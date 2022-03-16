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Наши за рубежом на прошлой неделе: Алип дебютировал в РПЛ, Зайнутдинов отдал ассист, Меркель травмировался

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Мы привыкли к стереотипу, что казахстанцы играют в основном на родине, но наших немало уж и за рубежом. 

В этом тексте собраны игроки стоимостью более 100 тысяч евро по оценке Transfermarkt. Из-за такой градации в список не попали недавно взорвавшие казахстанские СМИ трансферы Анкудинова в «Шериф» (пока футболист сыграл за молдаван только 3 минуты и не оценен порталом) и Аскар Сатышева в «Гранаду (оценен в 25 тысяч евро и пока числится в молодежке испанской команды). 

Россия

РПЛ

Бахтиер Зайнутдинов

За эту неделю Бахтиер вышел в старте ЦСКА на матч против «Локо». Армейцы вырвали победу на последних минутах, Зайнутдинов сыграл 68 минут и был заменен на Дзагоева.

За это время Зайнутдинов сделал голевой пас и получил желтую карточку, Whoscored оценил игру Бахтиера на 6,8: источник сообщил, что казахстанец успел сделать 26 касаний, 3 удара (2 успешных), 13 пасов (100% успешных) и 2 отбора.

Нуралы Алип

Алип дебютировал в РПЛ за «Зенит». В матче 20-го тура чемпионата России против «Уфы» Нуралы вышел на замену на 78-й минуте вместо Вендела, когда его команда уже вела в два мяча.

Алип от Whoscored получил оценку 6,42. За отведенное время на поле Алип сделал две передачи (точность – 100%), один удар, один отбор и пять касаний мяча. 

Следующий матч против «Крыльев» Алип провел на скамейке запасных, его команда сыграла вничью (1:1)

Марат Быстров

Быстров провел за неделю два полноценных матча за «Ахмат». Грозненцы в двух матчах заработали только одно очко (проиграли «Рубину» со счетом 1:2 и сыграли в нулевую ничью с «Уралом»).

В первом матче с «Рубином» у Быстрова статистика была такова: оценка 6,37, 54 касания, 4 выигранных верховых единоборства, 1 дриблинг и 1 отбор, 49 пасов (67,4 %).

Второй матч против «Урала» Марат провел успешнее – оценка 7,18: 40 касаний, 2 выигранных верховых единоборства, 1 дриблинг, 29 пасов (82,8%).

ФНЛ

Алексей Щеткин

«Ротор» Щеткина крайне неудачно сыграл два своих матча за эту неделю, проиграв оба с разгромным счетом.

Алексей начинал первый матч волгоградцев против «Томи» на скамейке запасных, выйдя на поле на 54-й минуте вместо Чуканова (счет в это время был в пользу томичей – 0:2).

До конца матча Щеткин не отметился результативными действиями и «Ротор» проиграл с разгромным счетом 1:5.

Второй матч Алексей провел полностью: он не отметился результативными действиями, а его команда пропустила от «Оренбурга» три безответных мяча.

Акмаль Бахтияров

Бахтияров не попал в заявку «Олимпа-Долгопрудного» на матч с «Аланией». Команда Бахтиярова проиграла со счетом 0:2.

Последний раз на поле Акмаль выходил в ноябре прошлого года.

ФНЛ-2

Владимир Воменко

Команда «Знамя Труда» за это время провела заключительный матч на УТС против «Мурома», где разгромила их со счетом 3:0. Воменко остался в запасе.

Турция

Суперлига

Александр Меркель

Меркель 3 марта получил травму – трещину внутрисуставной связки колена и пропустил два матча «Газиантепа».

Бельгия

Второй дивизион

Ян Вороговский

Вороговский начал в основе матч против «Ломмеля». Ян был заменен на 76-й минуте на Бибиангу из-за травмы, его команда («Моленбек») сыграла в нулевую ничью.

Польша

Экстракласса

Георгий Жуков

Жуков провел последний матч краковской «Вислы» на скамейке запасных. Команда Жукова сыграла вничью с «Лехом» (1:1).

Армения

Премьер-лига

Геворг Наджарян

Матч «Пюника» против «Ноа» Наджарян провел на скамейке запасных. «Пюник» минимально проиграл на своем поле (0:1).

Тимур Рудосельский

Рудосельский также не вышел на поле за «Нораванк». Команда Рудосельского проиграла в этом матче «Арарат-Армении».

Алексей Родионов

Родионов, как и два других казахстанца, остался на скамейке, а в это время его команда – «Алашкерт» сыграл вничью с «Урарту» (0:0).

Кыргызстан

Премьер-лига

Магамед Узденов

Узденов провел полный матч за «Абдыш-Ата», где его команда разгромила «Алгу» со счетом 5:1.

Арген Жуматаев

Жуматаев провел полный матч за «Нефтчи», где клуб из Кочкор-Аты минимально проиграл «Баткену» (0:1).

Литва

А Лига

Динмухаммед Кашкен

Кашкен недавно перешел в литовский «Жальгирис». На матч прошлой недели с «Шяуляем» Динмухаммед не попал в заявку. Его команда закончила матч нулевой ничьей.

Беларусь

Первая лига

Ислам Чесноков

Для «Белшины» Чеснокова чемпионат начнется 18 марта. На прошлой неделе белорусский клуб сыграл товарищеский матч с «Макслайном», где бобручайне победили со счетом 3:1. Неизвестно, выходил ли Ислам.

Германия

Низшие лиги

Роберт Бергер

Матч последнего тура лейпцигского «Локомотива» против «Энерги» был перенесен на апрель.

Константин Энгель

Энгель сыграл полный матч плей-офф Регионаллиги Север за вторую команду «Еддело». «Еддело» проиграл ту встречу любекскому «Фениксу» со счетом 0:3.

Иван Саханенко

Саханенко с сентября 2021 года травмирован и проходит реабилитацию после операции на колене.

Фото: «Зенит», ЦСКА, «Газишехир», «Ротор».

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Фото: REUTERS/Phil Noble Фото: fc-zenit.ru; Фото: pfc-cska.com; vk.com/fc.rotor; gaziantepfk.org

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