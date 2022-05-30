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Чемпионы России и Молдовы, обладатель Кубка Армении, а также неудачи в ФНЛ и Польше: для казахстанских легионеров сезон сложился по-разному

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В РПЛ играют Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА), Нуралы Алип («Зенит») и Марат Быстров («Ахмат»). Подробнее об их приключениях и статистике здесь.

ФНЛ

Алексей Щеткин не смог помочь «Ротору» остаться ФНЛ. Игрок так и не стал основным нападающим: провел 20 игр (только 6 из них полностью) и забил 4 гола.

Вот они:

Дубль «Долгопрудному»

Гол хабаровскому СКА

И «Текстильщику»

«Ротор» вылетел из ФНЛ и дошел в Кубке до ⅛ финала, где проиграл «Рубину».

Будущее Щеткина неизвестно: в конце 2021-го возникали слухи о большой зарплате Алексея и его скором отъезде из Волгограда.

В сборной против Молдовы Щеткин провел 64 минуты в гостевом матче, а в ответном остался вне заявки.

На ближайшие матчи Алексей был вызван вместо травмированного Жаксылыкова.

Еще в ФНЛ играет казахстанец Акмаль Бахтияров, представляющий «Олимп-Долгопрудный». За клуб Акмаль провел 25 игр (только 6 – полностью), забил 2 гола (оба с пенальти) и отдал 1 ассист.

Вот голы Акмаля:

Клуб Бахтиярова занял 15-е место и сохранил прописку в ФНЛ.

ФНЛ-2

Владимир Воменко закрепился в качестве основного игрока «Знамени Труда»: игрок провел 21 встречу, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

«Знамя Труда» идет в чемпионате на 5-м место в своей группе, также клуб вылетел в Кубке России в первом круге (проиграв «Пересвету»).

Кроме него в ФНЛ-2 играет казахстанец Владимир Грошев. Вратарь пока не стал номером один «Тюмени»: провел 4 игры и пропустил 3 гола.

«Тюмень» перед последним туром идет на первом месте и имеет большие шансы на выход в ФНЛ.

Польша

Экстракласса

Георгий Жуков, как и Алексей, не смог помочь сохранить прописку своей команды: краковская «Висла» вылетела, заняв 17-е место среди 18-ти команд. Георгий так и не стал основным: он сыграл 21 матч (только 5 из них полностью) и забил 1 гол.

Единственный гол в исполнении Жукова против «Термалицы».

В августе 2021-го Жуков вернулся в сборную после двухлетнего отсутствия, в матчах против Молдовы также вызывался, но провел только 17 минут. На ближайшие игры также получил вызов.

Армения

Премьер-лига

Тимур Рудосельский один из немногих казахстанцев, ставший в своем клубе основным.

Перейдя в феврале из «Севана» в «Нораванк», Тимур стал обладателем Кубка Армении (обыграли «Урарту» в финале), дважды выводил команду с капитанской повязкой.

Чемпионат «Нораванк» провел менее удачно, заняв 7-е место.

Другие казахстанцы в Армении еще не закрепились в своих клубах: Геворг Наджарян провел 6 игр за «Пюник» (команда стала чемпионом страны), Родионов – 7 матчей за «Алашкерт» (клуб закончил чемпионат на третьем месте).

Ни один из них еще не вызывался в сборную после переезда.

Турция. Суперлига

Александр Меркель

В турецкой Суперлиге единственным представителем является Казахстана является Александр Меркель.

Меркель не стал основным игроком «Газиантепа»: в общем хавбек провел 27 игр (но только три из них были полноценными), забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Александра в этом сезоне мучали травмы: в ноябре 2021-го у него случилась деформация коленного сустава, а в апреле выявилась трещина внутрисуставной связки колена.

Последние матчи сезона Меркель выходил на замену и проводил в среднем по 15-20 минут на поле.

Будущее Меркеля прояснится в ближайшие дни.

Турецкий портал Babahaber сообщил, что если казахстанец решит найти новый клуб, ему позволят уйти. Однако скорее всего он останется в своей команде.

«Газиантеп» смог сохранить прописку в Высшей лиге Турции, заняв 15-е место среди 20-ти команд (максимально клуб поднимался на 7-е место). В Кубке команда дошла до ¼ финала, где проиграла «Аланьяспору».

Александр никак не может вернуться в сборную: у него остается нерешенная проблема с паспортом и сейчас ему приходится только болеть за Казахстан по телевизору.

Бельгия. Второй дивизион

Ян Вороговский

Ян перешел в  аренду в бельгийский «Моленбек» в январе из «Кайрата». Вороговский пропустил первые две встречи, но после стал основным игроком.

За бельгийцев Ян провел 12 игр, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Вот голы казахстанца.

«Моленбек» закончил чемпионат на втором месте, заработав путевку в плей-офф на выход в Высший дивизион.

К сожалению, в матче плей-офф команда Яна проиграла «Серену» со счетом 0:1 и осталось во Втором дивизионе.

У «Моленбека» есть право выкупа Вороговского, но пока таких новостей не поступало.

На матчи сборной против Молдовы Яна вызывали, но игрок пропустил те встречи из-за травмы. На ближайшие игры Вороговский также получил приглашение.

Молдова

Национальный дивизион

Данил Анкудинов стал чемпионом и обладателем Кубка Молдовы с «Шерифом». Но вклад самого Данила невелик: Анкудинов провел за клуб 4 игры (максимальное время нахождения на поле казахстанца – 19 минут).

Недавно Данил получил вызов в молодежную сборную.

Игроки даже встретились друг против друга, но противостояния продлилось лишь11 минут: Яковлев провел полный матч за свой клуб, а Анкудинов вышел на поле на 79-й минуте. Матч закончился разгромной победой «Шерифа» – 3:0.

Если «Шериф» оформил дубль, то «Динамо-Авто» сохранило прописку в чемпионате.

Литва

А-Лига

Динмухаммед Кашкен никак не дебютирует в чемпионата Литвы, но успел сыграть 2 игры в Кубке страны. «Жальгирис» идет на втором месте в А-лиге, клуб успешно вышел в 1/4 финала Кубка.

Германия

Низшие дивизионы

Роберт Бергер – основной игрок лейпцигского «Локомотива». Он провел 37 игр, забил 1 гол и отдал 7 передач.

В Регионаллиге Северо-Восток «Локомотив» занял 6-е место и остался в дивизионе, а в Кубке Германии команда вылетела от именитого «Байера» в первом раунде.

Константин Энгель является основным игроком другой команды из Регионаллиги (Север) – «Йедделоха». За эту команду Энгель провел 24 игры и забил 1 гол. Команда Константина закончила чемпионат на 13-м месте и осталась в дивизионе.

Константин в недавнем интервью заявил, что обдумывает о завершении карьеры.

Иван Саханенко почти полностью пропустил сезон: весной у Ивана была операция на колене.

За клуб впервые за сезон Саханенко вышел только 30 апреля против Франкфурта и успел провести всего 4 матча.

«Хомбург» закончил Регионаллигу Юго-Восток на 6-м месте, не сумев продвинуться на следующую ступень чемпионата Германии.

Кыргызстан

Премьер-лига

Рауль Джалилов не может закрепиться в составе «Алги». За клуб Рауль провел 6 игр, команда идет на 8-м месте в чемпионате.

Беларусь

Высшая лига

Ислам Чесноков также пока не закрепился в составе «Белшины». Игрок провел 11 игр, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Единственный гол Чесноков забил в недавнем матче против «Ислочи».

Украина

Премьер-лига

Матвей Герасимов с октября 2020-го является игроком «Металлиста», но пока не успел дебютировать за клуб.

Сезон 21/22 в Украине завершился досрочно, а сроки нового чемпионата еще неизвестны: ориентировочно заявлялось о старте в сентябре. Также журналист Игорь Цыганык в мае заявил, что «Металлист» отдаст всех легионеров в аренду в один из европейских клубов. 

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Также в «Гранаде» числится Аскар Сатышев, недавно получивший вызов в молодежную сборную. Но пока Аскар не провел ни одной игры за основную команду, также отсутствовал в заявке молодежки в последних матчах.

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Фото: «Нораванк»«Шериф», КФФ,  «Зенит».

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