты постригся?

– Отец каждый день мне говорил: «Подстригись уже, хотя бы укороти». Так как с этого года я чуть изменил образ жизни, хотел и стиль поменять. Новая глава в моей жизни. Самый радостный отец был. Он так обрадовался. Ему не заходит, когда слишком длинные волосы. Перебор.

– Фамилия Тигиевых популярная в Осетии?

– Не сказал бы, что такая популярная, как фамилия матери. Она Сидакова. Вот у них да. Тигиевых немало. Например, кто-то с Ирана будет с нашей фамилией, отец их будет знать.

Вот у Сидаковых есть Заур, известный борец. У Тигиевых тоже есть борцы. Братья Тигиевы, которые за Узбекистана выступали. Один из них боролся с Сайтиевым. Там борцы и тут борцы.

– С кем из Медиалиги ты пересекался в Осетии?

– С Батяем. Была такая команда «Автодор». Он играл там. Мы очень часто друг против друга играли. Батяй всегда нормальный футбик был. Агрессивный, самоотверженный. Не кипишной, неконфликтный на поле. Как Вальверде. Его в Осетии называли Гецко.

Знаю давно Мисика (футболист Ацамаз Мисиков – Sports.ru) Это мой друг детства, сейчас мой лучший друг. С Сикоевым из «Броуков» я учился в спецклассе. Там одни футболисты были. Все 94 года, а я 95-го. Я на год раньше пошел в школу.

– Была ли у тебя идея сделать осетинскую команду в МФЛ?

– У Мисика была. Он хотел сделать «Алания-Медиа». Это осталось на уровне разговоров. Диалог с человеком, кто готов давать деньги, был. Но, наверное, недостаточно заинтересовали. Не поверили. Если будет четвертый сезон, то может появиться команда «Алания-Медиа».

– Чем могла бы заинтересовать эта команда?

– Собрать всех осетин. Пригласить Мияги (очень популярный рэпер из Владикавказа – Sports.ru). Но он не любит светиться.

– Вы же пересекались с ним, да?

– Я как-то отдыхал в горах. Мне набрал дядя. Он попросил поехать к нему на дачу и покормить собаку. Едем. Смотрю: на дороге стоит белая «Прада». Мы остановились. Когда я увидел Мияги, чуть с окна не вылетел: «Да ладно? В натуре!»

Я ему говорю: «Ты в своих социальных сетях можешь написать, что ты здесь и тебе нужна помощь. Сюда половина республики прилетит». Он был не против сфоткаться. Но без видео. Азамат – очень скромный пацан. Но от него такая энергетика! Я его пощупать хотел! Азамат! Мияги! У меня год с ним фотка была на аватарке.

– Что-то похожее испытывал?

– Мы с «Анжи» были в Испании на сборах. Нам предложили поехать на матч «Малаги» с «Реалом». Роналду, Кроос, разминка! Выходят команды. Но когда вышел Зидан из подтрибунки, как будто на стадионе ощутилась его мощь. Такой взрыв трибуны!

– А что случилось у Мияги?

– Колесо лопнуло. Надо было поменять, ключа не было. Я сказал, что пока не поменяю это колесо, не уеду отсюда. У меня нет такой темы сфоткаться с этим и сфоткаться с тем. Но когда я увидел Азамата, у меня пропал дар речи.

В итоге один пацан привез ключи. Мы там пробыли полтора-два часа. Ему мой друг говорит: «Это Георгий. За «Спартак» играл, чемпион России». Мияги не то что похер, но он спокойно реагировал.

– Тебе не обидно, что Азамат не проявил к тебе такого внимания и уважения?

– Нет-нет, ни капли. Он для меня мировой тип. Мне кажется, в тот день они снимали клип к песне «Силуэт».

Так скромно он был одет. Не думаю, что мое мнение о нем ошибочное. Он простой, доступный, без звездной болезни.

Тигиев вспоминает теракт в Беслане и рассказывает, почему продержался у психолога только 40 минут

– Ты родился во Владикавказе и жил там до 16 лет. Помнишь бесланские события 2004 года?

– Да, я хорошо их помню. Мне было 9 лет. Мы жили на съемной квартире, на пятом этаже. Видели оттуда первую школу.

Каждый раз, когда Мисик (друг Тигиева – Sports.ru) говорит об этом, его всегда интересно слушать, что там происходило в эти три дня. Он с матерью и сестрой там был. Выжили, слава богу.

– Что в его рассказах тебя цепляло?

– Как он с террористом общался. Дословно не вспомню. Уже два года на эту тему не общались с ним. Тебе надо у него самого это узнать.

– А ты сам где был в момент теракта?

– В этот момент я был в шестой школе. Мы поднимались по лестнице или в классе сидели, дали тревогу, началась паника. Выбежали со школы домой. От школы до дома 50 метров. Все в ахерах были. Никто не верил. А потом я БТР по дорогам увидел: «Ничего себе...»

У нас еще под домом был магазин. На второй день матушка отправила туда. Я говорю: «Не пойду, я очкую». И сестра пошла.

За следующие 3-5 лет усилили безопасность. У всех школ стояли солдаты. Я не мог поверить, что в нашем Беслане такое может произойти.

– Тебя эта ситуация чему-то научила?

– А чему научит? Я в таком возрасте был, что ничего не осознавал. Какой я был, такой и остался.

– А почему вы не уехали?

– Не задавался этим вопросом, брат.

– Если бы ты был родителем своего ребенка, ты бы уехал из того Беслана?

– Скорее остался бы. Если честно, даже не слышал о тех, кто уехал. Все были в Беслане. Возможно, кто-то уехал, какая-то небольшая часть. Но я сомневаюсь. Кто рядом со школой жил – думаю да. А так... Жители Беслана переживали это событие вместе.

– Когда кто-то говорит, что он с Беслана, то к человеку сразу с сочувствием и сожалением?

– Да, первые годы это чувствовалось. Вот мы ездили в Кострому. К нам лояльнее были. В Норвегию отправляли ребят из этой школы, чтобы они отвлеклись, психику нормализовали.

– А ты вообще с психологом занимался?

– Лет 5 назад. Тогда я был в «Спартаке». Мне было интересно, что это за работа такая. Я сам себе психолог. Мне не нужен психолог.

Я пришел, 40 минут пообщался, десятку отдал. Психолог не могла дальше со мной дискутировать. Я пришел с ней спорить, что это выдуманная профессия.

Она еще записывала меня на курс. Светлана ее звали. Просто такая вымогательница денег. Так все красиво: кабинет, психолог Светлана. Слишком серьезно.

В некоторых жизненных моментах нужен человек, который подскажет словами. А человек со стороны – не знаю. Мне в этой ситуации помогает совет отца. «Па, как думаешь?» – «Так-то, так-то». Все.

– После Светланы не хотел к другому психологу попасть?

– Была мысль сравнить, да. Интересно, что другой бы сказал. Но я не доехал до другого психолога.

– С какой проблемой ты пришел к первому психологу?

– Я ей говорил, что у меня якобы дома проблемы: личная жизнь плюс футбол. Не понимал, как себя найти и обрести. И она сидела, давала советы. Даже предложила, чтобы я пришел вместе со второй половиной на тот момент. Сначала ее послушать, а потом снова меня.

Мне реально было интересно, что это за профессия, реально ли эти люди помогают. И самое главное, помогут ли мне. Ничего нового она мне не сказала.

Например, в клубах, где я играл, психологов не было. Что они могут? Замотивировать? Для этого психолог не нужен. Например, вот Топтыге из «Броуков» подходило, чтобы старшие товарищи хвалили. Это его раскрепощало. Он становился смелее. Психолог не играл же в футбол. Как он может замотивировать?! Хрен знает. Может, спортивный психолог. Но меня никогда не смотивирует человек, которого я увидел в первый раз.

Я слышал, что в «Аталанте» Иличич после расставания с женой ушел в депрессию. И он работал с психологами. Кому-то это помогает, а мне нет.

– Короче, ты особенный.

– Думаю, что не только я так думаю.

История о том, как из-за Жано Ананидзе Тига поменял машину. Так сильно радовался новой тачке, что влетел на огромные штрафы

– В 2017-м твоя карьера пошла вверх – ты перешел из «Анжи» в «Спартак». Когда я видел тебя по телевизору, думал, что ты понторез.

– Я был им, может быть, в моменте. Когда у Жано взял машину. Поблатовать, повыпендриваться. Хотел производить на всех впечатление.

– Что за машина?

– В «Спартаке» купил себе на подъемные ешку-купешку. Четыре мульта стоила. Думал, что я зверь – каких только нет. Музыка на всю из окон, как колхозник.

Приехал на базу. А там даже водители на «ешках» не ездили. Жано спрашивал, где моя машинка на солнечных батарейках. А у меня была «ешка» 2.0, турбо. Жано такой в шутку: «Что за херня? Не хочешь у меня «Панамеру» взять?» Говорю: «Она 2 миллиона долларов стоит». Он ответил: «По частям отдавать будешь».

Сдал «Мерседес» в салон. Сказал, что мне не понравилось. Они были в шоке, потому что видели, как я загорелся, когда его брал. После тренировки поехали к Жано домой. Я сел в «Панамеру». Был в шоке. Столько кнопок, как в самолете! От Жано до хаты сделал 65 тысяч звонков по видео: «Это моя тачка!»

Мама привязала мои штрафы к своей карте. Там за месяц минус 250 тысяч.

– А зачем к себе привязала?

– Чтобы не висели. Она думала там по мелочи, а я все камеры понабирал.

– А где «Порш» сейчас?

– Я его продал. Нужны были деньги. Хотя мог дождаться зарплаты. Опять прокайфовал.

– Ощущал потребительское отношение со стороны «Спартака»?

– Когда порвал первый крест, меня прооперировали за счет клуба в Риме. А когда был второй крест, при Газизове мне дали понять, что в Риме нет, только операция в Москве. Я хотел в Риме и просил оплатить в счет зарплаты. «Спартак» оплатил операцию. Потом списали с зарплаты. А проживание и питание я сам себе оплачивал.

Сейчас я все понимаю. Порвался за «Спартак-2». На хрен ты нужен. Никого не #### чужое горе.

Мне как-то мать сказала: «Не думай, что тебе кто-то должен. Не суди людей по себе. Ты бы так сделал, а они нет».

Тигиев о личном: советах отца (раскладывал футбол на семечках!), страхе смерти и любви к Бодрову

– Давай отложим футбол и поговорим о Тигиеве-человеке. Какие у тебя хобби?

– В «Сони» люблю поиграть с пацанами в кабинке, большой теннис. Настольный теннис вообще. С семьей провести время. Утомляет, конечно, если целый день с сыном. Но это кайф. В кино сходить. Мне по душе спокойная жизнь. Как говорится, работа и дом.

– Почему утомляет?

– К вечеру как будто ты 50 километров пешком прошел. Я не привык к этому. Просто весь день ходить, покушать с ним куда-то пойти. Пока он играет, ждешь его. Я физическую работу не выполняю, но усталость накапливается. Ну, 3-5 часов провел с сыном, а такое чувство, будто работал целый день.

– Сын капризный?

– Нет, он очень коммуникабельный. Со всеми скентоваться может и поиграть.

– Любимый фильм?

– «Гладиатор». Второго и третьего нет. А любимый сериал – «Бригада».

– Недавно смотрел фильм «Прямой эфир». Там показывали Даргавс и место гибели Бодрова. Ты там был?

– Там нет. Но горы Осетии – это не горы Дагестана. У нас самые красивые горы. Не то чтобы я их принижаю, нет. Но я считаю, что в Осетии в плане гор все сильно и мощно. А наши водопады? Я под водопадом как-то стоял. Чувствуешь силу и энергию.

А на группу Бодрова сошла лавина. Это было до и было после. Не знаю, как люди к этому относятся, но я считаю, что Россия потеряла такую личность. Он столько мог дать. Бодров умный и талантливый был. Его приятно слушать. Сумасшедший тип. Не по годам зрелый. Взрослячок такой. Его фразы будут столетиями жить. Надеюсь, что он сам эти фразы придумывал, а не сценаристы ему писали.

– А твой талант в чем?

– Всегда с детства у меня было трудолюбие. Футбольного таланта у меня нет.

– В плане интеллекта ты как?

– Я очень мозговитый был, учился хорошо. Не скажу, что легко давалась учеба. Если бы не футбол, я бы нормально на олимпиадах повыигрывал.

– Ты говорил мне, что твой отец много читает. У него есть крылатые фразы?

– Когда он приходил на игру, он мне говорил: «Двигайся, двигайся! Отдал-открылся!»

Он даже сейчас, когда смотрит футбол, повторяет: «Больше двигайся! Отдал-открылся! Не натягивай». Это его коронная.

Однажды был момент. После какой-то игры я пришел домой, а отец на кухне семечки грызет. Хоп-хоп! И на семечках он мне игроков расставил: «Отсюда отдал и туда побежал!» Было сильно! На семечках минут 20 объяснял мне, воспроизвел игру на кухонном столе. Вот пахан мой психолог и мотиватор.

А еще есть одна фраза у него: «Кофе ты можешь подогреть еще раз, но вкус уже не будет как в первый раз». Это же про людей. Когда, например, были друзья, а потом их нет. У меня были деньги, меня звали туда-сюда, в компании, а когда деньги закончились, круг общения сузился. Это все делает нас сильнее. Какой же сильный фразеологизм!

– Ты боишься смерти?

– Был один перелет с «Анжи». Мы летели из Перми. У нас в команде был Карлен Мкртчян. Он страшно боялся летать. Мы не могли час взлететь, был шторм. В итоге приземлились в Саранске. Он говорил: «Посадите самолет, я заплачу».

Сели в Саранске или на дозаправку, или экстренную посадку. Через три часа вылетели. Нас страшно кидало. Самолет бултыхался. Я даже смс приготовил на всякий! Думал: будем приземляться, отправлю матушке. Шутка-шутка! Утрирую. Но было страшно. А Карлен тогда лет на 15 постарел.

– А какие у тебя страхи?

– Змеи. Увижу змею тут, выпрыгну с третьего этажа. В детстве в Осетии было место, где мы купались. Я плыл, а рядом змея рядом со мной. Думал, что укус – это смерть. Под воду уйду.

– Сколько лет тебе было?

– 9-10. Убегал от матери, шифровался. С карьера шел, трусы сушил. А по ним вот так проведешь, и следы появлялись. Сразу понятно, что купался. Я никогда маме не врал. Она меня за это ценила. «Если правду скажешь, не побью».

– А почему шифровался?

– Там люди тонули. Маленький был. Хоть я и плавал. Но родители говорили, чтобы без них туда не ходил.

– Опиши нового Георгия Тигиева.

– Спокойный. Трудолюбивый. Максимально трудолюбивый. Максимально целеустремленный. В данный момент и данную секунду.

Что еще добавить? Время покажет. Я лишь могу говорить. Все должно получиться с божьей помощью. Уверен, что будет шанс зацепиться и проявить себя. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться в большой футбол.

И еще хочу обратиться к журналистам сейчас. Прошу, ко мне подходите без этих провокационных вопросов. Исключительно команда и футбол.

Я уже все накидал. Более чем. Пусть другие это делают. Я хочу сконцентрироваться на команде, футболе и себе.

Фото: globallookpress.com/ Dmitry Golubovich; РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Михаил Мордасов, Руслан Кривобок; личный фотоархив Георгия Тигиева; instagram.com/tigievvvv