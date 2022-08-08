Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

Брейк-данс ассоцируется у многих с ностальгией, этот вид уличных танцев весьма был популярен в 1990-х и в 2000-х.

Но, как оказалось, в Казахстане немало серьезных брейкеров, которые привели страну к успехам в мировом масштабе.

С 2020-го брейк-данс, хотя правильнее говорить брейкинг, вошел в список олимпийских видов спорта. Теперь этот стиль «уличных танцев» имеет определенный вес в мировом спорте.

Казахстан является одним из топовых стран по брейкингу: пик интереса пришелся на 2010-е, а после вхождения брейк-данса в олимпийскую программу им заинтересовалось государство

В Казахстане брейкинг до 2018 года развивался самостоятельно благодаря энтузиастам. Первый бум интереса к этому виду спорта пришелся на 1980-е в период распада Советского Союза.

— Был момент еще в Советском Союзе, когда все занимались брейкингом, даже брейк-дансом. Потом все утихло, потому что это физически тяжело. Люди идут тренироваться, думая, что быстро научатся делать те или иные элементы, но скоро осознают, что тут надо пахать – говорил об этом би-бой Амир Закиров.

Второй «бум» был уже в 2000-е. Но немногие продолжали заниматься, несмотря на это они продолжали интересоваться брейкингом.

– В 2000-х был культурный «бум», который дал толчок «второй волне». Почти каждый второй подросток занимался брейкингом. Со временем происходит «естественный отбор»: остаются самые стойкие ребята, которые ценили и любили то, что делали. Мы были полны энтузиазма и амбиций. Информации было мало, и каждое новое движение или знание считалось на вес золота.

Средний возраст танцора – от 15 до 25 лет, пока он не найдет супруга или не выйдет на работу. Но, допустим, вы построили дом. Уйдете ли вы из него по своей доброй воле? До сих пор ребята, которые бросили брейкинг, интересуются, как он там...

Просто в нашей стране не всегда получается зарабатывать, занимаясь любимым делом. Либо в этом не видят перспектив, – рассказывал об этом этапе развития би-бой Ахан Фикс.

В 2004-м запустили самый крупный турнир по брейкингу – Red Bull BC One, неофициально называемый чемпионатом мира.

Казахстан за всю историю турнира в финальном раунде представляли три спортсмена – Николай Черников (Killa Kolya, в 2015, 2019-20 годах), Амир Закиров (Amir, в 2021-м) и Саера Алибекова (Sayora, в 2018-м).

Николай Черников доходил до финала турнира в 2019-м, а Амир Закиров стал первым победителем среди брейкеров из СНГ в 2021-м.

В 2010-е пришелся следующий «бум» интереса.

— В Казахстане спрос на танец немаленький, но, например, на начало 2010-х пришелся пик интереса к брейкингу среди подростков и детей. Сейчас основная масса занимающихся – дети доподросткового возраста, подростков уже не так много. При этом даже среди дошкольников есть подающие большие надежды.Моему поколению приходилось учиться на собственных ошибках из-за отсутствия информации; сейчас же мы напрямую передаем все знания и навыки младшим танцорам, – сообщал би-бой Николай Черников.

После успешного дебюта на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе, брейк-данс как вид соревнований был предложен парижскими организаторами для включение в ОИ-2024.

После этих новостей государство заинтересовалось развитием спорта. О смене отношения рассказывал финалист Red Bull BC One Николай Черников.

— Как вообще в Казахстане развивается брейкинг в официальном статусе?

— У нас все очень условно. Так как это только начало, никто не может разобраться, как с этим действовать. Но потихоньку брейкинг у нас движется в правильном направлении. Проводятся процессии, пробные батлы, наших ребят отправляют на чемпионаты. Например, Казахстан будут представлять на соревнованиях в США. Я рад, что происходит хотя бы такое развитие. Нужно время, чтобы движение официально укрепилось и было понятно, что делать и куда двигаться.

— Помогает ли федерация закрывать финансовый вопрос по выездам на соревнования, когда человек отправляется представлять Казахстан? Ведь не каждый би-бой может позволить себе поездку в США, например.

— Да, они предоставляют такую возможность. Конечно же не все устроено так, как должно быть, но для некоторых ребят и этого достаточно. Я не состою в нашей федерации, у меня на это есть свои причины. А молодые ребята используют шанс. Многие так впервые побывали в Европе. Мы же сами пробивали себе дорогу и делали все за свои деньги. А сейчас у молодежи есть эта прекрасная возможность. Они часами пропадали в зале и теперь могут поехать бесплатно.

В конце декабря 2020-го брейкинг официально становится олимпийским видом спорта.

С этого же года комитет по делам спорта и физической культуры РК начинает формировать сборную Казахстана. В нее будут входить лучшие брейкеры страны.

В начале 2022-го действующий чемпион мира по брейкингу Амир Закиров рассказал, что уровень спорта в стране остается на высоте.

— В Казахстане – хороший уровень. Есть танцоры на которых я смотрел, когда начинал тренироваться и они до сих пор тоже в деле, показывают хороший уровень. В принципе если взять по миру, уровень Казахстана достаточно сильный.

Что за чемпионат мира? Какие правила в брейкинге? Как будет проводиться отбор на ОИ?

Неофициально чемпионатом мира по брейкингу считается турнир Red Bull BC One – он самый крупный турнир в этом виде спорта.

16 би-бойс и 16 би-герлс получают право участвовать в решающем баттле, но только один из них становится чемпионом Red Bull BC One. В 2021 году чемпионат прошел в Гданьске, Польша.

Первым этапом турнира являются национальные отборы. Победители национальных турниров попадают в Last Chance Cypher Qualifier, где разыгрываются 4 путевки.

10 мест даются «уайл-кардом»: обладателей выбирает международная команда экспертов B-Boy.

По одному месту получают прошлогодний победитель и победитель конкурса Red Bull BC One E-Battle (онлайн-турнира среди стран, где не проходят национальные отборы).

Финал Red Bull BC One 2022 пройдет 12 ноября в Нью-Йорке.

Сам брейкинг состоит из нескольких основных танцевальных элементов (топ-рок, даунрок, паур мувс и фриз) и стилей (мощь, абстракция, блоу-ап и вкус). При этом у брейкинга нет определенных рамок оценки компонентов и все зависит от личного предпочтения судей (например, которых на турнирах Red Bull – 5).

— Обычно судьи придерживаются сугубо личного мнения, потому что у каждого из них свой определенный стиль и критерии, которым он отдает предпочтение. Также когда выступают два танцора, жюри смотрит и тоже судит разные стили. Я думаю, что здесь все складывается по ситуации. Иногда судьи принимают неожиданные решения, после которых ты начинаешь думать и копать, почему он так сделал. В любой момент ты можешь спросить мнение жюри: достойный судья всегда объяснит свое решение – говорил об этом финалист Red Bull BC One-2019 Николай Черников.

Но Черников также полагал, что к ОИ будет сформирована единая система оценивания.

— Я думаю, что к Олимпиаде придумают единую, наиболее адекватную систему оценивания. Но и она не будет полноценной, такой, как в наших кругах. Многие проводят параллель со сноубордингом, который довольно органично вписался в программу Олимпийских игр. Сноубординг уже много лет существует как дисциплина, хотя по сути это душевная тусовка. Но там ты оцениваешь конкретное количество выполненных трюков, технику.

Брейк же очень индивидуален, его сложнее судить, чем любой другой уличный стиль или спорт. Потому что каждый человек раскрывает свои возможности и развивается независимо, отталкиваясь только от самого себя. Если ты себя нашел, ты можешь сильно отличаться от других. Можно быть гибким, сильным, техничным или быстрым. У всех разные движения и энергетика. Но не у всех получается полноценно себя выразить.

Отбор к ОИ-2024 в брейкинге начнется в сентябре 2023-го.

Всего право принять участие в Олимпийских играх-2024 получат по 16 спортсменов каждого пола. Максимум квот от страны/НОК – четыре (по два би-боя и би-герл). Сборной Франции предоставляются две квоты, однако есть нюансы – би-бой и би-герл гарантируют себе олимпийскую лицензию только при условии выполнения двух условий: у страны еще нет максимального представительства по итогам предыдущих соревнований и сами спортсмены входят в топ-32 рейтинга новой линейки урбан-ивентов под эгидой МОК – Олимпийской квалификационной серии.

Первым событие квалификации станет чемпионат мира по брейкингу – он пройдет 22-24 сентября 2023 года в Бельгии.

С марта по июнь 2024 года WDSF под эгидой МОК проведет Олимпийскую квалификационную серию, объединяющую три мультиспортивных ивента по брейкингу, BMX-фристайлу и скалолазанию в формате урбан-фестиваля.

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Последние летние ОИ не порадовали казахстанских болельщиков результатами – подвел даже бокс, считавшийся одной из основных надежд Казахстана на медали.

Станет ли брейкинг важным в медальном плане видом спорта в нашей стране? Ответ узнаем только в 2024-м.

А пока мы можем поболеть за наших спортсменов в Red Bull BC One. Один из них точно будет в финале – Амир постарается защитить свой титул в ноябре в Нью-Йорке.

Фото: Евгений Коктыш/РИА «Новости», Wang Lili/Xinhua, Red Bul/James Newman/Little Shao/Aliasgar Bharmal.